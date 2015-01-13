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TopList

№589

:::13.01.2015

The Rosebuds

Sand + Silence

(p) 2014
К

ак вы, наверняка знаете, The Rosebuds всегда были семейным предприятием. Однако отношения Айвана Ховарда и Келли Крисп треснули. Предыдущий лонгплей «Loud Planes Fly Low», несмотря на то, что получился очень хорошим, создавался ими чуть ли не параллельно процессу развода. Спустя три года Айван впервые записал альбом без солирующей Келли, но при её непосредственном участии. Экс-супруга помогла написать все песни и сыграла на клавишных: то есть, в данном случае семейные разногласия не отразились на творческих. «Sand + Silence» стал шестым в дискографии вилмингтонцев. Ховарду помогал Джастин Вернон из группы Bon Iver. Возможно, это повлияло на характерно безоблачное настроение диска, подчеркнутое обложкой и легкостью композиций. Это точно самая улыбчивая и больше даже «поп», чем «инди» запись The Rosebuds, хотя её предыстория настраивала совсем на другой лад.


VietNam

An A.merican D.ream

(p) 2013
М

айкл Гернер и Джош Грубб впервые встретились в Бруклине больше десяти лет назад. Находясь под влиянием поэзии Боба Дилана, а также музыки Rolling Stones, The Velvet Underground и Sonic Youth, друзья нашли барабанщика Майкла Фосса и создали свой «Вьетнам». Перед тем, как на лейбле Mexican Summer была выпущена «Американская Мечта», группа находилась в состоянии консервации. Для нового витка были приглашены скрипач и клавишник. VietNam исполняют тяжелый, невыспавшийся, но мелодичный психоделический рок с невесёлым взглядом на окружающую повседневность. О том, что сосед с недоброй ухмылкой задёргивающий занавеску напротив, совсем не обязательно отправляется мирно ужинать или спокойно спать.


iamamiwhoami

Blue

(p) 2014
О

тносительно этих артистов в своё время было сломано немало копий, ведь они тщательно скрывали информацию о себе, анонимно публиковали таинственные клипы, и меломанское сообщество мучилось: кому принадлежат эти холодные, красивые песни? Может Бьорк, а может даже Леди Гаге? Позже выяснилось, что за всем этим стоит мультимедийный арт-проект iamamiwhoami шведской певицы Йонны Ли. Новый и гораздо более открытый, нежели предшествующие, альбом iamamiwhoami называется «Blue». Попутно с кропотливым выяснением того, кто же это всё придумал, стало понятно, что далеко не все песни Йонны Ли притягательные и завораживающие. Проходных и слабых мест было достаточно ещё на первом альбоме. Теперь же предводительница iamamiwhoami решила ступить на более попсовый лёд, не боясь, что он может оказаться слишком тонким. Значение слова «Blue» в данном случае следует понимать не в смысле грусти и тоски, а как аллюзию на сверкающие под солнцем голубые кристаллы, судьба которых — непременно растаять и стать частью синего-синего моря. Прямым подтверждением воображаемой картины стал клип на главную композицию «Vista», где Йонна в образе снежной королевы встречается в своих владениях с танцующими тенями.


Tamikrest

Chatma

(p) 2013
Д

алее у нас туареги с севера Мали, образующие группу Tamikrest, что в переводе означает «объединение» или «узел». Их последний на данный момент диск называется «Chatma» (Сёстры). Лидера Tamikrest зовут Усман Мосса, в юности он хотел стать адвокатом, чтобы защищать свой бедствующий и гонимый народ в ООН. Многие туареги из-за постоянных вооруженных конфликтов вынуждены были долгое время проводить в изгнании, о чём и повествуют тексты Усмана. Как музыкант он добился, несомненно, большего успеха, нежели ему сулили мечты об адвокатской практике. Песни защитника своего народа сразу же нашли благодарный отклик. Tamikrest были основаны в сильно потрёпанном войной городе Кидале друзьями-музыкантами, чья главная и бескомпромиссная мечта — независимость уставших от войны, гонений и роли марионеток в чьих-то руках туарегов. С помощью гитары и микрофона Усман сотоварищи и ведут свою борьбу за то, чтобы, наконец, обрести свой дом и покой.


Einstürzende Neubauten

Lament

(p) 2014
В

от и обещанное и второе подряд появление в программе всегда желанного, с момента первых выпусков, персонажа — Бликсы Баргельда. В прошлом выпуске «ТСЛ» шла речь об их совместном с итальянским композитором Техо Теардо труде «Still Smiling», выпущенном в 2013 году. А в ушедшем основная группа Бликсы Einstürzende Neubauten не осталась в стороне от столетней годовщины Первой мировой войны. Культовый немецкий коллектив выпустил альбом «Lament», где, в частности, Баргельд и Александр Хаке воспроизводят по ролям историческую переписку двоюродных братьев — российского императора Николая II и кайзера Германии Вильгельма II. Она получила название — «Willy-Nicky Telegrams». Сегодня можно только изумляться тону и текстам переписки двух монархов, не сделавших решительных шагов, способных остановить тот адский процесс. Einstürzende Neubauten — в первую очередь, группа индустриальная или, точнее, индустриально-перкуссионная. Казалось бы, лязгающая военная машина сметёт слушателя на своем пути, но «Lament» для выбранной темы довольно спокоен. Он выполнен, по словам создателей, в жанре «плача» и намеренно лишен шума, как олицетворения войны. «Я хотел рассказать ужасную историю красиво, а не наоборот» говорит Баргельд. Это пьесы, навеянные теми событиями, и воспринимаются они, скорее, как саундтрек или театральная постановка. Думаю, исполнение «живьем» многократно усиливает эффект восприятия. Einstürzende Neubauten реанимируют тексты бельгийского писателя Пола ван ден Брока, реконструируют кабаре начала прошлого века, вплетают в перкуссионный ритм конвейера войны, тонущие в нём голоса, говорящие на разных европейских языках. Бликса поёт, подражая животным и утверждает, что «война — это то, что есть всегда». «Lament» не рассчитан на поверхностное восприятие и таит достаточно неожиданностей, как например рассказ об афроамериканском полке и сопровождавшем его оркестре Harlem Hellfighters.


Otros Aires

4

(p) 2013
O

tros Aires были основаны 12 лет назад в Барселоне выходцем из Аргентины Мигуэлем ди Дженова. За основу они берут оригинальные милонги, написанные и записанные в начале XX века. Классика танго подвергается электронной обработке или частично семплируется, добавляются новые мелодии и тексты. Стоит отметить, что Otros Aires — не чисто электронная группа. Музыканты делают акцент на том, что они исполняют не «электротанго», а именно «нео-танго». В составе есть исполнители, играющие на живых гитарах и бандонеоне. На альбоме «4» имеется совместное произведение с болгарином Бойко Петковым, не слишком удачный кавер на «Perfect Day» Лу Рида и такие классные треки, как «Con Un Hachazo Al Costado».


Подкаст №589

13.01.2015:::22:00:::91 FM


  1. The Rosebuds :::

    In My Teeth

    скачать
  2. The Rosebuds :::

    Blue Eyes

    скачать
  3. VietNam :::

    Kitchen Kongas

    скачать
  4. VietNam :::

    Flyin`

    скачать
  5. iamamiwhoami :::

    Blue Blue

    скачать
  6. iamamiwhoami :::

    Vista

    скачать
  7. Tamikrest :::

    Itous

    скачать
  8. Tamikrest :::

    Djanegh Etoumast

    скачать
  9. Einstürzende Neubauten :::

    The Willy-Nicky Telegrams

    скачать
  10. Einstürzende Neubauten :::

    On Patrol In No Man`s Land

    скачать
  11. Otros Aires :::

    Big Man Dancing

    скачать
  12. Otros Aires :::

    Con Un Hachazo Al Costado

    скачать
  13. The Rosebuds :::

    Mine Mine

    скачать

Максим Горданов
13.01.2015

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