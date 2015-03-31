№594

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Н овый альбом экс-лидера основополагающей для готического пост-панка группы Bauhaus Питера Мёрфи. Bauhaus давно уже не существуют, но память о них в виде постоянно переслушиваемых и переиздающихся пластинок и записей выступлений жива. И не только у мрачных готов. Поддерживает её сам Питер, пусть и редко, но выпускающий сольные пластинки. Пару лет назад он отметил 35-летие коллектива, где когда-то исполнял бессмертную «She`s In Parties». Воспоминания о Bauhaus нашли отражение на десятом сольнике певца, получившим название «Лев». Лев — не лев, но «крёстный отец готик-рока» — это точно про него. Первые записи без группы отражали увлечение Питера романтическим мелодичным пост-панком, затем он заинтересовался болгарской музыкой, а в последние годы мистера Мёрфи захватили легенды Стамбула, и он по-своему романтизировал ближневосточные красоты, вдохнув в них немного вампирского холода. Отчасти это нашло отражение и на альбоме «Lion». Но главное здесь —присутствие продюсера Мартина «Youth» Гловера, работавшего с коллегами Bauhaus по сцене, группой Killing Joke, играющей куда более тяжеловесный, индустриальный вариант готик-пост-панка. По этой дороге пошёл и наш герой, никогда доселе не звучавший столь устрашающе мрачно и жёстко. Мёрфи воет, кричит, будто бы разгрызает электрический кабель и в свете искр фирменно басит про «сжатие» и «озёрных призраков». Несмотря на то, что тут, кроме перечисленного выше, намешано много чего — есть и дарквейв, и электропоп — «Лев» медленно, спокойно выслеживает, отрезает путь к отступлению и мягко направляется к вам, чтобы уже сжать как следует.

Peter Murphy ::: Holy Clown

Peter Murphy ::: Eliza

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Видеоклип

Н еобычный альянс, который составили участник творческого рэп-объединения Wu-Tang Clan, известный как Ghostface Killah, и не так давно появлявшиеся здесь джаз-хип-хоп-инструменталисты из Торонто BadBadNotGood. Последние изначально прославились, переигрывая классику хип-хопа в jazzy-инструментальном ключе. В прошлом году у них вышел альбом собственных произведений, но интерес к хип-хоперам никуда не делся. Отсюда и совместный труд с Ghostface Killah и некоторыми другими рэп-исполнителями, принявшими участие в записи диска. Несмотря на предполагаемое равенство начал, это всё-таки больше альбом участника Wu Tang Clan, хотя заслуга музыкантов из Торонто в написании запоминающихся мелодий вполне очевидна. Ими в некоторых местах смягчается агрессивная читка, и для плейлиста я специально отобрал треки, где главенствует и отпечатывается в памяти именно джазовый нуар BadBadNotGood.

BadBadNotGood & Ghostface Killah ::: Mind Playing Tricks

BadBadNotGood & Ghostface Killah feat. Tree ::: Street Knowledge

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Видеоклип

В ышедший два года назад альбом российского музыканта, кларнетиста, композитора и продюсера Андрея Самсонова и его проекта Laska Omnia называется «Невероятный». Можно, наверное, и так сказать об этой крайне эклектичной пластинке. Андрей Самсонов — фигура очень известная, особенно в британском инди-сообществе. Его первый альбом вышел не где-нибудь, а на фирме Mute Records. В 16 лет он переехал в Лондон и поступил в Королевский музыкальный колледж. Позже, оказавшись на Mute, он влился в обойму таких фактурных персонажей, как Ник Кейв, Бликса Баргельд, и выступал на одной сцене с Unkle, The Orb и другими. Как композитор, Самсонов лауреат нескольких премий за написание музыки для кино. В качестве саундпродюсера он работал с «Аквариумом», записывал такие альбомы, как «Heart On Snow» Марка Алмонда, «Jesus Christ Superstars» словенских концептуалистов Laibach и «14 недель тишины» Земфиры. На «Incredible» все песни исполнены при участии приглашенных вокалистов: певицы Манижи и того же Алмонда, специально для релиза написавшего два трека. Про свой альбом Самсонов говорит, что это диск о простых и сложных взаимоотношениях человека и Вселенной. Записывался он в нескольких странах и городах: в Лондоне, на Мадагаскаре, в Санкт-Петербурге, Германии, Японии, Таиланде. Самсонов использовал, как кажется, все возможные стили и влияния: от мягкого хауса, даунтемпо, маскулинного блюза — до вкраплений африканских народных наигрышей. Все тексты здесь на английском языке. Они написаны Андреем, за исключением упомянутых двух. Часть песен новая — остальные же, по словам автора, лежали на полке много лет. Большая часть материала сыграна и записана на живых инструментах, и вся пластинка дышит таким весенним позитивом. Видимо, неслучайно Самсонов, нисколько не жалеющий, что в своё время вернулся на родину, говорит: «я запускаю в космос только позитивные вибрации». Нет причин ему не верить.

Andrey Samsonov & Laska Omnia feat. Manizha ::: The Song

Andrey Samsonov & Laska Omnia feat. Manizha ::: White On White

Andrey Samsonov & Laska Omnia feat. Marc Almond ::: The Guilt Of My Secret

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Видеоклип

Valleys Are You Going To Stay There and Talk Weird All Night? (p) 2013

В новь обращаем наши меломанские взоры на Канаду, на этот раз — на город Монреаль, где базируется дуэт Valleys (Долины). Их последний на данный момент диск носит название «Готовы ли вы остаться там и вести странные разговоры всю ночь?». Valleys — это мультиинструменталист Матильда Перкс и Марк Сент Луис, играющий на гитаре, клавишных и барабанах. Оба они поют, создавая атмосферный электронно-гитарный дрим-поп. За зыбким синтезаторным туманом прячутся хорошие тексты о тепле человеческих отношений. Стена звука у них непрочная, а элементы шугейза совершенно неагрессивные. Их музыка похожа на шаль, которую накидывают, когда не холодно и неуютно, а слегка промозгло, и солнечное тепло уже вот-вот ворвётся в окна с незадернутыми шторами.

Valleys ::: Micromoving

Valleys ::: Hounds

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П оследними участниками плейлиста будут участники ещё одного дуэта, на этот раз из Дублина. Образован он Джоном Ковальски и Райаном Тренчем. Название Solar Bears (Солнечные медведи), по их утверждению, было взято из фильма Андрея Тарковского, а название второго диска «Supermigration» инспирировано индейской культурой и краутроком. Что касается самого материала, то здесь больше электронного психоделика, олдскульного даунтемпо и псевдокосмического лаунжа с сильным влиянием киномузыки. Отмечу также участие в записи певицы Бет Хирш, сотрудничавшей с другими деятелями modern space электроники, французами Air. Вышел диск на лейбле Planet Mu.

Solar Bears ::: The Girl That Played With Light

Solar Bears feat. The Keep Shelly In Athens ::: Alpha People

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Подкаст №594 31.03.2015 ::: 22:00 ::: 91 FM





Peter Murphy ::: Holy Clown Peter Murphy ::: Eliza BadBadNotGood & Ghostface Killah ::: Mind Playing Tricks BadBadNotGood & Ghostface Killah feat. Tree ::: Street Knowledge Andrey Samsonov & Laska Omnia feat. Manizha ::: The Song Andrey Samsonov & Laska Omnia feat. Manizha ::: White On White Andrey Samsonov & Laska Omnia feat. Marc Almond ::: The Guilt Of My Secret Valleys ::: Micromoving Valleys ::: Hounds Solar Bears ::: The Girl That Played With Light Solar Bears feat. The Keep Shelly In Athens ::: Alpha People Максим Горданов

31.03.2015

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