№601

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Д вадцатилетние сёстры Lisa-Kainde и Naomi Diaz родились в Париже, а первые два года жизни провели на Кубе. Свой дуэт они назвали Ibeyi, что на языке йоруба (народа, исторически проживающего на территории Нигерии, представители которого были вывезены на невольничьих кораблях в Центральную Америку) означает «близнецы». Отцом девушек, одна из которых старше другой всего лишь на две минуты, был Мигель Диаз, участник Buena Vista Social Club. Увидев, что творят дочери выдающегося перкуссиониста, босс лейбла XL Recordings тут же взял их в оборот. На дебютном альбоме сёстры на трёх языках рассказывают о собственных взаимоотношениях и потерях, самым что ни на есть естественным образом используя африканскую этнику, церемониальную музыку сантерии (религии йоруба), джаз, соул и латино. Им удаётся не валить всё в одну кучу, а оттенять музыкальную архаику искусным битмейкингом. «Это альбом о любви, семье и тех, кого с нами уже нет», — говорят Lisa-Kainde и Naomi, помогая музыкальным традициям народа йоруба в вековом путешествии по маршруту Африка — Южная Америка — Европа.

Ibeyi ::: River

Ibeyi ::: Stranger / Lover

Все релизы Ibeyi

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Mike Doughty Circles Super Bon Bon Sleepless... (p) 2013

М узыкант и по совместительству стендап-комик родом из города Форт Нокс. Зовут его Mike Doughty, то есть, буквально, Майк Доблестный. За последние три года он успел выпустить два альбома, причем тот, который вышел в 2013-м, мне нравится больше прошлогоднего — поэтому всё внимание ему. Когда-то Доути работал кем-то вроде швейцара или секьюрити в клубе Knitting Factory, настоящей Мекке нью-йоркского андеграунда. Сначала у него была группа «Кашель Души», а с 2011 года Майк работает сольно и между делом успел написать автобиографию. Его манера чем-то похожа на стиль Эверласта — только Майк более гибок и ироничен. Он использует достаточно электроники, часто прибегает к хип-хоп-читке и споукен-ворду. Я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы в качестве названия альбома использовалось простое перечисление всех треков: на чёрной обложке красуется имя автора и оглавление. Майк Доути поёт о потере девушки, бессоннице и монстрах, в его треках лают псы, а в одном случае имеется припев без слов.

Mike Doughty ::: How Many Cans?

Mike Doughty ::: The Idiot Kings

Все релизы Mike Doughty

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James La Petite Mort (p) 2014

Г од назад James выпустили альбом «La Petite Mort», что в переводе с французского означает «Маленькая Смерть». Не знаю, что конкретно повлияло на настроение лидера James Тима Бута, но более весёлой пластинки у ветеранов манчестерской сцены припомнить не получается. Возможно это как-то связано с личными утратами Тима, случившимися в последние годы. Загробные темы здесь совершенно лишены депрессивного окраса, и все композиции вселяют оптимизм и понуждают уставший дух к бодрости, особенно звуками трубы. Несмотря на то, что James существуют уже больше 30 лет, в последние годы они радовали поклонников редко, и «La Petite Mort» хорош не только напоминанием о том, что группа в порядке, но и тем, что точно передаёт атмосферу начала 1990-х: сейчас мало кто так играет. Вокруг, в основном, подражатели и последователи. Коллектив Тима Бута заслуженно находится, скорее, ближе к артистам, способным собрать стадионы, чем к тем, кто ютится в маленьких клубах — но они всегда избегали излишней помпезности, создавая красивые, привязчивые и круто исполненные песни. Новый альбом не совсем характерен для адептов брит-рока, но, на мой взгляд, это одна из лучших и цельных работ 2014 года.

James ::: Moving On

James ::: Frozen Britain

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Kanka Watch Your Step (p) 2015

K anka — это продюсер и музыкант из города Руан, что во Франции. Судя по пластинке «Watch Your Step» («Смотри под ноги»), Kanka склонен к минималистичному подходу к творческому процессу. Он здорово умеет создавать эффект остановившегося пространства, в котором висят отрывистые синтезаторные ноты, иногда имитирующие клавесин, иногда звуковые эффекты, которыми обычно сопровождается появление шуточных НЛО. Сухой, колкий бит, перекликаясь с басом, как будто пытается общаться с помощью азбуки Морзе и, в общем, всё это такой цифровой космос, оживляемый присутствием регги-тоастеров — таких, как Эл Фата.

Kanka ::: We Love Bass

Kanka ::: Disconnect Yourself

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Lamb Backspace Unwind (p) 2014

Е щё один привет из 1990-х гг., и, что характерно, вновь из Манчестера — от проекта, возможно, чуть менее известного, чем земляки из James, но среди поклонников хорошей электронной музыки чрезвычайно влиятельного. Это знаменитый дуэт Lamb, состоящий из Эндрю Бэрлоу и певицы Луиз Роудс. Принадлежа к той же эпохе, что и Portishead, Morcheeba, Moloko, Massive Attack, Sneaker Pimps, Everything But The Girl и другие милые сердцу и слуху музобразования, Lamb всегда съезжали со стратегически общего автобана на свою радиальную дорожку — как, впрочем, и каждая из перечисленных групп. В их случае применялся метод внедрения лёгкого хаоса в каждую композицию. То, что развивалось, как хорошенькая такая поп-песенка, вдруг неожиданно кривилось, ковыляло, вытягивалось и вновь возвращалось в намеченную канву, чтобы опять не совладать со структурой и ритмом. Голосок Луиз Роудс усиливал эффект выступления немного сломанной, но не замечающей этого игрушки. В следующем году Lamb отметят 20-летие, а пластинок у них не так уж и много. Всего-то шестой лонгплей «Backspace Unwind» увидел свет в прошлом году. И, в целом, Эндрю и Луиз себе не изменили.

Lamb ::: In Binary

Lamb ::: We Fall In Love

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Видеоклип

Подкаст №601 28.07.2015 ::: 22:00 ::: 91 FM





Mike Doughty ::: How Many Cans? Mike Doughty ::: The Idiot Kings Ibeyi ::: River Ibeyi ::: Stranger / Lover James ::: Moving On James ::: Frozen Britain Kanka ::: We Love Bass Kanka ::: Disconnect Yourself Lamb ::: In Binary Lamb ::: We Fall In Love Максим Горданов

28.07.2015

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