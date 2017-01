:::

мериканские «Декабристы» в последние годы поменяли статус «относительно известной группы» на стопроцентных игроков высшей лиги. Бэндом все эти годы руководит Колин Мелой, проецирующий свои меломанские пристрастия на творчество коллектива. Мелой вдохновляется британским фолком середины прошлого века и американским колледж-роком. Благодаря последнему The Decemberists очень часто называют прямыми наследниками R.E.M. Седьмой студийный альбом «What A Terrible World, What A Wonderful World» не вызывает практически никаких нареканий. Это зрелая работа опытных мастеров, запросто чередующих акустические баллады с фолк-боевиками и предзакатным кантри. Колин поёт о том, что в мечтаниях ты ничего и никогда не исправишь; о грёзах своей юности, когда всё чего он хотел это видеть обнаженную девушку; о романтических отношениях и потерях. Поёт под скрипичные, клавишные и гитарные переливы, звуки гармоники, бубенцов и райский бэк-вокал. Прямо идиллия маленького, кукольного, построждественского городка. Единственное, с чем можно не согласиться, так это с треком «Антилетняя песня» — поэтому его в плейлисте и нет.

he Besnard Lakes были основаны певцом и гитаристом Джейсом Ласеком и басисткой и певицей Ольгой Гореас. Четыре альбома уже в активе у монреальцев, трудолюбиво возделывающих свой, такой же, как у многих, участок между реками инди и софт-рока, психоделическими сонными полями и озерами дрим-попа и фолка. Они именно что труженики, группа второго эшелона — не яркая, но прилежная. Мастерство и любовь — вот, что ими движет. Последний (пока) альбом The Besnard Lakes сшит из многоголосия, бесконечных гитарных колец, обволакивающих, словно торнадо во сне.

теперь о совершенно удивительном событии. В 1970 году, во время первой волны расцвета психоделического фолка в США вышла пластинка «Parallelograms» юной и никому не известной певицы с не очень запоминающимся именем Линда Перхакс. Диск не вызвал (совершенно, кстати, напрасно) какого-либо внимания — и о нём, как и о Линде все забыли, а она стала спокойно работать в стоматологической клинике. Прошло 30 с небольшим лет, и поднялась вторая волна интереса к психофолку. Тут-то забытые песни услышали новые герои стиля и один из продюсеров. «Parallelograms» был переиздан и воспринят «на ура». Трагикомический пример того, как много в судьбе талантливого, да и вообще человека зависит от набора случайностей, обстоятельств и того, как упадет монетка в данный конкретный момент. В прошлом году у Линды Перхакс вышел, спустя 44 года (!) второй, изумительнейший альбом «The Soul Of All Natural Things». Пластинку ей с удовольствием помогли записать другие музыканты, в основном, оттеняя вдруг открывшийся заново талант. Стоматолог ничем не рисковала, тем более неудачный, пусть и давнишний опыт выпуска никому, казалось, не нужной записи у неё был. Главное, что её убедили согласиться. В ответ получили подборку странных, эфемерно красивых дорожек, словно записанных с мыслью «вы знаете, я тут посмотрела, что происходит, послушала и сделала бы вот так». То есть, сделала и новых героев фри-психо-фолка, и Джонни Митчелл, с которой Линду Перхакс сравнивают, но я лично не слышал у признанной артистки ни одной песни, которая была бы лучше любой из треклиста «The Soul Of All Natural Things». Возможно, конечно, мало и плохо слушал. Жаль, что люди не живут очень долго, а то лет через 40 вновь бы отвлеклась женщина от бормашины, взяла в руки гитару и показала опять всем, как надо. Кариесы могут и подождать — не флюсы же.