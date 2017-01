:::

руппа Gang of Four сформировалась в Лидсе в 1977 году и вдохновлялась идеями марксизма. Даже название своё они позаимствовали из китайской коммунистической идеологии. Странно, что на гастроли в СССР ни разу не приезжали. И вообще в Россию ветераны пост-панка пожалуют впервые только в этом году. Более того, их концерт состоится буквально на днях, 12 сентября в Москве. Но лучше поздно, чем never. Хотя в данном случае определение «поздно» не совсем корректно. Сегодняшние Gang of Four в некотором смысле другая группа, иная её инкарнация. Прежде всего, потому что альбом «What Happens Next» записан без вокалиста Джона Кинга. Этот факт послужил поводом для приглашения, например, Элисон Моссхарт, той половинки The Kills, которая, выражаясь футбольным сленгом, «может сделать игру». Кроме неё к микрофону подходят Робби Фьюрз из The Big Pink, немецкий музыкант и актёр Герберт Грёнемайер и другие. Рулит всем гитарист оригинального состава (по сути, главный ныне человек в группе) Энди Гилл, написавший почти все песни. Вдохновившая десятки музыкантов — от Rage Against The Machine до Franz Ferdinand — группа не изменяет канонам пост-панка, только помимо голосов приглашенных звёзд в музыке Gang of Four появились заметные нотки индастриэла.