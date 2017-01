:::

К

сожалению, перед нами, по всей видимости, финальный шаг отличного проекта из Нью-Йорка School Of Seven Bells. «Школой семи колоколов», напомню, называют техника ремесла у южноамериканских карманников. Трагическая судьба оказалась у их основателя и мозгового центра Бенджамина Кёртиса, умершего от рака в возрасте 35 лет — на пике творческой активности. Случилось это вскоре после выхода суперуспешного альбома «Ghostory», и заканчивать работу пришлось второй половинке School Of Seven Bells, вокалистке Алехандре Деезе. Несмотря на тяжёлый фон, получилась легкая, очень весенняя пластинка-прощание. Такой ли её задумывал Бенджамин Кёртис, вопрос открытый. Какие-то критические стрелы метать в этот диск совершенно не хочется. Не особо углубляясь в направления, оказавшие влияние на ньюйоркцев, выделю эфирный шугейз и, конечно, дрим-поп. Дыхание последнего калькой с поздних Cocteau Twins здесь не просто заметно — порой кажется, не чудом ли это найденные записи великого трио. Алехандру (которой помогал продюсер и мульти-инструменталист Justin Meldal-Johnsen) уже обвинили в том, что она злоупотребляет синти и электро-попом. Возможно, с этим действительно перебор, и вообще последнее письмо School Of Seven Bells — не лучшая глава их повести. Но хорошо, что она вообще оказалась написана. В трогательном послании фэнам Дееза пишет, что лето того года, когда они с Бенджаменом начали работу над диском, было самым счастливым и полным планов в их жизни, но всё изменила страшная болезнь. Не закончить работу она не могла и просит воспринимать пластинку, как послание, полное любви всем поклонникам группы.