№610

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В сем привет! Данный выпуск новогодне-рождественский, но никаких итогов подводить я не буду. Плейлист № 610 составлен так, что в него (в основном) попали новые произведения артистов, неоднократно уже появлявшихся в программе. Все они с именем, все давно и заслуженно любимы. В этом и будет заключаться наш меломанский праздник.

Keith Richards Crosseyed Heart (p) 2015

К ит Ричардс — ну кто его не знает! Гитаристу Rolling Stones исполнилось 72 года. Интересно, что сольных пластинок у него всего-то четыре (включая концертник). Мало есть музыкантов с таким громким именем, кто бы заставлял ждать следующего сольного релиза больше 20 лет. Возможно, Ричардс компенсирует это участием в записи работ неисчислимого количества коллег по цеху, где он фигурирует как guest-star (уместно вспомнить гениальный диск «Bone Machine» Тома Уэйтса). Да и работы в Rolling Stones хватает. Всё это позволяет назвать «Crosseyed Heart» довольно громким событием. Диск зеркально отражает то, чему автор служил всю свою, несомненно, весёлую и полную приключений жизнь. К прото-блюзу и расхлябанному рок-н-роллу добавлены секция духовых, дуэт с Норой Джонс, несколько каверов (в том числе, на песню Грегори Исаакса). Страсть к регги, кстати, особая тема биографии Ричардса, да и его главной группы. Но мне хочется особо отметить лирические номера человека, который точно знает слова любви — хоть и является старым солдатом.

Keith Richards ::: Heartstopper

Keith Richards ::: Suspicious

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Metric Pagans In Vegas (p) 2015

Т ретью и четвёртую строчки плейлиста оккупировали участники группы, которую сложно назвать завсегдатаями наших лунных обзоров — но захотелось их поставить. Не в последнюю очередь оттого, что ребята позитивные, а выпуск всё-таки праздничный: градус какого-никакого веселья надо поддержать, несмотря на известную специфику. Именно поэтому, кстати, сегодня вы не услышите превосходные, но преимущественно минорные треки с новых альбомов Cocorosie, Low и многих других, оставленных «на потом».



Сейчас же встречаем канадскую группу Metric, впервые засветившуюся на «ТСЛ» в 2008 году. На этот раз вас ждут треки с нового альбома «Pagans In Vegas» («Язычники в Вегасе»). История, искания и перемещения двух главных участников коллектива определяют и разнокалиберность выпускаемых ими снарядов. Вокалистка и клавишница Эмили Хайнс познакомилась с гитаристом Джеймсом Шоу в Школе искусств канадского Торонто. Там же учились и будущие участники известного проекта Broken Social Scene, с которыми Metric так или иначе не раз сотрудничали. Процесс написания песен сначала привёл Эмили и Джеймса в Нью-Йорк, затем их занесло в Лондон, и путешествия не прекращаются. Группа активно старается избегать самоповторов — отсюда и обращение то к синти-попу, то к электронике, танцевальному року и новой волне. Кроме этого, в их активе работа над звуковой дорожкой популярного фильма «Сумерки», и вместе с монстром направления Говардом Шором они записали саундтрек к картине своего земляка Дэвида Кроненберга «Космополис».

Metric ::: Lie, Lie, Lie

Metric ::: For Kicks

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Beirut No No No (p) 2014

Ч етыре года ничего не было слышно об авторе бессмертной вещицы «Prenzlauerberg» (как название района в городе Берлин) и других милейших произведений. И вот, в 2015 году на культовом лейбле 4AD появился новейший альбом Beirut, озаглавленный «No No No» — четвертая пластинка группы, возглавляемой, питаемой и направляемой сингером-сонграйтером из Нью-Мексико по имени Зак Кондон, когда-то пленительно соединившим инди-поп с музыкой балканских стран. Не могу сказать, что новый диск испытывает какие-то особенные восточноевропейские влияния — тем более, что коллектив благоразумно старается не бить в одну и ту же точку, уже изрядно избитую предшественниками. На новом диске Beirut предстают несколько опустошенными и упрощёнными до прозрачности: чуть усилится ветер и унесёт эти робкие песни за горизонт. Возможно, это связано с недавними личными драмами автора. Ритм первого трека «Gibraltar» построен на бонгах, фортепиано и хлопках, второй оживает аналоговой синтезаторной теплотой, а далее коротенькие (не более трёх с половиной минут) песни затихают в скрипичной неспешности маленького оркестрика.

Beirut ::: No No No

Beirut ::: August Holland

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Н овогодний выпуск, естественно, не обойдётся без стиля, ставшего уже привычным и, может быть, даже обязательным для этой программы. Речь о ямайских вибрациях, конечно. У нас в гостях самые что ни на есть корифеи. Нил Фрейзер — он же «Безумный Профессор», человек, участвовавший в записи порядка трёхсот пластинок, делавший ремиксы для очень многих хороших артистов: тех же Depeche Mode и Massive Attaсk. Уверен, вы его знаете — тем более, в этом году один его релиз на «ТСЛ» засветился. Но, такие ребята не всегда ограничиваются скромным количеством дисков в год; я насчитал их у Профессора три в 2015-м. Может, и больше есть. Данный релиз записан с группой The Robotics и мощнейшим сегментом всей корневой системы даба — Ли «Скрэтчем» Перри. Без выдающегося безумца современной поп-культуры, похоже, никуда. Частый наш он гость, и это прекрасно. Они с Нилом Фрейзером старые друзья-коллабораторы, и на этот раз «Безумному Профессору» пришла в голову идея перезаписать старые, классические треки Перри, впервые рождённые в легендарной студии Black Ark, которую «Скрэтч» в состоянии депрессии и жесткой укуренности самолично сжёг в 1979 году. К счастью, не полностью, но это отдельная история. Альбом так и называется «Black Ark Classics in Dub» и содержит очередную порцию неподражаемых рифм в стиле «муф-муф-муф to my пуф-пуф-пуф», пожеланий власти себе, силы всем хорошим людям и других уникальных звуков от почтенного старца.

Mad Professor & The Robotiks feat. Lee “Scratch” Perry ::: Soul Fire Dub

Mad Professor & The Robotiks feat. Lee “Scratch” Perry ::: Power To Mr. Perry

Все релизы Mad Professor & The Robotiks feat. Lee “Scratch” Perry

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Richard Hawley Hollow Meadows (p) 2015

А теперь самый что ни на есть рождественский герой, совершенно «синатроподобный» персонаж с соответствующими баритоном и лирикой. Зовут его Ричард Хоули, и он также прекрасно знаком слушателям «ТСЛ». Бывший гитарист отличной брит-поп группы Pulp давно нашёл себя в новой ипостаси и записывает сольные альбомы один краше другого. Новейший называется «Hollow Meadows». С песнями из него Ричард как никогда «в тему» — как и сочувственно подпевающие ему девицы. Хоули идёт дорогой не только Фрэнка Синатры, но и Элвиса Пресли, Джонни Кэша, Роя Орбисона и прочих фактурных фигур, под чьи песни так здорово: любить; мечтать; вспоминать; не уметь сдержать слезу; не выдержать и всё-таки позвонить ей; надеяться на чудо; подбросить поленьев в камин и откинуться в кресле; сделать добрый глоток виски, коньяка, а лучше кальвадоса; погладить пса; обнять родителей — в общем, жить. Его новая работа в определённой степени автобиографична: Хоули задумывается о взрослении, неожиданно задаётся вопросом, чьей, собственно, тропинкой, и куда он идёт?; признаётся, что всё ещё испытывает влечение к той, с кем расстался и констатирует, что никто так тебе не нужен, как настоящий друг.

Richard Hawley ::: Long Time Down

Richard Hawley ::: The World Looks Down

Все релизы Richard Hawley

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НОМ Семеро Смертных (p) 2014

В заключение нашего праздничного выпуска обратимся к давным-давно мною любимому и совершенно уникальному на российской сцене коллективу. Больше года их очередная пластинка томилась в архиве и вот дождалась подходящего часа. Речь о петербуржцах НОМ, со дня основания избравших своим девизом «идиотизацию драматических проявлений приоритетных сторон нашей культуры и быта». Градус дикости, абсурда, скоморошничества и сатирического дурдома в ёмкости НОМ всегда был высок. Даже среди ярых приверженцев найдутся те, кто считает отнюдь не все их произведения шедеврами. Без музыкальных достоинств не обходится (взять хотя бы чудо-бас Александра Ливера, вокалиста Женевской оперы, между прочим), но НОМ всегда были, скорее, арт-ячейкой, нежели музыкальной группой в привычном смысле. Они ещё и фильмы снимают, и живописью занимаются. Прошлогодний альбом НОМ называется «Семеро Смертных». Имеются в виду, конечно, грехи. За каждым (тщеславием, жадностью, похотью, чревоугодием, завистью, гневом и, унынием) закреплена соответствующая песня-история (одна из них написана Егором Летовым). Плюс пролог и эпилог. Причём, до конца непонятно, бичуют участники НОМ эти грехи, каются в них или воспевают. Скорее всего, и то, и другое, и третье.

НОМ ::: 2700

НОМ ::: Вкус Алкоголя

Все релизы НОМ

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Подкаст №610 28.12.2015 ::: 22:00 ::: 91 FM





Keith Richards ::: Heartstopper Keith Richards ::: Suspicious Metric ::: Lie, Lie, Lie Metric ::: For Kicks Beirut ::: No No No Beirut ::: August Holland Mad Professor & The Robotiks feat. Lee “Scratch” Perry ::: Soul Fire Dub Mad Professor & The Robotiks feat. Lee “Scratch” Perry ::: Power To Mr. Perry Richard Hawley ::: Long Time Down Richard Hawley ::: The World Looks Down НОМ ::: 2700 НОМ ::: Вкус Алкоголя Максим Горданов

28.12.2015

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