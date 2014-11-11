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TopList

№585

:::11.11.2014

GusGus

Mexico

(p) 2014
G

usGus давно уже играют танцевальную музыку почти «для всех», не претендуя на какое-то особенное новаторство. В качестве основных козырей используются вокальные данные и ветерана Дэниеля Аугуста, а также фактурного блондина-викинга Хогни Эгилссона (который и был приглашен ещё для записи предыдущего лонгплея «Arabian Horse» именно на роль дополнительного вокалиста) и певицы Урдур Хаконардоттир, которая не всегда ездит с группой в туры, но её голос —неотъемлемая часть перфоманса. «Mexico» получился сплавом олдскульного хауса и транса с гэриджем, синти-попом и соулом. Всё это сочетается с живыми скрипками, тромбонами, саксофонами и трубой. Истина между мнениями о том, что нынешние GusGus делают добротный дэнс-поп — или же превратились в сереньких середняков, как водится, лежит посередине.


Johnny Marr

Playland

(p) 2014
С

оздатель фирменного звучания The Smiths, участник дуэта Electronic, работавший с The The, Modest Mouse и другими артистами, обладатель уникальной техники игры на гитаре Джонни Марр в прошлом году выпустил свой де-факто первый сольный альбом «The Messenger». Почему он не делал этого раньше, до конца не понятно, зато теперь есть надежда на регулярность. По духу «Playland» отсылает к пост-панку 1980-х гг, новой волне и вполне непритязательному поп-року. Песни для сольника Джонни начал писать сразу после выхода первенца. В них он размышляет на тему деградации современного общества консюмеризма, не особо горит желанием экспериментировать и сознательно делает громкий и лёгкий гитарный поп, попутно замечая, что всегда любил именно вторые пластинки своих кумиров.


My Brightest Diamond

This Is My Hand

(p) 2014
П

роект Шары Уорден называется My Brightest Diamond, но музыка — не единственное её увлечение. Трёхлетнюю паузу между предыдущим и новым дисками она посвятила кинематографу. А как My Brightest Diamond вернулась с пятым по счёту альбомом «This Is My Hand». Шара «протягивает руку» и констатирует изменения, произошедшие в музыкальном пространстве за время пребывания в нём как артистки. Она задаётся вопросом, в чём ценность музыки, пытается расширить её рамки и поместить в воображаемое трёхмерное пространство. Голос той, что скрывается за вывеской My Brightest Diamond, играет разными оттенками. То драматический, то игривый, он запросто позволяет менять внутренний мир альбома. В царстве барабанов и перкуссий раздаются хлопки и дочь Арканзаса, управляя оркестром, танцует среди звуков рожка, трубы, фанки-баса и неясных теней.


Lee “Scratch” Perry & ERM

Humanicity

(p) 2013
Н

е знаю, сколько раз я уже говорил о том, что данный персонаж достоин отдельного выпуска, а то и двух. Пока до этого дойдёт, можно вновь остановиться подробно на очередном альбоме. Их он записывает в изобилии, не оглядываясь на возраст — а ведь в марте ему уже 78. Это патриарх даба и регги, великий продюсер и совершенно космический человек Ли «Скрэтч» Перри. Не так давно здесь упоминалась его совместная работа с электронщиками The Orb, а в прошлом году вышла новая (даже не буду пытаться приинуть, какая по счету) пластинка «Humanicity». Её можно покупать, не слушая, только из-за одной обложки — а, прочитав имя, сразу приобрести две, чтобы, ознакомившись, вернуться туда, где они ещё остались, выкупить весь тираж и раздарить хорошим людям, как дарит свой отменный даб нам всем уважаемый мэтр. Или, как он сам про себя поёт, «diplomat, aristocrat, telepathic & telemagic». Многие его поступки и слова не вписываются в традиционную систему координат, и если кто-то общается с космосом без посредников, то это он. Ли Перри давно живёт в Швейцарии, находится в оппозиции всему окружающему Вавилону и записывается с Адрианом Шервудом, Биллом Ласвеллом, упомянутыми The Orb, прекрасными австрийцами Dubblestandart и французским проектом Easy Riddim Maker. Именно с последними «Humanicity» и был сделан. Молодые последователи создали для умопомрачительных текстов, заклинаний, причитаний и дико смешных или обескураживающих фраз автора потрясающую среду из качающих ритмов, винилового треска, куриного кудахтанья и драм-н-бэйса. Это такой даб, который только и может быть. А что до текстов, то от слов «Регги пришел не из Тренчтауна, Боб Марли врал, поэтому и умер» до «Я люблю готовить в спальне, а пистолет беру с собой в ванную» тут всего несколько минут.


Wampire

Curiosity

(p) 2013
У

музыкантов, завершающих этот выпуск, вышел недавно совсем новый альбом. Я его специально не послушал, так как предыдущий, датированный 2013 годом, настолько хорош, что с выбором всего двух песен пришлось помучиться, что бывает довольно часто с героями «ТСЛ». Это группа Wampire из Портленда, организованная двумя друзьями детства. Зовут их Rocky Tinder и Eric Phipps. Какие-то немецкие приятели последнего как раз и ответственны за неправильную первую букву названия дуэта, блестяще соединяющего психоделик-поп 1960-х гг с гаражным роком, сёрфом и синтами.


Подкаст №585

11.11.2014:::22:00:::91 FM


  1. GusGus :::

    Obnoxiously Sexual

    скачать
  2. GusGus :::

    Another Life

    скачать
  3. Johnny Marr :::

    This Tension

    скачать
  4. Johnny Marr :::

    Easy Money

    скачать
  5. My Brightest Diamond :::

    Pressure

    скачать
  6. My Brightest Diamond :::

    Lover Killer

    скачать
  7. Lee “Scratch” Perry & ERM :::

    Diplomat, Aristocrat

    скачать
  8. Lee “Scratch” Perry & ERM :::

    In The Bathroom

    скачать
  9. Wampire :::

    The Hearse

    скачать
  10. Wampire :::

    Orchards

    скачать

Максим Горданов
11.11.2014

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