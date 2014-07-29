№578

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Emika Dva (p) 2013

А льбом «Dva» Эммы Джолли — в артистическом миру известной как Эмика — выпустил культовый лейбл Ninja Tune. В очередной раз там проявили прекрасное чутьё, ведь вторая работа выросшей в Англии и проживающей в Берлине певицы с чешскими корнями получилась исключительно сильной. Многообещающий первенец вышел, напомню, в 2011 году, а после этого Эмика успела посотрудничать с Brandt Brauer Frick Ensemble. Её конструкции зиждутся на незамутнённом басе первой волны дабстепа, трип-хопе, синти-попе, любви к эмбиенту и классической музыке. Неудивительно, что в записанном в домашних условиях при помощи лэптопа альбоме так много «живых» вставок. Доведённый на Ninja Tune до ума материал выглядит просто грандиозно. По сути, это откровение художника, сцепленное логическим рядом песен повествование о свой жизни без прикрас и утаек. «Dva» — настоящая серьёзная работа. Умная и завораживающая электронная музыка от девушки, чьи слова очень хочется процитировать: «Единственное, что я ненавижу, так это коммерцию. Я бы ни за что не спела примитивную песню, которая мне не нравится, даже, если на этом можно заработать приличные деньги. Это просто унижение, на мой взгляд».

Emika ::: Hush

Emika ::: Filters

Emika ::: Sing To Me

Emika ::: Primary Colours

Все релизы Emika

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Видеоклип

В иниловых блинов в оригинальном издании двенадцатого студийного альбома Manic Street Preachers «Futurology» целых два. Имеется ещё том с демо-версиями не то чтобы сильно ярких, но крепких произведений. Валлийцы, сколотив из остаточных явлений брит-попа и едва уловимого налёта indie профессиональный рок для больших залов, закрыв глаза, сбивают одни и те же яблоки с голов слушателей. И это работает. «Futurology», надо признать, — пластинка довольно разнообразная: здесь звучит немецкая речь, space-электроника, голоса приглашенных вокалистов и декламация фамилии Маяковского в одноименном треке. Но главное не это, а непреходящее умение Manic Street Preachers с улыбками на лицах под отнюдь не минорные гитарные переливы сообщать, в частности, что в этом чудесном мире полным-полно подлецов и проклятых карьеристов, давящих ни в чем не повинных людей, что компьютерные технологии всех нас погубят и что миром правят секс, власть, деньги и… любовь.

Manic Street Preachers ::: The Next Jet To Leave Moscow

Manic Street Preachers ::: Sex, Power, Love and Money

Все релизы Manic Street Preachers

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Видеоклип

А нтон Барбашов, известный как Антон Зап, уже больше десяти лет играет house и неплохо известен скорее за пределами нашей страны. Есть даже расхожее мнение, что его музыка олицетворяет «русский хаус». В начале карьеры Антон заработал себе имя, как диджей, исполнявший вдумчивые эклектичные сеты, направленные не столько на клубное веселье, сколько на призыв аудитории к музыкальному диалогу, — а затем начал писать музыку сам. Первые его релизы вышли на лейбле Underground Quality и кто любит, в частности, deep house, сразу оценил почерк. Относить музыку Запа к какому-то одному стилю, как и в случае с любым современным качественным продуктом, было бы не совсем корректно. Мягкости и внутренней задумчивости его deep`у добавляет ambient, в одном из треков становящийся полновластным хозяином падающих свинцовых капель.

Anton Zap ::: Water

Anton Zap ::: Road Trip Song

Все релизы Anton Zap

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Видеоклип

Д венадцать лет назад энтузиастам из Глазго Дугу Пэйлу и Тому Таттерсону удалось сколотить коллектив единомышленников по схеме функционирования классической ямайской саунд-системы. Группа людей, музыкантов, диджеев, виджеев, танцоров и проч. в сотрудничестве с другими артистами и на своей уникальной передвижной аппаратуре устраивает перфомансы, исполняя ska, rocksteady, reggae и т. д. Не знаю, как часто коллектив, получивший название Mungo`s Hi Fi реально путешествует по родной стране, где климат далеко не такой, как на Ямайке, но, судя по фото, всё вполне аутентично. На фоне огромной стены звука, собранной из динамиков стоят семеро шотландцев. Некоторые в килтах, а на заднем плане — горы. Музыка на только что вышедшей шестой студийной пластинке «Serious Time» совсем не холодна. Mungo`s Hi Fi успели засветиться на внушительном количестве фестивалей и посотрудничать со многими корифеями жанра, тем самым подкрепляя реноме «бродячих артистов», максимально свободных от рамок классической группы. Так, например, под маркой Mungo`s Hi Fi могут выступить двое, трое или 15 музыкантов. Сути это не должно изменить.

Mungo`s Hi Fi ::: Bike Rider

Mungo`s Hi Fi ::: Overcome

Все релизы Mungo`s Hi Fi

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Видеоклип

The Legendary Pink Dots The Curse Of Marie Antoinette (p) 2013

Т еперь переходим к группе совершенно удивительной, готовящейся в следующем году отметить 35-летие творческой деятельности. Они образовались в 1980-м в Англии, после чего перебазировались в Голландию и успели сделать столько полезного для некоммерческой, продвинутой, экспериментальной и примерно в таком духе именуемой музыки, что в иных случаях не под силу десяткам творческих единиц. Имеются в виду «Легендарные Розовые Точки» и их великий предводитель Эдвард-Ка-Спел. The Legendary Pink Dots, кажется, могут всё: играть самый изобретательный и нескучный психоделический арт-рок на планете; писать болезненно красивые песни, способные заставить неофита слушать остальные 90% чистого полета фантазии на конкретной пластинке; бросать в один котёл казалось бы не сочетаемые ингредиенты и с видимой лёгкостью делать вид, что так было и надо — зато смотрите, что получилось! В 2013 году LPD выпустили сразу несколько записей. По традиции считаются абсолютно все релизы, включая самиздатовский винил, cd-r`ы, mp3 и т. д. Под определение «номерной альбом» более-менее подходит шеститрековый диск «Проклятие Марии Антуанетты».



Самиздатовский винил — без традиционного оформления, но сам по себе довольно красивый, с рисунками поверх дорожек — это и есть прошлогодний альбом The Legendary Pink Dots «Проклятие Марии Антуанетты». Имеется в виду знаменитая история о том, что в день рождения будущей супруги французского короля Людовика XVI в Лиссабоне случилось землетрясение, и придворный астролог советовал выдать Марию замуж в Россию или любую восточную страну, только не за европейского монарха. Иначе несчастную принцессу ждёт смерть. Его не послушали, и в итоге Марию казнили на гильотине. Произведение выдающейся группы, как не сложно предположить, концептуальное. Ка-Спел не преминул нагнать мистического тумана и, начав с чего-то более-менее похожего на песню, далее углубляется в закадровый нарратив, сгущая музыкальные краски до электростатики и путешествий по сложным, пугающим лабиринтам параллельных измерений.

The Legendary Pink Dots ::: The Curse Of Marie Antoinette

The Legendary Pink Dots ::: Something`s Burning

Все релизы The Legendary Pink Dots

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Подкаст №578 29.07.2014 ::: 22:00 ::: 91 FM





Emika ::: Hush Emika ::: Filters Emika ::: Sing To Me Manic Street Preachers ::: The Next Jet To Leave Moscow Manic Street Preachers ::: Sex, Power, Love and Money Anton Zap ::: Water Anton Zap ::: Road Trip Song Mungo`s Hi Fi ::: Bike Rider Mungo`s Hi Fi ::: Overcome The Legendary Pink Dots ::: The Curse Of Marie Antoinette The Legendary Pink Dots ::: Something`s Burning Emika ::: Primary Colours Максим Горданов

29.07.2014

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