та пластинка уроженца индустриального Дортмунда, поэта, певца, гитариста, композитора, неутомимого труженика независимого полуподполья Эрнста Ульриха Фиггена (он же Phillip Boa) появилась в 2014 году. Мне кажется, что Phillip Boa and The Voodooclub играют такой пост-панк, каким он и должен быть: образцовый. Никак не могут наскучить мне эти немцы, так что целых четыре трека с «Bleach House» будут сегодня в программе. Релиз «Bleach House» в его виниловом варианте шикарно издан лейблом Cargo и содержит 12 треков, а в CD-исполнении к ним прилагается существенный бонус. Пластинка украшена фотографией строения, напоминающего о постколониальной Латинской Америке — хотя, может, это и мальтийский пейзаж. Легендарный остров с некоторых пор облюбован Эрнстом и как место жительства, и как одна из точек записи и мастеринга работ. В целом, ностальгирующий по британским 1980 гг. Боа хорош тем, что балует и радикальным скоростным панком, и неоднозначными лозунгами, и набором экзотических инструментов, и меланхоличным романтизмом наивысшей пробы. Сильнейшая сторона его лучших композиций — припев, построенный, как правило, на контрасте его собственного вокала с сопрано постоянной участницы The Voodooclub Пиа Лунд и девушки по кличке Pris.