:::

о вторым музыкантом плейлиста № 608 история довольно забавная. Уверен, вы все знаете такого канадского певца с гитарой по имени Брайан Адамс. Его песни меня никогда не вдохновляли и, честно говоря, я дико удивляюсь популярности данного исполнителя. Но, суть не в этом. В тот же день, что и Брайан Адамс — 5 ноября (правда в разные годы, а то была бы совсем мистика) — родился в соседней Америке человек по имени, не поверите, Райан Адамс. Он достаточно неплохо известен в секторе инди-кантри-рока, и вот его-то песни, на мой взгляд, гораздо интереснее. Убираешь всего одну букву, и уже другой результат. Но в данном случае вопрос о том, чьи песни лучше — канадского или американского Адамса, — можно оставить открытым, потому что перед нами альбом каверов. Райан просто взял и полностью перепел прошлогодний диск Тейлор Свифт «1989» и назвал его так же. Идея смелая. Приступая к её осуществлению не в самом лучшем душевном состоянии, Адамс хмуро отметил, что альбом Тейлор подобен «собственной альтернативной вселенной». Певец, по его словам старался придать своим версиям песен Свифт характерные ноты творчества Брюса Спрингстина, с одной стороны, и группы The Smiths, с другой. Собственно, где-то между он и находится в своём творчестве. Один критик довольно точно заметил насчет этой пластинки: «это ни что иное, как любовное письмо от инди-идола к поп-королеве».

sian Dub Foundation уже довольно долго существуют и, являясь группой в первую очередь музыкальной, с помощью своего творчества радикально выступают против антиглобализма, расовой нетерпимости, прочих пороков социума. Микрофон для них важен как инструмент высказывания своих леворадикальных взглядов, подкреплённых энергетиком из брейкбита, панка, хип-хопа, драм-н-бейса, регги и т. д. Группы типа Asian Dub Foundation или, скажем, Fun Da Mental лучше всего, конечно, наблюдать вживую. Концертная энергетика в их случае — мощнейшее оружие, сам был свидетелем. Основанная выходцами из Индии и Пакистана творческая банда ADF была частью так называемого «азиатского андеграунда», субкультурного ответвления в британской электронной музыке, особенно популярного в последнее десятилетие XX века. Ныне об Asian Dub Foundation подзабыли, да и внутри коллектива всё было не так, чтобы ладно. На «ТСЛ» речь о них шла неоднократно: в последний раз — в 2012 году, и вот хороший повод вспомнить вновь. Сегодня в плейлисте треки из новейшего альбома «More Signal, More Noise». Над ним трудился знакомый вам Адриан Шервуд. Основные методы у Asian Dub Foundation остались те же, но в данном случае агрессивный напор разбавлен неожиданным новшеством — флейтой, чего раньше за ними не водилось. А тут прямо нежности, как в инструментальной пьесе под названием «Семира».

П

ро последнюю героиню сегодняшнего обзора обычно говорят, что она (ни много, ни мало) «живёт на тёмной стороне Луны». Как мимо такой девушки пройти? Конечно, имеется в виду манера пения, отдаленно схожая с великой и сильно мною любимой Нико, да и певица тоже с немецкими корнями. Зовут её Андреа Шрёдер. Живет в Берлине, пишет стихи, поет песни, предпочитает чёрно-белые фотографии и тёмные цвета в одежде. Имидж «черной птицы», тембр голоса и упаднические ноты заставляют вспомнить не только Нико, но и позднюю Марианну Фейтфулл, Crime & The City Solution и всю клиентуру почитаемого этой программой лейбла Glitterhouse, где и вышла её вторая работа под названием «Where The Wild Oceans End». Альбом был признан лучшим немецким indie-релизом 2014о года, и это более чем заслуженная оценка — одна песня «Призраки Берлина» чего стоит! Как вы думаете, кто записывал и сводил эту пластинку? Крис Экман из The Walkabouts, конечно же.