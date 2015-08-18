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TopList

№602

:::18.08.2015

Pascal Comelade + Les Limiñanas

Traite De Guitarres Triolectiques

(p) 2015
М

ного лет назад, впервые услышав пару коротеньких зарисовок французского композитора, новатора, минималиста Паскаля Комелада, сыгранных, по большей части, на игрушечных каких-то клавишных инструментах, трещотках и рожках, я был тронут до глубины души их наивной красотой. Воспитанный на рок-н-ролле, Паскаль виртуозно комбинирует неоклассику с буги-вуги, джаз с вальсом, кабаре с танго, шансон с трогательными инструментальными виньетками. В этом году композитору исполнилось 60 лет, он давно уже живет в Каталонии и местная музыка — тоже предмет его пристального внимания. Обложку нового диска Комелада украшает некий гибрид Элвиса Пресли и Чебурашки, причём у Элвиса подведены губы, а уши зверька из нашего детства напоминают два виниловых блинчика-сингла (или два диджейских кармана для CD). На счету Комелада, как композитора и мультиинструменталиста много удачных коллабораций: с Яки Либецайтом, Пи Джей Харви, Робертом Уайаттом, группой Faust и другими. На этот раз он объединился с земляком Лионелем Леминьяном, его супругой Мари и ещё тремя музыкантами, чтобы задать махрового психоделического, калифорнийского по духу рока и сыграть, в том числе несколько известных вещей Les Limiñanas.


Mark Lanegan Band

Phantom Radio

(p) 2014
«P

hantom Radio» — вышедший в прошлом году сольник Марка Ланегана. Следом последовал диск ремиксов, но оригинал интереснее. Делал Марк его не в одиночку: правильно графу «исполнитель» нужно заполнять Mark Lanegan Band. Привычно небритого крунера с характерным, напоминающим заслуженных деятелей данного сектора баритоном традиционно относят к пост-гранджу и исподлобья глядящему, маскулинному блюз-фолку — или, как метко написал один рецензент, dead-slow-року. Однако, сотрудничество с Moby и U.N.K.L.E. не могло не отразиться на методах Ланегана. Не меняя риторики и украшая пластинку миловидной девушкой-смертью с цветочками, Марк использует драм-машинку и заступает за территориальные границы сразу нескольких околотанцевальных стилей. «Phantom Radio», конечно, — никакая не дискотека, но характерная для певца смурь здесь заметно рассеивается под тёплым летним дождём.


Howling Bells

Heartstrings

(p) 2014
А

встралийский квартет Howling Bells (то есть, «Воющие колокола») собрался почти десять лет назад в Сиднее и выпустил четыре пластинки. О самой свежей на данный момент и пойдёт речь. Манера пения Хуаниты Штайн, единственной девушки в Howling Bells, словно специально придумана для бэнда, исполняющего именно инди-рок. Сразу десятки аналогий просятся на язык — но сосредоточимся на австралийцах. Они давно уже перебрались в Англию и новый диск «Струны Сердца» записывался после того, как Хуанита стала мамой, по слухам, обретя иной взгляд на жизнь. Плюс в составе группы появился новый басист. Howling Bells замечательно справляются с задачей выстраивания стены гитарного звука на изящных мелодических каркасах. Музыка на «Heartstrings» льётся нескончаемым, изменчивым потоком, то затихая, то накатывая набирающей силу волной — что для сплава инди-рока, пост-гранджа и шугейза является определяющим приёмом, если всё правильно сделать. Австралийцы делают правильно — не зря ими занимаются такие ведомства, как Bella Union, Play It Again, Sam и Cooking Vinyl. Как говорится, надо брать, только взглянув на лейбл.


Ryan Hemsworth

Alone for the First Time

(p) 2014
К

анадский диджей и продюсер Райан Хемсворт в прошлом году выпустил очень такой интровертный альбом с говорящим названием «Alone for the First Time». Если Райан и вправду впервые остался наедине с самим собой, это принесло не самый плохой результат. Потребность в одиночестве время от времени возникает у каждого человека, и Хемсворт решил убежать о суеты и дымного мрака клубов в Непал, где было снято видео на песню «Snow in Newark». Она стала центральной на его мини-пластинке, и музыкант подчеркивает, что в странной, непривычной для себя ситуации релиз — не что иное, как ответная реакция на текущее состояние электронной и рок-музыки. Хотя альбом совсем непродолжительный и представляет собой уединенные размышления где-нибудь на балконе отеля в лесу, в его записи приняли участие несколько человек. Хемсворт транслирует одиночество и пристально наблюдает за изгибами модных течений, не обходясь без хорошей компании. И достоинство пластинки в том, что некоторые отличные треки здесь как будто сделаны без участия автора.


Bombay Dub Orchestra

Tales From Grand Bazaar

(p) 2013
B

ombay Dub Orchestra создали британцы Гэри Хьюз и Эндрю Макей. Они увлечены ориентальной электроникой и жанром world music, иногда работают с оркестром. На счету Гэри и Эндрю имеются кое-какие опыты в деле написания киномузыки и неплохие ремиксы на произведения таких артистов, как Nusrat Fateh Ali Khan, Bebel Gilberto, Bob Marley, Juno Reactor и проч. В общем-то, название Bombay Dub Orchestra говорит о том, что мы услышим дабовые вариации с непременным ситаром. Так и происходит на диске сказок великого стамбульского (или константинопольского) базара, что в старой части города.


Подкаст №602

18.08.2015:::22:00:::91 FM


  1. Bombay Dub Orchestra :::

    The Orange Terrace

    скачать
  2. Mark Lanegan Band :::

    Harvest Home

    скачать
  3. Mark Lanegan Band :::

    Floor of the Ocean

    скачать
  4. Howling Bells :::

    Tornado

    скачать
  5. Howling Bells :::

    Original Sin

    скачать
  6. Pascal Comelade + Les Limiñanas :::

    Ramblin` Rose

    скачать
  7. Pascal Comelade + Les Limiñanas :::

    (They Call Me) Black Sabata

    скачать
  8. Pascal Comelade + Les Limiñanas :::

    A Wall of Perrukes

    скачать
  9. Ryan Hemsworth :::

    Snow in Newark

    скачать
  10. Ryan Hemsworth :::

    Surrounded

    скачать

Максим Горданов
18.08.2015

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