:::

C

ильнейшая прошлогодняя работа итальянского композитора Техо Теардо и лидера культовой немецкой индустриальной группы Einstürzende Neubauten, экс-участника золотого состава The Bad Seeds Бликсы Баргельда. Теардо, конечно, менее известен, нежели его напарник. Итальянец работал с Миком Харрисом (он же Scorn), Лидией Ланч и пишет музыку для фильмов и спектаклей. Именно во время работы над постановкой авангардного театра Socìetas Raffaello Sanzio и саундтреком к картине режиссёра Клаудио Купеллини возникла идея записи полноформатной совместной пластинки, получившей название «Still Smiling». Баргельд, как известно, относится с долей иронии относительно реакции публики на его абстрактные тексты, считая, что мало кто их понимает. Будучи уверен, что его основная группа Einsturzende Neubauten больше известна за пределами Германии, он, кроме немецкого, пишет песни на английском, французском, японском, латыни. Теперь очередь дошла до итальянского. Даже если не понимать, о чём именно он поёт, не поддаться его в высшей степени убедительной манере исполнения невозможно. Он как будто разговаривает с тобой один на один.



Заслуга Теардо — в искусных аранжировках, красивейших мелодических решениях, столкновению гитар и секции струнных с постиндустриальным электронным глитчем. Работа над киномузыкой, безусловно, сказывается — и даже минуты тишины на «Still Smiling» заставляют вслушиваться в себя. В записи приняли участие музыканты Balanescu Quartet. Все песни создавались параллельно Бликсой в Берлине и Техо в Риме. Кропотливое созидание заняло почти два года. Заметно, насколько тщательно оба творца подошли буквально к каждому звуку и каждой строчке. Кроме собственных произведений музыкантов отмечу кавер на пьесу The Tiger Lillies «Along With The Moon».