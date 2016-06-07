№618:::07.06.2016
BOFC
The Art of Pop(p) 2014
росто волшебный инди-поп делают ребята, придумавшие проект BOFC. Тот случай, когда пластинка названа очень точно: «The Art of Pop». Хорошая поп-музыка — это искусство, ни ноты возражений! И это неудивительно, учитывая, что за компания крутится вокруг данного предприятия. Возможно, кто-то из вас помнит группу Curve. Её вокалистка Тони Холлидей — жена Алана Молдера, продюсера, работавшего с My Bloody Valentine, The Jesus & Mary Chain, Blonde Redhead, Interpol, естественно, самими Curve и т. д. После распада последних второй участник, гитарист Дин Гарсия сначала создал вместе со своей красавицей-дочерью Роуз Берлин проект SPC ECHO, а потом переименовал его в BOFC. Вот и добрались — надеюсь, предыстория не сильно запутана. Смена вывески на BOFC повлекла за собой и преобладание электроники в звучании, но бесследно увлечение дрим-попом и шугейзом не прошло. С такой школой и таким опытом стоило ли ожидать чего-то иного, если не шедевра, но уже с преобладанием синти-попа, нойз-попа и трип-хопа. Манера пения девушки заставляет мелькать перед глазами фантомы британских и скандинавских коллективов, названия которых любой меломан произносит с придыханием. По словам отца, они с Роуз на одной музыкальной волне с её рождения и чувствуют друг друга интуитивно. «Она использует свои уши во многом как и я», — говорит радостный Дин Гарсия. Интересно, что, переименовав группу из SPC ECHO в BOFC, отец и дочь практически тотчас вернулись к прежнему названию, окончательно всех запутав. В следующей программе познакомимся с новейшим релизом этой семейки — уже под вывеской SPC ECHO.
- BOFC :::
Burn It Down
- BOFC :::
Fall Apart For Love
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Black Mountaun
Constellations(p) 2016
прошлом выпуске, знакомя вас с отличным диском психоделик-панков Pink Mountaintops, я обещал пролить свет на основное место работы их основателя Стивена МакБина. Напомню, что известен он, в первую очередь, как лидер группы Black Mountain. По стилю они заметно отличаются — но если Pink Mountaintops являются неким способом для Стивена отвлечься и вспомнить о былом, то в случае с Black Mountain всё обстоит куда фундаментальнее. Их чётвёртая полноформатная работа несказанно радует размахом и сплавом сразу нескольких рок-ответвлений. Здесь имеются и пространные, почти десятиминутные психоделические погружения (особенно хороша «Space to Bakersfield»), и отрывистые, прекрасно исполненные боевики на стыке «харда», «стоунера» и «эйсид-рока». Кроме этого, в основном, благодаря бэк-вокалистке коллектива Эмбер Уэббер и частым обращениям к фолку сегодняшние Black Mountain на редкость романтичны и загадочны одновременно. Тот случай, когда диск можно рекомендовать абсолютно всем поклонникам рок-музыки в широком смысле. Зрелая, мощная и красивая работа. Пять с плюсом!
- Black Mountaun :::
Constellations
- Black Mountaun :::
Cemetery Breeding
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- Видеоклип
Biga Ranx
Nightbird(p) 2015
iga Ranx столь же увлечён регги, сколь и хип-хопом. Но, в отличие от многих соратников, французу, особенно в первых треках альбома «Nightbird» удалось нащупать тонкое лезвие гармоничного баланса отменной читки и качающего ямайского ритма. Дальше появляются гости, и всё уже не так интересно — пусть даже среди них такие известные личности, как U Roy и Big Youth. Альбом, открывающийся треком «DJ for the Night» задумывался автором, как путешествие на метро воскресным вечером, в пустынном вагоне. Музыкальной основой для всех треков служит электрический, цифровой регги. Не всем же, в конце концов, быть исключительно roots.
- Biga Ranx :::
Prison House
- Biga Ranx feat. Big Red :::
Sexy
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- Видеоклип
Planningtorock
All Love`s Legal(p) 2014
етыре года назад в нашей программе впервые появилась британская художница Джанин (или Джем) Рострон со своим музыкальным проектом Planningtorock. Она берёт значительные паузы между релизами, и пока последний вышел в 2014 году. Напомню, что проживающая ныне в Берлине англичанка играет на виолончели, и в тоже время как художница огромное значение придаёт визуальной стороне проекта. Выступает в масках, снимает яркие клипы, в общем, старается соединить мелодию и изобразительное искусство. На это работает и акцент на неоклассике, также здорово прокачивающий театральность Planningtorock. Это то, что касается визуальной стороны. «All Love`s Legal» посвящён правам ЛГБТ-сообщества, он как послание, отвергающее традиционные гендерные роли. Его главная суть в словах: «Вы не можете узаконить любовь, ведь она дар, который даёт нам сама жизнь». Диск больше похож на постановочный манифест — и в первую очередь это художественное произведение, нежели музыкальное.
- Planningtorock :::
Human Drama (Original Mix)
- Planningtorock :::
Let S Talk About Gender Baby (Original Mix)
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Niagara
Don`t Take It Personally(p) 2014
есмотря на название, Niagara — проект итальянский, и проходит он по ведомству джаза или, скорее ню-джаза, учитывая особенности их пластинки «Don`t Take It Personally». Давид Тома и Габриэль Оттино предлагают не принимать на свой счёт электронно-нойзовую сеть, оплетающую подобно песчаной буре, сквозь которую едва проступают человеческие голоса. Под шуршащей взвесью с трудом просматривается джазовый фундамент, но именно на нём и выстроена структура альбома, начинающегося практически с пост-панкового боевика «Vanillacola». Месседж пластинки в анализе противоречия между человеком, стремящимся к технологическим улучшением и природы, с трудом переносящей все эти воздействия развивающейся цивилизации.
- Niagara :::
Vanillacola
- Niagara :::
China Eclipse
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Подкаст №61807.06.2016:::22:00:::91 FM
- BOFC :::
Burn It Down
- BOFC :::
Fall Apart For Love
- Black Mountaun :::
Constellations
- Black Mountaun :::
Cemetery Breeding
- Biga Ranx :::
Prison House
- Biga Ranx feat. Big Red :::
Sexy
- Planningtorock :::
Human Drama (Original Mix)
- Planningtorock :::
Let S Talk About Gender Baby (Original Mix)
- Niagara :::
Vanillacola
- Niagara :::
China Eclipse
Максим Горданов
07.06.2016
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