встралийский квартет Howling Bells (то есть, «Воющие колокола») собрался почти десять лет назад в Сиднее и выпустил четыре пластинки. О самой свежей на данный момент и пойдёт речь. Манера пения Хуаниты Штайн, единственной девушки в Howling Bells, словно специально придумана для бэнда, исполняющего именно инди-рок. Сразу десятки аналогий просятся на язык — но сосредоточимся на австралийцах. Они давно уже перебрались в Англию и новый диск «Струны Сердца» записывался после того, как Хуанита стала мамой, по слухам, обретя иной взгляд на жизнь. Плюс в составе группы появился новый басист. Howling Bells замечательно справляются с задачей выстраивания стены гитарного звука на изящных мелодических каркасах. Музыка на «Heartstrings» льётся нескончаемым, изменчивым потоком, то затихая, то накатывая набирающей силу волной — что для сплава инди-рока, пост-гранджа и шугейза является определяющим приёмом, если всё правильно сделать. Австралийцы делают правильно — не зря ими занимаются такие ведомства, как Bella Union, Play It Again, Sam и Cooking Vinyl. Как говорится, надо брать, только взглянув на лейбл.

анадский диджей и продюсер Райан Хемсворт в прошлом году выпустил очень такой интровертный альбом с говорящим названием «Alone for the First Time». Если Райан и вправду впервые остался наедине с самим собой, это принесло не самый плохой результат. Потребность в одиночестве время от времени возникает у каждого человека, и Хемсворт решил убежать о суеты и дымного мрака клубов в Непал, где было снято видео на песню «Snow in Newark». Она стала центральной на его мини-пластинке, и музыкант подчеркивает, что в странной, непривычной для себя ситуации релиз — не что иное, как ответная реакция на текущее состояние электронной и рок-музыки. Хотя альбом совсем непродолжительный и представляет собой уединенные размышления где-нибудь на балконе отеля в лесу, в его записи приняли участие несколько человек. Хемсворт транслирует одиночество и пристально наблюдает за изгибами модных течений, не обходясь без хорошей компании. И достоинство пластинки в том, что некоторые отличные треки здесь как будто сделаны без участия автора.