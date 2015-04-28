Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№596

:::28.04.2015

Velojet

Panorama

(p) 2013
Ч

етвёрка из Вены, группа Velojet приезжала в Россию при непосредственном участии нашего хорошего друга Алекса Кельмана, экс-участника Punk TV и Tony Soprano. В составе Velojet две девушки и двое молодых людей, один из которых — лидер коллектива, вокалист и гитарист Рене Мюльбергер. Довольно долго они шли к успеху у себя в Австрии, совершенствуя исполнительское мастерство на концертах и фестивалях, попадая в ротацию местных радиостанций. В итоге, добившись определённой известности, группа решилась на путешествие по миру в маленьком микроавтобусе. Как небольшая хиппи-коммуна, Velojet побывали в Индии, Таиланде, на Корсике и в Скандинавии, и по пути устраивали концерты. Естественно, этот трип вдохновил музыкантов, обогатил новыми эмоциями, идеями и в итоге с помощью шведского продюсера Магнуса Хенрикксона появился диск «Panorama». Velojet впервые представили материал с него в Бельгии и Германии. Стиль их балансирует между индитроникой и психоделик-попом.


Psychic TV

Snakes

(p) 2014
В

ряд ли стоит в очередной раз говорить о том, кто такой/такая Дженезис Пи-Орридж, и что значит для современной музыки «Храм Психической юности» и последующие преображения: как самого харизматика, так и его Psychic TV. В настоящее время группа (или организация) переживает третий жизненный цикл, и правильное её название PTV3. Несмотря на тот факт, что общее число релизов разных периодов перевалило за 150, опорных, определяющих и важных альбомов у PTV не так много. Зато каждый из них, отражая соответствующее состояние лидера, с музыкальной точки зрения весьма ценен. Сегодняшнего Пи-Орриджа не надо бояться: «Snakes» (как и предыдущий лонгплей) — это мастерски сделанный space-rock. Прошлогодний — так вообще идеальный альбом: не то что бы без шокирующих экспериментов, а практически мейнстримовый в хорошем смысле. Цитирование Joy Division, психоделик в духе Hawkwind, краут и гаражный рок, внимательное отношение к деталям и блестящая форма предводителя в очередной раз доказывают, что Psychic TV это ровно столько же про музыку, сколько про стремление изменить законы мироздания. Название «Змеи» родилось после поездки главного носителя идеи пандрогинности в Бенин, где он изучал «вуду». Не будем забывать, что в древних культурах змей — символ мудрости, позже превращённый в символ зла, что лишний раз доказывает Пи-Орридж — частично и в отношении себя тоже.


Zion Train

Land Of The Blind

(p) 2015
О

т одной уважаемой группы переходим к другой, работающей в другой стилистике и более молодой — несмотря на то, что существует с начала 1990-х годов. Это британцы Zion Train. Основал проект при участии Бена Гамильтона бессменный и поныне руководитель Нил Пёрч, имеющий, к слову, степень магистра биохимии. Пёрч сразу дал понять, что его интересует развитие даба и, опираясь на roots-наследие, стал использовать в реггийном контексте драм-н-бейс, минимал техно, хаус, индийскую музыку и джаз. Кроме этого, в «Поезде Сиона» собирались и собираются различные вокалисты и другие музыканты, благодаря которым детище Пёрча живо, активно концертирует и уже в этом году выпустило в свет новейший диск «Land Of The Blind». Выход его был приурочен ко дню весеннего равноденствия. Кто-то из музыкантов проекта однажды употребил хороший и лаконичный термин для описания их музыки — «acid dub». В данном случае заметны влияние техно и довольно высокий процент электронного даба. Интересной особенностью стало активное использование живых духовых инструментов: тромбона, трубы, флейты, альт-саксофона, ну и без традиционной помощи guest-вокалистов не обошлось.


Man or Astro-man?

Defcon 5…4…3…2…1

(p) 2013
Г

руппа с нетривиальной концепцией образовалась в Алабаме, а название имеет в форме вопроса «Человек или астронавт?». Начала она с исполнения бодрого инструментального замеса из сёрф-рока 1960-х и постпанка. Просуществовав какое-то время, бэнд впал в анабиоз и очнулся от сна пару лет назад, выпустив пластинку «Defcon 5…4…3…2…1». Обратный отсчёт, конечно же, не случаен. Штат Алабама исторически связан с темой космоса: достаточно вспомнить, что здесь располагалась лаборатория Вернера фон Брауна, и сюда же частенько наведываются инопланетяне. Некоторые местные жители их видят и даже за ними гоняются, а остальные их высмеивают. Увлечение группы научной фантастикой проявляется как в использовании инструментов в духе терменвокса и катушек Теслы — и вплоть до вживания в образ астронавтов на концертах. В первые годы с момента образования деятельность Man or Astro-Man? впечатляла: они записали более десяти пластинок, а потом ушли в тень, как будто отправились на поиски иных галактик. Возвращение в виде альбома «Defcon 5…4…3…2…1» оказалось эффектным. Это всё тот же сёрф-панк, не только с инструментальной, но и с вокальной долями.


Thievery Corporation

Saudade

(p) 2014
Д

иски с записями ранних альбомов вашингтонского дуэта Роба Гарзы и Эрика Хилтона буквально затёрты мною от постоянного использования на вечеринках. Thievery Corporation всегда славились как сочинители первоклассного downtempo с сильным влиянием регги, бразильской музыки, саундтреков к европейским фильмам и трип-хопа. Восьмой их релиз, увидевший свет в прошлом году, называется «Saudade». Данное слово можно часто услышать в песнях Сезарии Эворы и других людей, говорящих и поющих на португальском и креольском. Если вы любите латиноамериканскую и конкретно бразильскую босанову, то там в состоянии saudade пребывают все и почти всегда. Что же это такое? «Содад» или «саудади» — специфическое состояние души, встревоженной щемящим воспоминанием о чём-то светлом, нежном и родном, но ушедшем, потерянном. Воспоминание это, как правило, мимолётно. Может нахлынуть внезапно, разбудить, казалось, давно уснувшее внутри, тронуть влагой глаза, но самое главное — заставить томиться от невозможности вернуть то, чем вызвано. Участники Thievery Corporation, говоря о необходимости хоть как-то меняться, сосредоточились на одной из многих составляющих своей музыки. Альбом инспирирован босановой и музыкой из французских кинолент середины прошлого века. Пластинка трепетная и нежная во многом, конечно, из-за участия нескольких тщательно подобранных певиц. Некоторые, как Lou Lou, постоянно сотрудничают с «Корпорацией Воров», других вашингтонская парочка пригласила впервые.


Element Of Crime

Lieblingsfarben Und Tiere

(p) 2014
Н

овый диск от одной из моих самых любимых групп, немцев Element Of Crime. Как и в случае с Psychic TV сложно добавить к описанию их музыки хоть что-то. Берлинский квартет, конечно, более предсказуем и последователен, но очарования не теряет. Лидер Element Of Crime, трубач, писатель и поэт Свен Регенер вообще, на мой взгляд, один из лучших рок-поэтов. Новая порция немного грустных, романтичных, театральных, пропитанных барным дымом, солёным морским воздухом и смоченных глотками крепкого зонгов с налётом европейского шансона называется «Любимые цветы и животные».


Подкаст №596

28.04.2015:::22:00:::91 FM


  1. Velojet :::

    Angel Dust

    скачать
  2. Velojet :::

    Cold Hands

    скачать
  3. Psychic TV :::

    (It Was) Never Enough

    скачать
  4. Psychic TV :::

    After You`re Dead, She Said

    скачать
  5. Zion Train feat. Jazzmin :::

    Land Of The Blind

    скачать
  6. Zion Train feat. Longfingah :::

    Raise A Dub

    скачать
  7. Man or Astro-man? :::

    Defcon 3

    скачать
  8. Man or Astro-man? :::

    Electric Arc

    скачать
  9. Thievery Corporation feat. Karina Zviani :::

    Meu Nego

    скачать
  10. Thievery Corporation feat. Lou Lou :::

    Decolage

    скачать
  11. Element Of Crime :::

    Lieblinsfarben Und Tiere

    скачать
  12. Element Of Crime :::

    Liebe Ist Kälter Als Der Tod

    скачать

Максим Горданов
28.04.2015

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001