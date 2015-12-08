№609

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Air Waves Parting Glances (p) 2015

A ir Waves (Воздушные волны) — такой творческий псевдоним взяла певица-сочинительница из Бруклина Nicole Schneit. Приклеила она его себе не просто так: это название песни группы Guided By Voices, которую Николь, видимо, относит к числу любимых. Покровительствовал ей (особенно в начале пути) такой персонаж, как Den Deacon, сравнивая ощущения от её музыки с «обёрнутым вокруг тебя любимым одеялом». Такое определение, по правде сказать, можно к стольким пластинкам отнести, что одеяла некуда будет складывать. Сама же Николь вдохновляется The Velvet Underground и Нилом Янгом и, в общем, применяет довольно расхожий приём по соединению гитарного инди и кантри-фолка. Её третий альбом озаглавлен «Parting Galnces» (Прощальные взгляды). Вышел он на лейбле Western Vinyl Records.

Air Waves ::: Fantasy

Air Waves ::: Thunder

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Ш отландка Поппи Акройд до недавнего времени была известна как участница замечательного инструментального ансамбля Hidden Orchestra, на «ТСЛ» неоднократно фигурировавшего. Работающий на стыке джаза, шотландского фолка и разностилевой электроники, использующий звуки природы, игру двух барабанщиков и испытывающий сильное влияние со стороны русской классической музыкальной школы коллектив три года назад записал великолепный альбом «Archipelago». После этого Поппи Акройд решила попробовать себя в сольном творчестве. Сегодня мы слушаем произведения с её второй работы «Feathers», то есть «Перья». Поппи играет на скрипке и фортепиано, манипулируя звуком, извлекая его из других частей своих любимых инструментов — не только из клавиш и струн. Несмотря на классическое образование, она активно использует «препарированное фортепиано», закольцовывает звуки в домашней студии, добавляет так называемые «полевые записи» — шум океанских волн, разбивающихся о валуны маленького островка, где величественно возвышается старый маяк. Таким образом создаётся эффект присутствия на сцене целого мини-оркестра.

Poppy Ackroyd ::: Feathers

Poppy Ackroyd ::: Birdwoman

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Dan Deacon Gliss Riffer (p) 2015

А как, интересно, дела у опекавшего на первых порах Николь Шнейт Дэна Дикона? Чудаковатый бородач из Балтимора в своё время обучался в колледже искусству электроакустического и компьютерного музицирования, что прямым образом повлияло на него как на сочинителя и перфомера. Прикидываясь наивным, относясь к музыкальным инструментам как к детским игрушкам и записывая пластинки с названиями «Гусь на свободе» или «Человек-паук колец», Дикон откровенно веселится, будто добрый толстяк, случайно попавший в сконструированное самим же собой, хоть и далеко не одномерное, но всё же мультипликационное пространство. Дикон по-хорошему безумен, что вполне и отражают его музыкальные опыты над доверчивым слушателем.

Dan Deacon ::: Meme Generator

Dan Deacon ::: Learning To Relax

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Auntie Flo Theory of Flo (p) 2015

В ыше говорилось, что Поппи Акройд всячески стремится расширить рамки классического звучания своих любимых инструментов, исследует звук и т. д. Кроме этого, она активно сотрудничает с поэтами, хореографами, режиссёрами, танцорами и актёрами, вовлекая их и вовлекаясь сама во всевозможные перфомансы. И молодец. Одним из ярких последних примеров стало участие Поппи в записи второго лонгплея своего земляка Auntie Flo — house-мейкера и диджея.



Родившийся в Глазго и перебравшийся в Лондон Auntie Flo выпустил уже свой второй долгоиграющий диск на электронном лейбле Huntleys+Palmer. Называется он «Теория Фло». В первую очередь, этот парень интересен тем, что сочиняет клубную танцевальную музыку с изрядной долей музыки африканской. Причём, используются не только западноафриканские мелодии и южноафриканские ритмы, но и поёт на большинстве треков «Теории Фло» певица из Ганы Anbuley. С названием тоже всё не так очевидно: «Theory of Flo» — это, с одной стороны, конечно, об авторе, а, с другой, имеется в виду теория «потока» (по-английски «flow»). Её автор — психолог с венгерскими корнями Михай Чиксентмихайи. Вкратце суть теории такова: люди наиболее счастливы, если пребывают в особом потоковом состоянии полного единения с деятельностью и ситуацией. Состояние потока можно считать оптимальным состоянием внутренней мотивации, при которой человек полностью включён в то, что он делает. Видимо, шотландский диджей пытается добиться подобного воздействия на слушателя и вовлечь его в совместный процесс единения с музыкой. Именно Михаю Auntie Flo посвятил последний трек, и именно в его записи приняла участие Поппи Акройд. Кроме неё здесь фигурирует Richard Thair, барабанщик Red Snapper.

Auntie Flo feat. Anbuley ::: Su La

Auntie Flo feat. Poppy Acroyd and Richard Thair ::: For Mihaly

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Wampire Bazaar (p) 2014

W ampire, отличные ребята из Портленда, чей предыдущий диск «Curiosity» мелькнул в нашей программе — и вот подоспел следующий. Называется «Bazaar». Rocky Tinder и Eric Phipps — одни из лучших, у кого получается создавать круто и с душой сделанный ретро-рок (как бы это определение всем уже не набило оскомину). Их первенец опирался на лучшие образцы сёрфа, психоделик-попа и гаражного фузза. Они записали его вдвоем, и пластинка получилась короткой, цельной, вообще без слабых мест. То же самое можно сказать и о новом альбоме. Роки и Эрик стабильно завладевают твоим вниманием на свои законные 30 минут. Только теперь в музыку Wampire вторгся саксофон Томаса Хогансона. Он раньше служил у портлендцев концертным барабанщиком, а потом обнаружил иные незаурядные умения и даже участвует в написании песен.

Wampire ::: Bad Attitude

Wampire ::: Fly on the Wall

Wampire ::: Too Stoned

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Подкаст №609 08.12.2015 ::: 22:00 ::: 91 FM





Air Waves ::: Fantasy Air Waves ::: Thunder Poppy Ackroyd ::: Feathers Poppy Ackroyd ::: Birdwoman Dan Deacon ::: Meme Generator Dan Deacon ::: Learning To Relax Auntie Flo feat. Anbuley ::: Su La Auntie Flo feat. Poppy Acroyd and Richard Thair ::: For Mihaly Wampire ::: Bad Attitude Wampire ::: Fly on the Wall Wampire ::: Too Stoned Максим Горданов

08.12.2015

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