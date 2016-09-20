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№624

:::20.09.2016

The Dead Weather

Dodge and Burn

(p) 2015
T

he Dead Weather — одна из многих придумок поборника, подвижника и хранителя традиций блюз-рока, гаражного рока и вообще всех, наверное, видов американского рока. Зовут его Джек Уайт, конечно же. Не знаю даже, стоит ли сейчас говорить, что он экс-лидер The White Stripes: столько уже материала им записано в разных составах и сольно, что та история кажется призрачной и далекой. Главная особенность The Dead Weather в том, что это настоящая так называемая «супергруппа»: здесь собраны известные представители известных бэндов. Кроме самого Джека и Элисон Моссхарт из The Kills это Дин Фертита из Queens Of The Stone Age и Джек Лоуренс из The Raconteurs. Третий их альбом называется «Dodge and Burn», и это мощный, хищный, аппетитный как стейк с кровью и сногсшибательный как большая доза абсента обнаженный и настоящий рок.


Bryan Ferry

Avonmore

(p) 2014
В

этом месяце экс-фронтмену замечательной группы Roxy Music (в составе которой играли такие прекрасные музыканты, как Фил Манзенера и Брайан Ино) исполняется 71 год. Послушав альбом «Avonmore», в это верится с трудом. После распада Roxy Music Брайан Ферри работает сольно, и, как ни странно, этот период его творческой биографии известен гораздо большему количеству поклонников хорошей музыки. Сольных дисков у британского артиста уже 15, и практически каждый из них — словно страница одной и той же книги. Безошибочно угадывается автор, и тут (как и в случае со многими другими перфомерами с характерным почерком) ты либо читаешь всё подряд, либо отмечаешь особенно понравившиеся места. Ферри может, конечно, погрузиться в исполнение мировых нетленок или примерить на себя костюм джазмена, но новый альбом «Avonmore» не что иное, как нескрываемый привет самым его удачным дискам середины 1980-х гг. Прием сработал, потому что именно их большинство слушателей и помнит — и потому что песни Ферри написал одна другой лучше, звучат они удивительно свежо. Закрывает альбом, кстати, вещь Роберта Палмера «Johnny and Mary», вышедшая в тот же год в исполнении Брайана на мелькнувшем в нашей программе диске норвежского продюсера Тодда Терье. Среди тех, кто помогал ветерану дендизма вспомнить о лучших годах и войти во второй раз в ту же реку, нельзя не отметить Джонни Марра, Фли и Херби Хэнкока.


Archive

Restriction

(p) 2015
A

rchive существуют уже ровно 20 лет. К созданию лондонского коллектива в первую очередь имеют отношение Дэнни Гриффитс и Дариус Киллер. Но на самом деле альбомы записывает состав из минимум девяти, а то и десяти человек. Их первый диск, подчеркивая место происхождения группы, назывался так же, как и первое римское поселение на этом месте — «Londinium». Archive фигурировали на «ТСЛ» в 2006 году, так что можно сказать, что британцы появляются здесь каждые десять лет. Обычно коллективы, исповедующие эклектичный подход к написанию музыки, за это не ругают, а вот Archive, как правило, достается. Изначально они позиционировались как исполнители трип-хопа с элементами психоделик-рока. С годами добавились и оркестровые семплы, и показная театральность, и поп-рок. Две последние пластинки вышли у группы в 2014-м и 2015-м, и даже они не очень похожи друг на друга. Сегодня в плейлисте треки с диска «Restriction» — и постоянно сохраняется ощущение, что это сборник произведений разных музыкантов, причем, с разных лейблов. Однако отсутствие единого концепта не всегда плохо. За счет участия в записи разных вокалистов и вокалисток, неожиданных и вроде бы необъяснимых смен стиля получается разнообразная, хоть и похожая на лоскутное одеяло пластинка. В заключение отмечу, что «Restriction» — наиболее ориентированная на широкий круг слушателей работа Archive.


Stephen Marley

Revelation Pt. II: The Fruit Of Life

(p) 2016
Т

радиционная ямайская страничка — причем от наследника не кого-нибудь, а самого официального «короля регги» Боба Марли. Вообще, конечно, удивительно, но почти все 11 признанных папой отпрысков идут его дорогой. Только трое далеки от музыки, а остальные на этой ниве довольно успешны. Самый, на мой взгляд, крутой — старший сын Зигги Марли, организовавший группу The Melody Makers, в которой играли и другие дети великого Боба: Шэрон, Седелла и Стивен. Вот о последнем-то и пойдет далее речь. 22 июля этого года Стивен вместе с друзьями записал мощный и коммерчески успешный диск. Наверняка, многие из вас слышали главный его хит «The Lion Roars». Мы же насладимся отменным downtempo, где как раз и говорится о семейных традициях и неугасаемом огне.

Родившийся на один год раньше и один день позже меня сын Боба Марли Стивен, как говорилось выше, играл в составе The Melody Makers, а потом начал выпускать сольники. Новейший получил название «Revelation Pt. II: The Fruit Of Life». И это, судя по всему, продолжение части первой, увидевшей свет пять лет назад. Стивен, как и многие исполнители, опирающиеся на корневую ямайскую музыку, использует и родственные элементы. Его конёк — энергетически безупречный и драйвовый сплав регги, дэнсхолла, хип-хопа и брейкбита. Значительную часть территории Стивен отдает просто огромному количеству гостей, сам отвечая как раз за корневой контент. А поскольку его голос и манера пения практически стопроцентно копируют Боба Марли, получается очень эффектно. Однако больше всего мне понравились композиции, несколько выпадающие из общего контекста. Например, чудесная вещь «Walking Away», написанная самим Бобом и в интерпретации его сына напоминающая сразу о нескольких хороших коллективах, включая Portishead.


The Pierces

Creation

(p) 2014
С

емейная тема в выпуске продолжается — с превеликим удовольствием хотелось бы познакомить вас с последней на сегодня пластинкой сестёр Эллисон и Кэтрин Пирс. Родились они в Алабаме в артистической семье, с самого детства напитываясь тягой к разным формам искусства. Итогом стало создание группы The Pierces. Вышедшая два года назад пластинка называется «Creation» (cразу на ум приходит отличный одноименный независимый лейбл). С момента выхода упоминавшегося на «ТСЛ» диска «Thirteen Tales of Love and Revenge» перебравшиеся в Нью-Йорк сёстры стали довольно хорошо известны на родине, а одна из песен альбома попала в саундтрек популярного сериала. The Pierces явно выросли за прошедшие годы. В первую очередь, хочется отметить завидное количество мелодически безупречных песен на пластинке. Другие бы запросто сделали из такого материала две пластинки, но талантливые и на редкость красивые сестры не из таких. Основой из музыки стал поп-рок с сильным влиянием фолка, лучших образцов арт-попа в духе Кейт Буш и поп-музыки 1960-х гг. — особенно, когда Эллисон и Кэтрин поют одновременно. Некоторые их песни, возможно, покажутся придирчивому меломану несколько слащавыми и приторными, но как минимум треть произведений с диска «Creation» — реальные поп-шедевры.


Подкаст №624

20.09.2016:::22:00:::91 FM


  1. The Dead Weather :::

    Lose the Right

    скачать
  2. The Dead Weather :::

    Open Up

    скачать
  3. Bryan Ferry :::

    Midnight Train

    скачать
  4. Bryan Ferry :::

    Driving Me Wild

    скачать
  5. Archive :::

    End Of Our Days

    скачать
  6. Archive :::

    Crushed

    скачать
  7. Stephen Marley :::

    Father Of The Man

    скачать
  8. Stephen Marley :::

    Walking Away

    скачать
  9. The Pierces :::

    Come Alive

    скачать
  10. The Pierces :::

    Must Be Something

    скачать
  11. The Pierces :::

    Monsters

    скачать

Максим Горданов
20.09.2016

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