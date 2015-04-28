№596

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Velojet Panorama (p) 2013

Ч етвёрка из Вены, группа Velojet приезжала в Россию при непосредственном участии нашего хорошего друга Алекса Кельмана, экс-участника Punk TV и Tony Soprano. В составе Velojet две девушки и двое молодых людей, один из которых — лидер коллектива, вокалист и гитарист Рене Мюльбергер. Довольно долго они шли к успеху у себя в Австрии, совершенствуя исполнительское мастерство на концертах и фестивалях, попадая в ротацию местных радиостанций. В итоге, добившись определённой известности, группа решилась на путешествие по миру в маленьком микроавтобусе. Как небольшая хиппи-коммуна, Velojet побывали в Индии, Таиланде, на Корсике и в Скандинавии, и по пути устраивали концерты. Естественно, этот трип вдохновил музыкантов, обогатил новыми эмоциями, идеями и в итоге с помощью шведского продюсера Магнуса Хенрикксона появился диск «Panorama». Velojet впервые представили материал с него в Бельгии и Германии. Стиль их балансирует между индитроникой и психоделик-попом.

Velojet ::: Angel Dust

Velojet ::: Cold Hands

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В ряд ли стоит в очередной раз говорить о том, кто такой/такая Дженезис Пи-Орридж, и что значит для современной музыки «Храм Психической юности» и последующие преображения: как самого харизматика, так и его Psychic TV. В настоящее время группа (или организация) переживает третий жизненный цикл, и правильное её название PTV3. Несмотря на тот факт, что общее число релизов разных периодов перевалило за 150, опорных, определяющих и важных альбомов у PTV не так много. Зато каждый из них, отражая соответствующее состояние лидера, с музыкальной точки зрения весьма ценен. Сегодняшнего Пи-Орриджа не надо бояться: «Snakes» (как и предыдущий лонгплей) — это мастерски сделанный space-rock. Прошлогодний — так вообще идеальный альбом: не то что бы без шокирующих экспериментов, а практически мейнстримовый в хорошем смысле. Цитирование Joy Division, психоделик в духе Hawkwind, краут и гаражный рок, внимательное отношение к деталям и блестящая форма предводителя в очередной раз доказывают, что Psychic TV это ровно столько же про музыку, сколько про стремление изменить законы мироздания. Название «Змеи» родилось после поездки главного носителя идеи пандрогинности в Бенин, где он изучал «вуду». Не будем забывать, что в древних культурах змей — символ мудрости, позже превращённый в символ зла, что лишний раз доказывает Пи-Орридж — частично и в отношении себя тоже.

Psychic TV ::: (It Was) Never Enough

Psychic TV ::: After You`re Dead, She Said

Все релизы Psychic TV

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Zion Train Land Of The Blind (p) 2015

О т одной уважаемой группы переходим к другой, работающей в другой стилистике и более молодой — несмотря на то, что существует с начала 1990-х годов. Это британцы Zion Train. Основал проект при участии Бена Гамильтона бессменный и поныне руководитель Нил Пёрч, имеющий, к слову, степень магистра биохимии. Пёрч сразу дал понять, что его интересует развитие даба и, опираясь на roots-наследие, стал использовать в реггийном контексте драм-н-бейс, минимал техно, хаус, индийскую музыку и джаз. Кроме этого, в «Поезде Сиона» собирались и собираются различные вокалисты и другие музыканты, благодаря которым детище Пёрча живо, активно концертирует и уже в этом году выпустило в свет новейший диск «Land Of The Blind». Выход его был приурочен ко дню весеннего равноденствия. Кто-то из музыкантов проекта однажды употребил хороший и лаконичный термин для описания их музыки — «acid dub». В данном случае заметны влияние техно и довольно высокий процент электронного даба. Интересной особенностью стало активное использование живых духовых инструментов: тромбона, трубы, флейты, альт-саксофона, ну и без традиционной помощи guest-вокалистов не обошлось.

Zion Train feat. Jazzmin ::: Land Of The Blind

Zion Train feat. Longfingah ::: Raise A Dub

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Видеоклип

Г руппа с нетривиальной концепцией образовалась в Алабаме, а название имеет в форме вопроса «Человек или астронавт?». Начала она с исполнения бодрого инструментального замеса из сёрф-рока 1960-х и постпанка. Просуществовав какое-то время, бэнд впал в анабиоз и очнулся от сна пару лет назад, выпустив пластинку «Defcon 5…4…3…2…1». Обратный отсчёт, конечно же, не случаен. Штат Алабама исторически связан с темой космоса: достаточно вспомнить, что здесь располагалась лаборатория Вернера фон Брауна, и сюда же частенько наведываются инопланетяне. Некоторые местные жители их видят и даже за ними гоняются, а остальные их высмеивают. Увлечение группы научной фантастикой проявляется как в использовании инструментов в духе терменвокса и катушек Теслы — и вплоть до вживания в образ астронавтов на концертах. В первые годы с момента образования деятельность Man or Astro-Man? впечатляла: они записали более десяти пластинок, а потом ушли в тень, как будто отправились на поиски иных галактик. Возвращение в виде альбома «Defcon 5…4…3…2…1» оказалось эффектным. Это всё тот же сёрф-панк, не только с инструментальной, но и с вокальной долями.

Man or Astro-man? ::: Defcon 3

Man or Astro-man? ::: Electric Arc

Все релизы Man or Astro-man?

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Д иски с записями ранних альбомов вашингтонского дуэта Роба Гарзы и Эрика Хилтона буквально затёрты мною от постоянного использования на вечеринках. Thievery Corporation всегда славились как сочинители первоклассного downtempo с сильным влиянием регги, бразильской музыки, саундтреков к европейским фильмам и трип-хопа. Восьмой их релиз, увидевший свет в прошлом году, называется «Saudade». Данное слово можно часто услышать в песнях Сезарии Эворы и других людей, говорящих и поющих на португальском и креольском. Если вы любите латиноамериканскую и конкретно бразильскую босанову, то там в состоянии saudade пребывают все и почти всегда. Что же это такое? «Содад» или «саудади» — специфическое состояние души, встревоженной щемящим воспоминанием о чём-то светлом, нежном и родном, но ушедшем, потерянном. Воспоминание это, как правило, мимолётно. Может нахлынуть внезапно, разбудить, казалось, давно уснувшее внутри, тронуть влагой глаза, но самое главное — заставить томиться от невозможности вернуть то, чем вызвано. Участники Thievery Corporation, говоря о необходимости хоть как-то меняться, сосредоточились на одной из многих составляющих своей музыки. Альбом инспирирован босановой и музыкой из французских кинолент середины прошлого века. Пластинка трепетная и нежная во многом, конечно, из-за участия нескольких тщательно подобранных певиц. Некоторые, как Lou Lou, постоянно сотрудничают с «Корпорацией Воров», других вашингтонская парочка пригласила впервые.

Thievery Corporation feat. Karina Zviani ::: Meu Nego

Thievery Corporation feat. Lou Lou ::: Decolage

Все релизы Thievery Corporation

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Element Of Crime Lieblingsfarben Und Tiere (p) 2014

Н овый диск от одной из моих самых любимых групп, немцев Element Of Crime. Как и в случае с Psychic TV сложно добавить к описанию их музыки хоть что-то. Берлинский квартет, конечно, более предсказуем и последователен, но очарования не теряет. Лидер Element Of Crime, трубач, писатель и поэт Свен Регенер вообще, на мой взгляд, один из лучших рок-поэтов. Новая порция немного грустных, романтичных, театральных, пропитанных барным дымом, солёным морским воздухом и смоченных глотками крепкого зонгов с налётом европейского шансона называется «Любимые цветы и животные».

Element Of Crime ::: Lieblinsfarben Und Tiere

Element Of Crime ::: Liebe Ist Kälter Als Der Tod

Все релизы Element Of Crime

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Подкаст №596 28.04.2015 ::: 22:00 ::: 91 FM





Velojet ::: Angel Dust Velojet ::: Cold Hands Psychic TV ::: (It Was) Never Enough Psychic TV ::: After You`re Dead, She Said Zion Train feat. Jazzmin ::: Land Of The Blind Zion Train feat. Longfingah ::: Raise A Dub Man or Astro-man? ::: Defcon 3 Man or Astro-man? ::: Electric Arc Thievery Corporation feat. Karina Zviani ::: Meu Nego Thievery Corporation feat. Lou Lou ::: Decolage Element Of Crime ::: Lieblinsfarben Und Tiere Element Of Crime ::: Liebe Ist Kälter Als Der Tod Максим Горданов

28.04.2015

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