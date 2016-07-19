№620:::19.07.2016
Savages
Adore Life(p) 2016
прошлом выпуске шла речь о новом альбоме группы Tindersticks. В одной из песен того плейлиста лидер британцев Стюарт Стейплз спел дуэтом с Дженни Бет из группы Savages. Так и почему бы нам не поговорить о новом альбоме этого коллектива. Называется он «Adore Life». Чёрно-белые, неулыбчивые девушки под предводительством Джеммы Томпсон изрядно взволновали три года назад музсообщество. Суровые, надменные взгляды, взрывная грязно-гитарная мощь — очередное подтверждение тому, что сила и простота в обычном наборе инструментов; главное — как их применить. Многие тогда отметили влияние Siouxsie and the Banshees, но кроме изысканного готического флёра и приёмов классического пост-панка хорошо бы писать впечатляющие песни. На «Adore Life» стало меньше «грязи», но больше той самой простоты и построения композиций по приниципу «ураган—штиль—ураган». Как и говорилось выше, это у девушек получается очень даже неплохо, но по-настоящему ярких моментов, к которым хочется вернуться, тут от силы три. Агрессивно изложенные истории о бьющихся, как посуда в падающем шкафу, отношениях; утверждения, что ради настоящих чувств человек может пойти на всё, что угодно, безусловно, приковывают внимание. Это заставляет поднимать руки в такт точно как на обложке диска, но держать струну натянутой на протяжении всего альбома у Savages не получается. Как тут не вспомнить слова Фрэнка Блэка о пользе формата EP — вот где таилась бы сила.
- Savages :::
Evil
- Savages :::
T.I.W.Y.G.
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Arthur H
Soleil Dedans(p) 2014
еловек, к которому давно приклеился ярлык «наследник Сержа Генсбура». В общем-то, это чистая правда, но, уходя от клише, скажем, что и без таких лестных аналогий он сам по себе сильный поэт и музыкант. Это француз Arthur H, которому в марте исполнилось 60 лет. Он записывает пластинки разные, много с кем сотрудничает, но вот именно в песенном формате работает просто блистательно. Такой настоящий романтик с проседью, надтреснутым голосом и песнями про изгнанников — то ли с мест родимых, то ли из сердец нечутких. Сольник «Soleil dedans» был записан в Монреале при деятельном участии Патрика Уотсона. Полное имя певца Arthur Higelin, он родился в Париже в семье музыкантов и пошёл дорогой родителей, в чём преуспел. Его больше знают на родине, но говорить лишь о локальной популярности в его случае неправильно. Круг музыкальных интересов Артюра с юных лет был весьма широк. Он слушал Телониуса Монка, Sex Pistols, средиземноморский, ближневосточный фолк, танго и так далее. Всё это отражается и в его сочинениях. «Soleil dedans» сделан на стыке авторского шансона и френч-попа. Одновременно данная ипостась автора напоминает о Леонарде Коэне и Ману Чао. Но, конечно, не только о них: аналогий тут предостаточно. Артур поёт о «тёмной стороне Луны» (что приятно), создаёт настроение красотой мелодии и грустью бывалого парня в голосе и вполне себе веселится, когда надо. Во второй песне плейлиста слышен истошный крик на русском языке: «Ну, где эти проклятые папу?!». Наверное, точно так же в своё время налаживал контакты с туземцами Николай Николаевич Миклухо-Маклай.
- Arthur H :::
La ballade des clandestins
- Arthur H :::
Les papous, c’est nous
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EZ3Kiel
Lux(p) 2014
лектронная музыка с ретро-уклоном в тенденции конца 1990-х гг. В принципе, тогда же группа и была создана — в 1994 году. Её название заставляет вспоминать об одном из четырёх великих библейских пророков. Согласно легенде об основании коллектива, музыкантов вдохновил просмотр культового фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Помните проповеди в исполнении героя Самюэля Л. Джексона? Группа EZ3Kiel с несколько странным написанием названия и меланхоличной музыкой. Трио было образованно Жоаном Гильоном, Яном Н`Гуэма и Мэтью Фэем в городе Тур. Изначально друзья музыканты планировали сделать проект, берущий за основу трип-хоп с максимально возможным развитием: использованием приглашённых музыкантов, разнообразной палитрой инструментов и как можно большей «живой составляющей». Не случайно EZ3Kiel какое-то время работали с Яном Тирсеном. С течением времени звучание группы обогатилось нотками пост-рока, а фирменным знаком стали продолжительные инструментальные произведения с первоначальными составляющими. Последний пока диск французов называется «Lux». Не скажу, что он великолепен от корки до корки — скорее наоборот: затянутых и серых моментов здесь хватает; но есть и очень достойные.
- EZ3Kiel :::
Anonymous
- EZ3Kiel :::
L'œil du cyclone
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Clinton Fearon
Goodness(p) 2014
етеран регги Clinton Fearon, которому в январе стукнуло 65 лет. В этом же году у него вышел свежайший мини-альбом. Думаю, что мы обязательно поговорим о нём позже, а пока сосредоточим меломанское внимание на диске«Goodness» двухлетней давности. Клинтон родился на Ямайке, но уже довольно долгое время проживает в столице гранджа, американском Сиэттле. Таким образом, он идёт по стопам Боба Марли, и (не знаю, бросилось ли вам в глаза) музыка у почтенного мэтра, в первую очередь, как раз и напоминает о классическом периоде группы Bob Marley and the Wailers. Темы безусловной победы добра над злом, если всё делать правильно; ласковый и жизнерадостный вокал автора, которому явно комфортно в его возрасте, — всё настраивает на искомый позитив. Часто на регги-страничке речь у нас в программах идёт о цифровом варианте стиля, использовании музыкантами смежных примесей и неожиданных конструкций, а тут — такой, какой он и должен быть: reggae старый и добрый, по-другому не скажешь.
- Clinton Fearon :::
Another Party
- Clinton Fearon :::
Freedom
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Barbarossa
Imager(p) 2015
ледующий наш герой взял псевдоним, большинству знакомый и отдающийся эхом войны. Barbarossa — так называется проект, как и операция немецкого командования по быстрому захвату территории СССР в 1941 году. Операции, в свою очередь, было присвоено имя немецкого короля, императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы. Так же, кстати, звали и знаменитого алжирского пирата. Закрывая страничку истории, скажу, что наш Барбаросса абсолютно никаких негативных ассоциаций не вызывает, так как живёт себе в Лондоне и пишет хорошую музыку. Зовут его James Mathe, и он несколько лет уже работает в стиле минималистского фолка с калейдоскопом электронных вкраплений и r`n`b. Джеймс творит не один: его давним коллаборатором стал шведский поэт, певец и композитор Jose Gonsalez. С ним вместе они выпустили первый лонгплей проекта. На прошлогоднем альбоме «Imager» Хосе появляется лишь в эпизоде. Barbarossa словно попытался укрыть свои лиричные, эфемерные песни в тайнике, никому больше не доверив пароль. Ему комфортно окуривать себя психоделическим фимиамом, избегать резкого бита и говорить на языке тихого инди-фолка — зато с теми, кто действительно слушает.
- Barbarossa :::
Settle
- Barbarossa :::
Muted
- Все релизы Barbarossa
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Marc Hurtado & Alan Vega
Sniper(p) 2010
завершение у нас будет минута памяти. 16 июля, в возрасте 78 лет ушёл из жизни Алан Вега, выдающийся деятель арт-андерграунда до конца своих дней, сохранявший если не двигательную, то творческую активность и радикальный настрой. Именно это когда-то сподвигло Вегу и Мартина Рева на создание культовой группы Suicide, игравшей совершенно инопланетную для своего времени музыку, за которую на сцену, бывало, летели колюще-режущие. А теперь это канон. Самих Suicide (или хотя бы о Suicide) большинство из вас, уверен, слышали. Поэтому этот выпуск завершит трек с одного из последних релизов Алана Веги, альбома «Снайпер». На его обложке красуется стикер со словами Брюса Спрингстина «Если бы Элвис вернулся к нам из Страны мёртвых, он пел бы голосом Алана Веги». В следующем эфире мы ещё раз вспомним этого крайне неординарного музыканта.
- Marc Hurtado & Alan Vega :::
Sniper
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Подкаст №62019.07.2016:::22:00:::91 FM
- Savages :::
Evil
- Savages :::
T.I.W.Y.G.
- Arthur H :::
La ballade des clandestins
- Arthur H :::
Les papous, c’est nous
- EZ3Kiel :::
Anonymous
- EZ3Kiel :::
L'œil du cyclone
- Clinton Fearon :::
Another Party
- Clinton Fearon :::
Freedom
- Barbarossa :::
Settle
- Barbarossa :::
Muted
- Marc Hurtado & Alan Vega :::
Sniper
Максим Горданов
19.07.2016
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