:::

П

росто волшебный инди-поп делают ребята, придумавшие проект BOFC. Тот случай, когда пластинка названа очень точно: «The Art of Pop». Хорошая поп-музыка — это искусство, ни ноты возражений! И это неудивительно, учитывая, что за компания крутится вокруг данного предприятия. Возможно, кто-то из вас помнит группу Curve. Её вокалистка Тони Холлидей — жена Алана Молдера, продюсера, работавшего с My Bloody Valentine, The Jesus & Mary Chain, Blonde Redhead, Interpol, естественно, самими Curve и т. д. После распада последних второй участник, гитарист Дин Гарсия сначала создал вместе со своей красавицей-дочерью Роуз Берлин проект SPC ECHO, а потом переименовал его в BOFC. Вот и добрались — надеюсь, предыстория не сильно запутана. Смена вывески на BOFC повлекла за собой и преобладание электроники в звучании, но бесследно увлечение дрим-попом и шугейзом не прошло. С такой школой и таким опытом стоило ли ожидать чего-то иного, если не шедевра, но уже с преобладанием синти-попа, нойз-попа и трип-хопа. Манера пения девушки заставляет мелькать перед глазами фантомы британских и скандинавских коллективов, названия которых любой меломан произносит с придыханием. По словам отца, они с Роуз на одной музыкальной волне с её рождения и чувствуют друг друга интуитивно. «Она использует свои уши во многом как и я», — говорит радостный Дин Гарсия. Интересно, что, переименовав группу из SPC ECHO в BOFC, отец и дочь практически тотчас вернулись к прежнему названию, окончательно всех запутав. В следующей программе познакомимся с новейшим релизом этой семейки — уже под вывеской SPC ECHO.