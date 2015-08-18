№602:::18.08.2015
Pascal Comelade + Les Limiñanas
Traite De Guitarres Triolectiques(p) 2015
ного лет назад, впервые услышав пару коротеньких зарисовок французского композитора, новатора, минималиста Паскаля Комелада, сыгранных, по большей части, на игрушечных каких-то клавишных инструментах, трещотках и рожках, я был тронут до глубины души их наивной красотой. Воспитанный на рок-н-ролле, Паскаль виртуозно комбинирует неоклассику с буги-вуги, джаз с вальсом, кабаре с танго, шансон с трогательными инструментальными виньетками. В этом году композитору исполнилось 60 лет, он давно уже живет в Каталонии и местная музыка — тоже предмет его пристального внимания. Обложку нового диска Комелада украшает некий гибрид Элвиса Пресли и Чебурашки, причём у Элвиса подведены губы, а уши зверька из нашего детства напоминают два виниловых блинчика-сингла (или два диджейских кармана для CD). На счету Комелада, как композитора и мультиинструменталиста много удачных коллабораций: с Яки Либецайтом, Пи Джей Харви, Робертом Уайаттом, группой Faust и другими. На этот раз он объединился с земляком Лионелем Леминьяном, его супругой Мари и ещё тремя музыкантами, чтобы задать махрового психоделического, калифорнийского по духу рока и сыграть, в том числе несколько известных вещей Les Limiñanas.
- Pascal Comelade + Les Limiñanas :::
Ramblin` Rose
- Pascal Comelade + Les Limiñanas :::
(They Call Me) Black Sabata
- Pascal Comelade + Les Limiñanas :::
A Wall of Perrukes
- Все релизы Pascal Comelade + Les Limiñanas
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Mark Lanegan Band
Phantom Radio(p) 2014
hantom Radio» — вышедший в прошлом году сольник Марка Ланегана. Следом последовал диск ремиксов, но оригинал интереснее. Делал Марк его не в одиночку: правильно графу «исполнитель» нужно заполнять Mark Lanegan Band. Привычно небритого крунера с характерным, напоминающим заслуженных деятелей данного сектора баритоном традиционно относят к пост-гранджу и исподлобья глядящему, маскулинному блюз-фолку — или, как метко написал один рецензент, dead-slow-року. Однако, сотрудничество с Moby и U.N.K.L.E. не могло не отразиться на методах Ланегана. Не меняя риторики и украшая пластинку миловидной девушкой-смертью с цветочками, Марк использует драм-машинку и заступает за территориальные границы сразу нескольких околотанцевальных стилей. «Phantom Radio», конечно, — никакая не дискотека, но характерная для певца смурь здесь заметно рассеивается под тёплым летним дождём.
- Mark Lanegan Band :::
Harvest Home
- Mark Lanegan Band :::
Floor of the Ocean
- Все релизы Mark Lanegan Band
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Howling Bells
Heartstrings(p) 2014
встралийский квартет Howling Bells (то есть, «Воющие колокола») собрался почти десять лет назад в Сиднее и выпустил четыре пластинки. О самой свежей на данный момент и пойдёт речь. Манера пения Хуаниты Штайн, единственной девушки в Howling Bells, словно специально придумана для бэнда, исполняющего именно инди-рок. Сразу десятки аналогий просятся на язык — но сосредоточимся на австралийцах. Они давно уже перебрались в Англию и новый диск «Струны Сердца» записывался после того, как Хуанита стала мамой, по слухам, обретя иной взгляд на жизнь. Плюс в составе группы появился новый басист. Howling Bells замечательно справляются с задачей выстраивания стены гитарного звука на изящных мелодических каркасах. Музыка на «Heartstrings» льётся нескончаемым, изменчивым потоком, то затихая, то накатывая набирающей силу волной — что для сплава инди-рока, пост-гранджа и шугейза является определяющим приёмом, если всё правильно сделать. Австралийцы делают правильно — не зря ими занимаются такие ведомства, как Bella Union, Play It Again, Sam и Cooking Vinyl. Как говорится, надо брать, только взглянув на лейбл.
- Howling Bells :::
Tornado
- Howling Bells :::
Original Sin
- Все релизы Howling Bells
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Ryan Hemsworth
Alone for the First Time(p) 2014
анадский диджей и продюсер Райан Хемсворт в прошлом году выпустил очень такой интровертный альбом с говорящим названием «Alone for the First Time». Если Райан и вправду впервые остался наедине с самим собой, это принесло не самый плохой результат. Потребность в одиночестве время от времени возникает у каждого человека, и Хемсворт решил убежать о суеты и дымного мрака клубов в Непал, где было снято видео на песню «Snow in Newark». Она стала центральной на его мини-пластинке, и музыкант подчеркивает, что в странной, непривычной для себя ситуации релиз — не что иное, как ответная реакция на текущее состояние электронной и рок-музыки. Хотя альбом совсем непродолжительный и представляет собой уединенные размышления где-нибудь на балконе отеля в лесу, в его записи приняли участие несколько человек. Хемсворт транслирует одиночество и пристально наблюдает за изгибами модных течений, не обходясь без хорошей компании. И достоинство пластинки в том, что некоторые отличные треки здесь как будто сделаны без участия автора.
- Ryan Hemsworth :::
Snow in Newark
- Ryan Hemsworth :::
Surrounded
- Все релизы Ryan Hemsworth
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Bombay Dub Orchestra
Tales From Grand Bazaar(p) 2013
ombay Dub Orchestra создали британцы Гэри Хьюз и Эндрю Макей. Они увлечены ориентальной электроникой и жанром world music, иногда работают с оркестром. На счету Гэри и Эндрю имеются кое-какие опыты в деле написания киномузыки и неплохие ремиксы на произведения таких артистов, как Nusrat Fateh Ali Khan, Bebel Gilberto, Bob Marley, Juno Reactor и проч. В общем-то, название Bombay Dub Orchestra говорит о том, что мы услышим дабовые вариации с непременным ситаром. Так и происходит на диске сказок великого стамбульского (или константинопольского) базара, что в старой части города.
- Bombay Dub Orchestra :::
The Orange Terrace
- Все релизы Bombay Dub Orchestra
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Подкаст №60218.08.2015:::22:00:::91 FM
- Bombay Dub Orchestra :::
The Orange Terrace
- Mark Lanegan Band :::
Harvest Home
- Mark Lanegan Band :::
Floor of the Ocean
- Howling Bells :::
Tornado
- Howling Bells :::
Original Sin
- Pascal Comelade + Les Limiñanas :::
Ramblin` Rose
- Pascal Comelade + Les Limiñanas :::
(They Call Me) Black Sabata
- Pascal Comelade + Les Limiñanas :::
A Wall of Perrukes
- Ryan Hemsworth :::
Snow in Newark
- Ryan Hemsworth :::
Surrounded
Максим Горданов
18.08.2015
Предложения от партнёров сайта::::
A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD