№612

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Н есколько необычный вас ожидает выпуск: посвящен он будет одному событию, произошедшему ещё в сентябре прошлого года. В двух сибирских городах — Красноярске и Новосибирске — состоялся фестиваль СТМ (Сlub Transmediale). С 1999 года он проходит в прекрасном городе Берлине и объединяет на своих экспериментальных площадках представителей самых последних музыкальных тенденций, уделяя особое внимание взаимодействию современной музыки с новыми технологиями. Неоклассика здесь соседствует с авангардными течениями, импровизации сопровождаются аудиовизуальными перформансами, электронное звучание синтезируется с местными традициями. В 2015 году этот замечательный фестиваль впервые приезжал в Россию, причем в Сибирь. Европейские музыканты выступали на одной сцене с нашими соотечественниками. О некоторых из них речь пойдёт ниже.

L ine-up фестиваля украсил немецкий музыкант Olaf Bender, выступивший на этот раз под вывеской своего сольного проекта Byetone. Кроме этого, Олаф задействован в проекте Diamond Version, второй половиной которого является Carsten Nicolai, и у него тоже имеется сольное предприятие Alva Noto. Познакомились музыканты как раз после совместного выступления в одной клубной программе, сразу решив, что им есть, чем дополнить свои искания в одновременно танцевальной и продвинутой музыке. Двухлетней давности пластинка Diamond Version «CI» — блестящий образец экспериментальной электроники, разбавленный появлением таких персонажей, как Нил Теннант. Да-да, тот самый, из Pet Shop Boys.

Diamond Version feat. Neil Tennant ::: Were You There

Все релизы Diamond Version

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Видеоклип

Monolake Ghosts (p) 2012

Н е со всеми участниками СТМ Siberia нам удалось встретиться и не все перфомансы посетить. Один из таких — Роберт Хенке. Роберт прекрасно известен всем ценителям сложно сконструированного звука. Он родился в Мюнхене, а ныне проживает в Берлине. Выходец из семьи инженеров, Хенке под вывеской проекта Monolake словно создает технически безупречное здание, строит футуристический храм бита. Строго говоря, в Monolake он не один: на разных этапах Роберту помогали другие техно деятели, причём в данном контексте под «техно» следует подразумевать и музыку, и технологические новации. Замыкать то, что делает Хенке на конкретном стиле (том же «техно») неправильно — точнее будет сказать, что он развивает новую электронную клубную культуру в целом, интегрируя музыкальную составляющую в единый мультифункциональный ландшафт. Хенке занимается ещё и фотографией, программным обеспечением, аудиовизуальными инсталляциями и т. д. Но нам интересен, в первую очередь, Monolake. Сегодня слушаем треки из альбома 2012 года «Ghosts» (Призраки). У Роберта, к слову, имеется и более свежий релиз — EP под названием «XIE», но мне лонгплей понравился больше.

Monolake ::: Ghosts

Monolake ::: Lilith

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Видеоклип

С ледующая героиня рассказа о фестивале СТМ на сибирской земле свой аудиовизуальный перфоманс снимать запретила и, судя по качеству её нового альбома, по этому поводу нам следовало бы расстроиться. Зовут девушку Даша Птицына Ван Цельст или Даша Раш. По-крайней мере, под таким именем она известна, как DJ и техно-продюсер, основатель рекорд-лейбла Fullpanda. Даша активно работает с танцорами, архитекторами визуальных образов и другими представителями арт-андерграунда. Её новый альбом «Sleepstep» — настоящий шедевр независимого искусства. Несмотря на диджеский бэкграунд, методы родившейся в России артистки уходят в сторону от непопсовых даже танцполов — что пластинка и подтверждает. Она, как отмечают коллеги, словно 16-трековая метафора, воплощение переживаемого состояния между сном и пробуждением. Главным достоинством диска является то, что Даша ни на йоту не поступилась своими принципами независимой художницы и сделала всё именно так, как задумала и как чувствовала. Идти бескомпромиссной дорогой и достигать таких результатов дорогого стоит. «Sleepstep» мало на что похож: он словно из параллельного коридора, где определения и стилевые классификации не имеют значения. У Даши пару лет назад был аудиовизуальный проект «Антарктический Такт». Вот что-то такое и чувствуешь, погружаясь трек за треком в её удивительный альбом.

Dasha Rush ::: Sleep Ballade

Dasha Rush ::: Lucy In The Sky, Lost Diamonds

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Видеоклип

Хуун-Хуур-Ту Ancestors Call (p) 2010

Т еперь давайте коснёмся российского сектора на Club Transmediale. Здесь организаторы тоже постарались и пригласили не только многообещающих электронных артистов, но и, в частности, знаменитейших тувинцев Хуун-Хуур-Ту. Их выступление было, на мой взгляд, ошеломляющим: представьте себе ситуацию, когда в череде электронных инсталляций появляются мужчины в национальных тувинских костюмах с традиционными инструментами и магией горлового пения придают футуристическому, продвинутому мероприятию довольно неожиданный оттенок. Честно говоря, всегда у меня была мечта побеседовать с хоомейжи — и вот, благодаря Club Transmediale (кто бы мог подумать, что этому поспособствуют немцы) всё получилось. Мы записали пространное интервью, и в скором времени выйдут сразу две телевизионные версии «ТСЛ», посвящённые СТМ. Если вы вдруг не знаете о таком явлении, как Хуун-Хуур-Ту, то рекомендую познакомится с этническим циклом «Разные голоса одной Земли», который мы когда-то делали с Алексеем Репиным. В этом выпуске использованы треки из альбома 2010 года «Зов Предков» — специально, потому что в тот раз мы его не касались. Диск записывался в США и вышел на лейбле World Village.

Хуун-Хуур-Ту ::: Remembering Ulaatai River

Хуун-Хуур-Ту ::: Eki Attar

Все релизы Хуун-Хуур-Ту

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Видеоклип

В финале отчёта об СТМ познакомимся с итальянскими ребятами Кэти Альберичи и Федерико Нити. Организаторы Club Transmediale отмечали, что у них самый насыщенный райдер. Проект называется Bocca Al Lupo, что, насколько я понимаю, означает «Удача». Кэти использует аналоговую аппаратуру, играет на скрипке, закольцовывает звук, задействует кучу спецэффектов — напряжение нарастает, насыщенность структуры уплотняется… А тем временем Федерико занимается визуальной стороной проекта. По возникшей большой дружбе ребята прислали мне в формате mp3 пару новейших композиций — с просьбой не продавать и не копировать. Не буду этого делать, а вот не поставить в эфире не могу.

Все релизы Bocca Al Lupo

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Видеоклип

Подкаст №612 16.02.2016 ::: 22:00 ::: 91 FM





Diamond Version feat. Neil Tennant ::: Were You There Monolake ::: Ghosts Monolake ::: Lilith Dasha Rush ::: Sleep Ballade Dasha Rush ::: Lucy In The Sky, Lost Diamonds Хуун-Хуур-Ту ::: Remembering Ulaatai River Хуун-Хуур-Ту ::: Eki Attar Bocca Al Lupo ::: Baci, P Максим Горданов

16.02.2016

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