Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№578

:::29.07.2014

Emika

Dva

(p) 2013
А

льбом «Dva» Эммы Джолли — в артистическом миру известной как Эмика — выпустил культовый лейбл Ninja Tune. В очередной раз там проявили прекрасное чутьё, ведь вторая работа выросшей в Англии и проживающей в Берлине певицы с чешскими корнями получилась исключительно сильной. Многообещающий первенец вышел, напомню, в 2011 году, а после этого Эмика успела посотрудничать с Brandt Brauer Frick Ensemble. Её конструкции зиждутся на незамутнённом басе первой волны дабстепа, трип-хопе, синти-попе, любви к эмбиенту и классической музыке. Неудивительно, что в записанном в домашних условиях при помощи лэптопа альбоме так много «живых» вставок. Доведённый на Ninja Tune до ума материал выглядит просто грандиозно. По сути, это откровение художника, сцепленное логическим рядом песен повествование о свой жизни без прикрас и утаек. «Dva» — настоящая серьёзная работа. Умная и завораживающая электронная музыка от девушки, чьи слова очень хочется процитировать: «Единственное, что я ненавижу, так это коммерцию. Я бы ни за что не спела примитивную песню, которая мне не нравится, даже, если на этом можно заработать приличные деньги. Это просто унижение, на мой взгляд».


Manic Street Preachers

Futurology

(p) 2014
В

иниловых блинов в оригинальном издании двенадцатого студийного альбома Manic Street Preachers «Futurology» целых два. Имеется ещё том с демо-версиями не то чтобы сильно ярких, но крепких произведений. Валлийцы, сколотив из остаточных явлений брит-попа и едва уловимого налёта indie профессиональный рок для больших залов, закрыв глаза, сбивают одни и те же яблоки с голов слушателей. И это работает. «Futurology», надо признать, — пластинка довольно разнообразная: здесь звучит немецкая речь, space-электроника, голоса приглашенных вокалистов и декламация фамилии Маяковского в одноименном треке. Но главное не это, а непреходящее умение Manic Street Preachers с улыбками на лицах под отнюдь не минорные гитарные переливы сообщать, в частности, что в этом чудесном мире полным-полно подлецов и проклятых карьеристов, давящих ни в чем не повинных людей, что компьютерные технологии всех нас погубят и что миром правят секс, власть, деньги и… любовь.


Anton Zap

Water

(p) 2013
А

нтон Барбашов, известный как Антон Зап, уже больше десяти лет играет house и неплохо известен скорее за пределами нашей страны. Есть даже расхожее мнение, что его музыка олицетворяет «русский хаус». В начале карьеры Антон заработал себе имя, как диджей, исполнявший вдумчивые эклектичные сеты, направленные не столько на клубное веселье, сколько на призыв аудитории к музыкальному диалогу, — а затем начал писать музыку сам. Первые его релизы вышли на лейбле Underground Quality и кто любит, в частности, deep house, сразу оценил почерк. Относить музыку Запа к какому-то одному стилю, как и в случае с любым современным качественным продуктом, было бы не совсем корректно. Мягкости и внутренней задумчивости его deep`у добавляет ambient, в одном из треков становящийся полновластным хозяином падающих свинцовых капель.


Mungo`s Hi Fi

Serious Time

(p) 2014
Д

венадцать лет назад энтузиастам из Глазго Дугу Пэйлу и Тому Таттерсону удалось сколотить коллектив единомышленников по схеме функционирования классической ямайской саунд-системы. Группа людей, музыкантов, диджеев, виджеев, танцоров и проч. в сотрудничестве с другими артистами и на своей уникальной передвижной аппаратуре устраивает перфомансы, исполняя ska, rocksteady, reggae и т. д. Не знаю, как часто коллектив, получивший название Mungo`s Hi Fi реально путешествует по родной стране, где климат далеко не такой, как на Ямайке, но, судя по фото, всё вполне аутентично. На фоне огромной стены звука, собранной из динамиков стоят семеро шотландцев. Некоторые в килтах, а на заднем плане — горы. Музыка на только что вышедшей шестой студийной пластинке «Serious Time» совсем не холодна. Mungo`s Hi Fi успели засветиться на внушительном количестве фестивалей и посотрудничать со многими корифеями жанра, тем самым подкрепляя реноме «бродячих артистов», максимально свободных от рамок классической группы. Так, например, под маркой Mungo`s Hi Fi могут выступить двое, трое или 15 музыкантов. Сути это не должно изменить.


The Legendary Pink Dots

The Curse Of Marie Antoinette

(p) 2013
Т

еперь переходим к группе совершенно удивительной, готовящейся в следующем году отметить 35-летие творческой деятельности. Они образовались в 1980-м в Англии, после чего перебазировались в Голландию и успели сделать столько полезного для некоммерческой, продвинутой, экспериментальной и примерно в таком духе именуемой музыки, что в иных случаях не под силу десяткам творческих единиц. Имеются в виду «Легендарные Розовые Точки» и их великий предводитель Эдвард-Ка-Спел. The Legendary Pink Dots, кажется, могут всё: играть самый изобретательный и нескучный психоделический арт-рок на планете; писать болезненно красивые песни, способные заставить неофита слушать остальные 90% чистого полета фантазии на конкретной пластинке; бросать в один котёл казалось бы не сочетаемые ингредиенты и с видимой лёгкостью делать вид, что так было и надо — зато смотрите, что получилось! В 2013 году LPD выпустили сразу несколько записей. По традиции считаются абсолютно все релизы, включая самиздатовский винил, cd-r`ы, mp3 и т. д. Под определение «номерной альбом» более-менее подходит шеститрековый диск «Проклятие Марии Антуанетты».

Самиздатовский винил — без традиционного оформления, но сам по себе довольно красивый, с рисунками поверх дорожек — это и есть прошлогодний альбом The Legendary Pink Dots «Проклятие Марии Антуанетты». Имеется в виду знаменитая история о том, что в день рождения будущей супруги французского короля Людовика XVI в Лиссабоне случилось землетрясение, и придворный астролог советовал выдать Марию замуж в Россию или любую восточную страну, только не за европейского монарха. Иначе несчастную принцессу ждёт смерть. Его не послушали, и в итоге Марию казнили на гильотине. Произведение выдающейся группы, как не сложно предположить, концептуальное. Ка-Спел не преминул нагнать мистического тумана и, начав с чего-то более-менее похожего на песню, далее углубляется в закадровый нарратив, сгущая музыкальные краски до электростатики и путешествий по сложным, пугающим лабиринтам параллельных измерений.


Подкаст №578

29.07.2014:::22:00:::91 FM


  1. Emika :::

    Hush

    скачать
  2. Emika :::

    Filters

    скачать
  3. Emika :::

    Sing To Me

    скачать
  4. Manic Street Preachers :::

    The Next Jet To Leave Moscow

    скачать
  5. Manic Street Preachers :::

    Sex, Power, Love and Money

    скачать
  6. Anton Zap :::

    Water

    скачать
  7. Anton Zap :::

    Road Trip Song

    скачать
  8. Mungo`s Hi Fi :::

    Bike Rider

    скачать
  9. Mungo`s Hi Fi :::

    Overcome

    скачать
  10. The Legendary Pink Dots :::

    The Curse Of Marie Antoinette

    скачать
  11. The Legendary Pink Dots :::

    Something`s Burning

    скачать
  12. Emika :::

    Primary Colours

    скачать

Максим Горданов
29.07.2014

Предложения от партнёров сайта:

Великолепный отдых в джемете частный сектор, если любите наслаждаться тишиной и спокойствием.  :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001