ервыми двумя дорожками, которыми отправится в свой неизведанный путь данный выпуск, будут пьесы из новейшего (а в делюксовом варианте — даже двойного) альбома английского мультиинструменталиста Стивена Уилсона. Главной его заслугой является создание одной из лучших групп современного прогрессив-рока Porcupine Tree. Кроме этого, Стивен реализует свой творческий потенциал в совместных с другими музыкантами проектах No-Man и Blackfield, а также под тремя сольными арт-никами. Многие из перечисленных формаций на «ТСЛ» появлялись (и не раз), а сейчас — сольный выход Стивена с альбомом «Hand Cannot Erase», что означает «Рука не сможет стереть». По мнению автора, рука не сможет стереть, как вы думаете, что? Любовь. Рука не сможет, а вот время — запросто. «Hand Cannot Erase» — работа концептуальная, в основу создания легла жутковатая история английской девушки Джойс Винсент и её дневник. Джойс была найдена в своей квартире спустя три года после смерти. На полу лежали нераспакованные рождественские подарки, пакет из супермаркета. В квартире, как утверждается, горел свет и работал телевизор. Три года. Видимо, Уилсону показалась актуальной тема дикого отчуждения человека современного общества, когда всем, по сути, плевать на ближнего своего. О Джойс за три года не вспомнили ни родители, ни друзья, ни коллеги, которые все у неё были. Ну, нет — и нет человека. Реализация замысла Стивена оказалась воплощена в классическом прогрессив-роке, больше всего напоминающем наследие Pink Floyd — за редким исключением. Именно в музыкальном плане это не самая сильная работа Уилсона, но, видимо, стоит делать скидку на общий замысел. Для его осуществления была приглашена израильская певица Ninette Tayeb, говорящая от лица девушки с судьбой, которой не позавидуешь, мягко говоря.

ве милые молодые девицы из Сан-Фернандо, судя хотя бы по треку «Детка, я вызываю ад», шутить не намерены. Называются Deap Vally, и пока диск «Sistronix» их единственный альбом. Дикий, сырой, грязный хард вперемешку с блюзом и принесёнными попутным ветром песчинками протопанка. Deap Vally — это играющая на гитаре вокалистка Линдси Трои и барабанщица Джули Эдвардс. Если и существуют обманчивые обложки музыкальных дисков, то «Sistronix» — наглядный пример. Ни за что не догадаешься, что два хрупких создания способны греметь мощнее и яростнее The White Stripes. Они не боятся затрагивать темы политики и феминизма. Угар их первобытного рока, в котором тонет всё: и гордость, и страсть, и пьянство, и разбитые сердца, в итоге действует подобно всеочищающему пламени.

дебюте датского электронного дуэта Lulu Rouge в программе говорилось — и вот, после вышедшего в 2008 году диска «Bless You», диджеи T.O.M. и Buda из Копенгагена записали второй лонгплей под названием «The Song Is In the Drum». Это довольно типичный, но прекрасно сделанный скандинавский поп. Судя по некоторым фотографиям, людей, стоящих за проектом, сложновато заподозрить в том, что они занимаются музыкой. Двое крупных мужчин с нордической внешностью скорее похожи на экипаж рыболовецкого траулера, вернувшегося домой с тяжёлой путины или (резко меняя полярность) — на бомжей. Между тем, эта парочка — самые известные датские продюсеры и диджеи Торстен Якобсен и Томас Бертелсен. Пять лет они готовили новый релиз, в котором заметную роль играют появившиеся на авансцене вокалисты — инди-звезда Asbjørn и исландская певица Fanney Ósk Pálsdóttir (их голоса звучат в треках, выбранных для плейлиста). Lulu Rouge призывают нас побывать, дословно, «в самом ярком из тёмных мест, когда-либо посещаемых слушателем» — но, отмечу, что в целом почти часовой диск барабанных песен не кажется ровным и цельным произведением. Кроме упомянутых двух песен.