№577:::15.07.2014
Marc Almond
Tasmanian TigerEP (p) 2014
арк Алмонд в своей жизни чем только не увлекался. Нам, конечно, особо приятен его трепетный фанатизм в отношении русских песен, но судьба заносила артиста и на территории электронных эзотериков, и в объятия шансона, и в работу над музыкой к драматическим постановкам, и т. д. В последние годы Марк словно подзабыл о своей ипостаси гламурного и блестящего во всех смыслах поп-певца, умудряющегося допускать минимум пошлости в рамках такого неоднозначного образа. В начале 2014 года свет увидел четырёхтрековый EP «Tasmanian Tiger» (простим здесь Алмонду намеки на уникальность). Позже вышла пластинка «Танцующий маркиз», но, поскольку половина вошедших в неё песен была ранее опубликована на «Тасманском Тигре», сосредоточимся на предтече. Алмонд при участии знаменитого продюсера Тони Висконти и небезызвестного Джарвиса Кокера предстает в образе эстрадно-глэмового певца с очевидными реверансами конкретно Марку Болану и завуалированными воспоминаниями об электропопе периода «Fantastic Star». Вдохновение певца, оказавшегося в любимой тарелке, заметно — и как-то критиковать его очередной пышный искрящийся выход совершенно не хочется.
- Marc Almond :::
Tasmanian Tiger
- Marc Almond :::
Worship Me Now
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Dapayk & Padberg
Smoke(p) 2013
iklas Worgt, также известный как Dapayk, — продюсер и владелец лейбла Mo`s Ferry Productions. 11 лет назад он вдруг открыл, что девушка, занимавшаяся оформлением пластинок артистов его фирмы грамзаписи и параллельно заколачивающая гигантские суммы в качестве топ-модели, ещё и неплохо поёт. Открытие привело к появлению дуэта Dapayk & Padberg (имя красавицы-модели — Ева Падберг). Их электронику часто называют очаровательной; думаю, не в последнюю очередь из-за внешней эффектности пары. Никлас и Ева позволяют себе записывать пластинки, как ориентированные на dance в клубах, так и более созерцательные. Элементы множества околотанцевальных жанров в итоге сплетаются в то, к чему отлично подходит определение «listening electronica». Как раз такая, как на альбоме «Smoke». На мрачновато-осеннее настроение диска сильно повлияло пребывание пары в Шотландии. Ева, в частности, говорит вот такие правильные слова: «Проведенное в Шотландии время было самым креативным в нашей жизни. Что за чудесный опыт встать рано утром, позавтракать, долго-долго гулять под моросящими нитями дождя, а потом, глядя на огонь с бокалом виски в руке, придумывать новые песни». Ах, какие молодцы, ну просто слов нет, как романтично и красиво!
- Dapayk & Padberg :::
Drowning Inside You
- Dapayk & Padberg :::
No Words
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Arctic Monkeys
AM(p) 2013
то ни говори, а взрослеют Arctic Monkeys красиво. Пятый альбом группы из Шеффилда, ныне большую часть времени проводящей в Калифорнии, это 12 строго дозированных инъекций вещества, если и не способного приоткрыть полог новой реальности, то хотя бы изрядно взбодрить — или, на худой конец, стабилизировать. Не знаю, как насчёт соула и хип-хопа, но чем-то неуловимым Arctic Monkeys свой бурбон, замешанный на кукурузном американском буги, блюз-роке, стоунере и тем, что играют The Black Keys (пусть будет расхожее desert-pop), точно разбавляют. Причем, в рукаве укрывшихся в Новом Свете припрятано то, чего нет в корневой системе заокеанских обитателей, — а именно дыма классического британского харда. Надеюсь, Алекс Тейлор себя и нас не обманывает и имеет все шансы сравняться с Velvet Underground не только в умении называть свои альбомы.
- Arctic Monkeys :::
Fireside
- Arctic Monkeys :::
Do I Wanna Know
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Mellow Mood
Twinz(p) 2014
тальянская регги-группа Mellow Mood была образована в 2009 году усилиями Паоло Балдини. Местом рождения стал город Порденон (честно говоря, впервые о таком узнал, заинтересовавшись этими музыкантами). Довольно быстро им удалось стать королями стиля на родине и достигнуть третьей строчки в условном рейтинге европейских даб-, дэнсхолл- и регги-коллективов. Новейший в буквальном смысле слова диск «Twinz» вышел менее месяца назад. Он представляет собой сплав roots-reggae с неплохим знанием современных тенденций.
- Mellow Mood :::
Inna Jamaica
- Mellow Mood :::
You Don`t Know
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John Harle & Marc Almond
The Tyborn Tree» («Dark London»)(p) 2014
заключение возвращаемся к Марку Алмонду и, в подтверждение слов о том, что он способен крайне талантливо перевоплощаться, будем слушать произведения с уже третьей работы, записанной им в 2014 году. А всего-то лишь середина июля на дворе. От вдохновенно искрящегося эстрадного глэма, как выясняется, всего пара шагов до фотосессий на фоне могильных крестов. Именно такие декорации предпочли Алмонд и британский композитор-саксофонист Джон Харле, представляя свою новую концептуальную работу. Марк может быть разным, и тёмных сторон в его натуре не меньше, чем светлых. «The Tyburn Tree» — виселица, на которой были повешены сотни разбойников и преступников. Даже сам Оливер Кромвель закончил там свой жизненный путь. Вот так называется то, что записали Марк и Джон Харле, заинтересовавшись как раз таки «тёмной стороной истории города». Диск даже имеет соответствующее подназвание «Dark London». Мрачные архаичные легенды, пугающие тени, страшные персонажи, призраки Джека Потрошителя и пируэты Джека Попрыгуна. Дыхание викторианской эпохи, тень доктора Ди, произведения Уильяма Блейка и Тима Причарда — всё отразилось в текстах Алмонда и музыке Харле. Для воплощения концептуальной записи и последующей постановки на сцену были привлечены оперные певцы и несколько музыкантов.
- John Harle & Marc Almond :::
The Labyrynth Of Limehouse
- John Harle & Marc Almond :::
The Vampire Of Highgate
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- Видеоклип
Подкаст №57715.07.2014:::22:00:::91 FM
- Marc Almond :::
Tasmanian Tiger
- Marc Almond :::
Worship Me Now
- Dapayk & Padberg :::
Drowning Inside You
- Dapayk & Padberg :::
No Words
- Arctic Monkeys :::
Fireside
- Arctic Monkeys :::
Do I Wanna Know
- Mellow Mood :::
Inna Jamaica
- Mellow Mood :::
You Don`t Know
- John Harle & Marc Almond :::
The Labyrynth Of Limehouse
- John Harle & Marc Almond :::
The Vampire Of Highgate
Максим Горданов
15.07.2014
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