№615

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Arsenal Furu (p) 2014

Г руппа с названием «Арсенал», скорее всего, не имеет ничего общего со знаменитым лондонским футбольным клубом. Однако, не исключено, что кто-то из музыкантов — фанат канониров, и группу назвали так же: как и в случае с Saint Etienne. Arsenal — проект бельгийский и, что со знаком минус актуально для последнего времени, родом он из Брюсселя. Не помню, когда в последний раз в плейлистах появлялись музыканты из этой красивой европейской страны, но именно сейчас (совершенно не специально) попался мне на глаза их диск «Furu». Образовался Arsenal в 1999 году и с тех пор успел выпустить пять релизов энергичного электро-поп-рока и, на мой взгляд, слишком большим прогибом под стандартный «клубняк». Две композиции из «Furu» — вполне достаточная доза для ознакомления с творчеством бельгийцев, даже несмотря на участие в записи Гевина Фрайдея и других интересных личностей.

Arsenal ::: Temul (Lie Low)

Arsenal ::: Evaporate

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Public Image Ltd What The World Needs Now (p) 2015

В есёлую группу «Арсенал» из напряжённого в последнее время Брюсселя сменят в нашем эфире тоже ребята не грустные, но куда более ценные в музыкальном контексте. Легендарные Public Image Ltd, одна из лучших и самобытнейших групп за всю историю постпанка, ведомая Джоном Лайдоном, записала второй после триумфального возвращения в 2012 году лонгплей «What The World Needs Now». Уж кто- кто, а человек, до сих пор в свои 60 лет борющийся с пороками этого самого мира и готовый сражаться с ним в одиночку, знает, что говорит. Процитирую: «What the world needs now — it`s another fuck off».



Если уж зашёл разговор о Джоне Лайдоне, то можно и чуть подробней. К счастью, его роль не свелась только лишь к месту у микрофона в составе Sex Pistols под именем Джонни Роттена. В детстве Джон был исключен из школы за «непочтительность к учителям и нежелание быть как все». Последнее стало лейтмотивом карьеры и жизненной позиции. Личный бунт против истеблишмента и социальной системы в полной мере выразился в текстах Sex Pistols и сценическом имидже. Лайдон всегда подчёркивает, что не врал ни разу в своей жизни и всегда говорит то, что думает. Он не только музыкант, но также актёр, писатель и телеведущий. Джон презирает политику, ибо она так и не сделала мир лучше, призывает всех внутренне освободиться, не завидовать чужому богатству, перестать кого-то копировать и быть самими собой. Главным его детищем и бесценным вкладом в сокровищницу культуры и стала группа Public Image Limited.



Неподражаемая, наигранно идиотическая манера пения Лайдона, не была бы столь убедительной без его виртуозных коллег-музыкантов. Помогающие ему высмеивать одержимость и фобии общества друзья, работающие в PIL с середины 1980-х, эстетски и со знанием дела лавируют между дабом, краут-роком и первоклассным пост-панком. Не могу их не перечислить. Это экс-участник The Damned и других групп, гитарист Lu Edmonds, участник The Pop Group, работавший с Бьорк барабанщик Bruce Smith; басист и клавишник Scott Firth, на счету которого сотрудничество со Стивом Уинвудом, Элвисом Костелло и даже Spice Girls.

Public Image Ltd ::: Betty Page

Public Image Ltd ::: Spice of Choice

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Low Ones and Sixies (p) 2015

Ч етыре года минуло, словно один миг с момента выхода предыдущего диска отличной группы из Миннесоты. Та пластинка называлась «Drums & Guns» и была направлена против войны в Ираке. Алан Спархок и его супруга Мими Паркер скептически относятся к тому, что их всегда записывают в лидеры направления «слоукор» — но музыке Low, как ни крути, определение вполне соответствует. Давно уж минули те времена, когда они извлекали депрессивную красоту преимущественно из вязкого гитарного смога. В их работах шаг за шагом становилось ощутимо больше воздуха, больше пространства и эха. Не случайно некоторые из них были записаны в помещении католической церкви. Одиннадцатый лонгплей медленно плывёт привычным двухголосьем Алана и Мими сквозь торжественные гармонии в скупом орнаменте басовых точек Стива Каррингтона и гравийном шуршании электро-индустриальных дорог. Но движение это не в топи и смурь, а к теплу и свету. Алан замечает, что на результат любой записи сильнее всего влияет то, что происходит именно в момент фиксации. Поэтому, нет смысла говорить, что конкретно он думает об их новых песнях, важнее то, что почувствуем мы, впервые с ними познакомившись.

Low ::: No Comprende

Low ::: Kid in the Corner

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Б алдини — хорошая фамилия для апологета позитивного и жизнелюбивого стиля. «DubFiles» — это даже не дебютная его пластинка, а целый проект с кучей народа, полевыми записями вживую и проч. Для работы Паоло привлёк сразу нескольких коллабораторов. Это, как можно заметить, весьма распространённая практика, особенно на регги-сцене. Редко какая по-настоящему удачная работа конкретного автора обходится без помощи тех талантов и авторитетов, которые и делают её краше и сильней. Трудясь продюсером и параллельно бас-гитаристом в проекте Africa Unite (помните, конечно, такую песню из репертуара Боба Марли), принялся наш дружище Балдини раскручивать «DubFiles». Сначала с помощью видеороликов, где собравшиеся в студии соратники Паоло соревновались в интерпретации одних и тех же треков. Позже это занятие переросло в создание альбома. Среди приглашённых гостей, придавших результату завидную вариабельность, отметим португальца Ричи Кэмпбелла, австралийского рэппера по кличке Dub FX и британского MC Rawz.

Paolo Baldini ::: Leave I or Love Me Forever

Paolo Baldini ::: I Express

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Loretta Lynn Full Circle (p) 2016

В заключение у нас будет единственный в этом выпуске программы альбом, выпущенный в 2016 году. Записала его певица, чей первый диск вышел на лейбле Decca еще в 1963-м году! Зовут эту женщину удивительной судьбы Лоретта Линн. Как и знаменитый напиток «бурбон», родом она из штата Кентукки, где в 13 лет Лоретта вышла замуж, чтобы только убежать от бедности и лишений её шахтерской многочисленной семьи. Также, заметим, что к 17 годам у Лоретты было уже четверо детей. Просто какая-то бытовая фантастика из другой эпохи. В 18 муж, с которым они часто дрались на кулаках, подарил ей гитару, и это стало первым шагом на пути к всеамериканской славе. Конечно, это больше их, заокеанская история, где без «кантри» нет жизни, но Лоретта Линн — одна из главнейших звёзд стиля. Она обладательница уймы премий, включая четыре «Грэмми». Новый её альбом вышел после 12-летнего периода молчания и называется «Full Circle» («Полный Круг»). Исполняя фолк-песни своего детства, Лоретта словно окидывает взглядом прошлое. Открывается диск тем самым треком, что был одним из её первых на её пути к известности. Но к собственному наследию матриархиня кантри добавляет чуть нового материала — чтобы напомнить о себе всесторонне и всеобъемлюще. В этом ей помогает дочь Patsy Lynn Reynolds, также выступающая в роли сопродюсера. «Full Circle» составлен из сессионных записей последних девяти лет, и из сотен песен отобраны те, что позволяют не только вспомнить легенду, но и ощутить, что ты пришёл к ней в гости, а она, заботливо плеснув бурбона, сидит у камина с гитарой и поёт только для тебя.

Loretta Lynn ::: Everybody Wants to Go to Heaven

Loretta Lynn feat. Elvis Costello ::: Everything it Takes

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Подкаст №615 12.04.2016 ::: 22:00 ::: 91 FM





Arsenal ::: Temul (Lie Low) Arsenal ::: Evaporate Public Image Ltd ::: Betty Page Public Image Ltd ::: Spice of Choice Low ::: No Comprende Low ::: Kid in the Corner Paolo Baldini ::: Leave I or Love Me Forever Paolo Baldini ::: I Express Loretta Lynn ::: Everybody Wants to Go to Heaven Loretta Lynn feat. Elvis Costello ::: Everything it Takes Максим Горданов

12.04.2016

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