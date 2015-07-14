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TopList

№600

:::14.07.2015

Т

о ли страшно сказать, то ли сказать с гордостью — а добрались мы с вами уже до 600 выпуска «ТСЛ», программы о редкой и хорошей музыке. Будь это «инди», «этно», «авангард», «джаз», «электроника» или «поп», главный критерий всегда один: чтобы артисты, появляющиеся в плейлистах, делали свою музыку, что называется, от сердца и (или) не опускались ниже той грани, что превращает любое искусство в китч и откровенную попсу. Надеюсь, всё это время у творческой бригады «ТСЛ» получалось следовать выбранному вектору. Касаемо сегодняшнего эфира, я подумал, что логичнее всего было бы обратить взоры на новые диски тех музыкантов, которые очень часто появлялись в программе за всю шестисотвыпусковую историю — и, самое главное, до сих пор относятся к категории любимых и уважаемых артистов: тех, кого слушаешь с незапамятных времён, и тех, кто до сих пор в строю. Таких много, на час точно не хватит — но кто отобрался, тому и петь.

Martin Gore

MG

(p) 2015
Р

ешил я сегодня нахально и, пользуясь случаем, начать этот юбилейный лунный час с музыканта, чьи инициалы совпадают с моими. Это Мартин Гор, один из участников и, если можно так сказать, креативный директор культовой поп-группы Depeche Mode. Несмотря на то, что Мартин, по его утверждениям, работает в студии минимум пять дней в неделю, это всего лишь второй его сольный диск. Видимо, дела и заботы Depeche Mode отнимают большую часть времени. Озаглавлен альбом инициалами «MG», он полностью инструментальный, и это для Гора как автора текстов — своеобразный вызов: ведь он всегда отводил словам важную роль. Мартин в данном случае создаёт чисто электронные пейзажи и вдохновляется творчеством Анджело Бадаламенти. «Я хотел придать музыке настроение научно-фантастического фильма», — говорит автор. И в некоторых местах это особенно заметно.


Blondie

Ghost of Download

(p) 2014
B

londie, ведомые Деборой Харри, решили отметить сорокалетие двойным релизом. Первая часть — записанные заново классические хиты группы («Heart of Glass», «Atomic», «Maria» и так далее), а вторая пластиночка — свежий материал «Ghost of Download». Он очень разнообразный; понятно стремление Blondie идти в ногу со временем, и в данном случае это не столько прогиб, сколько удача — хоть группу и упрекают в желании понравиться всем. Составляющие: волновый драйв, регги, инди-дэнс, латино, синти-поп. Гитаре Криса Стэйна уже не отводится ведущая роль, она теперь отдана электронным звукам и бойкому (местами чересчур) биту. Вариативности добавило участие приглашенных музыкантов: голос Бет Дитто из The Gossip звучит в отобранной для плейлиста композиции «Rose By Any Name». В качестве дополнительного подарка, видимо, стоит рассматривать кавер на песню Frankie Goes To Hollywood «Relax». Я её, честно говоря, терпеть никогда не мог, и Blondie предсказуемо ситуацию не исправили.


The Fall

Sub-Lingual Tablet

(p) 2015
С

первых двух релизов в плейлисте оказалось по два трека, но не со всеми работами участников 600-й программы так будет. Отчасти потому что о предыдущих их записях здесь шла речь совсем недавно; отчасти для того, чтобы места хватило как можно большему количеству исполнителей. Однопесенный блок открывают Марк И. Смит собственной персоной и его великая пост-панк-группа The Fall. 31-й альбом манчестерцев называется «Sub-Lingual Tablet». Скорее всего, под tablet имеется в виду планшет или иной подобный девайс, который следует принимать сублингвально — то есть, класть под язык до полного рассасывания. Блестящая метафора зависимости от гаджетов, на мой взгляд. «Почему бы тебе не бросить этот айфон и не жить в одиночестве?», — вопрошает предводитель The Fall, мимикрируя в другом треке под фейсбук-тролля. При всех известных и узнаваемых составляющих стиля коллектива ворчащего бунтаря на этот раз Марк Смит очень сильно напоминает другого великого музыканта, известного как Captain Beefheart.


Current 93

I Am the Last of All the Field That Fell: A Channel

(p) 2014
О

свете в ночи, тёмных материях души, эзотерических исканиях, невидимых храмах, танцах чёрных драконов, сердцах, полных глаз, и других поэтико-апокалипсических образах поведает следующий участник программы. Зовут его Дэвид Тибет, основатель легендарной дарк-фолк группы Current 93, гностик, художник, мистик — в общем, интереснейший персонаж. Строго говоря, Current 93 это и есть сам Тибет. Иногда он записывает пластинки в одиночестве, но чаще всего прибегает к помощи проверенного круга друзей-музыкантов. Прошлогодняя его работа называется «I Am the Last of All the Field That Fell: A Channel». Фортепианный минимализм и шумовая аскеза ныне не стезя Дэвида Тибета. Список людей, помогавших записать это серьёзное произведение, впечатляет. Вот лишь несколько имён: Джон Зорн, Энтони Хигерти, Ник Кейв. Всего же над пластинкой работало 14 музыкантов. Они обрамили поэтико-экстатические видения Дэвида Тибета в сложноструктурированный психоделический фолк с клавишными, духовыми и бэк-вокалом, превратив «I Am the Last of All the Field That Fell: A Channel» в мощный и, несомненно, удачный месседж идеолога Current 93.


Marc Almond

The Velvet Trail

(p) 2015
К

то ещё мог бы принять участие в записи нового альбома Current 93, так это старый друг Дэвида Тибета Марк Алмонд. Недавно на «ТСЛ» упоминались сразу два его релиза — сольный и совместный концептуальный с Джоном Харле; также у Андрея Самсонова он пел на диске, в общем, много в программе всегда было Алмонда, благо он постоянно дает повод вспомнить о себе. Несколько лет назад певец заявил, что не будет записывать альбомов с собственным материалом, а сосредоточится на коллаборациях и экспериментах. Однако его переубедил известный по работе с Ланой Дель Рей американский продюсер Chris Braide, и Марк взял да и записал новый лонгплей «The Velvet Trail» (Бархатный след). Работали они сепаратно и в процессе создания не встречались. На пластинке, разделённой на четыре блока инструментальными пьесами, Алмонд примеряет сразу несколько своих любимых масок: от гламурной поп-звезды до шансонье, отвергнутого поэта, хамелеона, вульгарного распутника и грустного Пьеро на старых веймарских подмостках.


The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project

Axels & Sockets

(p) 2014
У

же третья часть или третий том грандиозного трибьюта Джеффри Ли Пирсу, экс-лидеру группы The Gun Club, исполнявшей такой замес из блюза, кантри и панка. Ли Пирс скончался в 1996 году от кровоизлияния в мозг. Ему было всего 37 лет, но хороших песен он написал достаточно и оставил множество демо-записей, что позволило собраться прекрасной компании для их исполнения. Особенно широким оказалось представительство группы The Bad Seeds. Один из основателей The Gun Club Кид Конго Пауэрс даже когда-то входил в состав австралийской пост-панк легенды. В проекте, стартовавшем в 2009 году, принимали участие также Барри Адамсон, Мик Харви и, конечно, Ник Кейв. Общее его название «The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project», а данный диск называется «Axels & Sockets» (на нём, кстати, и Дебби Харри два раза мелькает, исполняя песню, которую, по слухам, ей посвятил Джеффри). Не помешает ремарка, что значительная часть песен на всех трёх пластинках — это «сырые» кассетные демки Пирса, ныне доведённые до ума (а в некоторых случаях и дописанные) его друзьями и последователями. Они инициировали данный Sessions Project и взяли на себя смелость завершить начатое и превратить наброски автора в законченные произведения, именно потому, что близки ему по духу и примерно представляют, как сделал бы сам экс-лидер The Gun Club, чей голос тут, к слову, появляется дважды. Безусловно, практически каждый из собранных для трибьюта артистов сам давно достоин эпитетов «легендарный», «культовый», у каждого свой почерк — но в данном случае важнее не быть похожим на то, как это всё задумывал воплотить сам Пирс, а то, что миру уже троекратно напомнили, какой музыкант его покинул.


Irmin Schmidt

Villa Wunderbar / A Selection

(p) 2013
В

след за диском, собравшим внушительное количество достойнейших артистов, перейдем к компиляции произведений одного музыканта — но какого! Исследуемый диск, правда, вышел в 2013 году, но в данном случае важны материал и эпоха, представляемая заслуженным ветераном немецкой музыки. Имеется в виду Ирмин Шмидт, клавишник и в некоторых случаях вокалист великой краут-рок группы Can. Все участники коллектива известны также своими сольными работами — и, к несчастью, иных уж нет в живых. Шмидт родился в Берлине в 1937 году. Увлекшись музыкой Карлхайнца Штокхаузена и вообще авангардно-экспериментальным искусством, он оказался в составе Can и стал причастен к записи ряда выдающихся альбомов группы. После консервации Can Ирмин занялся сольным творчеством и написанием музыки для кино и телевидения. В частности, он создавал темы и небольшие зарисовки для фильмов таких режиссёров, как Вим Вендерс и Герберт Волфертс. Диск «Villa Wunderbaar» включает 31 пьесу композитора.


Theodor Bastard

Vetvi

(p) 2015
В

завершении юбилейного выпуска программы обратимся к диску, произведшему на меня неизгладимое впечатление. Честно скажу, не помню, появлялась ли когда-нибудь записавшая его группа на «ТСЛ». Даже странно, если нет. Это питерский квинтет Theodor Bastard, выпустивший в этом году прекраснейший альбом «Ветви». Вот так мы и вернулись вновь к дарк-фолку — кроме Current 93 в этом плейлисте будут значиться и русские музыканты. У них на вооружении эзотерический фолк, дарквейв, world-music, трип-хоп, industrial и различные этно-фольклорные элементы. Особое внимание они уделяют сочетанию звуков, извлекаемых, в том числе, с помощью богатейшего набора народных инструментов, среди которых монгольский моринхур, перуанский кахон, трубка, сделанная из человеческой кости и так далее. Вообще, мне кажется, Theodor Bastard можно вполне сравнить с Dead Can Dance (к этому, кроме прочего подталкивает одна из «ветвей» пластинки под названием «Aion»). Они работали с Питером Кристоферсоном, Fan-Da-Mental и малоизвестной группой точно не являются, находясь в одном ряду с лучшими представителями отечественной фолк-сцены — Moon Far Away, Ole Lukkoje и «Волгой». Руководят предприятием путешественник и музыкант Александр Старостин (больше известный как Фёдор Сволочь) и певица Яна Вева, чей голос поднимает «Ветви» просто на какой-то запредельный уровень мистической красоты.


Подкаст №600

14.07.2015:::22:00:::91 FM


  1. Martin Gore :::

    Pinking

    скачать
  2. Martin Gore :::

    Crowly

    скачать
  3. Blondie :::

    A Rose by Any Name

    скачать
  4. Blondie :::

    Rave

    скачать
  5. The Fall :::

    Venice with the Girls

    скачать
  6. Current 93 :::

    Those Flowers Grew

    скачать
  7. Marc Almond :::

    Zipped Black Leather Jacket

    скачать
  8. Nick Cave, Iggy Pop and Thurston Moore :::

    Nobody`s Cite

    скачать
  9. The Amder Lights and Xanthe Waite :::

    Kitty Ina Moonlight

    скачать
  10. Irmin Schmidt :::

    Geisterlied

    скачать
  11. Irmin Schmidt :::

    Le Weekend

    скачать
  12. Theodor Bastard :::

    Umbraya Erze

    скачать
  13. Theodor Bastard :::

    Ветви

    скачать

Максим Горданов
14.07.2015

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