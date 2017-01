:::

уквально с пылу с жару пластинка от группы, известной всем без исключения поклонникам хорошей музыки. Стояли у истоков, несли, обогащали, влияли, являлись (и являются) примером, объектом для сравнений и аналогий. К ним применимы все без исключения положительные эпитеты от рецензентов, меломанов и коллег-музыкантов. Девятый студийный релиз манчестерской группы New Order выпустил лейбл Mute — тоже то ещё место силы, надо отметить. Название диск получил исчерпывающее: «Music Complete». Прямых наследников Joy Division не любить как-то не принято. Побрюзжать немного можно, но, как правило, каждая пластинка New Order стандартно хороша. Мне, признаюсь, больше всего нравятся «Republic» и их первенец «Movement» — наверное, потому что дух Joy Division там буквально жив и вполне явственно витает. Дальше, как известно, музыканты увлеклись танцевальной электроникой, не забыв о пост-панковых гитарах. Квартет, не уделяя особого внимания оформлению дисков и принципиально не сопровождая издания отпечатанными текстами, написал несколько выдающихся песен, но в целом их альбомы звучат слегка утомительно, чего никак не скажешь о «Music Complete».



Есть мнение, что у лидера группы Бернарда Самнера получился больше его сайд-проект «Плохой Лейтенант», нежели, собственно New Order. Отчасти это справедливо. И не только из-за участия в записи одного из музыкантов Bad Leutenant. Необходимо применительно к составу отметить, что вернулась Джиллиан Гилберт, но ушёл Питер Хук, унеся к «Свету» свою определяющую для звукового каркаса бас гитару. К работе были привлечены такие мощные боевые единицы, как Том Роулендс из The Chemical Brothers, продюсер Richard X (который с кем только не работал), вокалист The Killers Брэндон Флауэрс, ангажированный для эффектного камео Игги Поп и другие небезызвестные личности. Логичным результатом стал крен в сторону не тупого электро-диско с задвинутой на второй план гитарой, фанком, нью-вейвом, хаусом и ощущением того, что лайнер скорее набирает высоту, чем заходит на посадку. Это немного напоминает последний опыт Blondie, только на «Music Complete» New Order трепетнее отнеслись к собственной самости.