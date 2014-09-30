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TopList

№582

:::30.09.2014

Tricky

Adrian Thaws

(p) 2014
Р

ешение Трики назвать свой десятый лонгплей настоящим именем (из которого он, впрочем, никогда не делал секрета) символично — ведь его поиски как себя, так и потенциально нового слушателя в итоге привели практически к тому же, с чего всё и начиналось. Условно, Эдриан Тоус до сих пор играет трип-хоп, пытаясь максимально разбавить его влияниями смежных и неожиданных стилей. Но самое главное: в результате мы имеем новую порцию того, с чем всегда приятно вновь иметь дело. Например, с песней «Nicotine Love», исполненной при участии Франчески Бельмонте, без сомнения относящейся к числу ударных треков альбома. Их здесь хватает. Радует, что второй диск подряд музыкант делает при участии сонма приглашенных коллабораторов таким цепким и захватывающим. Тринадцать незатянутых произведений, проникнутых ностальгическим дымом, ворчащей смурью, элегантностью и агрессией. Трики говорит, что всегда хотел сделать отличный хип-хоп альбом, и что его живо интересует гангста-рэп. «Мой новый диск о том, как я смог заново обрести себя». Нет никаких оснований ему не верить.


Karen O

Crush Songs

(p) 2014
К

арен О, американская певица с корейскими корнями, в первую очередь известная как вокалистка группы Yeah Yeah Yeah`s, охотно проявляет себя в разных музыкальных сферах — как-то работа над саундтреками или написание оперы. На этот раз, готовя выход своего первого сольника, она снабдила виниловое издание собственными текстами, написанными от руки, и рисунками. Диск получил название «Crush Songs» — «Разбитые Песни» или, скорее, песни разбитых сердец, учитывая комментарии Карен Орзалек. Все они были записаны семь лет назад (когда, по признанию артистки, она влюблялась просто постоянно) в её комнате под аккомпанемент, в основном, акустической гитары — и сделаны в lo-fi манере, буквально сражающей многих рецензентов и коллег. В частности, Джулиан Касабланкас, вокалист The Strokes, на чьем лейбле Cult Records диск и вышел, в полном восторге. Не буду говорить, что я, мол, не верю, но и не вижу ничего особо выдающегося в этих коротких откровениях. На ум сразу приходят минимум десяток певиц, способных рассказать о сердечной боли куда убедительнее. Признаюсь, что по-настоящему на диске зацепила только песня «Body».


Elvis Costello & The Roots

Wise Up Ghost

(p) 2013
О

т девушкиных песен, записанных на осколках разбитых сердец, переходим к изданному в прошлом году плоду совместного творчества Деклана Патрика Макмануса, известного миру под именем Элвиса Костелло, и уважаемой филадельфийской хип-хоп формации The Roots. Ирландский бард, рок-н-ролльщик, весьма влиятельный музыкант имеет в активе достаточно хороших пластинок. Воплощённых как в компании группы поддержки The Attraсtions, так и при помощи, например, сэра Пола Маккартни. Костелло, отмечающий в этом году 60-летие, —коренастый, импульсивный непоседа, и выпускать одинаковые диски не в его стиле: тяга попробовать что-то новое заметна на протяжении всей внушительной дискографии. The Roots известны (причём, не только любителям хип-хопа) тягой к джазу и «живому» исполнению своей музыки. Мне сразу вспомнился их удачный совместный проект с фолк-певицей Джоанной Ньюсом. Пути Элвиса Костелло и участников The Roots пересеклись в 2009 году на одном из концертов. Возникла идея поработать вместе, и по горячим следам были сделаны несколько ремиксов на песни маэстро — в частности, на широко известную «High Fidelity». После этого партнёры логично решили записать лонгплей, и в итоге появился двойной диск «Wise Up Ghost». Сам Костелло говорит, что всегда хотел поработать с группой, настолько широко рассматривающей музыку. «Во время записи мы даже особо не обсуждали то, что у нас получается, просто каждый кропотливо трудился — и в итоге сначала наметились контуры, а потом и соответствующее наполнение». Questlove из The Roots, в свою очередь, замечает, что процесс всем был явно в кайф, никто никого не торопил, не было обязательств перед лейблом, работали в маленькой комнатке вместо большой студии, и в итоге всё делалось с удовольствием. По словам Костелло, он не знает ярлыка для этой музыки, говоря, что получился «котёл полный порошков, микстур и лягушек, то есть, настоящий рок-н-ролл». От себя добавлю, что как и большинство альбомов Элвиса, «Wise Up Ghost» состоит из десятка не особо выразительных треков и как минимум трёх произведений, которые хочется переслушать раз, да ещё раз, да ещё много, много раз.


Augustus Pablo

Born To Dub You

(p) 2014
О

чередное издание редкого материала мощного артиста случилось в этом году. Автор пластинки, красноречиво названной «Born To Dub You» светлой памяти Гораций Сваби, он же Augustus Pablo, убеждённый растаман, ушедший в лучший из миров в мае 1999 года. Время от времени, как и в случае с другими ямайскими мэтрами корневой тамошней музыки, появляются диски с неизданными и редкими записями. Кстати, недавно в программе у нас был диск сына Аугустуса Аддиса Пабло. «Born To Dub You» состоит из сборника дублей треков, выходивших на 12- и 7-дюймовых синглах. Сейчас они изданы на едином носителе. Возможно, в скором времени появится вторая часть.


Group Rhoda

12th House

(p) 2013
Т

еперь пластиночка, выпущенная лейблом под названием Not For Fun. Принадлежит она сольному проекту Group Rhoda из Сан-Франциско. Его придумала Мара Беренбаум, замечающая, что любит всё экзотическое и занимается деконструкцией поп-сектора, создавая звуки будущего из музыки прошлого. Мара, взяв на вооружение аналоговые синтезаторы, делает нечто среднее между синти-попом и колдвейвом, щедро заливая прорывающийся пульс фонтанами психоделических красок. Она утверждает, что Group Rhoda существует под влиянием страха, вредных привычек, машин, света, цвета, пустынных миров вокруг неё и туманных воспоминаний. «12-й дом» — это попытка уйти от постоянного контроля в собственный внутренний мир. Следовать ли туда вслед за художником — дело добровольное.


Kayhan Kalhor & Ali Bahrami Fard

I Will Not Stand Alone

(p) 2012
З

аключительный диск 582-го плейлиста «ТСЛ», это, скажу вам, настоящее большое произведение искусства. Я обычно оговариваюсь, когда использую в программе альбомы, записанные два-три года назад, но в данном случае не поставить в эфир такое невозможно — вне зависимости от даты выхода. Авторами шедевра стали иранские музыканты Кайхан Калхор и Али Бахрами Фард. Сначала о Калхоре. Кайхан прославился на родине, как непревзойдённый мастер игры на инструменте под названием «каманче». Он напоминает дутую скрипку, только играют на нём, устанавливая в вертикальное положение. С юных лет Калхор привлекался для работы в национальном оркестре радио и телевидения Ирана, а потом уехал в Европу и, в итоге, осел в Америке. Али Бахрами Фард играет на басовом сантуре, известном на Ближнем Востоке инструменте. Для записи совместного диска «I Will Not Stand Alone» музыканты вернулись в Иран. Кайхан Калхор, трудясь над ним, использовал, кроме каманче, также инструмент «shah kaman». Результат оказался впечатляющим. Медитативные полотна, основанные на курдских и персидских мотивах, знании исконного материала и полном в него погружении. Импровизационная техника «радиф», задающая вектор свободного, в рамках существующей традиции исполнения, воспроизводит неподдельную этническую реальность. Созерцательную, трагичную, бесконечную как пустыня и основанную на успокаивающем знании, что пройдёт абсолютно всё. И день, и караван, и гнев, и бедность, и печаль, и радость, и любовь, и, в конце концов, жизнь.


Подкаст №582

30.09.2014:::22:00:::91 FM


  1. Tricky feat. Tirzah :::

    Sun Down

    скачать
  2. Tricky feat. Francesca Belmonte :::

    Nicotine Love

    скачать
  3. Tricky feat. Bella Gotti :::

    Gangster Chronicle

    скачать
  4. Karen O :::

    Beast

    скачать
  5. Karen O :::

    Body

    скачать
  6. Elvis Costello & The Roots :::

    Walk Us Uptown

    скачать
  7. Elvis Costello & The Roots :::

    Tripwire

    скачать
  8. Augustus Pablo :::

    Skylarking 2

    скачать
  9. Augustus Pablo :::

    No Entry

    скачать
  10. Group Rhoda :::

    King

    скачать
  11. Group Rhoda :::

    Disappearing Ground

    скачать
  12. Kayhan Kalhor & Ali Bahrami Fard :::

    Where Are You

    скачать
  13. Kayhan Kalhor & Ali Bahrami Fard :::

    Between The Heavens and Me

    скачать

Максим Горданов
30.09.2014

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