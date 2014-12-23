№588

:::

W arpaint придумали сёстры Дженни Ли Линдберг и Шаннин Соссамон. Позже группа трансформировалась в квартет и в таком качестве привлекла внимание Джона Фрушанте, гитариста Red Hot Chili Peppers и неплохого сольного артиста. На сегодняшний день в составе четвёрки одной из основательниц уже нет. Первый лонгплей под названием «Дурак» Warpaint выпустили в 2010 году. Больше других на нём запомнилась песня-посвящение Billie Holiday, спетая всеми участницами сразу. Вышедший в начале 2014 года одноименный диск продюсировали такие известные люди, как Флад и Найджел Голдрич. Первый работал, в частности, с Depeche Mode и Nine Inch Nails, клиенты второго — Radiohead. Девушки до последнего времени не отличались особым весельем, но и тяжелые формы минора — не их стезя. Warpaint исполняют туманный, предрассветный пост-панк, идущий рука об руку с дрим-попом. Обходясь без ударных номеров и острых углов, четвёрке удается создать и точно передать настроение — когда, по их словам, «все бары Лос-Анджелеса закрыты, время четыре утра, и единственное, что осталось, — это отчаяние».

Warpaint ::: Love Is To Die

Warpaint ::: Feeling Right

Все релизы Warpaint

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

PS I Love You For Those Who Stay (p) 2014

П арочка из Онтарио называется в точности как одна известная песня одной известной группы. Гитарист и певец Paul Saulnier плюс барабанщик Benjamen Nelson играют диковатый и грязный минималистичный инди-панк. Причем, их тяга к минимализму выражается и в музыкальных приемах, и в лаконичных текстах, игнорирующих стандартную формулу «куплет-припев-куплет». За перегрузками и гитарным фуззом PS I Love You можно усмотреть что угодно: от классиков нойз-попа и британской школы до прямолинейного рока 1970-х. Показательный трек, как и диск, называется «Для тех, кто остался». Он исключительно хорош и сам по себе, и тем, что заставляет вспомнить целую эпоху.

PS I Love You ::: Limestone Radio

PS I Love You ::: For Those Who Stay

Все релизы PS I Love You

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Е сли третий альбом канадского дуэта PS I Love You вышел на небольшом лейбле Paper Bag, то этот диск бы выпущен известным мейджором Columbia. Семейный дуэт из Чикаго в составе брата и сестры Эллиота и Натали Бергман с недавних пор известен, как Wild Belle. В прошлом году у них вышел очень сильный, прекрасно записанный и изданный LP «Острова». Влияние ska, reggae и других ямайских течений на музыку Wild Belle довольно велико. Сказывается музыкальное прошлое участников: Эллиот Бергман учился играть джаз на саксофоне в мичиганском университете, Натали входила в состав ансамбля, специализирующегося на афро-попе. Их объединила любовь к тёплоте поп-музыки 1960-х гг., ретро-соулу и ямайскому вайбу. Формально Wild Belle проходят по ведомству инди-попа, но приклеивать такой ярлык к ним хочется меньше всего. Практически во всех песнях дебютного диска, за исключением одной, роль вокалистки берёт на себя сестра.

Wild Belle ::: It`s Too Late

Wild Belle ::: Shine

Все релизы Wild Belle

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

C ильнейшая прошлогодняя работа итальянского композитора Техо Теардо и лидера культовой немецкой индустриальной группы Einstürzende Neubauten, экс-участника золотого состава The Bad Seeds Бликсы Баргельда. Теардо, конечно, менее известен, нежели его напарник. Итальянец работал с Миком Харрисом (он же Scorn), Лидией Ланч и пишет музыку для фильмов и спектаклей. Именно во время работы над постановкой авангардного театра Socìetas Raffaello Sanzio и саундтреком к картине режиссёра Клаудио Купеллини возникла идея записи полноформатной совместной пластинки, получившей название «Still Smiling». Баргельд, как известно, относится с долей иронии относительно реакции публики на его абстрактные тексты, считая, что мало кто их понимает. Будучи уверен, что его основная группа Einsturzende Neubauten больше известна за пределами Германии, он, кроме немецкого, пишет песни на английском, французском, японском, латыни. Теперь очередь дошла до итальянского. Даже если не понимать, о чём именно он поёт, не поддаться его в высшей степени убедительной манере исполнения невозможно. Он как будто разговаривает с тобой один на один.



Заслуга Теардо — в искусных аранжировках, красивейших мелодических решениях, столкновению гитар и секции струнных с постиндустриальным электронным глитчем. Работа над киномузыкой, безусловно, сказывается — и даже минуты тишины на «Still Smiling» заставляют вслушиваться в себя. В записи приняли участие музыканты Balanescu Quartet. Все песни создавались параллельно Бликсой в Берлине и Техо в Риме. Кропотливое созидание заняло почти два года. Заметно, насколько тщательно оба творца подошли буквально к каждому звуку и каждой строчке. Кроме собственных произведений музыкантов отмечу кавер на пьесу The Tiger Lillies «Along With The Moon».

Teho Teardo and Blixa Bargeld ::: Mi Scusi

Teho Teardo and Blixa Bargeld ::: Come Up and See Me

Все релизы Teho Teardo and Blixa Bargeld

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

П рекрасный альбом в уходящем году выпустила Натали Мёрчант, бывшая фронтвумен группы 10000 Maniacs. Несмотря на название, «10 тысяч маньяков» ничего брутального и пугающего не исполняли: их коньком был образцовый фолк-рок. Песни Натали всегда тесно связаны с социальной тематикой. Причем, самое важное в них не то, сколько они продержаться в чартах, а дойдут ли они до адресата — обывателей и тех, от кого зависит принятие больших решений. И в группе, и в сольной карьере Натали абсолютно искренне работает не только на свой карман. Мёрчант специально организует концерты и отправляет значительную часть доходов в фонды помощи животным, бездомным, жертвам насилия и так далее. То есть, обращает популярность своих полных изящества произведений в реальные благие дела. Несмотря на то, что новая пластинка является уже шестым сольником, певица решила назвать его именем собственным. Возможно потому, что оригинального материала она не записывала уже 13 лет с момента выхода диска «Motherland» в 2001-м. Буду честен: это лучшее, что я лично слышал в её исполнении, включая записи 10000 Maniacs. Мудрая, уверенная в себе, спокойная, уравновешенная Натали вселяет в свои произведения удивительную внутреннюю красоту, ей легко пробовать менять ритм, гибко и естественно играть настроением, в чём ей помогает замечательный аккомпанирующий состав. Она всегда была не по годам авторитетным менестрелем, к чьим словам прислушивались. Сейчас же уровень её высказываний таков, что не услышать их будет совершенно непростительно.

Natalie Merchant ::: Maggie Said

Natalie Merchant ::: Black Sheep

Все релизы Natalie Merchant

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Подкаст №588 23.12.2014 ::: 22:00 ::: 91 FM





Warpaint ::: Love Is To Die Warpaint ::: Feeling Right PS I Love You ::: Limestone Radio PS I Love You ::: For Those Who Stay Wild Belle ::: It`s Too Late Wild Belle ::: Shine Teho Teardo and Blixa Bargeld ::: Mi Scusi Teho Teardo and Blixa Bargeld ::: Come Up and See Me Natalie Merchant ::: Maggie Said Natalie Merchant ::: Black Sheep Максим Горданов

23.12.2014

Предложения от партнёров сайта: :::

Загрузка