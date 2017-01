:::

оздатель фирменного звучания The Smiths, участник дуэта Electronic, работавший с The The, Modest Mouse и другими артистами, обладатель уникальной техники игры на гитаре Джонни Марр в прошлом году выпустил свой де-факто первый сольный альбом «The Messenger». Почему он не делал этого раньше, до конца не понятно, зато теперь есть надежда на регулярность. По духу «Playland» отсылает к пост-панку 1980-х гг, новой волне и вполне непритязательному поп-року. Песни для сольника Джонни начал писать сразу после выхода первенца. В них он размышляет на тему деградации современного общества консюмеризма, не особо горит желанием экспериментировать и сознательно делает громкий и лёгкий гитарный поп, попутно замечая, что всегда любил именно вторые пластинки своих кумиров.

роект Шары Уорден называется My Brightest Diamond, но музыка — не единственное её увлечение. Трёхлетнюю паузу между предыдущим и новым дисками она посвятила кинематографу. А как My Brightest Diamond вернулась с пятым по счёту альбомом «This Is My Hand». Шара «протягивает руку» и констатирует изменения, произошедшие в музыкальном пространстве за время пребывания в нём как артистки. Она задаётся вопросом, в чём ценность музыки, пытается расширить её рамки и поместить в воображаемое трёхмерное пространство. Голос той, что скрывается за вывеской My Brightest Diamond, играет разными оттенками. То драматический, то игривый, он запросто позволяет менять внутренний мир альбома. В царстве барабанов и перкуссий раздаются хлопки и дочь Арканзаса, управляя оркестром, танцует среди звуков рожка, трубы, фанки-баса и неясных теней.