:::

Д

венадцать лет назад энтузиастам из Глазго Дугу Пэйлу и Тому Таттерсону удалось сколотить коллектив единомышленников по схеме функционирования классической ямайской саунд-системы. Группа людей, музыкантов, диджеев, виджеев, танцоров и проч. в сотрудничестве с другими артистами и на своей уникальной передвижной аппаратуре устраивает перфомансы, исполняя ska, rocksteady, reggae и т. д. Не знаю, как часто коллектив, получивший название Mungo`s Hi Fi реально путешествует по родной стране, где климат далеко не такой, как на Ямайке, но, судя по фото, всё вполне аутентично. На фоне огромной стены звука, собранной из динамиков стоят семеро шотландцев. Некоторые в килтах, а на заднем плане — горы. Музыка на только что вышедшей шестой студийной пластинке «Serious Time» совсем не холодна. Mungo`s Hi Fi успели засветиться на внушительном количестве фестивалей и посотрудничать со многими корифеями жанра, тем самым подкрепляя реноме «бродячих артистов», максимально свободных от рамок классической группы. Так, например, под маркой Mungo`s Hi Fi могут выступить двое, трое или 15 музыкантов. Сути это не должно изменить.