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TopList

№590

:::27.01.2015

The Decemberists

What A Terrible World, What A Wonderful World

(p) 2015
А

мериканские «Декабристы» в последние годы поменяли статус «относительно известной группы» на стопроцентных игроков высшей лиги. Бэндом все эти годы руководит Колин Мелой, проецирующий свои меломанские пристрастия на творчество коллектива. Мелой вдохновляется британским фолком середины прошлого века и американским колледж-роком. Благодаря последнему The Decemberists очень часто называют прямыми наследниками R.E.M. Седьмой студийный альбом «What A Terrible World, What A Wonderful World» не вызывает практически никаких нареканий. Это зрелая работа опытных мастеров, запросто чередующих акустические баллады с фолк-боевиками и предзакатным кантри. Колин поёт о том, что в мечтаниях ты ничего и никогда не исправишь; о грёзах своей юности, когда всё чего он хотел это видеть обнаженную девушку; о романтических отношениях и потерях. Поёт под скрипичные, клавишные и гитарные переливы, звуки гармоники, бубенцов и райский бэк-вокал. Прямо идиллия маленького, кукольного, построждественского городка. Единственное, с чем можно не согласиться, так это с треком «Антилетняя песня» — поэтому его в плейлисте и нет.


The Besnard Lakes

Until In Excess, Imperceptible UFO

(p) 2013
T

he Besnard Lakes были основаны певцом и гитаристом Джейсом Ласеком и басисткой и певицей Ольгой Гореас. Четыре альбома уже в активе у монреальцев, трудолюбиво возделывающих свой, такой же, как у многих, участок между реками инди и софт-рока, психоделическими сонными полями и озерами дрим-попа и фолка. Они именно что труженики, группа второго эшелона — не яркая, но прилежная. Мастерство и любовь — вот, что ими движет. Последний (пока) альбом The Besnard Lakes сшит из многоголосия, бесконечных гитарных колец, обволакивающих, словно торнадо во сне.


Linda Perhacs

The Soul Of All Natural Things

(p) 2014
А

теперь о совершенно удивительном событии. В 1970 году, во время первой волны расцвета психоделического фолка в США вышла пластинка «Parallelograms» юной и никому не известной певицы с не очень запоминающимся именем Линда Перхакс. Диск не вызвал (совершенно, кстати, напрасно) какого-либо внимания — и о нём, как и о Линде все забыли, а она стала спокойно работать в стоматологической клинике. Прошло 30 с небольшим лет, и поднялась вторая волна интереса к психофолку. Тут-то забытые песни услышали новые герои стиля и один из продюсеров. «Parallelograms» был переиздан и воспринят «на ура». Трагикомический пример того, как много в судьбе талантливого, да и вообще человека зависит от набора случайностей, обстоятельств и того, как упадет монетка в данный конкретный момент. В прошлом году у Линды Перхакс вышел, спустя 44 года (!) второй, изумительнейший альбом «The Soul Of All Natural Things». Пластинку ей с удовольствием помогли записать другие музыканты, в основном, оттеняя вдруг открывшийся заново талант. Стоматолог ничем не рисковала, тем более неудачный, пусть и давнишний опыт выпуска никому, казалось, не нужной записи у неё был. Главное, что её убедили согласиться. В ответ получили подборку странных, эфемерно красивых дорожек, словно записанных с мыслью «вы знаете, я тут посмотрела, что происходит, послушала и сделала бы вот так». То есть, сделала и новых героев фри-психо-фолка, и Джонни Митчелл, с которой Линду Перхакс сравнивают, но я лично не слышал у признанной артистки ни одной песни, которая была бы лучше любой из треклиста «The Soul Of All Natural Things». Возможно, конечно, мало и плохо слушал. Жаль, что люди не живут очень долго, а то лет через 40 вновь бы отвлеклась женщина от бормашины, взяла в руки гитару и показала опять всем, как надо. Кариесы могут и подождать — не флюсы же.


Tuber

Desert Overcrowded

(p) 2013
Г

реческий рок. Причём, если не знать страну происхождения, то запросто можно подумать, что это такой типично американский пустынный стоунер — тем более, альбом называется «Desert Overcrowded». Сама группа называется Tuber (то есть «Клубень»), и среди написанных греками шести отчасти построковых, отчасти стоунер-треков лучший тот, что пластинку открывает. Маскулинный, тяжеловесный и непривычно, учитывая страну происхождения, молчаливый пассаж квартета.


Atom™

HD

(p) 2013
Т

еперь крайне любопытный и язвительный персонаж — немецкий музыкант, продюсер, не упускающий повода посмеяться над массовой культурой, Уве Шмидт. Наверняка у многих на слуху такой проект, как Señor Coconut, переигрывавший известные песни вроде «Smoke On The Water» или произведения Kraftwerk в стиле электро-латино. Этот самый «Сеньор» и есть Уве Шмидт. На самом деле у него порядка 20 творческих псевдонимов: LB, Flanger, Lisa Carbon и т.д. В данном случае Atom™. Под этим ником он записал очень веселый диск «HD» с электрохаусом, глитчем, отсылками к Kraftwerk, цифровым кавером на гимн The Who «Моё Поколение» и требованием немедленно остановить империалистическую попсу. Поддерживаю!


Tindersticks

Les Salauds

(p) 2013
В

прошлом году и отличная английская группа Tindersticks не осталась в стороне от 100-летней годовщины Первой Мировой, выпустив EP «Ypres». А годом ранее коллектив под управлением Стюарта Стейплза записал саундтрек к очередному фильму французского режиссера Клер Дени. На этот раз к картине «Славные Ублюдки» (сразу, естественно, вспоминается иная кинолента). Звуковая дорожка получилась, в целом, минималистичной, тревожной, инструментальной, но одна песня тут есть — называется «Put Your Love In Me».


Fol Chen

The False Alarms

(p) 2013
К

оллектив Fol Chen из Лос-Анджелеса, вступивший в ряды тех, кто скрывает свои лица и настоящие имена. Мне кажется, этот трюк уже поднадоел. Вполне достаточно было бы The Residents, но Fol Chen считают, что это круто. Возможно. Музыканты делают живой и увлекательный электропоп. Третий долгоиграющий релиз Fol Chen называется «The False Alarms», «Ложные сигналы тревоги». Вышел, он, как и два предыдущих релиза на лейбле Asthmatik Kitty. Сами артисты характеризуют свой стиль, как «опера-хаус с электронным битом и неглупыми текстами». Отчасти это похоже, например, на Ladytron, но самое важное: показывает, в какие замысловатые плоскости может мутировать электропоп, как стиль в умелых руках. Если Fol Chen будут развиваться именно в музыкальном плане, а не играть в сомнительную арт-конспирологию, за их будущее волноваться не стоит. Хотя бывает и так, что одно другому совсем не мешает.


Подкаст №590

27.01.2015:::22:00:::91 FM


  1. The Decemberists :::

    Cavalry Captain

    скачать
  2. The Decemberists :::

    Till The Water Is All Long Gone

    скачать
  3. The Besnard Lakes :::

    People Of The Sticks

    скачать
  4. Linda Perhacs :::

    The Soul Of All Natural Things

    скачать
  5. Linda Perhacs :::

    River Of God

    скачать
  6. Tuber :::

    Desert Ovecrowded

    скачать
  7. Atom™ :::

    Empty

    скачать
  8. Atom™ :::

    Stop (Imperialist Pop)

    скачать
  9. Tindersticks :::

    Put Your Love In Me

    скачать
  10. Fol Chen :::

    IOU

    скачать
  11. Fol Chen :::

    You Took The Train

    скачать
  12. Linda Perhacs :::

    When Things Are True Again

    скачать

Максим Горданов
27.01.2015

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