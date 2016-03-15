№613

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Э та пластинка уроженца индустриального Дортмунда, поэта, певца, гитариста, композитора, неутомимого труженика независимого полуподполья Эрнста Ульриха Фиггена (он же Phillip Boa) появилась в 2014 году. Мне кажется, что Phillip Boa and The Voodooclub играют такой пост-панк, каким он и должен быть: образцовый. Никак не могут наскучить мне эти немцы, так что целых четыре трека с «Bleach House» будут сегодня в программе. Релиз «Bleach House» в его виниловом варианте шикарно издан лейблом Cargo и содержит 12 треков, а в CD-исполнении к ним прилагается существенный бонус. Пластинка украшена фотографией строения, напоминающего о постколониальной Латинской Америке — хотя, может, это и мальтийский пейзаж. Легендарный остров с некоторых пор облюбован Эрнстом и как место жительства, и как одна из точек записи и мастеринга работ. В целом, ностальгирующий по британским 1980 гг. Боа хорош тем, что балует и радикальным скоростным панком, и неоднозначными лозунгами, и набором экзотических инструментов, и меланхоличным романтизмом наивысшей пробы. Сильнейшая сторона его лучших композиций — припев, построенный, как правило, на контрасте его собственного вокала с сопрано постоянной участницы The Voodooclub Пиа Лунд и девушки по кличке Pris.

Phillip Boa and The Voodooclub ::: Bleach House

Phillip Boa and The Voodooclub ::: Baby Please Go Home

Phillip Boa and The Voodooclub ::: Standing Blinded At The Rooftops

Phillip Boa and The Voodooclub ::: Are You The One From Heaven

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Видеоклип

Massive Attack Ritual Spirit (EP) 2016

М ини-альбом «Ritual Spirit» выглядит многообещающе. В 2010 вышел последний лонгплей Massive Attack, и в ожидании следующего полноценного шага можно, судя по всему, быть уверенными, что он будет весьма достойным. Роберт Дель Ная, руководя Massive Attack, практически превратил его в сольный проект, но и Дэдди Джи не то, чтобы в стороне. Он вроде бы собирается продюсировать следующий EP, после которого и выйдет LP. На «Ritual Spirit» произошло знаменательное событие: спустя 20 с небольшим лет к старым друзьям, успевшим на какое-то время даже стать врагами, вновь присоединился Трики. И трек с его участием, равно как и сотрудничество с репером Рутсом Манувой, в первую очередь, напоминает о канонических Massive Attack. Прилив свежей крови в лице шотландцев Young Fathers и тяготеющего к соулу английского сингера Азекела говорит о том, что корифеи трип-хопа не собираются использовать только старые залежи торфа — но и идти на поводу у новой генерации не намерены. К пульту управления Дель Найя никого не допустит. Нельзя также не отметить клип на композицию «Voodoo In My Blood», в котором снялась актриса Розамунд Пайк, известная широкому зрителю по кинофильму «Исчезнувшая».

Massive Attack feat. Roots Manuva ::: Dead Editors

Massive Attack feat. Azekel ::: Ritual Spirit

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Видеоклип

Amparo Sánchez Espiritu Del Sol (p) 2014

Д о недавнего время в Испании существовала группа Amparanoia. Причём, это не только название коллектива, в составе которого в разное время числилось до 23-х человек, но и псевдоним идейной вдохновительницы и солистки по имени Ампаро Санчес. Девушка с экспрессивной и, судя по песням, страстной душой появилась на свет в Гранаде и уже в 16-летнем возрасте активно занималась музыкой. В биографии Ампаро есть даже такой момент, как сближение с леворадикальным мексиканским движением сапатистов. Несомненно, и это повлияло на её творчество, ставшее с 2010 года сольным. С тех пор Санчес выступает под своим собственным именем. «Espiritu Del Sol» — название её третьего диска. Багаж Amparanoia, активно подпитывавшейся роком, дабом, кумбией, регги, всеми возможными оттенками и запахами латино, певица прихватила с собой в одиночное плавание. Стало лишь больше акустической романтики, румбы, фламенко, предвечернего плеска волн в дорожках заходящего солнца, блестящих от любви и вина глаз, физически ощутимой истомы, женственности и нежности. Так и хочется положить голову на грудь доньи Санчес, и пусть бы она пела и пела своим дивным, чувственным голосом. Диск продюсировал Joey Burns из прекрасной группы пропагандистов desert-блюза Calexico, а начало заглавной вещицы каждому русскому человеку обязано напомнить незабвенную «донна белла маре…».

Amparo Sánchez ::: Mi Gitana

Amparo Sánchez ::: Plegaria

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Видеоклип

Trust Joyland (p) 2014

О т тёплых южных структур перенесёмся в сверкающие синтетическим хромом канадские дали. Семь лет назад уроженец Торонто Роберт с чудесной фамилией Альфонс вместе с девушкой Майей Постепски придумал проект, нехитро обозвав его Trust. Мало ли в Канаде и вообще в мире «трастов», вполне законно спросите вы? Много, но музыка у ребят оказалась куда интереснее вывески. Их сразу же подписал лейбл Arts & Crafts, и североамериканцы успели выпустить там две пластинки. Недавняя называется «Joyland». Формально Альфонс и Майя играют синти-поп, однако диапазон смежных течений и оригинальность их комбинирования не позволяет выключить звук после третьей-четвёртой композиции с мыслью «всё неплохо, но в целом понятно». Не случайно Trust сравнивают с их земляками из группы Austra. В руках и тех, и этих танцевальная электронная музыка парадоксальным образом оказывается недостаточно предсказуемой и заставляет постоянно останавливаться, озадаченно озираясь. А всё потому, что Роберт вдруг начнёт интонировать совершенно по-коэновски, синти-поповый бит скользнёт в сторону дарк- или колдвейва, и Joyland покажется не таким уж и улыбчивым и предсказуемым краем.

Trust ::: Geryon

Trust ::: Icabod

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New Kingston Kingston City (p) 2015

Г руппа New Kingston была основана в Бруклине тремя братьями, и первое время она исполняла каверы — в диапазоне от Боба Марли до Майкла Джексона. История довольно традиционная, но в случае New Kingston дело продвинулось дальше. Десятилетний путь вылился в самостоятельный лонгплей, озаглавленный, правда, без особой выдумки. Верховодит в семейной бруклинской ячейке не кто-то из братьев, а их папаша Кортни Пэнтон, попутно задающий риддимы на басу. Именно ему принадлежит идея названия группы с отсылкой к столице исторической родины и месту проживания музыкантов. New Kingston — это далеко не только рэгги. Альбом изобилует приглашёнными персонажами и качает, скорее, в сторону хип-хопа, дэнсхолла и сладкого соула, нежели дымит растаманской трубкой. Из всех, кто поработал над «Kingston City», в первую очередь, конечно, отмечу одну из легенд островной культуры Шугара Минотта. Причём ветерана уже шесть лет как нет в живых, а голос звучит на диске 2015-го. Чудо.

New Kingston ::: Key To Life

New Kingston feat. Sugar Minott ::: Certain Girls

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Видеоклип

Подкаст №613 15.03.2016 ::: 22:00 ::: 91 FM





Phillip Boa and The Voodooclub ::: Bleach House Phillip Boa and The Voodooclub ::: Baby Please Go Home Massive Attack feat. Roots Manuva ::: Dead Editors Massive Attack feat. Azekel ::: Ritual Spirit Amparo Sánchez ::: Mi Gitana Amparo Sánchez ::: Plegaria Trust ::: Geryon Trust ::: Icabod New Kingston ::: Key To Life New Kingston feat. Sugar Minott ::: Certain Girls Phillip Boa and The Voodooclub ::: Standing Blinded At The Rooftops Phillip Boa and The Voodooclub ::: Are You The One From Heaven Максим Горданов

15.03.2016

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