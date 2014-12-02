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TopList

№587

:::02.12.2014

Д

ля начала о прошедшем совсем недавно в Красноярске «Гринфесте», где с удовольствием побывала съёмочная группа нашей программы. Одним из выступавших был Лирой Торнхилл — DJ, танцор, экс-участник The Prodigy. Из российских музыкантов line-up фестиваля украсили Антон Беляев и его группа Therr Maitz… Читать далее

Die Antwoord

Donker Mag

(p) 2014
Х

едлайнером «Гринфеста» стал южноафриканский дуэт Die Antwoord. На пресс-конференции они не появились, снимать выступление на видео запретили — ну да, пользуясь их же лексиконом, fuck it. В состав Die Antwoord входят худой, широкоплечий и высокий человек, известный как Ниндзя и миниатюрная Futuristic Rich Bitch (Йоланди Фиссер). Кол-во псевдонимов у обоих весьма велико и постоянно пополняется. При беглом взгляде может показаться, что злобный здоровяк захватил маленькую девушку, заставляет её непрерывно ругаться, творить непристойности, вести себя нагло и похабно, под стать себе — а по ночам пить кровь младенцев. На самом деле, Die Antwoord, что называется, «два сапога пара» — точнее, в их случае, «одна сатана». Исполняют, придуманный ими же «zef-rap» или «rap-rave». Свежайший альбом называется «Donker Mag», то есть «Тёмная власть». Самая показательная песня из него, клип на которую Ниндзя снял сам, пригласив Мэрилина Мэнсона, фигурирует в плейлисте.


Blonde Redhead

Barragan

(p) 2014
B

londe Redhead из Нью-Йорка, некогда игравшие ностальгический гитарный dream-pop и выпускавшие свои диски на 4AD. Венцом того этапа стал выход лонгплея «23» в 2007 году. После этого Blonde Redhead как-то загрустили и ударились в поиск новых ниш и форм. За 20 лет своего существования музыканты успели примерить несколько симпатичных одеяний. Братья-итальянцы Амадео и Симон Пейс в компании японской вокалистки Казу Макино выглядели как инди-рокеры, утопали в шугейзе, скользили по волнам дрим-попа и неспешно двигались в такт скандинавского диско. С одной стороны, всё это осталось в их музыке до сих пор, но нитеобразно, как нитеобразен общий их сегодняшний пульс. «Barragan» — это тихий инди-рок откуда-то из угла. Как на вечеринке в самом неприметном месте, бывало, сидит кто-то грустный и копается соломинкой в своём коктейле, размельчая кусочки льда, так и нью-йоркское трио словно бежит само от себя. Хрупкая красота и недосказанность — это всё про них, да. Но ведь и сидя в отдалении можно демонстрировать, что ты на самом деле умеешь.


Stereophonics

Graffiti On The Train

(p) 2013
И

з Нью-Йорка переносимся в Уэльс, где в 1992 году была образована группа Stereophonics. Честно говоря, я всегда к ним относился довольно прохладно, пока после долгого перерыва и во многом неожиданно не познакомился с прошлогодним диском «Graffiti On The Train» — сбалансированной и крепкой пластинкой, где есть место условному пост-брит-попу с елейными аранжировками, грубому року, блюзу и умеренному заигрыванию с электроникой. Кроме этого, на восьмом студийном релизе валлийцев часто слышна скрипка. Музыкантов, играющих на данном инструменте, к записи было привлечено достаточное количество. Stereophonics всегда можно было назвать коллективом чуть прямолинейным, неброским, но крепким, только никак не слащавым. Они долго и уверенно стоят на ногах, опираясь на силу гитарных струн. Из десяти песен пластинки как минимум половина тянет на потенциальные хиты с лёгким минорным окрасом. «Graffiti On The Train» первый записанный группой диск после смерти барабанщика оригинального состава Стюарта Кейбла. Автор всех песен Келли Джонс не впадает в тягостное уныние: скорее, он отрезвляюще спокоен, меланхоличен, и его произведениям присущи нотки ностальгии и сожаления. Похоже, когда ты осознаешь, что этот мир зиждется на тотальном отчуждении, и в нем всё меньше место для романтики, тогда только и получаются такие сильные песни. Без слёз и хохота — скорее, с грустной усмешкой.


Nightmares on Wax

Feelin` Good

(p) 2013
В

прошлом году отличился и другой автор с почти 25-летней биографией. Зовут его George Evelyn, но ценителям и знатокам электронной музыки, корни которой следует искать в последнем десятилетии XX века, он больше известен, как Nightmares on Wax. Ветеран одного из ключевых лейблов той поры Warp Records после пятилетнего молчания выпустил диск с незамысловатым заголовком «Feelin` Good» и очень интересным содержанием. Nightmares on Wax сосредоточился не только на уютном и мягком downtempo: в его музыке есть отчётливые следы регги, соула, фанка, хип-хопа и диско. Не обошлось и без помощи старых друзей. Благодаря им ни за что не догадаешься, что Nightmares on Wax — не группа, а проект одного человека. По сути, так на этот раз и получилось: «Feelin` Good», что называется, — продукт коллективного творчества.


Подкаст №587

02.12.2014:::22:00:::91 FM


  1. Leeroy Thornhill :::

    Hands Up

    скачать
  2. Therr Maitz :::

    Make It Last

    скачать
  3. Die Antwoord :::

    Ugly Boy

    скачать
  4. Die Antwoord :::

    Girl I Want 2 Eat U

    скачать
  5. Blonde Redhead :::

    Drippin`

    скачать
  6. Blonde Redhead :::

    Mind To Be Had

    скачать
  7. Stereophonics :::

    Graffiti On The Train

    скачать
  8. Stereophonics :::

    In A Moment

    скачать
  9. Nightmares on Wax :::

    Now Is The Time

    скачать
  10. Nightmares on Wax :::

    Master Plan

    скачать

Максим Горданов
02.12.2014

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