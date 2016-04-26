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TopList

№616

:::26.04.2016

The Last Shadow Puppets

Everything You`ve Come to Expect

(p) 2016
1

апреля на лейбле Domino вышел второй альбом тех, чей дебют многие сочли одноразовым удачным проектом. Ведь состоялся он по быстротечным музыкальным меркам века жутко давно — целых 8 лет назад. The Last Shadow Puppets — Алекс Тёрнер из заматеревших Arctic Monkeys и его соратник Майлс Кейн — вновь поют о любви и отношениях с изрядной доли патетики, но с большим градусом мачистского цинизма. Можно уже не стенать и не бросаться под машины ради той, что ушла — а, по словам Вертинского, наслаждаться с ироничной улыбкой тем, «как хорошо с приятелем вдвоём сидеть и пить простой шотландский виски….» (далее по тексту). Море, Калифорния, студия Рика Рубина в Малибу, старый друг Оуэн Паллет, украсивший сочинения друзей струнными аранжировками — всё дышит жизнью на пике расцвета. И пусть альбом с наглым названием «Всё, чего вы ждали» никакой не шаг вперёд, это тот случай, когда и идти-то лень, если есть умение написать несколько цепких, романтичных хитов, беспроигрышно выбивающих 10 из 10.


Elephant

Sky Swimming

(p) 2014
П

родолжит нашу очередную встречу проект под названием «Слон». Меня всегда удивляет, как такие вот выразительные и часто употребляемые в повседневной жизни слова долго способны ускользать от внимания музыкантов, чтобы не сделаться названием группы. Что же это у нас за «Слон» такой? Это дуэт в составе француженки Амелии Ривас и её напарника, родившегося в Бристоле (что, как вы понимаете, важно) Кристиана Пинчбэка. Пара начала совместное творчество под влиянием Анджело Бадаламенти и простенького синтезатора фирмы Casio, имевшегося у Амелии. Клавишные стали неотъемлемой частью звучания Elephant. Переплетаясь с вокалом Амелии и струнными, они все вместе создают прекрасное весеннее настроение, чуть лениво-мечтательное и одновременно готовое вскрыться, как набухшая почка навстречу лету. «Sky Swimming» — скромная, изящная работа, проникнутая атмосферой 1960-х гг. и точным попаданием в нужные пазы актуальной поп-музыки.


Public Service Broadcasting

The Race For Space

(p) 2015
И

з Бристоля отправляемся в Лондон — и вновь, спустя пару лет, встречаемся с проектом Public Service Broadcasting. Были они у нас в гостях не так давно (с диском 2013 года), и вот сейчас обратимся к пластинке, которая по идее должна была украсить предыдущий выпуск, вышедший аккурат в День Космонавтики. Я этот праздник очень люблю и думаю, что его, как и Новый Год, можно отмечать долго, поэтому обратим внимание на произведение с красноречивым и всё объясняющим заголовком «The Race For Space». Напомню, что название проекта позаимствовано у американской некоммерческой службы телевизионного вещания, а концепция его заключается в комбинировании нескольких стилей с семплами из научно-популярных, пропагандистских и документальных лент, хроники и проч. В данном случае, эсквайр J.Willgooze и его напарник с легкой для произношения кличкой Wrigglesworth активно прибегают к архивам записанных разговоров диспетчеров центров управлений и космодромов (Байконура и Хьюстона) с теми, кто на орбите — околоземной или лунной. Название диска отражает советско-американское противостояние в космосе, но в музыкальном изложении это не антагонизм, а мирное, тщательно выстроенное и безупречно исполненное путешествие к звёздам. Public Service Broadcasting вспоминают многих героев космоса, причем, не только своих. На предшествовавшем выходу полноформатного диска EP упоминался Сергей Павлович Королёв, а на «The Race For Space» — Юрий Гагарин и Валентина Терешкова.


Elvis Costello

Unfaithful Music & Soundtrack Album

(p) 2015
Т

еперь ещё один старый знакомый, с ним мы встречались в финальном треке прошлого выпуска, когда он подпевал кантри-легенде Лоретте Линн. Зовут этого рок-н-ролльщика Элвис Костелло. В прошлом году у него вышел двойной сборник «Unfaithful Music & Soundtrack Album», не то, чтобы подводящий итоги, но вполне раскрывающий масштаб личности. В названии сборника есть слово «саундтрек», но это не музыка к фильму, а скорее, всестороннее освещение его творческого пути. На нём Деклан Патрик Макманус встречал великое множество разноплановых и достойнейших артистов, со всеми записывая либо отдельные дуэты, либо целые совместные альбомы, как с ветеранами хип-хопа The Roots. На отчётном релизе (кроме постоянной группы сопровождения The Attractions) с Элвисом выступают Брайан Ино, Бёрт Баккарах, Крис Кристофферсон, The Brodsky Quartet и другие. Наряду с этими треками фигурируют песни из номерных альбомов и демо. Во всех абсолютно случаях получается так, что на первом плане сам Костелло — ничто и никто не может заметно повлиять на его манеру исполнения, быстро утомляющую, но порционно работающую как надо. Сам Пол Маккартни отдавал дань уважения мелодизму Костелло, что и подтверждается примерно третью прекрасных песен.


Jamie xx

In Colour

(p) 2015
В

след за мощным двухтомником от Элвиса Костелло переходим к первому, но крайне многообещающему дебюту одного из самых интересных битмейкеров и музыкантов сегодняшнего дня Джейми Смита, лидера The хх. Затянул я с освещением данного релиза на «ТСЛ» и, учитывая степень его яркости, думаю, что большинство из вас с пластинкой «In Colour» давно познакомились. Она задумана и воплощена как ретроспективный анализ британской электронной сцены. По настроению диск, конечно, отличается от работ основной, временно законсервированной группы Смита. Джейми — мастер создавать единое звуковое пространство из семплов сериалов и программ, выходивших на радио. Это его отчасти роднит с Public Service Broadcasting. Вместе с коллегами по The xx Оливером Симом и Роми Мэдли Крофт он объединил стили в диапазоне от хауса и драм-н-бейса до нью-вейва и хип-хопа в полусонный и ласковый трип-воспоминание о том, чего невозможно забыть, и как невозможно этим флэшбэкам не улыбнуться.


Подкаст №616

26.04.2016:::22:00:::91 FM


  1. Elephant :::

    Assembly

    скачать
  2. Elephant :::

    Skyscraper

    скачать
  3. Public Service Broadcasting :::

    Gagarin

    скачать
  4. Public Service Broadcasting :::

    Go!

    скачать
  5. Elvis Costello :::

    Watching the Detectives

    скачать
  6. Elvis Costello :::

    Oliver’s Army

    скачать
  7. Jamie xx :::

    Gosh

    скачать
  8. Jamie xx :::

    Loud Places

    скачать
  9. The Last Shadow Puppets :::

    Aviation

    скачать
  10. The Last Shadow Puppets :::

    Pattern

    скачать

Максим Горданов
26.04.2016

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