anka — это продюсер и музыкант из города Руан, что во Франции. Судя по пластинке «Watch Your Step» («Смотри под ноги»), Kanka склонен к минималистичному подходу к творческому процессу. Он здорово умеет создавать эффект остановившегося пространства, в котором висят отрывистые синтезаторные ноты, иногда имитирующие клавесин, иногда звуковые эффекты, которыми обычно сопровождается появление шуточных НЛО. Сухой, колкий бит, перекликаясь с басом, как будто пытается общаться с помощью азбуки Морзе и, в общем, всё это такой цифровой космос, оживляемый присутствием регги-тоастеров — таких, как Эл Фата.

щё один привет из 1990-х гг., и, что характерно, вновь из Манчестера — от проекта, возможно, чуть менее известного, чем земляки из James, но среди поклонников хорошей электронной музыки чрезвычайно влиятельного. Это знаменитый дуэт Lamb, состоящий из Эндрю Бэрлоу и певицы Луиз Роудс. Принадлежа к той же эпохе, что и Portishead, Morcheeba, Moloko, Massive Attack, Sneaker Pimps, Everything But The Girl и другие милые сердцу и слуху музобразования, Lamb всегда съезжали со стратегически общего автобана на свою радиальную дорожку — как, впрочем, и каждая из перечисленных групп. В их случае применялся метод внедрения лёгкого хаоса в каждую композицию. То, что развивалось, как хорошенькая такая поп-песенка, вдруг неожиданно кривилось, ковыляло, вытягивалось и вновь возвращалось в намеченную канву, чтобы опять не совладать со структурой и ритмом. Голосок Луиз Роудс усиливал эффект выступления немного сломанной, но не замечающей этого игрушки. В следующем году Lamb отметят 20-летие, а пластинок у них не так уж и много. Всего-то шестой лонгплей «Backspace Unwind» увидел свет в прошлом году. И, в целом, Эндрю и Луиз себе не изменили.