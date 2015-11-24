№608:::24.11.2015
Moulettes
Constellations(p) 2014
лядя на снимки участников английской группы Moulettes, на ум сразу приходит фраза «мы бродячие артисты». Правда, они далеко не так понятны и просты, как в той песне. Ещё это похоже на собрание островных поэтов и актёров, континентальных средневековых трубадуров и балканских цыган. Бэнд был основан в Гластонбери, и его произведения уместнее всего назвать пьесами или сценками — настолько театрализованность считывается в каждом из них. Так и хочется посмотреть, как они это исполняют, кто во что одет, как двигается на сцене, на чём играет. Последний аспект особенно любопытен. Без арфы, фагота, виолончели, скрипки и банджо не может существовать коллектив, претендующий на постановочный фолк. И, конечно, он невозможен без такой сказительницы у микрофона, как Ханна Миллер. Мир Moulettes сшит из фольклорных образов и не лишен некоторого безумия. Не случайно «Constellations» осчастливил своим присутствием великий бесноватый создатель собственной crazy-реальности мистер Артур Браун. Кроме четырех основных участников квартета в записи приняли участие ещё 23 музыканта и вокалиста.
- Moulettes :::
Glorious Year (Turn Of The Centuries)
- Moulettes :::
The Night Is Young
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Ryan Adams
1989(p) 2015
о вторым музыкантом плейлиста № 608 история довольно забавная. Уверен, вы все знаете такого канадского певца с гитарой по имени Брайан Адамс. Его песни меня никогда не вдохновляли и, честно говоря, я дико удивляюсь популярности данного исполнителя. Но, суть не в этом. В тот же день, что и Брайан Адамс — 5 ноября (правда в разные годы, а то была бы совсем мистика) — родился в соседней Америке человек по имени, не поверите, Райан Адамс. Он достаточно неплохо известен в секторе инди-кантри-рока, и вот его-то песни, на мой взгляд, гораздо интереснее. Убираешь всего одну букву, и уже другой результат. Но в данном случае вопрос о том, чьи песни лучше — канадского или американского Адамса, — можно оставить открытым, потому что перед нами альбом каверов. Райан просто взял и полностью перепел прошлогодний диск Тейлор Свифт «1989» и назвал его так же. Идея смелая. Приступая к её осуществлению не в самом лучшем душевном состоянии, Адамс хмуро отметил, что альбом Тейлор подобен «собственной альтернативной вселенной». Певец, по его словам старался придать своим версиям песен Свифт характерные ноты творчества Брюса Спрингстина, с одной стороны, и группы The Smiths, с другой. Собственно, где-то между он и находится в своём творчестве. Один критик довольно точно заметил насчет этой пластинки: «это ни что иное, как любовное письмо от инди-идола к поп-королеве».
- Ryan Adams :::
Style
- Ryan Adams :::
I Know Places
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Kassem Mosse
Workshop 19(p) 2014
астоящее имя мастера техно-хауса, известного как Kassem Mosse, — Гуннар Вендель. Он немецкий музыкант и продюсер, и в прошлом году была выпущена его двойная аскетично изданная пластинка, 19-я по счёту в серии «Workshop». Все треки здесь вообще никак не называются, а имеют лишь привязку к определенной стороне пластинки: «Untitled A1», «Untitled B3» и т. д. За такой скупостью исходных данных спрятана прекрасная работа, словно сама за себя говорящая: не надо лишних слов, просто послушайте. Общее настроение его музыки довольно меланхолично, но назвать её не танцевальной язык не поворачивается. Она создана не для релакса и не для клубного угара, под эти звуки хорошо совершать виртуальные путешествия — и, как ни странно, они настраивают на философский лад.
- Kassem Mosse :::
Untitled A2
- Kassem Mosse :::
Untitled B1
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Asian Dub Foundation
More Signal, More Noise(p) 2015
sian Dub Foundation уже довольно долго существуют и, являясь группой в первую очередь музыкальной, с помощью своего творчества радикально выступают против антиглобализма, расовой нетерпимости, прочих пороков социума. Микрофон для них важен как инструмент высказывания своих леворадикальных взглядов, подкреплённых энергетиком из брейкбита, панка, хип-хопа, драм-н-бейса, регги и т. д. Группы типа Asian Dub Foundation или, скажем, Fun Da Mental лучше всего, конечно, наблюдать вживую. Концертная энергетика в их случае — мощнейшее оружие, сам был свидетелем. Основанная выходцами из Индии и Пакистана творческая банда ADF была частью так называемого «азиатского андеграунда», субкультурного ответвления в британской электронной музыке, особенно популярного в последнее десятилетие XX века. Ныне об Asian Dub Foundation подзабыли, да и внутри коллектива всё было не так, чтобы ладно. На «ТСЛ» речь о них шла неоднократно: в последний раз — в 2012 году, и вот хороший повод вспомнить вновь. Сегодня в плейлисте треки из новейшего альбома «More Signal, More Noise». Над ним трудился знакомый вам Адриан Шервуд. Основные методы у Asian Dub Foundation остались те же, но в данном случае агрессивный напор разбавлен неожиданным новшеством — флейтой, чего раньше за ними не водилось. А тут прямо нежности, как в инструментальной пьесе под названием «Семира».
- Asian Dub Foundation :::
Flyover 2015
- Asian Dub Foundation :::
Semira
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Andrea Schroeder
Where The Wild Oceans End(p) 2014
ро последнюю героиню сегодняшнего обзора обычно говорят, что она (ни много, ни мало) «живёт на тёмной стороне Луны». Как мимо такой девушки пройти? Конечно, имеется в виду манера пения, отдаленно схожая с великой и сильно мною любимой Нико, да и певица тоже с немецкими корнями. Зовут её Андреа Шрёдер. Живет в Берлине, пишет стихи, поет песни, предпочитает чёрно-белые фотографии и тёмные цвета в одежде. Имидж «черной птицы», тембр голоса и упаднические ноты заставляют вспомнить не только Нико, но и позднюю Марианну Фейтфулл, Crime & The City Solution и всю клиентуру почитаемого этой программой лейбла Glitterhouse, где и вышла её вторая работа под названием «Where The Wild Oceans End». Альбом был признан лучшим немецким indie-релизом 2014о года, и это более чем заслуженная оценка — одна песня «Призраки Берлина» чего стоит! Как вы думаете, кто записывал и сводил эту пластинку? Крис Экман из The Walkabouts, конечно же.
- Andrea Schroeder :::
Ghosts Of Berlin
- Andrea Schroeder :::
Fireland
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Подкаст №60824.11.2015:::22:00:::91 FM
- Moulettes :::
Glorious Year (Turn Of The Centuries)
- Moulettes :::
The Night Is Young
- Ryan Adams :::
Style
- Ryan Adams :::
I Know Places
- Kassem Mosse :::
Untitled A2
- Kassem Mosse :::
Untitled B1
- Asian Dub Foundation :::
Flyover 2015
- Asian Dub Foundation :::
Semira
- Andrea Schroeder :::
Ghosts Of Berlin
- Andrea Schroeder :::
Fireland
Максим Горданов
24.11.2015
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