з Нью-Йорка переносимся в Уэльс, где в 1992 году была образована группа Stereophonics. Честно говоря, я всегда к ним относился довольно прохладно, пока после долгого перерыва и во многом неожиданно не познакомился с прошлогодним диском «Graffiti On The Train» — сбалансированной и крепкой пластинкой, где есть место условному пост-брит-попу с елейными аранжировками, грубому року, блюзу и умеренному заигрыванию с электроникой. Кроме этого, на восьмом студийном релизе валлийцев часто слышна скрипка. Музыкантов, играющих на данном инструменте, к записи было привлечено достаточное количество. Stereophonics всегда можно было назвать коллективом чуть прямолинейным, неброским, но крепким, только никак не слащавым. Они долго и уверенно стоят на ногах, опираясь на силу гитарных струн. Из десяти песен пластинки как минимум половина тянет на потенциальные хиты с лёгким минорным окрасом. «Graffiti On The Train» первый записанный группой диск после смерти барабанщика оригинального состава Стюарта Кейбла. Автор всех песен Келли Джонс не впадает в тягостное уныние: скорее, он отрезвляюще спокоен, меланхоличен, и его произведениям присущи нотки ностальгии и сожаления. Похоже, когда ты осознаешь, что этот мир зиждется на тотальном отчуждении, и в нем всё меньше место для романтики, тогда только и получаются такие сильные песни. Без слёз и хохота — скорее, с грустной усмешкой.