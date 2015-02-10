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№591

:::10.02.2015

Belle and Sebastian

Girls In A Peacetime Want To Dance

(p) 2015
Е

щё накануне выхода новой пластинки лидер Belle and Sebastian Стюарт Мёрдок сказал о том, что его в работе вдохновляет конкурс «Евровидение». Казалось бы, что может быть общего у трогательного шотландского оркестрика добра и света с таким одиозным предприятием? К счастью, практически ничего, кроме оболочки, трансформировавшейся в идею, что все песни диска должны быть непохожи друг на друга, будто бы исполнены представителями разных народов: киприотов, немцев, французов и т.д. По мнению Мёрдока, в собрании разных европейских музыкальных школ под одной крышей и есть единственный маленьких плюсик конкурса, последней реально хорошей песней которого была «Waterloo» группы ABBA 40 лет назад. Концепция максимального стилистического разнообразия и легла в основу пластинки. Чего только нынче Belle and Sebastian не играют, и кто только на альбоме не поёт (первую песню плейлиста исполнила гитаристка Сара Мартин)! Кроме обязательного тви-чембер-фолк-попа здесь имеются фанк, диско, антивоенный выпад, что-то похожее на настроение Saint Etienne, босанова и восточноевропейские интонации с балалайкой, намекающие на несколько вялые славянские трактирные танцы вприсядку. Принцип «все флаги в гости будут к нам», пусть и в сокращенно-переработанном виде вполне себе воплощён. Ничего более увлекательного шотландцы точно ещё не записывали. Только больше о «Евровидении» не надо, пожалуйста.


The Fall

Re-Mit

(p) 2013
«R

e-Mit» стал тридцатым или, по некоторым данным, тридцать каким-то альбомом The Fall, но количество в данном случае не первостепенно, ибо качество их, в целом, остаётся на одном уровне. Можно, конечно вспомнить абсолютные шедевры вроде «Bend Sinister», «I Am A Curious Oranj», «Cerebral Caustic» или «Fall Heads Roll» оставляющие неизгладимое впечатление и доступно объясняющие, что такое пост-панк — но последние работы The Fall не столько яркие, сколько крепкие. Марк Смит с неизменными сигаретой и хитрым прищуром напоминает, что этот мир — не самое лучшее место для не самых лучших существ вроде нас с вами. Злой, ворчливый, ироничный и беспощадный лидер великой группы не столько уже декламирует, сколько проскрипывает, провывает и прошамкивает свои приколачивающие к месту сочинения. Под стать ему и группа, состав которой (что для характера Смита удивительно) не менялся к моменту записи шесть лет. Они играют, словно огрызаются: исподлобья, саркастически, монотонно, изображая местами своё видение краутрока.


Stubborn Heart

(p) 2013
В

стретившиеся в британской столице Лука Сантуччи и Бен Фитцджеральд назвали свой музыкальный проект «Упрямое сердце», подтверждая романтический посыл проникновенными песнями. Первый и пока единственный диск называется так же. До этого Сантуччи успел засветиться в компании Мэтью Херберта и, например, Playgroup. В музыке Stubborn Heart заметно влияние и даунтемпо и дабстепа и новых романтиков, но сами авторы предпочитают термин «электронный соул». Диапазон вокала Сантуччи скользит по кропотливо выстроенным лабиринтам басовых и синтезаторных коридоров. Он то навевает заунывную грусть, то (в лучших моментах) пробуждает ностальгию — и тогда уже точно не отпускает. На ум приходят и Скотт Уокер, и Джей Джей Йохансон, но кажется, что лондонцы сами способны воспитывать последователей. Где же второй альбом, интересно?


Lee “Scratch” Perry

Nu School Of Dub

(p) 2014
Д

алее у нас очередное появление в плейлисте легендарного человека, регги-даб-продюсера и колдуна. Конечно же, это Ли «Скрэтч» Перри. Как уже не раз здесь говорилось, мэтр активно работает с другими музыкантами. В 2009 году вышел просто сногсшибательный его альбом «Return From Planet Dub», записанный вместе с Dubblestandart и некоторыми весьма любопытными коллабораторами. Послушать его фэнам даба необходимо обязательно. Пять лет спустя лейбл Echo Beach инициировал выпуск пластинки по мотивам того релиза. Она получила название «Nu School Of Planet Dub». За «Новую школу» или, точнее «новое прочтение Планеты Даб» ответственен DJ Маркус Камманн. Под ником Robo Bass HI FI он ремикшировал треки, записанные Ли Перри и Dubblestandart. Идея заключалась в том, чтобы добавить злободневности материалу, — отсюда и появившиеся пост-дабстеп, электро, регги-хаус и джангл. Нельзя сказать, что в большинстве своём замечательные треки оригинала стали в руках Робо Басса заметно лучше. Особенно пострадал лучший трек оригинала «Let Them Take It», но необратимых разрушений деятельность Маркуса не принесла: многие пьесы стали агрессивнее и ярче, что и планировалось. Главное, не сместились акценты, и правит бал здесь по прежнему Ли Перри в компании падчерицы Джона Лайдона, безвременно ушедшей в иной мир Ари Ап и Дэвида Линча в композиции, опирающейся на «Кислород» Жана-Мишеля Жарра.


Camper Van Beethoven

La Costa Perdida

(p) 2013
В

оставшееся время хотелось бы познакомить вас с замечательными представителями американской альтернативной музыки. Почему-то захотелось употребить именно это олдскульное определение — может, потому что впервые я их услышал лет 25 назад. На кассете была запись очень крутого альбома «Key Lime Pie», а группа сразу подкупила своим названием Camper Van Beethoven. Первый же их альбом 1985 года пленил всех соединением неродственных элементов: кантри-энд-вестерна и хардкора, латино и польки, регги и атональной скрипки, словно игравшей самой по себе. Всё было сделано с юмором и чрезвычайно талантливо. Позже были контракт с мэйджором, чудо в виде упомянутого диска «Key Lime Pie» и период полураспада. Последний неожиданно завершился два года назад, и Camper Van Beethoven вернулись с двумя новыми альбомами, озаглавленными по-испански. Один из них «La Costa Perdida», что означает «Потерянный пляж». Шутники и изобретатели из Северной Калифорнии практически не изменились, возможно, стало чуть меньше задора и драйва, но соответствия специальному термину для определения их рода музыкальной деятельности «неклассифицируемый фрик-рок» они не лишились.


Подкаст №591

10.02.2015:::22:00:::91 FM


  1. Belle and Sebastian :::

    The Power Of Three

    скачать
  2. Belle and Sebastian :::

    The Everlasting Muse

    скачать
  3. The Fall :::

    Hittite Man

    скачать
  4. The Fall :::

    Victrola Time

    скачать
  5. Stubborn Heart :::

    Better Than This

    скачать
  6. Stubborn Heart :::

    Starting Block

    скачать
  7. Lee “Scratch” Perry :::

    Blackboard Jungle

    скачать
  8. Lee “Scratch” Perry :::

    Chrome Optimism

    скачать
  9. Camper Van Beethoven :::

    La Costa Perdida

    скачать
  10. Camper Van Beethoven :::

    Summer Days

    скачать
  11. Belle and Sebastian :::

    A Politician`s Silence

    скачать

Максим Горданов
10.02.2015

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