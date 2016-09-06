№623

:::

Alex Kelman Siberian Pop (p) 2016

« S iberian Pop» — такое название присвоено пластинке, выпущенной группой Alex Kelman. Давший ей своё собственное имя музыкант известен как участник Punk TV, Dsh! Dsh! и Tony Soprano. Всем, кто давно следит за выпусками «ТСЛ» и смотрит телевизионные версии программы, эти коллективы хорошо известны. Кстати, некоторые боевые единицы Tony Soprano входят в расширенный вариант состава нового проекта, исходно представленного самим основателем и его супругой Мариной. Алекс всегда славился отличным музыкальным вкусом и перфекционизмом по отношению к записываемому материалу. Он не только пишет музыку и тексты, но и занимается продвижением, концептом и т. д., в чем опирается на опыт промоутера, знающего, что конкретно нужно делать, чтобы твою музыку услышали не 10–20, а гораздо большее количество человек. А услышать есть что. Пульс ткани альбома вторит названию выпускающего лейбла IceCreamDisco — он холоден и сладок. А ещё слегка сумеречен, сдержанно танцевален, пронизан нитями электро-панка, индитроники, синти и нойз-попа. Его треклист как дистанция для пловца, погружающегося в морозную воду. Надо точно рассчитать свои силы, чтобы не замерзнуть, излишне замедлившись, и не растратить ресурс, беспричинно ускорившись. Ровно так же порой и преодолеваются расстояния в Сибири. Остается добавить, что в трех треках Алекс спел сам, другие ему помогли записать приглашенные вокалистки. Ну и как не отметить, пожалуй, самый романтичный номер диска — инструментальную пьесу «Егор Старшинов».

Alex Kelman ::: PLTS

Alex Kelman ::: Rain

Alex Kelman ::: Egor Starshinov

Все релизы Alex Kelman

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

See-I Knowledge Shine Bright (p) 2014

Н есмотря на то, что сибирская поп-музыка не то, чтобы нас заморозила, совершим прыжок сразу в ямайский климат и послушаем артистов, чья работа носит название, как нельзя кстати подходящее наступившему Дню знаний, а именно «Knowledge Shine Bright» — то есть, буквально, «Знание сияет ярко» (или, что более логично и привычно, «Знание — сила»). Свет этого самого знания распространяют регги-братья (то ли кровные, то ли по оружию) с кличками Zeebo и Roots. Они сами из Вашингтона, и кроме собственного творчества имеют в активе работу с титулованными земляками и близкими по духу Thievery Corporation. Возможно, именно от Эрика Хилтона и Роба Гарзы и передалось See-I умение комбинировать смежные стили. «Knowledge Shine Bright» построен далеко не только на канонических roots-риддимах. Dancehall, r`n`b, hip-hop пришли вместе с разнокалиберными коллабораторами. С их же участием, ближе к концу пластинки Zeebo и Roots выдают уже классическое downtempo с нотками соула, лаунжевым ситаром и бэк-вокалистками, конечно же.

See-I ::: Knowledge Shine Bright

See-I ::: Queen of Sheba

Все релизы See-I

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

PJ Harvey The Hope Six Demolition Project (p) 2016

Б ыстротечное время как-то незаметно превратило PJ Harvey из новой звезды альтернативного рока в культовую фигуру, которой можно и простительно абсолютно всё, ибо любое высказывание круто и неоспоримо по определению. Благо, в данном случае, ею пишутся действительно сильные песни (в отличие от давно разговаривающей на искусственном, малопонятном лично мне языке и вроде бы равновеликой Бьорк). Новая пластинка Полли Джин, выпущенная после политизированного и антивоенного диска «Let England Shake» (за который она была удостоена премии Mercury Prize) получила название «The Hope Six Demolition Project». Это результат поездок по миру — в частности, по таким его знаковым уголкам, как Косово или Афганистан. Не стали исключением и Соединенные Штаты. Во время путешествия, попутно снимая кино, PJ Harvey ещё больше пропитывалась социально-политическими проблемами. О них, собственно говоря, её работа вновь и повествует. Записывалась пластинка весьма необычным образом: PJ Harvey с давним соратником Джоном Пэришем и другими музыкантами устроили рекорд-сессии под стеклянным колпаком прямо в музее на глазах у публики. В каком-то смысле это весьма символично для доминирующего в обществе равнодушия.

PJ Harvey ::: The Ministry Of Defence

PJ Harvey ::: The Orange Monkey

Все релизы PJ Harvey

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Gang of Four What Happens Next (p) 2015

Г руппа Gang of Four сформировалась в Лидсе в 1977 году и вдохновлялась идеями марксизма. Даже название своё они позаимствовали из китайской коммунистической идеологии. Странно, что на гастроли в СССР ни разу не приезжали. И вообще в Россию ветераны пост-панка пожалуют впервые только в этом году. Более того, их концерт состоится буквально на днях, 12 сентября в Москве. Но лучше поздно, чем never. Хотя в данном случае определение «поздно» не совсем корректно. Сегодняшние Gang of Four в некотором смысле другая группа, иная её инкарнация. Прежде всего, потому что альбом «What Happens Next» записан без вокалиста Джона Кинга. Этот факт послужил поводом для приглашения, например, Элисон Моссхарт, той половинки The Kills, которая, выражаясь футбольным сленгом, «может сделать игру». Кроме неё к микрофону подходят Робби Фьюрз из The Big Pink, немецкий музыкант и актёр Герберт Грёнемайер и другие. Рулит всем гитарист оригинального состава (по сути, главный ныне человек в группе) Энди Гилл, написавший почти все песни. Вдохновившая десятки музыкантов — от Rage Against The Machine до Franz Ferdinand — группа не изменяет канонам пост-панка, только помимо голосов приглашенных звёзд в музыке Gang of Four появились заметные нотки индастриэла.

Gang of Four ::: Broken Talk

Gang of Four ::: Isle of Dogs

Все релизы Gang of Four

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Objekt Flatland (p) 2014

М ощное у нас сегодня представительство артистов, которым не безразличны судьбы людей в несправедливом обществе. Послушаем дальше экспериментальную электронную музыку от человека, решившего, что его проект будет называться «Объект». Как до сих пор это название не заняли, непонятно. Разве что хорошую русскую группу «Объект Насмешек» вспомнить. Objekt — сольный проект музыканта, родившегося в Токио, но получившего музыкальное образование и выросшего в Англии. Известен он как TJ Hertz, учился в Оксфорде, изучал электронную и информационную технику (что бы это ни было). Там же юноша увлекся британской дабстеп-сценой и IDM. Позже Объект переместился в Берлин, где напитался богатейшей техно-культурой. Собственно, дабстеп и немецкое техно с небольшими долями глитча и есть то, что исполняет и записывает TJ Hertz.

Objekt ::: Ratchet

Objekt ::: Dogma

Все релизы Objekt

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Tuxedomoon Pink Narcissus (p) 2014

З авершит этот выпуск единственный трек в исполнении культовой группы, выдающихся экспериментаторов в области авангарда, нью-вейва, музыки для перфомансов и т. д. Это американцы Tuxedomoon, до сих пор существующие, но в последнее время записывающие только саундтреки (да и то редко). Последний увидел свет в 2014 году, и это новый вариант звуковой дорожки для вышедшего в 1971-м любительского фильма «Pink Narcissus», снятого режиссером Джейсом Бидгудом в интерьерах собственной квартиры.

Tuxedomoon ::: Triumphant Procession

Все релизы Tuxedomoon

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Подкаст №623 06.09.2016 ::: 22:00 ::: 91 FM





Alex Kelman ::: PLTS Alex Kelman ::: Rain Alex Kelman ::: Egor Starshinov See-I ::: Knowledge Shine Bright See-I ::: Queen of Sheba PJ Harvey ::: The Ministry Of Defence PJ Harvey ::: The Orange Monkey Gang of Four ::: Broken Talk Gang of Four ::: Isle of Dogs Objekt ::: Ratchet Objekt ::: Dogma Tuxedomoon ::: Triumphant Procession Максим Горданов

06.09.2016

Предложения от партнёров сайта: :::

Загрузка