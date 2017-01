:::

овогодний выпуск, естественно, не обойдётся без стиля, ставшего уже привычным и, может быть, даже обязательным для этой программы. Речь о ямайских вибрациях, конечно. У нас в гостях самые что ни на есть корифеи. Нил Фрейзер — он же «Безумный Профессор», человек, участвовавший в записи порядка трёхсот пластинок, делавший ремиксы для очень многих хороших артистов: тех же Depeche Mode и Massive Attaсk. Уверен, вы его знаете — тем более, в этом году один его релиз на «ТСЛ» засветился. Но, такие ребята не всегда ограничиваются скромным количеством дисков в год; я насчитал их у Профессора три в 2015-м. Может, и больше есть. Данный релиз записан с группой The Robotics и мощнейшим сегментом всей корневой системы даба — Ли «Скрэтчем» Перри. Без выдающегося безумца современной поп-культуры, похоже, никуда. Частый наш он гость, и это прекрасно. Они с Нилом Фрейзером старые друзья-коллабораторы, и на этот раз «Безумному Профессору» пришла в голову идея перезаписать старые, классические треки Перри, впервые рождённые в легендарной студии Black Ark, которую «Скрэтч» в состоянии депрессии и жесткой укуренности самолично сжёг в 1979 году. К счастью, не полностью, но это отдельная история. Альбом так и называется «Black Ark Classics in Dub» и содержит очередную порцию неподражаемых рифм в стиле «муф-муф-муф to my пуф-пуф-пуф», пожеланий власти себе, силы всем хорошим людям и других уникальных звуков от почтенного старца.