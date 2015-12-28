№610:::28.12.2015
сем привет! Данный выпуск новогодне-рождественский, но никаких итогов подводить я не буду. Плейлист № 610 составлен так, что в него (в основном) попали новые произведения артистов, неоднократно уже появлявшихся в программе. Все они с именем, все давно и заслуженно любимы. В этом и будет заключаться наш меломанский праздник.
Keith Richards
Crosseyed Heart(p) 2015
ит Ричардс — ну кто его не знает! Гитаристу Rolling Stones исполнилось 72 года. Интересно, что сольных пластинок у него всего-то четыре (включая концертник). Мало есть музыкантов с таким громким именем, кто бы заставлял ждать следующего сольного релиза больше 20 лет. Возможно, Ричардс компенсирует это участием в записи работ неисчислимого количества коллег по цеху, где он фигурирует как guest-star (уместно вспомнить гениальный диск «Bone Machine» Тома Уэйтса). Да и работы в Rolling Stones хватает. Всё это позволяет назвать «Crosseyed Heart» довольно громким событием. Диск зеркально отражает то, чему автор служил всю свою, несомненно, весёлую и полную приключений жизнь. К прото-блюзу и расхлябанному рок-н-роллу добавлены секция духовых, дуэт с Норой Джонс, несколько каверов (в том числе, на песню Грегори Исаакса). Страсть к регги, кстати, особая тема биографии Ричардса, да и его главной группы. Но мне хочется особо отметить лирические номера человека, который точно знает слова любви — хоть и является старым солдатом.
- Keith Richards :::
Heartstopper
- Keith Richards :::
Suspicious
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Metric
Pagans In Vegas(p) 2015
ретью и четвёртую строчки плейлиста оккупировали участники группы, которую сложно назвать завсегдатаями наших лунных обзоров — но захотелось их поставить. Не в последнюю очередь оттого, что ребята позитивные, а выпуск всё-таки праздничный: градус какого-никакого веселья надо поддержать, несмотря на известную специфику. Именно поэтому, кстати, сегодня вы не услышите превосходные, но преимущественно минорные треки с новых альбомов Cocorosie, Low и многих других, оставленных «на потом».
Сейчас же встречаем канадскую группу Metric, впервые засветившуюся на «ТСЛ» в 2008 году. На этот раз вас ждут треки с нового альбома «Pagans In Vegas» («Язычники в Вегасе»). История, искания и перемещения двух главных участников коллектива определяют и разнокалиберность выпускаемых ими снарядов. Вокалистка и клавишница Эмили Хайнс познакомилась с гитаристом Джеймсом Шоу в Школе искусств канадского Торонто. Там же учились и будущие участники известного проекта Broken Social Scene, с которыми Metric так или иначе не раз сотрудничали. Процесс написания песен сначала привёл Эмили и Джеймса в Нью-Йорк, затем их занесло в Лондон, и путешествия не прекращаются. Группа активно старается избегать самоповторов — отсюда и обращение то к синти-попу, то к электронике, танцевальному року и новой волне. Кроме этого, в их активе работа над звуковой дорожкой популярного фильма «Сумерки», и вместе с монстром направления Говардом Шором они записали саундтрек к картине своего земляка Дэвида Кроненберга «Космополис».
- Metric :::
Lie, Lie, Lie
- Metric :::
For Kicks
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Beirut
No No No(p) 2014
етыре года ничего не было слышно об авторе бессмертной вещицы «Prenzlauerberg» (как название района в городе Берлин) и других милейших произведений. И вот, в 2015 году на культовом лейбле 4AD появился новейший альбом Beirut, озаглавленный «No No No» — четвертая пластинка группы, возглавляемой, питаемой и направляемой сингером-сонграйтером из Нью-Мексико по имени Зак Кондон, когда-то пленительно соединившим инди-поп с музыкой балканских стран. Не могу сказать, что новый диск испытывает какие-то особенные восточноевропейские влияния — тем более, что коллектив благоразумно старается не бить в одну и ту же точку, уже изрядно избитую предшественниками. На новом диске Beirut предстают несколько опустошенными и упрощёнными до прозрачности: чуть усилится ветер и унесёт эти робкие песни за горизонт. Возможно, это связано с недавними личными драмами автора. Ритм первого трека «Gibraltar» построен на бонгах, фортепиано и хлопках, второй оживает аналоговой синтезаторной теплотой, а далее коротенькие (не более трёх с половиной минут) песни затихают в скрипичной неспешности маленького оркестрика.
- Beirut :::
No No No
- Beirut :::
August Holland
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Mad Professor & The Robotiks feat. Lee “Scratch” Perry
Black Ark Classics in Dub(p) 2015
овогодний выпуск, естественно, не обойдётся без стиля, ставшего уже привычным и, может быть, даже обязательным для этой программы. Речь о ямайских вибрациях, конечно. У нас в гостях самые что ни на есть корифеи. Нил Фрейзер — он же «Безумный Профессор», человек, участвовавший в записи порядка трёхсот пластинок, делавший ремиксы для очень многих хороших артистов: тех же Depeche Mode и Massive Attaсk. Уверен, вы его знаете — тем более, в этом году один его релиз на «ТСЛ» засветился. Но, такие ребята не всегда ограничиваются скромным количеством дисков в год; я насчитал их у Профессора три в 2015-м. Может, и больше есть. Данный релиз записан с группой The Robotics и мощнейшим сегментом всей корневой системы даба — Ли «Скрэтчем» Перри. Без выдающегося безумца современной поп-культуры, похоже, никуда. Частый наш он гость, и это прекрасно. Они с Нилом Фрейзером старые друзья-коллабораторы, и на этот раз «Безумному Профессору» пришла в голову идея перезаписать старые, классические треки Перри, впервые рождённые в легендарной студии Black Ark, которую «Скрэтч» в состоянии депрессии и жесткой укуренности самолично сжёг в 1979 году. К счастью, не полностью, но это отдельная история. Альбом так и называется «Black Ark Classics in Dub» и содержит очередную порцию неподражаемых рифм в стиле «муф-муф-муф to my пуф-пуф-пуф», пожеланий власти себе, силы всем хорошим людям и других уникальных звуков от почтенного старца.
- Mad Professor & The Robotiks feat. Lee “Scratch” Perry :::
Soul Fire Dub
- Mad Professor & The Robotiks feat. Lee “Scratch” Perry :::
Power To Mr. Perry
- Все релизы Mad Professor & The Robotiks feat. Lee “Scratch” Perry
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Richard Hawley
Hollow Meadows(p) 2015
теперь самый что ни на есть рождественский герой, совершенно «синатроподобный» персонаж с соответствующими баритоном и лирикой. Зовут его Ричард Хоули, и он также прекрасно знаком слушателям «ТСЛ». Бывший гитарист отличной брит-поп группы Pulp давно нашёл себя в новой ипостаси и записывает сольные альбомы один краше другого. Новейший называется «Hollow Meadows». С песнями из него Ричард как никогда «в тему» — как и сочувственно подпевающие ему девицы. Хоули идёт дорогой не только Фрэнка Синатры, но и Элвиса Пресли, Джонни Кэша, Роя Орбисона и прочих фактурных фигур, под чьи песни так здорово: любить; мечтать; вспоминать; не уметь сдержать слезу; не выдержать и всё-таки позвонить ей; надеяться на чудо; подбросить поленьев в камин и откинуться в кресле; сделать добрый глоток виски, коньяка, а лучше кальвадоса; погладить пса; обнять родителей — в общем, жить. Его новая работа в определённой степени автобиографична: Хоули задумывается о взрослении, неожиданно задаётся вопросом, чьей, собственно, тропинкой, и куда он идёт?; признаётся, что всё ещё испытывает влечение к той, с кем расстался и констатирует, что никто так тебе не нужен, как настоящий друг.
- Richard Hawley :::
Long Time Down
- Richard Hawley :::
The World Looks Down
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НОМ
Семеро Смертных(p) 2014
заключение нашего праздничного выпуска обратимся к давным-давно мною любимому и совершенно уникальному на российской сцене коллективу. Больше года их очередная пластинка томилась в архиве и вот дождалась подходящего часа. Речь о петербуржцах НОМ, со дня основания избравших своим девизом «идиотизацию драматических проявлений приоритетных сторон нашей культуры и быта». Градус дикости, абсурда, скоморошничества и сатирического дурдома в ёмкости НОМ всегда был высок. Даже среди ярых приверженцев найдутся те, кто считает отнюдь не все их произведения шедеврами. Без музыкальных достоинств не обходится (взять хотя бы чудо-бас Александра Ливера, вокалиста Женевской оперы, между прочим), но НОМ всегда были, скорее, арт-ячейкой, нежели музыкальной группой в привычном смысле. Они ещё и фильмы снимают, и живописью занимаются. Прошлогодний альбом НОМ называется «Семеро Смертных». Имеются в виду, конечно, грехи. За каждым (тщеславием, жадностью, похотью, чревоугодием, завистью, гневом и, унынием) закреплена соответствующая песня-история (одна из них написана Егором Летовым). Плюс пролог и эпилог. Причём, до конца непонятно, бичуют участники НОМ эти грехи, каются в них или воспевают. Скорее всего, и то, и другое, и третье.
- НОМ :::
2700
- НОМ :::
Вкус Алкоголя
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Подкаст №61028.12.2015:::22:00:::91 FM
- Keith Richards :::
Heartstopper
- Keith Richards :::
Suspicious
- Metric :::
Lie, Lie, Lie
- Metric :::
For Kicks
- Beirut :::
No No No
- Beirut :::
August Holland
- Mad Professor & The Robotiks feat. Lee “Scratch” Perry :::
Soul Fire Dub
- Mad Professor & The Robotiks feat. Lee “Scratch” Perry :::
Power To Mr. Perry
- Richard Hawley :::
Long Time Down
- Richard Hawley :::
The World Looks Down
- НОМ :::
2700
- НОМ :::
Вкус Алкоголя
Максим Горданов
28.12.2015
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