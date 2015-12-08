№609:::08.12.2015
Air Waves
Parting Glances(p) 2015
ir Waves (Воздушные волны) — такой творческий псевдоним взяла певица-сочинительница из Бруклина Nicole Schneit. Приклеила она его себе не просто так: это название песни группы Guided By Voices, которую Николь, видимо, относит к числу любимых. Покровительствовал ей (особенно в начале пути) такой персонаж, как Den Deacon, сравнивая ощущения от её музыки с «обёрнутым вокруг тебя любимым одеялом». Такое определение, по правде сказать, можно к стольким пластинкам отнести, что одеяла некуда будет складывать. Сама же Николь вдохновляется The Velvet Underground и Нилом Янгом и, в общем, применяет довольно расхожий приём по соединению гитарного инди и кантри-фолка. Её третий альбом озаглавлен «Parting Galnces» (Прощальные взгляды). Вышел он на лейбле Western Vinyl Records.
- Air Waves :::
Fantasy
- Air Waves :::
Thunder
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Poppy Ackroyd
Feathers(p) 2014
отландка Поппи Акройд до недавнего времени была известна как участница замечательного инструментального ансамбля Hidden Orchestra, на «ТСЛ» неоднократно фигурировавшего. Работающий на стыке джаза, шотландского фолка и разностилевой электроники, использующий звуки природы, игру двух барабанщиков и испытывающий сильное влияние со стороны русской классической музыкальной школы коллектив три года назад записал великолепный альбом «Archipelago». После этого Поппи Акройд решила попробовать себя в сольном творчестве. Сегодня мы слушаем произведения с её второй работы «Feathers», то есть «Перья». Поппи играет на скрипке и фортепиано, манипулируя звуком, извлекая его из других частей своих любимых инструментов — не только из клавиш и струн. Несмотря на классическое образование, она активно использует «препарированное фортепиано», закольцовывает звуки в домашней студии, добавляет так называемые «полевые записи» — шум океанских волн, разбивающихся о валуны маленького островка, где величественно возвышается старый маяк. Таким образом создаётся эффект присутствия на сцене целого мини-оркестра.
- Poppy Ackroyd :::
Feathers
- Poppy Ackroyd :::
Birdwoman
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Dan Deacon
Gliss Riffer(p) 2015
как, интересно, дела у опекавшего на первых порах Николь Шнейт Дэна Дикона? Чудаковатый бородач из Балтимора в своё время обучался в колледже искусству электроакустического и компьютерного музицирования, что прямым образом повлияло на него как на сочинителя и перфомера. Прикидываясь наивным, относясь к музыкальным инструментам как к детским игрушкам и записывая пластинки с названиями «Гусь на свободе» или «Человек-паук колец», Дикон откровенно веселится, будто добрый толстяк, случайно попавший в сконструированное самим же собой, хоть и далеко не одномерное, но всё же мультипликационное пространство. Дикон по-хорошему безумен, что вполне и отражают его музыкальные опыты над доверчивым слушателем.
- Dan Deacon :::
Meme Generator
- Dan Deacon :::
Learning To Relax
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Auntie Flo
Theory of Flo(p) 2015
ыше говорилось, что Поппи Акройд всячески стремится расширить рамки классического звучания своих любимых инструментов, исследует звук и т. д. Кроме этого, она активно сотрудничает с поэтами, хореографами, режиссёрами, танцорами и актёрами, вовлекая их и вовлекаясь сама во всевозможные перфомансы. И молодец. Одним из ярких последних примеров стало участие Поппи в записи второго лонгплея своего земляка Auntie Flo — house-мейкера и диджея.
Родившийся в Глазго и перебравшийся в Лондон Auntie Flo выпустил уже свой второй долгоиграющий диск на электронном лейбле Huntleys+Palmer. Называется он «Теория Фло». В первую очередь, этот парень интересен тем, что сочиняет клубную танцевальную музыку с изрядной долей музыки африканской. Причём, используются не только западноафриканские мелодии и южноафриканские ритмы, но и поёт на большинстве треков «Теории Фло» певица из Ганы Anbuley. С названием тоже всё не так очевидно: «Theory of Flo» — это, с одной стороны, конечно, об авторе, а, с другой, имеется в виду теория «потока» (по-английски «flow»). Её автор — психолог с венгерскими корнями Михай Чиксентмихайи. Вкратце суть теории такова: люди наиболее счастливы, если пребывают в особом потоковом состоянии полного единения с деятельностью и ситуацией. Состояние потока можно считать оптимальным состоянием внутренней мотивации, при которой человек полностью включён в то, что он делает. Видимо, шотландский диджей пытается добиться подобного воздействия на слушателя и вовлечь его в совместный процесс единения с музыкой. Именно Михаю Auntie Flo посвятил последний трек, и именно в его записи приняла участие Поппи Акройд. Кроме неё здесь фигурирует Richard Thair, барабанщик Red Snapper.
- Auntie Flo feat. Anbuley :::
Su La
- Auntie Flo feat. Poppy Acroyd and Richard Thair :::
For Mihaly
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Wampire
Bazaar(p) 2014
ampire, отличные ребята из Портленда, чей предыдущий диск «Curiosity» мелькнул в нашей программе — и вот подоспел следующий. Называется «Bazaar». Rocky Tinder и Eric Phipps — одни из лучших, у кого получается создавать круто и с душой сделанный ретро-рок (как бы это определение всем уже не набило оскомину). Их первенец опирался на лучшие образцы сёрфа, психоделик-попа и гаражного фузза. Они записали его вдвоем, и пластинка получилась короткой, цельной, вообще без слабых мест. То же самое можно сказать и о новом альбоме. Роки и Эрик стабильно завладевают твоим вниманием на свои законные 30 минут. Только теперь в музыку Wampire вторгся саксофон Томаса Хогансона. Он раньше служил у портлендцев концертным барабанщиком, а потом обнаружил иные незаурядные умения и даже участвует в написании песен.
- Wampire :::
Bad Attitude
- Wampire :::
Fly on the Wall
- Wampire :::
Too Stoned
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- Видеоклип
Подкаст №60908.12.2015:::22:00:::91 FM
- Air Waves :::
Fantasy
- Air Waves :::
Thunder
- Poppy Ackroyd :::
Feathers
- Poppy Ackroyd :::
Birdwoman
- Dan Deacon :::
Meme Generator
- Dan Deacon :::
Learning To Relax
- Auntie Flo feat. Anbuley :::
Su La
- Auntie Flo feat. Poppy Acroyd and Richard Thair :::
For Mihaly
- Wampire :::
Bad Attitude
- Wampire :::
Fly on the Wall
- Wampire :::
Too Stoned
Максим Горданов
08.12.2015
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