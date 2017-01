:::

ородатый шотландский бард Кенни Андерсон (в музыкальном мире известный как King Creosote) предпочитает аскетичному акустическому фолку насыщенные переливами инструментов высказывания. Как и предыдущая, фантастическая его и Йона Хопкинса пластинка «Diamond Mine», данная работа тоже является плодом совместных усилий. На этот раз партнёром Андерсона стала режиссёр Вирджиния Хит. «From Scotland With Love» — ни что иное, как документальный фильм, основанный на архивных кадрах шотландской политической и социальной истории XX века. В нём нет актёров и закадрового текста: используется только хроника, а King Creosote с помощью своих поэтических образов идеально её озвучивает. Дело в том, что Кенни —певец не столько больших городов, сколько глубинки, настоящей Шотландии. Воспоминания детства, мечтания рыбаков, музыка и атмосфера маленьких деревень, солёный воздух, пропитывающий волосы и простые одежды, в которые сам Король Креозот всегда и одет, — вот, собственно, о чём он поёт. И более трогательной картины самобытности страны вряд ли можно представить.

вежайший релиз знаменитого «Безумного Профессора» Нила Фрэйзера называется «Dubbing With Anansi». Существо Anansi — персонаж африканской и, как следствие, ямайской сказочной традиции, мохнатый получеловек-полупаук. Легенда о нём выжила в музыке и сказаниях, привезённых в Центральную Америку рабов. «Dubbing With Anansi» с первых нот подтверждает, что мы имеем дело с очень опытным продюсером и важной фигурой в современном регги-секторе. Mad Professor сотрудничает с разными музыкантами, но даб — его особый конёк. Половина треков на пластинке инструментальные, половина вокальные. Олдскульный даб миксуется с цифровым, ласково хрустит перкуссия, звучит рожок, крошится фарфор и лают собаки, а приглашенные вокалисты в этом мастер классе ставят точку.

еперь настало время для довольно традиционного, но совершенно непопсового стиля, который, тем не менее, крайне редко появляется на «ТСЛ». Может частицами, элементами и бывает, но чтобы вот так, в чистом виде — сразу и не припомнишь. Имеется в виду свободный от каких-либо примесей блюз-рок. Интересно, что группа, его исполняющая, позаимствовала вывеску не у не кого-нибудь, а у Led Zeppelin. Называется коллектив так же, как и один из синглов культовой группы — Trampled Under Foot: то есть, «растоптанный ногами» или, по другой версии, «подкаблучник». Trampled Under Foot предприятие семейное, все его участники носят фамилию Schnebelen. Эти, возможно, выходцы из Германии обосновались в Канзасе. На басу, что, как вы знаете, весьма важно для определения качества рок-коллектива, здесь играет сестра Шнебелен по имени Даниэлла, она же, в основном, и поёт, иногда деля микрофон с братом Шнебеленом. Его зовут Ник. По всей видимости, третьему ребенку в семействе Крису достались барабаны и совет сидеть и помалкивать. Отцом всей троицы был папа Билл, служивший гитаристом в группе «Маленькая Ева». Он-то и привил детям любовь к тяжелому ритм-энд-блюзу и Led Zeppelin. Сначала отпрыски обретались по разным другим бандам, но наконец решили, что лучше играть почитаемую музыку вместе и под вывеской Trampled Under Foot записали к настоящему моменту четыре альбома.