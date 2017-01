:::

т девушкиных песен, записанных на осколках разбитых сердец, переходим к изданному в прошлом году плоду совместного творчества Деклана Патрика Макмануса, известного миру под именем Элвиса Костелло, и уважаемой филадельфийской хип-хоп формации The Roots. Ирландский бард, рок-н-ролльщик, весьма влиятельный музыкант имеет в активе достаточно хороших пластинок. Воплощённых как в компании группы поддержки The Attraсtions, так и при помощи, например, сэра Пола Маккартни. Костелло, отмечающий в этом году 60-летие, —коренастый, импульсивный непоседа, и выпускать одинаковые диски не в его стиле: тяга попробовать что-то новое заметна на протяжении всей внушительной дискографии. The Roots известны (причём, не только любителям хип-хопа) тягой к джазу и «живому» исполнению своей музыки. Мне сразу вспомнился их удачный совместный проект с фолк-певицей Джоанной Ньюсом. Пути Элвиса Костелло и участников The Roots пересеклись в 2009 году на одном из концертов. Возникла идея поработать вместе, и по горячим следам были сделаны несколько ремиксов на песни маэстро — в частности, на широко известную «High Fidelity». После этого партнёры логично решили записать лонгплей, и в итоге появился двойной диск «Wise Up Ghost». Сам Костелло говорит, что всегда хотел поработать с группой, настолько широко рассматривающей музыку. «Во время записи мы даже особо не обсуждали то, что у нас получается, просто каждый кропотливо трудился — и в итоге сначала наметились контуры, а потом и соответствующее наполнение». Questlove из The Roots, в свою очередь, замечает, что процесс всем был явно в кайф, никто никого не торопил, не было обязательств перед лейблом, работали в маленькой комнатке вместо большой студии, и в итоге всё делалось с удовольствием. По словам Костелло, он не знает ярлыка для этой музыки, говоря, что получился «котёл полный порошков, микстур и лягушек, то есть, настоящий рок-н-ролл». От себя добавлю, что как и большинство альбомов Элвиса, «Wise Up Ghost» состоит из десятка не особо выразительных треков и как минимум трёх произведений, которые хочется переслушать раз, да ещё раз, да ещё много, много раз.