№596:::28.04.2015
Velojet
Panorama(p) 2013
етвёрка из Вены, группа Velojet приезжала в Россию при непосредственном участии нашего хорошего друга Алекса Кельмана, экс-участника Punk TV и Tony Soprano. В составе Velojet две девушки и двое молодых людей, один из которых — лидер коллектива, вокалист и гитарист Рене Мюльбергер. Довольно долго они шли к успеху у себя в Австрии, совершенствуя исполнительское мастерство на концертах и фестивалях, попадая в ротацию местных радиостанций. В итоге, добившись определённой известности, группа решилась на путешествие по миру в маленьком микроавтобусе. Как небольшая хиппи-коммуна, Velojet побывали в Индии, Таиланде, на Корсике и в Скандинавии, и по пути устраивали концерты. Естественно, этот трип вдохновил музыкантов, обогатил новыми эмоциями, идеями и в итоге с помощью шведского продюсера Магнуса Хенрикксона появился диск «Panorama». Velojet впервые представили материал с него в Бельгии и Германии. Стиль их балансирует между индитроникой и психоделик-попом.
- Velojet :::
Angel Dust
- Velojet :::
Cold Hands
- Все релизы Velojet
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Psychic TV
Snakes(p) 2014
ряд ли стоит в очередной раз говорить о том, кто такой/такая Дженезис Пи-Орридж, и что значит для современной музыки «Храм Психической юности» и последующие преображения: как самого харизматика, так и его Psychic TV. В настоящее время группа (или организация) переживает третий жизненный цикл, и правильное её название PTV3. Несмотря на тот факт, что общее число релизов разных периодов перевалило за 150, опорных, определяющих и важных альбомов у PTV не так много. Зато каждый из них, отражая соответствующее состояние лидера, с музыкальной точки зрения весьма ценен. Сегодняшнего Пи-Орриджа не надо бояться: «Snakes» (как и предыдущий лонгплей) — это мастерски сделанный space-rock. Прошлогодний — так вообще идеальный альбом: не то что бы без шокирующих экспериментов, а практически мейнстримовый в хорошем смысле. Цитирование Joy Division, психоделик в духе Hawkwind, краут и гаражный рок, внимательное отношение к деталям и блестящая форма предводителя в очередной раз доказывают, что Psychic TV это ровно столько же про музыку, сколько про стремление изменить законы мироздания. Название «Змеи» родилось после поездки главного носителя идеи пандрогинности в Бенин, где он изучал «вуду». Не будем забывать, что в древних культурах змей — символ мудрости, позже превращённый в символ зла, что лишний раз доказывает Пи-Орридж — частично и в отношении себя тоже.
- Psychic TV :::
(It Was) Never Enough
- Psychic TV :::
After You`re Dead, She Said
- Все релизы Psychic TV
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Zion Train
Land Of The Blind(p) 2015
т одной уважаемой группы переходим к другой, работающей в другой стилистике и более молодой — несмотря на то, что существует с начала 1990-х годов. Это британцы Zion Train. Основал проект при участии Бена Гамильтона бессменный и поныне руководитель Нил Пёрч, имеющий, к слову, степень магистра биохимии. Пёрч сразу дал понять, что его интересует развитие даба и, опираясь на roots-наследие, стал использовать в реггийном контексте драм-н-бейс, минимал техно, хаус, индийскую музыку и джаз. Кроме этого, в «Поезде Сиона» собирались и собираются различные вокалисты и другие музыканты, благодаря которым детище Пёрча живо, активно концертирует и уже в этом году выпустило в свет новейший диск «Land Of The Blind». Выход его был приурочен ко дню весеннего равноденствия. Кто-то из музыкантов проекта однажды употребил хороший и лаконичный термин для описания их музыки — «acid dub». В данном случае заметны влияние техно и довольно высокий процент электронного даба. Интересной особенностью стало активное использование живых духовых инструментов: тромбона, трубы, флейты, альт-саксофона, ну и без традиционной помощи guest-вокалистов не обошлось.
- Zion Train feat. Jazzmin :::
Land Of The Blind
- Zion Train feat. Longfingah :::
Raise A Dub
- Все релизы Zion Train
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Man or Astro-man?
Defcon 5…4…3…2…1(p) 2013
руппа с нетривиальной концепцией образовалась в Алабаме, а название имеет в форме вопроса «Человек или астронавт?». Начала она с исполнения бодрого инструментального замеса из сёрф-рока 1960-х и постпанка. Просуществовав какое-то время, бэнд впал в анабиоз и очнулся от сна пару лет назад, выпустив пластинку «Defcon 5…4…3…2…1». Обратный отсчёт, конечно же, не случаен. Штат Алабама исторически связан с темой космоса: достаточно вспомнить, что здесь располагалась лаборатория Вернера фон Брауна, и сюда же частенько наведываются инопланетяне. Некоторые местные жители их видят и даже за ними гоняются, а остальные их высмеивают. Увлечение группы научной фантастикой проявляется как в использовании инструментов в духе терменвокса и катушек Теслы — и вплоть до вживания в образ астронавтов на концертах. В первые годы с момента образования деятельность Man or Astro-Man? впечатляла: они записали более десяти пластинок, а потом ушли в тень, как будто отправились на поиски иных галактик. Возвращение в виде альбома «Defcon 5…4…3…2…1» оказалось эффектным. Это всё тот же сёрф-панк, не только с инструментальной, но и с вокальной долями.
- Man or Astro-man? :::
Defcon 3
- Man or Astro-man? :::
Electric Arc
- Все релизы Man or Astro-man?
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Thievery Corporation
Saudade(p) 2014
иски с записями ранних альбомов вашингтонского дуэта Роба Гарзы и Эрика Хилтона буквально затёрты мною от постоянного использования на вечеринках. Thievery Corporation всегда славились как сочинители первоклассного downtempo с сильным влиянием регги, бразильской музыки, саундтреков к европейским фильмам и трип-хопа. Восьмой их релиз, увидевший свет в прошлом году, называется «Saudade». Данное слово можно часто услышать в песнях Сезарии Эворы и других людей, говорящих и поющих на португальском и креольском. Если вы любите латиноамериканскую и конкретно бразильскую босанову, то там в состоянии saudade пребывают все и почти всегда. Что же это такое? «Содад» или «саудади» — специфическое состояние души, встревоженной щемящим воспоминанием о чём-то светлом, нежном и родном, но ушедшем, потерянном. Воспоминание это, как правило, мимолётно. Может нахлынуть внезапно, разбудить, казалось, давно уснувшее внутри, тронуть влагой глаза, но самое главное — заставить томиться от невозможности вернуть то, чем вызвано. Участники Thievery Corporation, говоря о необходимости хоть как-то меняться, сосредоточились на одной из многих составляющих своей музыки. Альбом инспирирован босановой и музыкой из французских кинолент середины прошлого века. Пластинка трепетная и нежная во многом, конечно, из-за участия нескольких тщательно подобранных певиц. Некоторые, как Lou Lou, постоянно сотрудничают с «Корпорацией Воров», других вашингтонская парочка пригласила впервые.
- Thievery Corporation feat. Karina Zviani :::
Meu Nego
- Thievery Corporation feat. Lou Lou :::
Decolage
- Все релизы Thievery Corporation
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Element Of Crime
Lieblingsfarben Und Tiere(p) 2014
овый диск от одной из моих самых любимых групп, немцев Element Of Crime. Как и в случае с Psychic TV сложно добавить к описанию их музыки хоть что-то. Берлинский квартет, конечно, более предсказуем и последователен, но очарования не теряет. Лидер Element Of Crime, трубач, писатель и поэт Свен Регенер вообще, на мой взгляд, один из лучших рок-поэтов. Новая порция немного грустных, романтичных, театральных, пропитанных барным дымом, солёным морским воздухом и смоченных глотками крепкого зонгов с налётом европейского шансона называется «Любимые цветы и животные».
- Element Of Crime :::
Lieblinsfarben Und Tiere
- Element Of Crime :::
Liebe Ist Kälter Als Der Tod
- Все релизы Element Of Crime
- Обсудить в гостевой книге
- Видеоклип
Подкаст №59628.04.2015:::22:00:::91 FM
- Velojet :::
Angel Dust
- Velojet :::
Cold Hands
- Psychic TV :::
(It Was) Never Enough
- Psychic TV :::
After You`re Dead, She Said
- Zion Train feat. Jazzmin :::
Land Of The Blind
- Zion Train feat. Longfingah :::
Raise A Dub
- Man or Astro-man? :::
Defcon 3
- Man or Astro-man? :::
Electric Arc
- Thievery Corporation feat. Karina Zviani :::
Meu Nego
- Thievery Corporation feat. Lou Lou :::
Decolage
- Element Of Crime :::
Lieblinsfarben Und Tiere
- Element Of Crime :::
Liebe Ist Kälter Als Der Tod
Максим Горданов
28.04.2015
Предложения от партнёров сайта::::
A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::
Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD