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TopList

№621

:::02.08.2016

Christophe

Les Vestiges Du Chaos

(p) 2016

Suicide

(p) 1977
Т

реком «Ghost Rider» сегодня мы вновь вспомнили Алана Вегу, выдающегося музыкального нонконформиста, отправившегося в иной мир 16 июля. Записанная им и Мартином Ревом в 1977 году легендарная первая пластинка Suicide, совершенно инопланетная для своего времени, конечно, вам известна. На счету Алана Веги есть несколько сольников: в прошлом выпуске мы слушали одноимённую вещь с диска «Снайпер», записанного вместе с Марком Хуртадо. Также Вега появлялся в качестве guest-вокалиста на релизах разных других артистов. И вот как раз последней записью 78-летнего ветерана стала песня на альбоме 71-летней звезды french-попа Кристофа.

Это очень известный (особенно во Франции) певец, можно сказать, эстрадный, с непременным уклоном в шансон. Его настоящее имя — Даниэль Бевилаква, он родился в 1945 году и стал современником становления рок-н-ролла, что на него сильно повлияло. Первую группу Даниэль собрал в 16 лет, выучившись играть на аккордеоне и гитаре. Со временем он утвердился на французской эстраде под псевдонимом Christophe. Любопытный факт: тексты для одного из ранних его дисков написал никому тогда особо не известный Жан-Мишель Жарр.

Новая работа певца называется, насколько я понимаю, «Остатки хаоса», и это очень сильное высказывание ветерана французской поп-музыки. На диске сразу несколько проникновенных песен: в частности, посвящение Лу Риду с использованием его монолога, или, например, пьеса, написанная на стихи Катрин Поцци, французской поэтессы начала XX века. Кстати, и Жан-Мишель Жарр тут фигурирует как автор одного из произведений. Christophe выступает в привычном камео умудрённого опытом менестреля, одновременно свысока и с грустью взирающего на бренный мир. Как всегда, он не чужд эксперимента и рад гостям, таким, как Julia Pello, читающая свои стихи на русском языке, или рэппершам Orties. Кристоф, в общем-то, никогда не цеплялся за образ такого «Дассена-Синатры-Кобзона» и с удовольствием музыку и образ видоизменял. Ещё в конце 1990-х гг. на одной из его пластинок появилось посвящение Алану Веге, а на этом диске есть его последняя песня, причём самая энергичная из всех. Называется она «Мандарин».


Lera Lynn

Resistor

(p) 2016
В

сем, кто смотрел второй сезон отличного сериала «Настоящий детектив», наверняка запомнилась грустная девушка, исполняющая пронзительные депрессивные песни под гитару в баре, где выпивал и готовился решать проблемы главный герой. Зовут эту певицу Лера Линн. Если рассказывать о её первых шагах в музыкальной индустрии, то это будет самая обыкновенная история — прямо по Гончарову, только сильно короче. Родилась в Техасе, увлеклась музыкой, выучилась играть на гитаре и даже успела записать никем особо не замеченный альбом. Всё изменило участие в «True Detective». Убийственно грустная и красивая певица со стаканом в полутёмном зале и соответствующими историями заинтриговала не одного меломана. Здесь, как всегда, большое спасибо Ти-Боун Бёрнетту, нашедшему идеальный образ для картины. Новый диск Леры «Resistor» демонстрирует, что эксплуатировать только этот самый образ она не намерена. Минорное кантри моментально перерождается в американу, пост-панк и универсальный саундтрек к «милям и милям от нашего дома». Она не выдающаяся вокалистка, но, одновременно впитывая что-то от Розанны Кэш, Роя Орбисона и нашей родной Chinawoman, не позволяет пластинке служить узкопрофильным интересам. «Resistor» вот прямо для всех людей с хорошим музыкальным вкусом и может служить не только для того, чтобы погрустить-выпить-подумать-закурить. Именно потому что, в конце концов, и из этого бара придётся выйти и сесть за руль.


OAKE

Auferstehung

(p) 2014
Н

емцы OAKE, резиденты британского лейбла Downwards. Магическая какая-то у них получилась работа, где каждое произведение имеет подзаголовок «Книга Первая», «Книга Третья» и т. д. Ребята говорят, что их цель — создать такое звуковое пространство, где человек испытывал бы дискомфорт, который исчезает и даёт острые ощущения от реальности после того, как музыка умолкает. Не знаю, как насчёт дискомфорта: меня такие звуковые структуры просто затягивают. Как будто ты осторожно открываешь таинственные занавесы, словно страницы эзотерических фолиантов. Этому способствует то, что, играя на поле пост-индустриального техно, берлинцы используют готические образы, ritual- и dark-эмбиент, этно, пост-рок, вокальные семплы. Сразу вспоминаются не только лежащие на поверхности Coil и Dead Can Dance, но и такой проект, как Hybryds. Первосортная и, главное, искусно написанная завораживающая сказка.


Stick Figure

Set In Stone

(p) 2014
«S

et In Stone» («Высечены в камне») — так решили озаглавить своё творение музыканты бэнда Stick Figure, видимо, вдохновившись рашморской группой американских президентов или группой Deep Purple. Проект этот родом из Массачусетса, и создал его человек по имени Scott Woodruff. С 2006 года он делал пластинки в одиночку, кропотливо прописывая инструментальные партии. На этом поприще «человек-оркестр» добился внушительного признания: четыре его альбома только официально разошлись тиражом более 50 000 копий. В 2012 году Скотт решил переформатировать проект из отшельнического в живой квартет и в этом качестве позиции Stick Figure только укрепились, в том числе, и благодаря перфекционизму Вудрофа. Качество записи альбома — отдельная тема. Стилистически это вполне традиционное регги с привкусом «энигматического» трип-хопа, в котором иногда попадаются удивительные вещицы, словно звучащие из придорожной российской закусочной или от музыкантов Леонарда Коэна периода «I`m Your Man».


Pure X

Heaven

(p) 2014
Е

щё одни уроженцы Техаса в плейлисте с пластинкой «Angel», выпущенной лейблом Fat Possum. Играют тихий и романтичный рок, что идеально подходит для тех, кто слушает выпуски программы в прямом эфире и готовится ко сну. Pure X как-то не хочется записывать в слишком общую категорию инди-рокеров. Они ближе к романтике 1970-х гг. Под самые выразительные песни пластинки (которых, к слову, не так уж и много) сразу представляешь себе длинные волосы, пустынные заправки и дорогу к морю, куда неспешно пылит старенький микроавтобус в последних лучах сансета.


Подкаст №621

02.08.2016:::22:00:::91 FM


  1. Suicide :::

    Ghost Rider

    скачать
  2. Christophe feat. Julia Pello :::

    Définitivement

    скачать
  3. Christophe :::

    Océan d’amour

    скачать
  4. Christophe feat. Alan Vega :::

    Tangerine

    скачать
  5. Lera Lynn :::

    Shape Shifter

    скачать
  6. Lera Lynn :::

    Drive

    скачать
  7. OAKE :::

    Drittes Buch: Graevann Grewen

    скачать
  8. OAKE :::

    Zweites Buch: Var Genstien

    скачать
  9. Stick Figure :::

    Smokin' Love

    скачать
  10. Stick Figure :::

    Sentenced

    скачать
  11. Pure X :::

    Livin` The Dream

    скачать

Максим Горданов
02.08.2016

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