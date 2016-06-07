Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№618

:::07.06.2016

BOFC

The Art of Pop

(p) 2014
П

росто волшебный инди-поп делают ребята, придумавшие проект BOFC. Тот случай, когда пластинка названа очень точно: «The Art of Pop». Хорошая поп-музыка — это искусство, ни ноты возражений! И это неудивительно, учитывая, что за компания крутится вокруг данного предприятия. Возможно, кто-то из вас помнит группу Curve. Её вокалистка Тони Холлидей — жена Алана Молдера, продюсера, работавшего с My Bloody Valentine, The Jesus & Mary Chain, Blonde Redhead, Interpol, естественно, самими Curve и т. д. После распада последних второй участник, гитарист Дин Гарсия сначала создал вместе со своей красавицей-дочерью Роуз Берлин проект SPC ECHO, а потом переименовал его в BOFC. Вот и добрались — надеюсь, предыстория не сильно запутана. Смена вывески на BOFC повлекла за собой и преобладание электроники в звучании, но бесследно увлечение дрим-попом и шугейзом не прошло. С такой школой и таким опытом стоило ли ожидать чего-то иного, если не шедевра, но уже с преобладанием синти-попа, нойз-попа и трип-хопа. Манера пения девушки заставляет мелькать перед глазами фантомы британских и скандинавских коллективов, названия которых любой меломан произносит с придыханием. По словам отца, они с Роуз на одной музыкальной волне с её рождения и чувствуют друг друга интуитивно. «Она использует свои уши во многом как и я», — говорит радостный Дин Гарсия. Интересно, что, переименовав группу из SPC ECHO в BOFC, отец и дочь практически тотчас вернулись к прежнему названию, окончательно всех запутав. В следующей программе познакомимся с новейшим релизом этой семейки — уже под вывеской SPC ECHO.


Black Mountaun

Constellations

(p) 2016
В

прошлом выпуске, знакомя вас с отличным диском психоделик-панков Pink Mountaintops, я обещал пролить свет на основное место работы их основателя Стивена МакБина. Напомню, что известен он, в первую очередь, как лидер группы Black Mountain. По стилю они заметно отличаются — но если Pink Mountaintops являются неким способом для Стивена отвлечься и вспомнить о былом, то в случае с Black Mountain всё обстоит куда фундаментальнее. Их чётвёртая полноформатная работа несказанно радует размахом и сплавом сразу нескольких рок-ответвлений. Здесь имеются и пространные, почти десятиминутные психоделические погружения (особенно хороша «Space to Bakersfield»), и отрывистые, прекрасно исполненные боевики на стыке «харда», «стоунера» и «эйсид-рока». Кроме этого, в основном, благодаря бэк-вокалистке коллектива Эмбер Уэббер и частым обращениям к фолку сегодняшние Black Mountain на редкость романтичны и загадочны одновременно. Тот случай, когда диск можно рекомендовать абсолютно всем поклонникам рок-музыки в широком смысле. Зрелая, мощная и красивая работа. Пять с плюсом!


Biga Ranx

Nightbird

(p) 2015
B

iga Ranx столь же увлечён регги, сколь и хип-хопом. Но, в отличие от многих соратников, французу, особенно в первых треках альбома «Nightbird» удалось нащупать тонкое лезвие гармоничного баланса отменной читки и качающего ямайского ритма. Дальше появляются гости, и всё уже не так интересно — пусть даже среди них такие известные личности, как U Roy и Big Youth. Альбом, открывающийся треком «DJ for the Night» задумывался автором, как путешествие на метро воскресным вечером, в пустынном вагоне. Музыкальной основой для всех треков служит электрический, цифровой регги. Не всем же, в конце концов, быть исключительно roots.


Planningtorock

All Love`s Legal

(p) 2014
Ч

етыре года назад в нашей программе впервые появилась британская художница Джанин (или Джем) Рострон со своим музыкальным проектом Planningtorock. Она берёт значительные паузы между релизами, и пока последний вышел в 2014 году. Напомню, что проживающая ныне в Берлине англичанка играет на виолончели, и в тоже время как художница огромное значение придаёт визуальной стороне проекта. Выступает в масках, снимает яркие клипы, в общем, старается соединить мелодию и изобразительное искусство. На это работает и акцент на неоклассике, также здорово прокачивающий театральность Planningtorock. Это то, что касается визуальной стороны. «All Love`s Legal» посвящён правам ЛГБТ-сообщества, он как послание, отвергающее традиционные гендерные роли. Его главная суть в словах: «Вы не можете узаконить любовь, ведь она дар, который даёт нам сама жизнь». Диск больше похож на постановочный манифест — и в первую очередь это художественное произведение, нежели музыкальное.


Niagara

Don`t Take It Personally

(p) 2014
Н

есмотря на название, Niagara — проект итальянский, и проходит он по ведомству джаза или, скорее ню-джаза, учитывая особенности их пластинки «Don`t Take It Personally». Давид Тома и Габриэль Оттино предлагают не принимать на свой счёт электронно-нойзовую сеть, оплетающую подобно песчаной буре, сквозь которую едва проступают человеческие голоса. Под шуршащей взвесью с трудом просматривается джазовый фундамент, но именно на нём и выстроена структура альбома, начинающегося практически с пост-панкового боевика «Vanillacola». Месседж пластинки в анализе противоречия между человеком, стремящимся к технологическим улучшением и природы, с трудом переносящей все эти воздействия развивающейся цивилизации.


Подкаст №618

07.06.2016:::22:00:::91 FM


  1. BOFC :::

    Burn It Down

    скачать
  2. BOFC :::

    Fall Apart For Love

    скачать
  3. Black Mountaun :::

    Constellations

    скачать
  4. Black Mountaun :::

    Cemetery Breeding

    скачать
  5. Biga Ranx :::

    Prison House

    скачать
  6. Biga Ranx feat. Big Red :::

    Sexy

    скачать
  7. Planningtorock :::

    Human Drama (Original Mix)

    скачать
  8. Planningtorock :::

    Let S Talk About Gender Baby (Original Mix)

    скачать
  9. Niagara :::

    Vanillacola

    скачать
  10. Niagara :::

    China Eclipse

    скачать

Максим Горданов
07.06.2016

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001