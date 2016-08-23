№622

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Buzzcocks The Way (p) 2014

П ервый за восемь лет альбом Buzzcocks, несмотря на название, не стал ретроспективой с узнаваемыми точками на карте пройденного пути или прощальным письмом. Напротив, Pete Shelley и Steve Diggly делом доказывают, что идут верной дорожкой поп-панка или «мощных, честных поп-песен» — по собственной характеристике. Образовавшаяся в 1975 году в славном Манчестере банда, пропустившая через себя почти два десятка музыкантов (включая Барри Адамсона) оказала влияние на многих толковых последователей — например, Моррисси. Они были на передовой создаваемой, в том числе, и ими самими субкультуры и искренне верили, что настало время настоящей свободы. Стандартное издание «The Way» включает пять песен от Шелли и пять от Диггли — и это разудалая атака с хлёсткими щелчками и мелодическими зацепами. Buzzcocks ничего не растеряли, несмотря на возраст, и по энергетике вполне сопоставимы с классическим периодом собственной истории, на который принято ссылаться.

Buzzcocks ::: People are Strange Machines

Buzzcocks ::: Virtually Real

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Darkness Falls Dance And Cry (p) 2015

Д уэт, созданный в Копенгагене Иной Линдгрен и Жозефиной Филипп. Обе девушки имели уже за плечами определённый артистический опыт: Жозефина трудилась на ниве синти-попа, а Ина играла в группе, исполняющей ска. Второй лонгплей Darkness Falls называется «Dance And Cry», и это сверхточно характеризует специфический северный взгляд на танцевальную культуру. Если ты и двигаешься, то всё вокруг непременно происходит в лёгкой дымке неизвестного происхождения. На улице мало солнца, на лицах нет улыбок, но дёшево никто тебя пугать не собирается, и, самое главное, партнёром в танце могут стать причудливые, странные персонажи. Говоря о музыке Darkness Falls, уместно вспомнить и культуру сериалов, и весь этот нескончаемый и, что важно, нескончаемо качественный детективно-мистический нуар. Вроде бы простая, но очаровывающая своей магией поп-музыка. Замораживающий симфонизм клавишных, будто слегка отогретых дыханием поющих губ, отголоски готики и шугейза, трип-хопа и пост-панка, удивительный эффект в очередной раз срабатывающего рецепта. Пластинку девушки делали отнюдь не в одиночестве, что, видимо, помогло расширить синтетическую палитру и именно поэтому сегодня в плейлисте сразу три трека.

Darkness Falls ::: Night Games

Darkness Falls ::: Liar’s Kiss

Darkness Falls ::: Hazy

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Видеоклип

Blood Orange Freetown Sound (p) 2014

B lood Orange — это, на самом деле, один человек. Зовут его Девонте Хайнс, он англичанин, но проживает в США и пишет музыку, корни которой следует искать в дэнс-культуре 1980-х гг., что выглядит и по-летнему успокаивающе, и по-хорошему олдскульно. На самом деле я не большой поклонник соула и r`n`b, коими Blood Orange буквально дышит, — но эта пластинка, что называется, легла на волну настроения специфическим отстранённым чиллвейвом, отголосками джаза, перестуком африканских бонгов и нехарактерно лиричным разговором на темы расовой дискриминации и религиозных проблем. Девонте Хайнс сотрудничал со многими интересными артистами. Для Florence and the Machine он, в частности, писал тексты, а у популярного репера Jay-Z выступал в роли fashion-консультанта. Альбом назван «Freetown Sound» в честь столицы западноафриканского государства Сьерра-Леоне. В этом городе родился и вырос отец музыканта.

Blood Orange ::: Augustine

Blood Orange ::: Better Than Me

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Meszecsinka Kinyílok (p) 2014

Meszecsinka Awake In A Dream (p) 2016

Е сли мне не изменяет память, венгерский фолк на «ТСЛ» ни разу ещё не звучал. Классная группа из Будапешта, называется Meszecsinka. Несколько треков я послушал с двух последних пластинок и очень порадовался тому, несколько глубоко они погружаются именно в корневую музыку — в то же время, не избегая и вполне традиционной балканской цыганщины. В этом смысле я просто не смог пройти мимо песни «Hajnali Ének» с диска 2014 года. Могут они и на русском, как выясняется. Это песня с диска двухлетней давности «Kinyílok», что переводится как «Я открываю». А открывается нам умение петь не только на венгерском и русском, а также арабском, испанском, болгарском и финском языках. Не слабо, правда? В состав Meszecsinka входят четверо основных музыкантов, а поёт Oláh и на флейте ещё играет. Разнообразием инструментов ребята удивляют не меньше, чем россыпью используемых языков. Многие из них пришли из состава известных профильных коллективов — таких, например, как Kampec Dolores. Их новая пластинка называется «Awake In A Dream», и это в высшей степени многослойное, мультикультурное полотно, способное немало удивить тех, кто слышал только лишь песни в стиле первой в плейлисте. Это такой фолк, что пробирает до корней зубов мудрости. Не с песнями для туристов, а с танцами дервишей, стенаниями, хтонью и экстатическим шаманизмом медиумов. Или звуковым сопровождением к процессии идущих на ритуальную казнь.

Meszecsinka ::: Hajnali Ének

Meszecsinka ::: Nehéz

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С легка изменил собственное имя, чтобы получилась отсылка к имени растафарианского бога, родившийся в Швейцарии музыкант Elia Gunnar Salomon. Он не только талантливый сонграйтер, но и разносторонний музыкант, одинаково хорошо играющий на гитаре, флейте и кубинском барабане конга. Поёт Elijah на специфическом швейцарском диалекте немецкого, английском и испанском, а его музыка зиждется на регги, дабе, босанове, хип-хопе и блюзе. Не обходится и без помощи единомышленников. В результате при таком количестве ингредиентов у Элайи получился на редкость интересный, великолепно изданный, (особенно в виниловом варианте, на четырёх блинах) альбом. Он получил название «Eat Ripe Fruit», вторящее африканской пословице «Больной человек должен есть свежие фрукты». Остаётся добавить, что диск был частично записан в легендарной студии Tuff Gong, где неистребим дух Боба Марли.

Elijah ::: Eui Liste

Elijah ::: Deeper

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Видеоклип

Подкаст №622 23.08.2016 ::: 22:00 ::: 91 FM





Buzzcocks ::: People are Strange Machines Buzzcocks ::: Virtually Real Darkness Falls ::: Night Games Darkness Falls ::: Liar’s Kiss Darkness Falls ::: Hazy Blood Orange ::: Augustine Blood Orange ::: Better Than Me Meszecsinka ::: Hajnali Ének Meszecsinka ::: Nehéz Elijah ::: Eui Liste Elijah ::: Deeper Максим Горданов

23.08.2016

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