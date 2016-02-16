Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№612

:::16.02.2016

Н

есколько необычный вас ожидает выпуск: посвящен он будет одному событию, произошедшему ещё в сентябре прошлого года. В двух сибирских городах — Красноярске и Новосибирске — состоялся фестиваль СТМ (Сlub Transmediale). С 1999 года он проходит в прекрасном городе Берлине и объединяет на своих экспериментальных площадках представителей самых последних музыкальных тенденций, уделяя особое внимание взаимодействию современной музыки с новыми технологиями. Неоклассика здесь соседствует с авангардными течениями, импровизации сопровождаются аудиовизуальными перформансами, электронное звучание синтезируется с местными традициями. В 2015 году этот замечательный фестиваль впервые приезжал в Россию, причем в Сибирь. Европейские музыканты выступали на одной сцене с нашими соотечественниками. О некоторых из них речь пойдёт ниже.

Diamond Version

CI

(p) 2014
L

ine-up фестиваля украсил немецкий музыкант Olaf Bender, выступивший на этот раз под вывеской своего сольного проекта Byetone. Кроме этого, Олаф задействован в проекте Diamond Version, второй половиной которого является Carsten Nicolai, и у него тоже имеется сольное предприятие Alva Noto. Познакомились музыканты как раз после совместного выступления в одной клубной программе, сразу решив, что им есть, чем дополнить свои искания в одновременно танцевальной и продвинутой музыке. Двухлетней давности пластинка Diamond Version «CI» — блестящий образец экспериментальной электроники, разбавленный появлением таких персонажей, как Нил Теннант. Да-да, тот самый, из Pet Shop Boys.


Monolake

Ghosts

(p) 2012
Н

е со всеми участниками СТМ Siberia нам удалось встретиться и не все перфомансы посетить. Один из таких — Роберт Хенке. Роберт прекрасно известен всем ценителям сложно сконструированного звука. Он родился в Мюнхене, а ныне проживает в Берлине. Выходец из семьи инженеров, Хенке под вывеской проекта Monolake словно создает технически безупречное здание, строит футуристический храм бита. Строго говоря, в Monolake он не один: на разных этапах Роберту помогали другие техно деятели, причём в данном контексте под «техно» следует подразумевать и музыку, и технологические новации. Замыкать то, что делает Хенке на конкретном стиле (том же «техно») неправильно — точнее будет сказать, что он развивает новую электронную клубную культуру в целом, интегрируя музыкальную составляющую в единый мультифункциональный ландшафт. Хенке занимается ещё и фотографией, программным обеспечением, аудиовизуальными инсталляциями и т. д. Но нам интересен, в первую очередь, Monolake. Сегодня слушаем треки из альбома 2012 года «Ghosts» (Призраки). У Роберта, к слову, имеется и более свежий релиз — EP под названием «XIE», но мне лонгплей понравился больше.


Dasha Rush

Sleepstep

(p) 2015
С

ледующая героиня рассказа о фестивале СТМ на сибирской земле свой аудиовизуальный перфоманс снимать запретила и, судя по качеству её нового альбома, по этому поводу нам следовало бы расстроиться. Зовут девушку Даша Птицына Ван Цельст или Даша Раш. По-крайней мере, под таким именем она известна, как DJ и техно-продюсер, основатель рекорд-лейбла Fullpanda. Даша активно работает с танцорами, архитекторами визуальных образов и другими представителями арт-андерграунда. Её новый альбом «Sleepstep» — настоящий шедевр независимого искусства. Несмотря на диджеский бэкграунд, методы родившейся в России артистки уходят в сторону от непопсовых даже танцполов — что пластинка и подтверждает. Она, как отмечают коллеги, словно 16-трековая метафора, воплощение переживаемого состояния между сном и пробуждением. Главным достоинством диска является то, что Даша ни на йоту не поступилась своими принципами независимой художницы и сделала всё именно так, как задумала и как чувствовала. Идти бескомпромиссной дорогой и достигать таких результатов дорогого стоит. «Sleepstep» мало на что похож: он словно из параллельного коридора, где определения и стилевые классификации не имеют значения. У Даши пару лет назад был аудиовизуальный проект «Антарктический Такт». Вот что-то такое и чувствуешь, погружаясь трек за треком в её удивительный альбом.


Хуун-Хуур-Ту

Ancestors Call

(p) 2010
Т

еперь давайте коснёмся российского сектора на Club Transmediale. Здесь организаторы тоже постарались и пригласили не только многообещающих электронных артистов, но и, в частности, знаменитейших тувинцев Хуун-Хуур-Ту. Их выступление было, на мой взгляд, ошеломляющим: представьте себе ситуацию, когда в череде электронных инсталляций появляются мужчины в национальных тувинских костюмах с традиционными инструментами и магией горлового пения придают футуристическому, продвинутому мероприятию довольно неожиданный оттенок. Честно говоря, всегда у меня была мечта побеседовать с хоомейжи — и вот, благодаря Club Transmediale (кто бы мог подумать, что этому поспособствуют немцы) всё получилось. Мы записали пространное интервью, и в скором времени выйдут сразу две телевизионные версии «ТСЛ», посвящённые СТМ. Если вы вдруг не знаете о таком явлении, как Хуун-Хуур-Ту, то рекомендую познакомится с этническим циклом «Разные голоса одной Земли», который мы когда-то делали с Алексеем Репиным. В этом выпуске использованы треки из альбома 2010 года «Зов Предков» — специально, потому что в тот раз мы его не касались. Диск записывался в США и вышел на лейбле World Village.


Bocca Al Lupo

В

финале отчёта об СТМ познакомимся с итальянскими ребятами Кэти Альберичи и Федерико Нити. Организаторы Club Transmediale отмечали, что у них самый насыщенный райдер. Проект называется Bocca Al Lupo, что, насколько я понимаю, означает «Удача». Кэти использует аналоговую аппаратуру, играет на скрипке, закольцовывает звук, задействует кучу спецэффектов — напряжение нарастает, насыщенность структуры уплотняется… А тем временем Федерико занимается визуальной стороной проекта. По возникшей большой дружбе ребята прислали мне в формате mp3 пару новейших композиций — с просьбой не продавать и не копировать. Не буду этого делать, а вот не поставить в эфире не могу.


Подкаст №612

16.02.2016:::22:00:::91 FM


  1. Diamond Version feat. Neil Tennant :::

    Were You There

    скачать
  2. Monolake :::

    Ghosts

    скачать
  3. Monolake :::

    Lilith

    скачать
  4. Dasha Rush :::

    Sleep Ballade

    скачать
  5. Dasha Rush :::

    Lucy In The Sky, Lost Diamonds

    скачать
  6. Хуун-Хуур-Ту :::

    Remembering Ulaatai River

    скачать
  7. Хуун-Хуур-Ту :::

    Eki Attar

    скачать
  8. Bocca Al Lupo :::

    Baci, P

Максим Горданов
16.02.2016

Предложения от партнёров сайта:

продвижение салонов красоты России - Салон красоты 01  :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001