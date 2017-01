:::

ачало года ознаменовалось печальнейшим для меломанов событием. Самое время не просто вспомнить Дэвида Боуи, а переслушать хотя бы главные пластинки этого многогранного человека. Практически каждый (даже не особо интересующийся музыкой) опосредованно знаком с идеями Боуи — и это, пожалуй, стало особенностью его творческого пути. Он умудрился повлиять не только на специфические меломанские ответвления и субкультуры, но и на поп-сектор — в лице известных миллионам Мадонны, Леди Гаги и т. д. Боуи всегда был больше артистом из параллельного измерения, чем музыкантом в традиционном смысле. Ему удавалось тонко чувствовать малейшие колебания музыкальной атмосферы, он их улавливал и тут же транслировал так, что его практически невозможно было упрекнуть в том, что он хитро держит нос по ветру — потому что, образно говоря, нос уже заранее был повёрнут в ту сторону, куда ветер только собирался начать дуть. Информацию о том, как конкретно и на кого именно Дэвид повлиял, можно легко найти. Отдавая ему в этом дань уважения, признаюсь, что особым фанатом Боуи я лично никогда не был. Мне больше нравится путь его друзей Лу Рида и Игги Попа, хотя «были ли бы они тем, кто они есть» без Дэвида? Как никогда здесь уместна цитата ещё одного хорошего человека Бориса Гребенщикова, который тоже без него был бы невозможен. За два дня до смерти Боуи выпустил свой 25-й диск «Blackstar». Сегодня все, кому не лень, видят в нём прощальное письмо великого поп-артиста. Не копаясь в скрытых и тайных смыслах, а сосредоточившись на музыкальных достоинствах альбома, признаем, что Боуи не записывал ничего подобного очень давно, и его прощальное письмо получилось эффектным. Скрупулёзно создаваемая точка оказалась под стать ярчайшей биографии. Продюсировал альбом старый боевой камрад Дэвида Тони Висконти, а вот сам диск — это что-то новенькое. Он сделан на стыке виртуозного фри-джаза (в чём огромная заслуга саксофониста Донни МакКэслина и его квартета), абстрактного хип-хопа и апокалипсических видений автора. Особенно это касается страннейшего и вместе с тем завораживающего видеоряда на первую десятиминутную пьесу. Не исключено, что в скором будущем мир будет выглядеть именно так — о чём Дэвид Боуи, несомненно, знал. В последнее время он работал и над мюзиклом «Lazarus», одноимённая песня здесь также присутствует, как и написанная мэтром почти спонтанно баллада «Dollar Days». А завершается пластинка во всех смыслах последней, расставляющей многое по местам, продуманной и совершенной «I Can`t Give Everything Away» («Я не могу поделиться всем»). «Если вы хотите узнать меня, изучайте мои тексты», — говорил Дэвид Боуи, долгие годы не дававший интервью, чтобы никому ничего дополнительно не объяснять. Что ж, он имел на это полное право.

сли Дэвид Боуи на протяжении финального жизненного отрезка был увлечен фри-джазом, то и мы, сохраняя настроение, продолжим музыкальную канву программы в джазовом ключе. Правда, во вполне традиционном, песенно-эстрадно-кабацком. Упавший микрофон подхватит девушка, которая записала целый диск песен ещё одного величайшего музыканта всех времён и народов (долгих лет ему жизни). Думаю, по заглавию ясно, что речь о Томе Уэйтсе. Певицу же зовут Ребекка Баккен. Она проживает в столице Австрии Вене — прекрасной и величественной, утратившей имперский статус и надменно по этому поводу грустящей. Ребекка же родилась в норвежском Осло и прославилась сначала у себя на родине, а потом и в континентальной Европе, как исполнительница в стиле эстрадного джаза с привкусом поп-кантри. И вот пришла ей в голову светлая мысль — записать альбом кавер-версий песен Уэйтса. Она далеко не первая (тут хоть Скарлетт Йоханссон можно вспомнить), не говоря о более именитых музыкантах (той же Холли Коул). В данном случае дело выгорело благодаря тому, что, во-первых, Ребекка действительно крутая вокалистка, а во-вторых, заметно, как она любит авторский материал. И не любить его невозможно, скажу я вам, и подборка что надо! Называется диск «Little Drop Of Poison», песни с той самой великой строчкой «I smoke my friends down to the filter».