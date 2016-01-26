№611

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Н ачало года ознаменовалось печальнейшим для меломанов событием. Самое время не просто вспомнить Дэвида Боуи, а переслушать хотя бы главные пластинки этого многогранного человека. Практически каждый (даже не особо интересующийся музыкой) опосредованно знаком с идеями Боуи — и это, пожалуй, стало особенностью его творческого пути. Он умудрился повлиять не только на специфические меломанские ответвления и субкультуры, но и на поп-сектор — в лице известных миллионам Мадонны, Леди Гаги и т. д. Боуи всегда был больше артистом из параллельного измерения, чем музыкантом в традиционном смысле. Ему удавалось тонко чувствовать малейшие колебания музыкальной атмосферы, он их улавливал и тут же транслировал так, что его практически невозможно было упрекнуть в том, что он хитро держит нос по ветру — потому что, образно говоря, нос уже заранее был повёрнут в ту сторону, куда ветер только собирался начать дуть. Информацию о том, как конкретно и на кого именно Дэвид повлиял, можно легко найти. Отдавая ему в этом дань уважения, признаюсь, что особым фанатом Боуи я лично никогда не был. Мне больше нравится путь его друзей Лу Рида и Игги Попа, хотя «были ли бы они тем, кто они есть» без Дэвида? Как никогда здесь уместна цитата ещё одного хорошего человека Бориса Гребенщикова, который тоже без него был бы невозможен.

За два дня до смерти Боуи выпустил свой 25-й диск «Blackstar». Сегодня все, кому не лень, видят в нём прощальное письмо великого поп-артиста. Не копаясь в скрытых и тайных смыслах, а сосредоточившись на музыкальных достоинствах альбома, признаем, что Боуи не записывал ничего подобного очень давно, и его прощальное письмо получилось эффектным. Скрупулёзно создаваемая точка оказалась под стать ярчайшей биографии. Продюсировал альбом старый боевой камрад Дэвида Тони Висконти, а вот сам диск — это что-то новенькое. Он сделан на стыке виртуозного фри-джаза (в чём огромная заслуга саксофониста Донни МакКэслина и его квартета), абстрактного хип-хопа и апокалипсических видений автора. Особенно это касается страннейшего и вместе с тем завораживающего видеоряда на первую десятиминутную пьесу. Не исключено, что в скором будущем мир будет выглядеть именно так — о чём Дэвид Боуи, несомненно, знал. В последнее время он работал и над мюзиклом «Lazarus», одноимённая песня здесь также присутствует, как и написанная мэтром почти спонтанно баллада «Dollar Days». А завершается пластинка во всех смыслах последней, расставляющей многое по местам, продуманной и совершенной «I Can`t Give Everything Away» («Я не могу поделиться всем»). «Если вы хотите узнать меня, изучайте мои тексты», — говорил Дэвид Боуи, долгие годы не дававший интервью, чтобы никому ничего дополнительно не объяснять. Что ж, он имел на это полное право.

David Bowie ::: Rubber Band

David Bowie ::: `Tis a Pity She Was a Whore

David Bowie ::: I Can`t Give Everything Away

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Rebekka Bakken Little Drop Of Poison (p) 2014

Е сли Дэвид Боуи на протяжении финального жизненного отрезка был увлечен фри-джазом, то и мы, сохраняя настроение, продолжим музыкальную канву программы в джазовом ключе. Правда, во вполне традиционном, песенно-эстрадно-кабацком. Упавший микрофон подхватит девушка, которая записала целый диск песен ещё одного величайшего музыканта всех времён и народов (долгих лет ему жизни). Думаю, по заглавию ясно, что речь о Томе Уэйтсе. Певицу же зовут Ребекка Баккен. Она проживает в столице Австрии Вене — прекрасной и величественной, утратившей имперский статус и надменно по этому поводу грустящей. Ребекка же родилась в норвежском Осло и прославилась сначала у себя на родине, а потом и в континентальной Европе, как исполнительница в стиле эстрадного джаза с привкусом поп-кантри. И вот пришла ей в голову светлая мысль — записать альбом кавер-версий песен Уэйтса. Она далеко не первая (тут хоть Скарлетт Йоханссон можно вспомнить), не говоря о более именитых музыкантах (той же Холли Коул). В данном случае дело выгорело благодаря тому, что, во-первых, Ребекка действительно крутая вокалистка, а во-вторых, заметно, как она любит авторский материал. И не любить его невозможно, скажу я вам, и подборка что надо! Называется диск «Little Drop Of Poison», песни с той самой великой строчкой «I smoke my friends down to the filter».

Rebekka Bakken ::: Broken Bicycles

Rebekka Bakken ::: Bad As Me

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SOJA Amid The Noise and Haste (p) 2014

В составе бэнда SOJA восемь человек, они уже успели неплохо засветиться на солнечном небосклоне, обрасти четырехмиллионной армией фэнов на фейсбуке и могут гордиться тем, что официально продали в совокупности более 200 000 экземпляров своих пластинок. Пока последняя вышла в позапрошлом году, а называется она «Amid The Noise and Haste». Видимо, музыканты, так назвав свою пятую пластинку, имеют в виду, что на фоне шума и спешки стараются максимально распространять исключительно ритмично качающую позитивную энергетику. Вкратце философию SOJA излагает главный вокалист, гитарист и лидер коллектива Jacob Hemphill: «Мы хотим разговаривать с людьми, у которых, в отличие от нас, нет микрофонов. Мы видим, что творится в мире, и стараемся сделать его лучше за то короткое время, пока мы в нём находимся». Запись лучшего диска SOJA продолжалась около года. Задачей было вовлечь в процесс как можно больше именитых музыкантов. Помог продюсер Supa Dups, работавший, в числе прочих, с Эминемом. Гостей тут хватает: SOJA делают акцент не только на регги, в их музыке имеются ска, хип-хоп, латино и рок. «Цель альбома, говорит Якоб, вернуть людей к власти над самими собой, заставить их заново полюбить жизнь. Оглянуться. Сделать глубокий вдох и увидеть ответы, лежащие на поверхности».

SOJA ::: Easier

SOJA ::: Once Upon A Time

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CocoRosie Heartache City (p) 2015

Т еперь из этого мира отправимся в другой — созданный двумя сестрицами-сказочницами, американками, придумавшими чудеснейший дуэт CocoRosie. Это сёстры Кэссиди: Бьянка (она же Коко) и Сьерра (она же Рози). На «ТСЛ» появлялись, по-моему, все их пластинки, начиная со второй, и пропускать выход нового релиза никто не собирался. Диск называется «Heartache City». Прогулявшись по замысловатым улочкам-гравюрам «Города сердечных мук» понимаешь, что на этот раз здесь довольно безлюдно. Об истории и придуманном мире CocoRosie ещё раз говорить вряд ли имеет смысл — всё это можно легко найти хотя бы в многочисленных рецензиях на сайте ТСЛ. Особенностью их новой пластинки, записанной в основном, в Буэнос-Айресе, стали легко заметный возврат к истокам и минимизация доли электронных инструментов. Из-за этого пластинка получилась более спокойной и, безусловно, менее яркой, нежели предыдущее фантастической силы высказывание «Сказки соломенной вдовы». Параллельные микро-вселенные, сны пропавших детей в неприветливых лесах и топях, средневековые аллюзии, тайны Пизанской башни, игрушечные инструменты, разделение ролей — всё на месте. Только тихо и как-то особенно жалостливо, чтобы не разбудить Смауга или другого дракона, чье имя известно только этим «Lost Girls». Не случайно так называются и выпускающий лейбл, и одна из лучших глав их нового рассказа.

CocoRosie ::: Un Beso

CocoRosie ::: Lost Girls

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З авершится выпуск светлой, позитивной, мелодичной и вдохновенной дебютной работой музыканта, известного как Black Yaya. Кстати, на него Дэвид Боуи тоже очевидным образом повлиял. На обложке диска, выпущенного лейблом City Slang, красуется автор David Ivar в образе мима — эдакого изумлённого Марселя Марсо. Создателем именно французского анти-фолк-бэнда Herman Dune Ивар долгое время и был, так что удачнейший сольный дебют пестовался давно. Дэвид старается быть раскованным и разнообразным; кажется, что ему удаётся передать всё: теплоту кантри 1970-х гг.; наивный и в то же время убедительный поп, юмор и грустную задумчивость. Его кумирами всегда были Боб Дилан и Джон Леннон. Мне его музыка местами напомнила о The Beatles — но больше о ласкающих, как волна, лучших треках группы Camper Van Beethoven.

Black Yaya ::: Under Your Skin

Black Yaya ::: Lo & Behold

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Подкаст №611 26.01.2016 ::: 22:00 ::: 91 FM





David Bowie ::: Rubber Band David Bowie ::: `Tis a Pity She Was a Whore David Bowie ::: I Can`t Give Everything Away Rebekka Bakken ::: Broken Bicycles Rebekka Bakken ::: Bad As Me SOJA ::: Easier SOJA ::: Once Upon A Time CocoRosie ::: Un Beso CocoRosie ::: Lost Girls Black Yaya ::: Under Your Skin Black Yaya ::: Lo & Behold Максим Горданов

26.01.2016

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