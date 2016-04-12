Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№615

:::12.04.2016

Arsenal

Furu

(p) 2014
Г

руппа с названием «Арсенал», скорее всего, не имеет ничего общего со знаменитым лондонским футбольным клубом. Однако, не исключено, что кто-то из музыкантов — фанат канониров, и группу назвали так же: как и в случае с Saint Etienne. Arsenal — проект бельгийский и, что со знаком минус актуально для последнего времени, родом он из Брюсселя. Не помню, когда в последний раз в плейлистах появлялись музыканты из этой красивой европейской страны, но именно сейчас (совершенно не специально) попался мне на глаза их диск «Furu». Образовался Arsenal в 1999 году и с тех пор успел выпустить пять релизов энергичного электро-поп-рока и, на мой взгляд, слишком большим прогибом под стандартный «клубняк». Две композиции из «Furu» — вполне достаточная доза для ознакомления с творчеством бельгийцев, даже несмотря на участие в записи Гевина Фрайдея и других интересных личностей.


Public Image Ltd

What The World Needs Now

(p) 2015
В

есёлую группу «Арсенал» из напряжённого в последнее время Брюсселя сменят в нашем эфире тоже ребята не грустные, но куда более ценные в музыкальном контексте. Легендарные Public Image Ltd, одна из лучших и самобытнейших групп за всю историю постпанка, ведомая Джоном Лайдоном, записала второй после триумфального возвращения в 2012 году лонгплей «What The World Needs Now». Уж кто- кто, а человек, до сих пор в свои 60 лет борющийся с пороками этого самого мира и готовый сражаться с ним в одиночку, знает, что говорит. Процитирую: «What the world needs now — it`s another fuck off».

Если уж зашёл разговор о Джоне Лайдоне, то можно и чуть подробней. К счастью, его роль не свелась только лишь к месту у микрофона в составе Sex Pistols под именем Джонни Роттена. В детстве Джон был исключен из школы за «непочтительность к учителям и нежелание быть как все». Последнее стало лейтмотивом карьеры и жизненной позиции. Личный бунт против истеблишмента и социальной системы в полной мере выразился в текстах Sex Pistols и сценическом имидже. Лайдон всегда подчёркивает, что не врал ни разу в своей жизни и всегда говорит то, что думает. Он не только музыкант, но также актёр, писатель и телеведущий. Джон презирает политику, ибо она так и не сделала мир лучше, призывает всех внутренне освободиться, не завидовать чужому богатству, перестать кого-то копировать и быть самими собой. Главным его детищем и бесценным вкладом в сокровищницу культуры и стала группа Public Image Limited.

Неподражаемая, наигранно идиотическая манера пения Лайдона, не была бы столь убедительной без его виртуозных коллег-музыкантов. Помогающие ему высмеивать одержимость и фобии общества друзья, работающие в PIL с середины 1980-х, эстетски и со знанием дела лавируют между дабом, краут-роком и первоклассным пост-панком. Не могу их не перечислить. Это экс-участник The Damned и других групп, гитарист Lu Edmonds, участник The Pop Group, работавший с Бьорк барабанщик Bruce Smith; басист и клавишник Scott Firth, на счету которого сотрудничество со Стивом Уинвудом, Элвисом Костелло и даже Spice Girls.


Low

Ones and Sixies

(p) 2015
Ч

етыре года минуло, словно один миг с момента выхода предыдущего диска отличной группы из Миннесоты. Та пластинка называлась «Drums & Guns» и была направлена против войны в Ираке. Алан Спархок и его супруга Мими Паркер скептически относятся к тому, что их всегда записывают в лидеры направления «слоукор» — но музыке Low, как ни крути, определение вполне соответствует. Давно уж минули те времена, когда они извлекали депрессивную красоту преимущественно из вязкого гитарного смога. В их работах шаг за шагом становилось ощутимо больше воздуха, больше пространства и эха. Не случайно некоторые из них были записаны в помещении католической церкви. Одиннадцатый лонгплей медленно плывёт привычным двухголосьем Алана и Мими сквозь торжественные гармонии в скупом орнаменте басовых точек Стива Каррингтона и гравийном шуршании электро-индустриальных дорог. Но движение это не в топи и смурь, а к теплу и свету. Алан замечает, что на результат любой записи сильнее всего влияет то, что происходит именно в момент фиксации. Поэтому, нет смысла говорить, что конкретно он думает об их новых песнях, важнее то, что почувствуем мы, впервые с ними познакомившись.


Paolo Baldini

DubFiles

(p) 2014
Б

алдини — хорошая фамилия для апологета позитивного и жизнелюбивого стиля. «DubFiles» — это даже не дебютная его пластинка, а целый проект с кучей народа, полевыми записями вживую и проч. Для работы Паоло привлёк сразу нескольких коллабораторов. Это, как можно заметить, весьма распространённая практика, особенно на регги-сцене. Редко какая по-настоящему удачная работа конкретного автора обходится без помощи тех талантов и авторитетов, которые и делают её краше и сильней. Трудясь продюсером и параллельно бас-гитаристом в проекте Africa Unite (помните, конечно, такую песню из репертуара Боба Марли), принялся наш дружище Балдини раскручивать «DubFiles». Сначала с помощью видеороликов, где собравшиеся в студии соратники Паоло соревновались в интерпретации одних и тех же треков. Позже это занятие переросло в создание альбома. Среди приглашённых гостей, придавших результату завидную вариабельность, отметим португальца Ричи Кэмпбелла, австралийского рэппера по кличке Dub FX и британского MC Rawz.


Loretta Lynn

Full Circle

(p) 2016
В

заключение у нас будет единственный в этом выпуске программы альбом, выпущенный в 2016 году. Записала его певица, чей первый диск вышел на лейбле Decca еще в 1963-м году! Зовут эту женщину удивительной судьбы Лоретта Линн. Как и знаменитый напиток «бурбон», родом она из штата Кентукки, где в 13 лет Лоретта вышла замуж, чтобы только убежать от бедности и лишений её шахтерской многочисленной семьи. Также, заметим, что к 17 годам у Лоретты было уже четверо детей. Просто какая-то бытовая фантастика из другой эпохи. В 18 муж, с которым они часто дрались на кулаках, подарил ей гитару, и это стало первым шагом на пути к всеамериканской славе. Конечно, это больше их, заокеанская история, где без «кантри» нет жизни, но Лоретта Линн — одна из главнейших звёзд стиля. Она обладательница уймы премий, включая четыре «Грэмми». Новый её альбом вышел после 12-летнего периода молчания и называется «Full Circle» («Полный Круг»). Исполняя фолк-песни своего детства, Лоретта словно окидывает взглядом прошлое. Открывается диск тем самым треком, что был одним из её первых на её пути к известности. Но к собственному наследию матриархиня кантри добавляет чуть нового материала — чтобы напомнить о себе всесторонне и всеобъемлюще. В этом ей помогает дочь Patsy Lynn Reynolds, также выступающая в роли сопродюсера. «Full Circle» составлен из сессионных записей последних девяти лет, и из сотен песен отобраны те, что позволяют не только вспомнить легенду, но и ощутить, что ты пришёл к ней в гости, а она, заботливо плеснув бурбона, сидит у камина с гитарой и поёт только для тебя.


Подкаст №615

12.04.2016:::22:00:::91 FM


  1. Arsenal :::

    Temul (Lie Low)

    скачать
  2. Arsenal :::

    Evaporate

    скачать
  3. Public Image Ltd :::

    Betty Page

    скачать
  4. Public Image Ltd :::

    Spice of Choice

    скачать
  5. Low :::

    No Comprende

    скачать
  6. Low :::

    Kid in the Corner

    скачать
  7. Paolo Baldini :::

    Leave I or Love Me Forever

    скачать
  8. Paolo Baldini :::

    I Express

    скачать
  9. Loretta Lynn :::

    Everybody Wants to Go to Heaven

    скачать
  10. Loretta Lynn feat. Elvis Costello :::

    Everything it Takes

    скачать

Максим Горданов
12.04.2016

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001