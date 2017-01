:::

ачнем с препарирования сборника, выпущенного в честь десятилетнего юбилея важного и влиятельного лейбла Hyperdub, когда-то бывшего сетевым журналом об электронной музыке, вдохновленной ямайскими вибрациями — а ныне ставшим настоящим колоссом. Задумана целая серия сборников, и первый том, по замыслу создателей, это «label’s dance floor dimension, whatever that means» — то есть, отражает буквально «танцевальное измерение лейбла, что бы это ни значило». Hyperdub — колыбель, если можно так сказать, классического дабстепа. Основатель импринта, продюсер и учёный Стив Гудман (он же Kode 9) открыл миру такого музыканта, как Burial, во многом благодаря которому широкая общественность и познакомилась с этим музыкальным направлением. Гудман до сих пор, насколько это ему по силам, исповедует принцип анонимности и не фотографируется сам, а личности многих артистов лейбла туманны. Главное — её величество музыка, исполнитель второстепенен, согласно его философии. В первом отчётном томе компиляции Hyperdub примерно половина треков —известные, другая часть подходит под определение «новинки». Все эти годы лейбл держал нос по ветру, и многочисленные его подписанты исполняют музыку, по большей части, на мой взгляд, бездушную, зато точно отражают конкретно сегодняшнее состояние британской электронной сцены, страшно влияющей на 90% смотрящих на неё снизу вверх последователей. Восьмибитная электроника, грайм, тек-хаус, гэридж, драм-н-бейс, джук, хип-хоп, бас-музыка в самом широком смысле интересует сегодня Стива Гудмана (помимо преподавания музыкальной культуры в университете). Kode 9 выстроил первый сборник таким образом, что какая-то часть произведений непременно зацепит, а какая-то покажется откровенным цифровым мусором. Каждому своё.

фициальный релиз десятого студийного альбома экс-лидера великой группы The Smiths состоялся 15 июля. Он получил название «Мир во всем мире — не твое дело». Не знаю, насколько коррелирует заголовок с тем, что происходит сейчас в мире, но горькая ирония очевидна. Пластинка записывалась во Франции, её продюсером стал Джо Чикккарелли, работавший с The Strokes и My Morning Jacket. Она выглядит как очередной том в обширном собрании сочинений автора и полна солнечного скепсиса и пессимизма. В музыкальном плане явно заметен крен в сторону повсеместно встречающихся элементов фламенко. Частым гостем знакомых гитарных строк вечного спутника сольного творчества Моррисси Боза Бурера стал также аккордеон. Присутствуют африканские барабаны, валторна и труба. В целом, новая работа стойкого оппозиционера всему и вся заметно не агрессивная из-за того же обилия настроенных на испанский лад гитар. В чем можно пластинку упрекнуть, так это в затянутости. Звуковая палитра впечатляет своей насыщенностью и разнообразием: в композиции «Стамбул» используется аутентичный стрит-нойз и ситар. Стивен Патрик также поёт о том, чтобы его целовали немедленно и везде; смерти тореадора (к собственной вегетарианской радости); о том, что любовь и секс — не всегда одно и то же; об университетах карьеризма; о раке предстательной железы; об одиночестве нашей планеты; о том, что он хотел бы умереть в Скандинавии — и о капризных, алчных арт-ищейках в европейских музеях.

о его собственному признанию «аутсайдер культуры» Рашид Таха родился в Алжире и в десятилетнем возрасте переехал в метрополию, поселившись в Лионе. Поэтому во Франции его считают алжирским певцом, а на родине, соответственно, — французским. Первую группу Таха собрал больше 30 лет назад, назвав её «Вид на жительство», но прославила его сольная, бурная и эклектичная карьера. Он, как гражданин мира, обращается к фолк-сокровищнице (в диапазоне от африканской до мексиканской музыки), электронике, панку и гитарному року и обретается условно между Ману Чао и Дэвидом Брауном. Рашид плевать хотел на мейнстрим и предпочитает выражать свои чувства и мысли теми способами, какими ему хочется. Добавить вокальному ансамблю из Марракеша немного техно и панк-энергетики — в его стиле. «Я всегда мечтал пропеть свои ночные кошмары», говорит он. Еще со времен своей первой группы Таха был бунтарем и арт-террористом. Сцена — его трибуна, место перерождения стилей, их неожиданных, парадоксальных мутаций. Итог, как правило, бывает весьма крут. Рашид Таха никогда не позиционировал себя как исполнитель традиционной алжирской музыки «раи», хотя это не мешает ему водить дружбу со звездой данного ответвления Халедом и совместно записываться. Он, как артист всеяден, и именно это ценнейшая и сильнейшая сторона альбома «Zoom». Кроме опубликованных в плейлисте треков имеются и впечатляющий ритм-энд-блюз, и регги в треке «Алжирское Танго», где певец и компания признаются, что не забудут тех, кто их любит, а также тех, кто их предал. Сильной стороной Таха всегда были каверы, что подтвердила красивейшая двуязычная версия хита Элвиса «It`s Now Or Never». Исполнена она вместе с французской певицей Жанн Аддед, и здесь язык так и просит назвать нынешнего Рашида Таха алжирским Сержем Генсбуром.

дро Over the Rhine — Линфорд Детвейлер, играющий здесь примерно на всех инструментах и певица с акустической гитарой, его супруга Карин Бергквист. Исполняемое ими альт-кантри существует в параллельной плоскости недолговечным хитам и сменяющим друг друга музыкальным шоу. В некотором смысле, они поют о непреходящем, важном во все времена и для всех: о доме, о том, что может дать музыка, о дыхании природы, что не надо всяким ублюдкам позволять себя нагнуть, о пользе неторопливого созерцания и чистоте простых слов и мелодий. Двойной альбом, содержащий 18 оригинальных песен и две кавер-версии, был записан всего за шесть дней на старой, времен Гражданской войны ферме, приобретенной супругами. Возможно, от этого они получились такими естественными. Кому-то музыка Over the Rhine может показаться грустной и однообразной, навевающей тоску, но внутренняя сила этих песен невероятна. Нужно только поймать момент, чтобы её ощутить. Когда едешь по пустынной дождливой дороге, и лобовое стекло встречает сотни капель, или когда горит костёр в тихом лесу, или когда тебе просто нужно остановиться, чтобы подумать, наконец, о чём-то действительно важном. Вот тогда Карин Бергквист и говорит с тобой один на один.