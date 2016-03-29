№614

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К сожалению, перед нами, по всей видимости, финальный шаг отличного проекта из Нью-Йорка School Of Seven Bells. «Школой семи колоколов», напомню, называют техника ремесла у южноамериканских карманников. Трагическая судьба оказалась у их основателя и мозгового центра Бенджамина Кёртиса, умершего от рака в возрасте 35 лет — на пике творческой активности. Случилось это вскоре после выхода суперуспешного альбома «Ghostory», и заканчивать работу пришлось второй половинке School Of Seven Bells, вокалистке Алехандре Деезе. Несмотря на тяжёлый фон, получилась легкая, очень весенняя пластинка-прощание. Такой ли её задумывал Бенджамин Кёртис, вопрос открытый. Какие-то критические стрелы метать в этот диск совершенно не хочется. Не особо углубляясь в направления, оказавшие влияние на ньюйоркцев, выделю эфирный шугейз и, конечно, дрим-поп. Дыхание последнего калькой с поздних Cocteau Twins здесь не просто заметно — порой кажется, не чудом ли это найденные записи великого трио. Алехандру (которой помогал продюсер и мульти-инструменталист Justin Meldal-Johnsen) уже обвинили в том, что она злоупотребляет синти и электро-попом. Возможно, с этим действительно перебор, и вообще последнее письмо School Of Seven Bells — не лучшая глава их повести. Но хорошо, что она вообще оказалась написана. В трогательном послании фэнам Дееза пишет, что лето того года, когда они с Бенджаменом начали работу над диском, было самым счастливым и полным планов в их жизни, но всё изменила страшная болезнь. Не закончить работу она не могла и просит воспринимать пластинку, как послание, полное любви всем поклонникам группы.

School of Seven Bells ::: A Thousand Times More

School of Seven Bells ::: Signals

Все релизы School of Seven Bells

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Видеоклип

Iggy Pop Post Pop Depression (p) 2016

И стория группы School Of Seven Bells прервалась по трагической причине. А вот наш следующий герой решил остановиться сам — потому что «пора осмыслить наследие». Зовут его Джеймс Остерберг младший, но сценическое имя у него другое — Игги Поп, конечно же. Предпоследние известия от него датированы 2012 и 2013 годами, и они своей непохожестью точно характеризуют ветерана как музыканта разностороннего и совершенно не консервативного. Четыре года назад он пел песни Тото Кутуньо, Сержа Генсбура и The Beatles, а спустя несколько месяцев реанимировал прото-панк-легенду, свою первую группу The Stooges. И всё удачно. Новый его диск красноречиво озаглавлен «Post Pop Depression». Сразу несколько смыслов и аллюзий можно уловить в этом названии. В последнее время Игги Поп, подобно куперовскому «Соколиному Глазу» пребывал в уединении (только творческом, ведь у него красавица жена и кубинский кофе по утрам), размышлял о судьбе человека, выпавшего из ритма общества, бегущих непонятно куда наперегонки людей. Однако привычка тусоваться с музыкантами, по его же собственному признанию, неискоренима. Поэтому Игги связался как-то с Джошем Хоммом, лидером Queens Of The Stone Age и спустя некоторое время работа над новым альбомом началась. Для обоих она стала полной открытий, и все песни были созданы в совместном процессе. Игги вдохновил Хомма на написание материала и получил полную благодарности ответную подпитку. При всех узнаваемых моментах стоит заметить, что «Post Pop Depression» — и правда неуловимо новая нотка для одного из последних «могикан». Жаль, если он и вправду добровольно решит на этом остановиться.

Iggy Pop ::: American Valhalla

Iggy Pop ::: Chocolate Drops

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П ервый сольник экс-лидера и сооснователя сразу трёх инди-формаций (самая известная из которых — группа The Broken Family Band), поэт и музыкант из английского Кембриджа Steven James Adams. Дебют двухлетней давности получился у него искромётным и лёгким, как бывает, когда ты в привычном деле несколько меняешь форму самовыражения и на одном дыхании выдаешь целый корпус идей, схем, стихов или, как в данном случае, отменных песен. Не следует думать, что «House Music» Стивен Джеймс записал, не вставая с кровати: ему много кто помогал — в частности, двое друзей из группы The Vaccines. Между прочим, у Адамса меньше месяца назад вышел свеженький диск «Old Magick», но ему, на мой взгляд, недостаёт легкости и спонтанной красоты, поэтому мы сегодня слушаем песни именно с первенца.

Steven James Adams ::: Drinking From The River

Steven James Adams ::: How We Get Through

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Видеоклип

З а проектом Beam Up стоит человек по имени Брайан Мэй. Естественно, на ум сразу приходит легендарный гитарист группы Queen, но в данном случае это просто однофамилец, посвятивший свою пластинку «Innerstand» памяти Оcборна Раддока или Кинга Табби — человека, придумавшего даб и одного из основополагающих камней фундамента храма ямайской культуры. Отдавая дань вариативности наследия Кинга Табби, Брайан Мэй вторит ему, не замыкаясь на определенной формуле. В этом ему помогают разные, привносящие свою толику уникальности коллабораторы: англичанин Terrence Alfonso Bowry, изрядно засветившийся на шанхайской (что крайне любопытно) джазово-блюзовой сцене, франко-гайанский растаман Jornick Joelick и певица с российскими корнями Катя Ташева. Все вместе они организовали увлекательное транснациональное погружение в мир, когда-то придуманный Оcборном Раддоком.

Beam Up ::: Mi Amor

Beam Up ::: Dive

Все релизы Beam Up

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Видеоклип

С ледующие участники нашего музыкального вечера — трое длинноволосых и бородатых мужчин из города Портленд — того самого, куда не стоило возвращаться героям знаменитой песни Булата Окуджавы. Называют они себя Greylag. В переводе это слово означает «Дикий Гусь», предок одомашненного варианта водоплавающей птицы семейства утиных. В роли птицеводов выступают вокалист и мастер игры на акустической гитаре Andrew Stonestreet, клавишник и гитарист Дэниэл Диксон и уроженец Техаса Брэди Свон — он сидит за ударной установкой. Кроме этого, ребята ангажируют для сессий и выступлений живьём участника таких известных инди-коллективов, как Modest Mouse и The Shins Фила Эка. Портлендцам не чуждо наследие The Stone Roses, а также фолк и американа. Собственно, из этих ингредиентов и соткан их дебютный одноимённый диск, выпущенный лейблом «Мёртвые Океаны».

Greylag ::: Yours to Shake

Greylag ::: One Foot

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Видеоклип

Н а подножку уходящего трамвая по маршруту 614 взберается чудо-девушка с красивейшими песнями. Несмотря на то, что она бразильянка, речь идёт не о «самба-ди-джанейре» и прочей знойной ауре латино. Несмотря на возраст, она поёт песни серьёзные и с грустинушкой. Зовут уроженку Порту-Алегри Доминик Пинту, но выступает она под псевдонимом Dom La Nena. В пятилетнем возрасте она начала осваивать фортепиано, а позже напросилась в ученицы к известному мастеру игры на скрипке и виолончели Кристине Валевске. Перебравшись во Францию, она работала как сессионный музыкант с выдающимися поющими актрисами Джейн Биркин и Жанной Моро. Как певица и поэтесса Dom La Nena уже успела раскрыться — и третий её альбом «Soyo» своими лучшими песнями накатывает на тебя, словно прибрежная волна за волной, пока ты неотрывно наслаждаешься непередаваемым закатом солнца за морской горизонт.

Dom La Nena ::: Golondrina

Dom La Nena ::: Juste Une Chanson

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Видеоклип

Подкаст №614 29.03.2016 ::: 22:00 ::: 91 FM





Steven James Adams ::: Drinking From The River Steven James Adams ::: How We Get Through School of Seven Bells ::: A Thousand Times More School of Seven Bells ::: Signals Iggy Pop ::: American Valhalla Iggy Pop ::: Chocolate Drops Beam Up ::: Mi Amor Beam Up ::: Dive Greylag ::: Yours to Shake Greylag ::: One Foot Dom La Nena ::: Golondrina Dom La Nena ::: Juste Une Chanson Максим Горданов

29.03.2016

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