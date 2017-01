:::

В

есёлую группу «Арсенал» из напряжённого в последнее время Брюсселя сменят в нашем эфире тоже ребята не грустные, но куда более ценные в музыкальном контексте. Легендарные Public Image Ltd, одна из лучших и самобытнейших групп за всю историю постпанка, ведомая Джоном Лайдоном, записала второй после триумфального возвращения в 2012 году лонгплей «What The World Needs Now». Уж кто- кто, а человек, до сих пор в свои 60 лет борющийся с пороками этого самого мира и готовый сражаться с ним в одиночку, знает, что говорит. Процитирую: «What the world needs now — it`s another fuck off».



Если уж зашёл разговор о Джоне Лайдоне, то можно и чуть подробней. К счастью, его роль не свелась только лишь к месту у микрофона в составе Sex Pistols под именем Джонни Роттена. В детстве Джон был исключен из школы за «непочтительность к учителям и нежелание быть как все». Последнее стало лейтмотивом карьеры и жизненной позиции. Личный бунт против истеблишмента и социальной системы в полной мере выразился в текстах Sex Pistols и сценическом имидже. Лайдон всегда подчёркивает, что не врал ни разу в своей жизни и всегда говорит то, что думает. Он не только музыкант, но также актёр, писатель и телеведущий. Джон презирает политику, ибо она так и не сделала мир лучше, призывает всех внутренне освободиться, не завидовать чужому богатству, перестать кого-то копировать и быть самими собой. Главным его детищем и бесценным вкладом в сокровищницу культуры и стала группа Public Image Limited.



Неподражаемая, наигранно идиотическая манера пения Лайдона, не была бы столь убедительной без его виртуозных коллег-музыкантов. Помогающие ему высмеивать одержимость и фобии общества друзья, работающие в PIL с середины 1980-х, эстетски и со знанием дела лавируют между дабом, краут-роком и первоклассным пост-панком. Не могу их не перечислить. Это экс-участник The Damned и других групп, гитарист Lu Edmonds, участник The Pop Group, работавший с Бьорк барабанщик Bruce Smith; басист и клавишник Scott Firth, на счету которого сотрудничество со Стивом Уинвудом, Элвисом Костелло и даже Spice Girls.