Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№622

:::23.08.2016

Buzzcocks

The Way

(p) 2014
П

ервый за восемь лет альбом Buzzcocks, несмотря на название, не стал ретроспективой с узнаваемыми точками на карте пройденного пути или прощальным письмом. Напротив, Pete Shelley и Steve Diggly делом доказывают, что идут верной дорожкой поп-панка или «мощных, честных поп-песен» — по собственной характеристике. Образовавшаяся в 1975 году в славном Манчестере банда, пропустившая через себя почти два десятка музыкантов (включая Барри Адамсона) оказала влияние на многих толковых последователей — например, Моррисси. Они были на передовой создаваемой, в том числе, и ими самими субкультуры и искренне верили, что настало время настоящей свободы. Стандартное издание «The Way» включает пять песен от Шелли и пять от Диггли — и это разудалая атака с хлёсткими щелчками и мелодическими зацепами. Buzzcocks ничего не растеряли, несмотря на возраст, и по энергетике вполне сопоставимы с классическим периодом собственной истории, на который принято ссылаться.


Darkness Falls

Dance And Cry

(p) 2015
Д

уэт, созданный в Копенгагене Иной Линдгрен и Жозефиной Филипп. Обе девушки имели уже за плечами определённый артистический опыт: Жозефина трудилась на ниве синти-попа, а Ина играла в группе, исполняющей ска. Второй лонгплей Darkness Falls называется «Dance And Cry», и это сверхточно характеризует специфический северный взгляд на танцевальную культуру. Если ты и двигаешься, то всё вокруг непременно происходит в лёгкой дымке неизвестного происхождения. На улице мало солнца, на лицах нет улыбок, но дёшево никто тебя пугать не собирается, и, самое главное, партнёром в танце могут стать причудливые, странные персонажи. Говоря о музыке Darkness Falls, уместно вспомнить и культуру сериалов, и весь этот нескончаемый и, что важно, нескончаемо качественный детективно-мистический нуар. Вроде бы простая, но очаровывающая своей магией поп-музыка. Замораживающий симфонизм клавишных, будто слегка отогретых дыханием поющих губ, отголоски готики и шугейза, трип-хопа и пост-панка, удивительный эффект в очередной раз срабатывающего рецепта. Пластинку девушки делали отнюдь не в одиночестве, что, видимо, помогло расширить синтетическую палитру и именно поэтому сегодня в плейлисте сразу три трека.


Blood Orange

Freetown Sound

(p) 2014
B

lood Orange — это, на самом деле, один человек. Зовут его Девонте Хайнс, он англичанин, но проживает в США и пишет музыку, корни которой следует искать в дэнс-культуре 1980-х гг., что выглядит и по-летнему успокаивающе, и по-хорошему олдскульно. На самом деле я не большой поклонник соула и r`n`b, коими Blood Orange буквально дышит, — но эта пластинка, что называется, легла на волну настроения специфическим отстранённым чиллвейвом, отголосками джаза, перестуком африканских бонгов и нехарактерно лиричным разговором на темы расовой дискриминации и религиозных проблем. Девонте Хайнс сотрудничал со многими интересными артистами. Для Florence and the Machine он, в частности, писал тексты, а у популярного репера Jay-Z выступал в роли fashion-консультанта. Альбом назван «Freetown Sound» в честь столицы западноафриканского государства Сьерра-Леоне. В этом городе родился и вырос отец музыканта.


Meszecsinka

Kinyílok

(p) 2014

Meszecsinka

Awake In A Dream

(p) 2016
Е

сли мне не изменяет память, венгерский фолк на «ТСЛ» ни разу ещё не звучал. Классная группа из Будапешта, называется Meszecsinka. Несколько треков я послушал с двух последних пластинок и очень порадовался тому, несколько глубоко они погружаются именно в корневую музыку — в то же время, не избегая и вполне традиционной балканской цыганщины. В этом смысле я просто не смог пройти мимо песни «Hajnali Ének» с диска 2014 года. Могут они и на русском, как выясняется. Это песня с диска двухлетней давности «Kinyílok», что переводится как «Я открываю». А открывается нам умение петь не только на венгерском и русском, а также арабском, испанском, болгарском и финском языках. Не слабо, правда? В состав Meszecsinka входят четверо основных музыкантов, а поёт Oláh и на флейте ещё играет. Разнообразием инструментов ребята удивляют не меньше, чем россыпью используемых языков. Многие из них пришли из состава известных профильных коллективов — таких, например, как Kampec Dolores. Их новая пластинка называется «Awake In A Dream», и это в высшей степени многослойное, мультикультурное полотно, способное немало удивить тех, кто слышал только лишь песни в стиле первой в плейлисте. Это такой фолк, что пробирает до корней зубов мудрости. Не с песнями для туристов, а с танцами дервишей, стенаниями, хтонью и экстатическим шаманизмом медиумов. Или звуковым сопровождением к процессии идущих на ритуальную казнь.


Elijah

(p) 2014
С

легка изменил собственное имя, чтобы получилась отсылка к имени растафарианского бога, родившийся в Швейцарии музыкант Elia Gunnar Salomon. Он не только талантливый сонграйтер, но и разносторонний музыкант, одинаково хорошо играющий на гитаре, флейте и кубинском барабане конга. Поёт Elijah на специфическом швейцарском диалекте немецкого, английском и испанском, а его музыка зиждется на регги, дабе, босанове, хип-хопе и блюзе. Не обходится и без помощи единомышленников. В результате при таком количестве ингредиентов у Элайи получился на редкость интересный, великолепно изданный, (особенно в виниловом варианте, на четырёх блинах) альбом. Он получил название «Eat Ripe Fruit», вторящее африканской пословице «Больной человек должен есть свежие фрукты». Остаётся добавить, что диск был частично записан в легендарной студии Tuff Gong, где неистребим дух Боба Марли.


Подкаст №622

23.08.2016:::22:00:::91 FM


  1. Buzzcocks :::

    People are Strange Machines

    скачать
  2. Buzzcocks :::

    Virtually Real

    скачать
  3. Darkness Falls :::

    Night Games

    скачать
  4. Darkness Falls :::

    Liar’s Kiss

    скачать
  5. Darkness Falls :::

    Hazy

    скачать
  6. Blood Orange :::

    Augustine

    скачать
  7. Blood Orange :::

    Better Than Me

    скачать
  8. Meszecsinka :::

    Hajnali Ének

    скачать
  9. Meszecsinka :::

    Nehéz

    скачать
  10. Elijah :::

    Eui Liste

    скачать
  11. Elijah :::

    Deeper

    скачать

Максим Горданов
23.08.2016

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001