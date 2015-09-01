№603:::01.09.2015
Phantogram
Voices(p) 2014
значально у певицы-клавишницы, увлечённой изобразительным искусством, Сары Бартел и её коллеги вокалиста-гитариста Джоша Картера был проект со смешным названием «Чарли где угодно», но в итоге парочка остановилась на имени Phantogram. На их вариант indie повлияло достаточно хороших музыкантов: от Sonic Youth до Cocteau Twins и Сержа Генсбура. Первый альбом, выпущенный лейблом Barsuk, был сплавом трип-хопа и шугейза. Сменив рекорд-компанию, американцы добавили r`n`b и хип-хопа, насытили синтезаторную палитру, усилили обволакивающий гитарный эффект, использовали неожиданные сэмплы (в том числе, из репертуара южнокорейского психоделического гитариста Шина Чжуна). Кроме этого, Сара вдруг резко выросла как вокалистка, а Джош приятно удивил аранжировками.
- Phantogram :::
Nothing But Trouble
- Phantogram :::
Howling At The Moon
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King Creosote
From Scotland With Love(p) 2014
ородатый шотландский бард Кенни Андерсон (в музыкальном мире известный как King Creosote) предпочитает аскетичному акустическому фолку насыщенные переливами инструментов высказывания. Как и предыдущая, фантастическая его и Йона Хопкинса пластинка «Diamond Mine», данная работа тоже является плодом совместных усилий. На этот раз партнёром Андерсона стала режиссёр Вирджиния Хит. «From Scotland With Love» — ни что иное, как документальный фильм, основанный на архивных кадрах шотландской политической и социальной истории XX века. В нём нет актёров и закадрового текста: используется только хроника, а King Creosote с помощью своих поэтических образов идеально её озвучивает. Дело в том, что Кенни —певец не столько больших городов, сколько глубинки, настоящей Шотландии. Воспоминания детства, мечтания рыбаков, музыка и атмосфера маленьких деревень, солёный воздух, пропитывающий волосы и простые одежды, в которые сам Король Креозот всегда и одет, — вот, собственно, о чём он поёт. И более трогательной картины самобытности страны вряд ли можно представить.
- King Creosote :::
Largs
- King Creosote :::
One Floor Down
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Mad Professor
Dubbing With Anansi(p) 2015
вежайший релиз знаменитого «Безумного Профессора» Нила Фрэйзера называется «Dubbing With Anansi». Существо Anansi — персонаж африканской и, как следствие, ямайской сказочной традиции, мохнатый получеловек-полупаук. Легенда о нём выжила в музыке и сказаниях, привезённых в Центральную Америку рабов. «Dubbing With Anansi» с первых нот подтверждает, что мы имеем дело с очень опытным продюсером и важной фигурой в современном регги-секторе. Mad Professor сотрудничает с разными музыкантами, но даб — его особый конёк. Половина треков на пластинке инструментальные, половина вокальные. Олдскульный даб миксуется с цифровым, ласково хрустит перкуссия, звучит рожок, крошится фарфор и лают собаки, а приглашенные вокалисты в этом мастер классе ставят точку.
- Mad Professor :::
Lil Lopez
- Mad Professor :::
Brikama Market
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Trampled Under Foot
Badlands(p) 2013
еперь настало время для довольно традиционного, но совершенно непопсового стиля, который, тем не менее, крайне редко появляется на «ТСЛ». Может частицами, элементами и бывает, но чтобы вот так, в чистом виде — сразу и не припомнишь. Имеется в виду свободный от каких-либо примесей блюз-рок. Интересно, что группа, его исполняющая, позаимствовала вывеску не у не кого-нибудь, а у Led Zeppelin. Называется коллектив так же, как и один из синглов культовой группы — Trampled Under Foot: то есть, «растоптанный ногами» или, по другой версии, «подкаблучник». Trampled Under Foot предприятие семейное, все его участники носят фамилию Schnebelen. Эти, возможно, выходцы из Германии обосновались в Канзасе. На басу, что, как вы знаете, весьма важно для определения качества рок-коллектива, здесь играет сестра Шнебелен по имени Даниэлла, она же, в основном, и поёт, иногда деля микрофон с братом Шнебеленом. Его зовут Ник. По всей видимости, третьему ребенку в семействе Крису достались барабаны и совет сидеть и помалкивать. Отцом всей троицы был папа Билл, служивший гитаристом в группе «Маленькая Ева». Он-то и привил детям любовь к тяжелому ритм-энд-блюзу и Led Zeppelin. Сначала отпрыски обретались по разным другим бандам, но наконец решили, что лучше играть почитаемую музыку вместе и под вывеской Trampled Under Foot записали к настоящему моменту четыре альбома.
- Trampled Under Foot :::
You Never Really Loved Me
- Trampled Under Foot :::
Bad Bad Feeling
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Artur H et Nicolas Repac
L`Or d`Eros(p) 2014
арочка очень известных французских музыкантов, достойных наследников Сержа Генсбура. Оба с удовольствием экспериментируют с различными стилями: свингом, джазом, электроникой, современным шансоном, а Артур Аш увлекается ещё и французской музыкой XIX века. В данном случае их объединил интерес к романтической, любовной и сексуальной поэзии XX века. Свою работу они назвали «Золото Эроса». На ней под аккомпанемент оркестра и духовых, трип-хоп и джаз (за который ответственен Репак) Аш просто читает стихи. А учитывая, что он обладает чувственным, генсбуро-коэно-уэйтсовским таким, баритоном с хрипотцой, да ещё и произносит тексты на французском, l`amour получается запредельный. Иногда компанию Артуру и Николя составляет (кто бы вы думали?) дочь Джейн Биркин, французская актриса и певица Лу Дуайон.
- Artur H et Nicolas Repac :::
Lettre à Nora, 2 décembre 1909
- Artur H et Nicolas Repac :::
L’amour (Part 1)
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Подкаст №60301.09.2015:::22:00:::91 FM
- Phantogram :::
Nothing But Trouble
- Phantogram :::
Howling At The Moon
- King Creosote :::
Largs
- King Creosote :::
One Floor Down
- Mad Professor :::
Lil Lopez
- Mad Professor :::
Brikama Market
- Trampled Under Foot :::
You Never Really Loved Me
- Trampled Under Foot :::
Bad Bad Feeling
- Artur H et Nicolas Repac :::
Lettre à Nora, 2 décembre 1909
- Artur H et Nicolas Repac :::
L’amour (Part 1)
Максим Горданов
01.09.2015
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