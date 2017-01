:::

he Dead Weather — одна из многих придумок поборника, подвижника и хранителя традиций блюз-рока, гаражного рока и вообще всех, наверное, видов американского рока. Зовут его Джек Уайт, конечно же. Не знаю даже, стоит ли сейчас говорить, что он экс-лидер The White Stripes: столько уже материала им записано в разных составах и сольно, что та история кажется призрачной и далекой. Главная особенность The Dead Weather в том, что это настоящая так называемая «супергруппа»: здесь собраны известные представители известных бэндов. Кроме самого Джека и Элисон Моссхарт из The Kills это Дин Фертита из Queens Of The Stone Age и Джек Лоуренс из The Raconteurs. Третий их альбом называется «Dodge and Burn», и это мощный, хищный, аппетитный как стейк с кровью и сногсшибательный как большая доза абсента обнаженный и настоящий рок.