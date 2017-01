:::

емцы OAKE, резиденты британского лейбла Downwards. Магическая какая-то у них получилась работа, где каждое произведение имеет подзаголовок «Книга Первая», «Книга Третья» и т. д. Ребята говорят, что их цель — создать такое звуковое пространство, где человек испытывал бы дискомфорт, который исчезает и даёт острые ощущения от реальности после того, как музыка умолкает. Не знаю, как насчёт дискомфорта: меня такие звуковые структуры просто затягивают. Как будто ты осторожно открываешь таинственные занавесы, словно страницы эзотерических фолиантов. Этому способствует то, что, играя на поле пост-индустриального техно, берлинцы используют готические образы, ritual- и dark-эмбиент, этно, пост-рок, вокальные семплы. Сразу вспоминаются не только лежащие на поверхности Coil и Dead Can Dance, но и такой проект, как Hybryds. Первосортная и, главное, искусно написанная завораживающая сказка.

et In Stone» («Высечены в камне») — так решили озаглавить своё творение музыканты бэнда Stick Figure, видимо, вдохновившись рашморской группой американских президентов или группой Deep Purple. Проект этот родом из Массачусетса, и создал его человек по имени Scott Woodruff. С 2006 года он делал пластинки в одиночку, кропотливо прописывая инструментальные партии. На этом поприще «человек-оркестр» добился внушительного признания: четыре его альбома только официально разошлись тиражом более 50 000 копий. В 2012 году Скотт решил переформатировать проект из отшельнического в живой квартет и в этом качестве позиции Stick Figure только укрепились, в том числе, и благодаря перфекционизму Вудрофа. Качество записи альбома — отдельная тема. Стилистически это вполне традиционное регги с привкусом «энигматического» трип-хопа, в котором иногда попадаются удивительные вещицы, словно звучащие из придорожной российской закусочной или от музыкантов Леонарда Коэна периода «I`m Your Man».