№605

:::

New Order Music Complete (p) 2015

Б уквально с пылу с жару пластинка от группы, известной всем без исключения поклонникам хорошей музыки. Стояли у истоков, несли, обогащали, влияли, являлись (и являются) примером, объектом для сравнений и аналогий. К ним применимы все без исключения положительные эпитеты от рецензентов, меломанов и коллег-музыкантов. Девятый студийный релиз манчестерской группы New Order выпустил лейбл Mute — тоже то ещё место силы, надо отметить. Название диск получил исчерпывающее: «Music Complete». Прямых наследников Joy Division не любить как-то не принято. Побрюзжать немного можно, но, как правило, каждая пластинка New Order стандартно хороша. Мне, признаюсь, больше всего нравятся «Republic» и их первенец «Movement» — наверное, потому что дух Joy Division там буквально жив и вполне явственно витает. Дальше, как известно, музыканты увлеклись танцевальной электроникой, не забыв о пост-панковых гитарах. Квартет, не уделяя особого внимания оформлению дисков и принципиально не сопровождая издания отпечатанными текстами, написал несколько выдающихся песен, но в целом их альбомы звучат слегка утомительно, чего никак не скажешь о «Music Complete».



Есть мнение, что у лидера группы Бернарда Самнера получился больше его сайд-проект «Плохой Лейтенант», нежели, собственно New Order. Отчасти это справедливо. И не только из-за участия в записи одного из музыкантов Bad Leutenant. Необходимо применительно к составу отметить, что вернулась Джиллиан Гилберт, но ушёл Питер Хук, унеся к «Свету» свою определяющую для звукового каркаса бас гитару. К работе были привлечены такие мощные боевые единицы, как Том Роулендс из The Chemical Brothers, продюсер Richard X (который с кем только не работал), вокалист The Killers Брэндон Флауэрс, ангажированный для эффектного камео Игги Поп и другие небезызвестные личности. Логичным результатом стал крен в сторону не тупого электро-диско с задвинутой на второй план гитарой, фанком, нью-вейвом, хаусом и ощущением того, что лайнер скорее набирает высоту, чем заходит на посадку. Это немного напоминает последний опыт Blondie, только на «Music Complete» New Order трепетнее отнеслись к собственной самости.

New Order ::: Unlearn This Hatred

New Order feat. Iggy Pop ::: Stray Dog

New Order ::: Academic

Все релизы New Order

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Motörhead Bad Magic (p) 2015

К огда я учился в школе, то был влюблен в девушку из соседнего учебного заведения. Однажды мы с друзьями напросились на урок в её класс. Тамошний молодой преподаватель нас пустил, не догадываясь об истинной цели стремящихся к знаниям людей. Визит был эффектен, но в конце урока выяснилось, что учитель меломан, и у него есть фирменная пластинка группы Motörhead. Это обстоятельство мигом затмило всё остальное.



Сейчас на дворе 2015 год, и в декабре легендарному бас-гитаристу Лемми Киллмистеру исполнится 70 лет. Он придумал (точнее, продумал) в Motörhead всё вплоть до концептуальной визуализации — и с тех пор с двумя боевыми товарищами долбит незамысловатый, но в буквальном смысле пробивной рок. Новый, 22-й по счету студийный альбом Motörhead называется «Bad Magic». Не знаю, может, благодаря именно специфической магии Фил Кэмпбелл, Микки Ди и сам Лемми до сих пор выдают такие рок-энергетики. Люди, плевать хотевшие на здоровый образ жизни, верны себе. «Bad Magic» записывался при участии экс-гитариста Queen Брайана Мэя, а завершающим аккордом треклиста стал кавер на нетленочку Rolling Stones. 95% остального материала — безжалостный ураганный хард собственного сочинения, записанный в калифорнийской студии. Когда-то музыку Motörhead сравнили со звуком сталкивающихся друг с другом железнодорожных составов, но ничего кроме прилива не обремененного отвлеченными мыслями драйва их новая пластинка не дарит. А это иногда тоже полезно. Из медляка явствует, что трое в чёрном тоже эпизодически отдыхают, а Лемми умеет быть лиричным (недолго).

Motörhead ::: Thunder & Lightning

Motörhead ::: Tell Me Who To Kill

Motörhead ::: Till The End

Все релизы Motörhead

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Волга Кумушки Пьют (p) 2014

Г руппа «Волга» была образована в начале 1990 годов, и первый альбом, выпущенный лейблом «Экзотика», произвёл изрядный фурор — прежде всего, уникальным подходом к славянской песенной традиции. На сегодняшний день «Волга» — это бессменная вокалистка Анжела Манукян, Роман Лебедев (когда-то игравший в составе «Коррозии Металла») и конструктор инструментов, на этом альбоме играющий на «тибетской чаше», Юрий Балашов. Периодически в состав «Волги» вливается давний друг «ТСЛ» Алексей Борисов. Метод группы основан на синтезе оригинальных старорусских и средневековых текстов с впечатляющей палитрой электронной музыки. От условно танцевальной до нойза, глитча, индастриэла, эмбиента, даба и т. д. На диске «Кумушки пьют» также весьма обильно присутствует и гитара. Он выпущен известным популяризатором восточноевропейского фолка, берлинским лейблом Asphalt Tango.

Волга ::: Кумушки пьют

Волга ::: Каверзи

Все релизы Волга

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

З а двадцатилетний период сотрудничества на волне интереса к afro-latino лондонцы Patrick Forge и Chris Franck записали всего-то три пластинки. Последняя вышла в 2013 году и получила название «Fabiola». В рамках названного по-португальски проекта Da Lata англичане сочиняют несколько подзабытый acid-jazz или даже afro-cuban-jazz. Живой и сочный. Как и многие другие исполнители подобного рода, Патрик и Крис используют проверенный приём, приглашая сразу нескольких вокалистов и коллабораторов, чтобы оживить и украсить собственное музицирование. Прячутся ли они тем самым за спины людей, благодаря которым запись становится ценнее, как ехидно и злобно хочется, порой, предположить? Вряд ли. Так много хороших артистов сразу не придёт в гости к троечникам. Здесь играют английский джазовый тромбонист Денис Роллинз, флейтист и саксофонист Финн Петерс, поют Майра Андраде и Луиза Маита. Что надо компания-то.

Da Lata ::: Monkeys And Anvils

Da Lata ::: Um Amor A Mais

Все релизы Da Lata

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

З акончим мы сегодня пластинкой группы, частично эксплуатирующей наследие New Order, открывших этот эфир. Трио из Балтимора Future Islands могло бы остаться крепким, но одним из многих в своей нише, если бы вокалист и автор текстов Самюэль Херринг не впечатлил аудиторию своей пластикой во время живых выступлений. Его живость и способность чуть изменять манеру пения делает Future Islands группой крайне гибкой в заданном четырехминутном песенном формате. Больше, и ты рискуешь впасть в пост-панковую задумчивость, не помня, с чего начинался сказ — или, что хуже, в размытое синтезаторное ничто. Меньше, и может не успеть зацепить. А так и синти-поп тебе широко улыбается, и гитарочка бодро нью-вейвит, и флёр дрим-попа разлит повсеместно, благо лейбл 4AD к тому более чем располагает. Плюс таинственности добавляет название. Что за «синглы» такие, сборник что ли? А вот и нет — пошутили удачно. И даже немного «гроулингом» попугали, ну всё умеют! И так гладко ложатся эти песни, и так вовремя расшаркиваются, и правильно, вроде, выстроены — а в итоге вспоминаешь героя Александра Збруева в славном фильме со словами «…ну дорогая моя, ну милая, ну не люблю я тебя!».

Future Islands ::: Spirit

Future Islands ::: Light House

Все релизы Future Islands

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Подкаст №605 06.10.2015 ::: 22:00 ::: 91 FM





New Order ::: Unlearn This Hatred New Order feat. Iggy Pop ::: Stray Dog New Order ::: Academic Motörhead ::: Thunder & Lightning Motörhead ::: Tell Me Who To Kill Motörhead ::: Till The End Волга ::: Кумушки пьют Волга ::: Каверзи Da Lata ::: Monkeys And Anvils Da Lata ::: Um Amor A Mais Future Islands ::: Spirit Future Islands ::: Light House Максим Горданов

06.10.2015

Предложения от партнёров сайта: :::

Загрузка