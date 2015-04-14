№595

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Steven Wilson Hand Cannot Erase (p) 2015

П ервыми двумя дорожками, которыми отправится в свой неизведанный путь данный выпуск, будут пьесы из новейшего (а в делюксовом варианте — даже двойного) альбома английского мультиинструменталиста Стивена Уилсона. Главной его заслугой является создание одной из лучших групп современного прогрессив-рока Porcupine Tree. Кроме этого, Стивен реализует свой творческий потенциал в совместных с другими музыкантами проектах No-Man и Blackfield, а также под тремя сольными арт-никами. Многие из перечисленных формаций на «ТСЛ» появлялись (и не раз), а сейчас — сольный выход Стивена с альбомом «Hand Cannot Erase», что означает «Рука не сможет стереть». По мнению автора, рука не сможет стереть, как вы думаете, что? Любовь. Рука не сможет, а вот время — запросто. «Hand Cannot Erase» — работа концептуальная, в основу создания легла жутковатая история английской девушки Джойс Винсент и её дневник. Джойс была найдена в своей квартире спустя три года после смерти. На полу лежали нераспакованные рождественские подарки, пакет из супермаркета. В квартире, как утверждается, горел свет и работал телевизор. Три года. Видимо, Уилсону показалась актуальной тема дикого отчуждения человека современного общества, когда всем, по сути, плевать на ближнего своего. О Джойс за три года не вспомнили ни родители, ни друзья, ни коллеги, которые все у неё были. Ну, нет — и нет человека. Реализация замысла Стивена оказалась воплощена в классическом прогрессив-роке, больше всего напоминающем наследие Pink Floyd — за редким исключением. Именно в музыкальном плане это не самая сильная работа Уилсона, но, видимо, стоит делать скидку на общий замысел. Для его осуществления была приглашена израильская певица Ninette Tayeb, говорящая от лица девушки с судьбой, которой не позавидуешь, мягко говоря.

Steven Wilson ::: Hand Cannot Erase

Steven Wilson ::: Perfect Life

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Видеоклип

Д ве милые молодые девицы из Сан-Фернандо, судя хотя бы по треку «Детка, я вызываю ад», шутить не намерены. Называются Deap Vally, и пока диск «Sistronix» их единственный альбом. Дикий, сырой, грязный хард вперемешку с блюзом и принесёнными попутным ветром песчинками протопанка. Deap Vally — это играющая на гитаре вокалистка Линдси Трои и барабанщица Джули Эдвардс. Если и существуют обманчивые обложки музыкальных дисков, то «Sistronix» — наглядный пример. Ни за что не догадаешься, что два хрупких создания способны греметь мощнее и яростнее The White Stripes. Они не боятся затрагивать темы политики и феминизма. Угар их первобытного рока, в котором тонет всё: и гордость, и страсть, и пьянство, и разбитые сердца, в итоге действует подобно всеочищающему пламени.

Deap Vally ::: Baby I Call Hell

Deap Vally ::: Bad For My Body

Все релизы Deap Vally

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Lulu Rouge The Song Is In the Drum (p) 2013

О дебюте датского электронного дуэта Lulu Rouge в программе говорилось — и вот, после вышедшего в 2008 году диска «Bless You», диджеи T.O.M. и Buda из Копенгагена записали второй лонгплей под названием «The Song Is In the Drum». Это довольно типичный, но прекрасно сделанный скандинавский поп. Судя по некоторым фотографиям, людей, стоящих за проектом, сложновато заподозрить в том, что они занимаются музыкой. Двое крупных мужчин с нордической внешностью скорее похожи на экипаж рыболовецкого траулера, вернувшегося домой с тяжёлой путины или (резко меняя полярность) — на бомжей. Между тем, эта парочка — самые известные датские продюсеры и диджеи Торстен Якобсен и Томас Бертелсен. Пять лет они готовили новый релиз, в котором заметную роль играют появившиеся на авансцене вокалисты — инди-звезда Asbjørn и исландская певица Fanney Ósk Pálsdóttir (их голоса звучат в треках, выбранных для плейлиста). Lulu Rouge призывают нас побывать, дословно, «в самом ярком из тёмных мест, когда-либо посещаемых слушателем» — но, отмечу, что в целом почти часовой диск барабанных песен не кажется ровным и цельным произведением. Кроме упомянутых двух песен.

Lulu Rouge feat. Fanney Ósk Pálsdóttir ::: Sign Me Out

Lulu Rouge feat. Asbjørn ::: Bodycodes

Все релизы Lulu Rouge

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Видеоклип

О бложка пластинки не оставляет сомнений — за ней прячутся песни долгой пустынной дороги, где пейзаж величественен и однообразен, а из-под колёс «Кадиллака» вместе с дорожными камнями летит пыль несостоятельных обещаний далёкой, прошлой жизни. На черно-белом снимке посреди бескрайней прерии стоит оставленный у обочины автомобиль с открытой дверцей, а на ближайшем пригорке расположился наблюдатель в шляпе, разглядывающий облака. Его зовут Джесси Марчант, и это его первый, одноимённый альбом. Раньше он прятался за инициалами JBM и даже записал две пластинки — но то, что у Джесси получилось под полным именем, круче былых опытов. Набор из 11 разных (но все, как одна интровертных песен), смело начинается с шестиминутной «Words Underlined». Легче всего, будучи не в настроении вслушиваться в чьи-то там переживания, сразу проскочить мимо и поставить ярлык «очередного из сотен кантри-альбомов», так или иначе похожего на своих собратьев. Похожего. Но, если продвинуться дальше, то можно встретить образцовый инди-фолк от человека, которому есть что рассказать. И пусть его истории полны снежных образов и пропитаны одиночеством, они ни разу не тоскливы и вызывают желание не залить что-то похожее в своей душе «Мэйкерс Марком», а сесть с Джесси Марчантом рядом на пассажирское сиденье. Помолчать и послушать.

Jesse Marchant ::: The Whip

Jesse Marchant ::: Every Eye Open

Все релизы Jesse Marchant

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Tinariwen Emmaar (p) 2014

О тправляемся на север Мали, в гости к туарегам. Знаменитые Tinariwen выпустили уже свой шестой долгоиграющий диск из предназначенных для «остального» — то есть, нашего мира. Tinariwen, что в переводе с берберского означает «Пустые селения», продолжают (и не только на словах) бороться за свободу и независимость своего народа. Музыкант группы Абдалла Интидао был похищен четыре года назад экстремистами, пытавшимися любыми способами запретить коллективу выступления. К счастью, его отпустили. Творческий метод группы уходит корнями в так называемую североафриканскую «музыку безработных», и это первые туареги, взявшие в руки электрические гитары — уже больше 30 лет назад. Новая пластинка «Emmaar» была записана из-за политических волнений на родине музыкантов, не в Мали и не в алжирской Сахаре (как предыдущий лонгплей), а в национальном американском парке «Дерево Джошуа», что в Калифорнии. Это наложило своеобразный отпечаток «американы» и лоска на их привычную грубоватую естественность, что, как мне кажется, нисколько Tinariwen не испортило.

Tinariwen ::: Emajer

Tinariwen ::: Toumast Tincha

Все релизы Tinariwen

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London Grammar If You Wait (p) 2013

З авершат программу участники блеснувшего два года назад британского инди-поп-трио London Grammar. Солирует в нём (как в прямом, так и в переносном смысле) молодая певица Хана Рид, а помогают ей двое друзей по университету Ноттингема. Свои роскошные вокальные данные Хана эксплуатирует по полной и больше всего напоминает артистов в духе Florence and The Machine: громко, патетично, с непременной долей страдания. Их первый лонгплей «If You Wait» содержит 17 треков, включая ремиксы друзей из Disclosure и кавер на песню легковесного француза Kavinsky. Практически все песни начинаются как баллада, грозящая перерасти в стенание, но, к счастью, в ряде особо удачных случаев, получается интересное развитие. Поют трое из университета не о любви и милых глупостях, а о том, что зря тратят свои молодые годы.

London Grammar ::: Wasting My Young Years

London Grammar ::: Metal & Dust

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Подкаст №595 14.04.2015 ::: 22:00 ::: 91 FM





Steven Wilson ::: Hand Cannot Erase Steven Wilson ::: Perfect Life Deap Vally ::: Baby I Call Hell Deap Vally ::: Bad For My Body Lulu Rouge feat. Fanney Ósk Pálsdóttir ::: Sign Me Out Lulu Rouge feat. Asbjørn ::: Bodycodes Jesse Marchant ::: The Whip Jesse Marchant ::: Every Eye Open Tinariwen ::: Emajer Tinariwen ::: Toumast Tincha London Grammar ::: Wasting My Young Years London Grammar ::: Metal & Dust Максим Горданов

14.04.2015

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