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TopList

№617

:::17.05.2016

Moderat

III

(p) 2016
У

же в третий раз появляется здесь супергруппа Moderat со своим, соответственно, третьим альбомом. Вместо названий двое участников проекта Modeselektor Gernot Bronsert и Sebastian Szary плюс Sasha Ring из Apparat предпочитают римскую нумерацию своих лонгплеев. Так что здесь как никогда уместна аналогия с книжным трёхтомником. В делюксовом исполнении лейбл Monkeytown предлагает вариант пластинки аж на трёх дисках с инструментальными версиями и другими бонусами — но по-настоящему интересен, конечно, основной, оригинальный материал первого блинчика. Modearat, в целом, жмут на знакомые педали, задавая инди-поп песням повороты то в нераздражающий r`n`b, то в умеренно экспериментальное техно, не забывая о ласковой силе жирного баса. Не обходится и без заимствований из The xx и Massive Attack (в треке «The Fool»). Ну так это правильные заимствования. Угрожающая обложка альбома удивительным образом диссонирует с его содержанием: красиво и тепло исполненными песнями слегка уставших, но который год находящихся в стабильно хорошей форме музыкантов.


Pink Mountaintops

Get Back

(p) 2014
О

т качественной электроники перейдём к добротнейшему панку канадского производства. Есть такой человек Стивен МакБин, он заправляет как вокалист и автор песен в психоделической группе Black Mountain. А его сайд-проект называется Pink Mountaintops (как видим, везде фигурируют горы). И если основная группа Стивена больше сосредоточена на классическом роке и спейс-психоделике, то Pink Mountaintops, видимо, нужны ему для своеобразного отдохновения и лёгкой ностальгии. Здесь больше реверансов не только в сторону панка, но и в общую атмосферу середины 1980-х гг. — туда, поближе к эпохе расцвета The Smiths. Не случайно же пластинка называется «Get Back», и не случайно Стивен вспоминает о «втором лете любви 1987 года». Также он поёт о продаже души, между прочим. Вместе с продюсером автор рекрутировал для записи нескольких музыкантов, в том числе из группы Dinosaur Jr. Несколько песен были записаны в домашней студии МакБина при участии одного из давних коллабораторов и драм-машины. Остальные — в расширенном составе в студии. «Get Back» получился далеко не только про панк: он как срез эпохи. По словам автора, ему не хотелось делать сентиментальную пластинку о юности; альбом, скорее, о том, как постараться, чтобы страсть и огонь тех дней продолжали и сегодня подогревать кровь.


Protoje

Ancient Future

(p) 2015
П

очему урожденный Oje Ken Ollivierre стал называть себя Протеже, досконально неизвестно. Родился этот парень на Ямайке, да ещё в музыкальной семье. Его мама певица, а отец — звезда стиля калипсо; как Оже Кену было не пойти по семейному пути? Прежде, чем записать свой лучший и явно ориентированный на широкую аудиторию лонгплей, Protoje выпустил несколько удачных синглов и зарабатывал себе стабильную репутацию в качестве диджея. «Ancient Future» — такой оксюморон был им выбран для названия. Как и большинство молодых музыкантов, стремящихся вырваться за пределы только лишь узкоспециального даба или регги, Protoje при помощи авторитетного продюсера сотворил увлекательное послание, где есть место и политическим лозунгам и романтической лирике, и пространству для высказываний приглашённых музыкантов. Куда же без них, тем более, когда ты делаешь откровенную ставку на коммерчески успешный релиз? Уже в первом треке в качестве протеже Протеже оказывается малоизвестный артист Mortimer. Оже Кен и дальше не пытается всех затмить. «Ancient Future» органично сочетает вполне олдскульное reggae, хип-хоп, ска и милое попсовенькое диско.


Arca

Xen

(p) 2014
«X

en» — дебютная пластиночка венесуэльца Алехандро Герши aka Arca. Как продюсер, он успел поработать с Björk, Канье Уэстом и FKA Twigs, прежде чем осуществить первые опыты в качестве музыканта. До этого Алехандро выпустил лишь пару EP и два года назад стартовал не где-нибудь, а на Mute Records. Там же успел выйти в 2015 году и второй лонгплей. «Xen» — увлекательный образец абстрактно-дискретной электронной музыки, вряд ли способной быть мейнстримом для кого-то, но идеально работающей в качестве отвлекающего манёвра. Заимствования из, кажется, всех музыкальных пластов, короткие мелодические штрихи, заикания, обрывки голосов и сбивчивый пульс — все составляющие не уникальны. Но в голове каждого артиста (в данном случае Арки) они формируются в неповторимые комбинации, и за этим превращением молекулярного хаоса в единый звуковой атом наблюдать, как минимум, интересно.


Rosanne Cash

The River & The Thread

(p) 2014
В

сем, конечно, знаком Джонни Кэш, великий американский кантри-певец. Недавно мы, кстати, слушали песни с его чудом обнаруженной уже после смерти пластинки «Out Among The Stars». У Джонни есть старшая дочь Розанна, которая с успехом следует по стопам отца. Альбом «The River & The Thread» — первый за восемь лет привет от Розанны, сумевшей стать если и не такой масштабной, как отец, но вполне статусной фигурой стиля. Дебютный её диск вышел, к слову, 36 лет назад. «The River & The Thread» — альбом-путешествие, предпринятое певицей вместе со своим мужем, соавтором, аранжировщиком, вокалистом и гитаристом Джоном Левенталем. Реки, дороги, города, жизни, быль и небыль — всё читается как главы дневника, и уже после третьей песни не дослушать альбом невозможно. В нём есть и фолк, и блюз, и немного рока — и, что особенно приятно, альт-кантри в духе самих Cowboy Junkies.


Yann Tiersen

Infinity

(p) 2014
П

оследним героем 617-го выпуска нашей программы будет Yann Tiersen, разносторонний французский композитор и дирижёр, известный не только по музыке к фильму «Амели», но и как автор нескольких суперинтересных пластинок, в большей степени ориентированных на рок. Последний на данный момент его диск датирован 2014 годом, называется он «Infinity» и выпущен лейблом Mute. Особенностью этой работы стало то, что здесь нет ни одной песни на французском языке. Зато есть на английском, фарерском, исландском и бретонском. Придумывая альбом, композитор явно находился под влиянием музыки стран экстремально северной Европы (особенно, тамошнего пост-рока) и, видимо, был зачарован их угрюмой и вместе с тем притягательной аурой. Видимо, отсюда и «Бесконечность», за горизонтом которой нет ничего, кроме загадочного моря, с каждым узлом на север всё сильнее дышащего льдом. Этим и напитана монохромная кинематографичность диска.


Подкаст №617

17.05.2016:::22:00:::91 FM


  1. Moderat :::

    Running

    скачать
  2. Moderat :::

    Intruder

    скачать
  3. Arca :::

    Thievery

    скачать
  4. Arca :::

    Fish

    скачать
  5. Pink Mountaintops :::

    The Second Summer of Love

    скачать
  6. Pink Mountaintops :::

    Wheels

    скачать
  7. Protoje feat. Mortimer :::

    Protection

    скачать
  8. Protoje feat. Sevana :::

    Love Gone Cold

    скачать
  9. Rosanne Cash :::

    The Sunken Lands

    скачать
  10. Rosanne Cash :::

    Modern Blue

    скачать
  11. Yann Tiersen :::

    Slippery Stones

    скачать
  12. Yann Tiersen :::

    Steinn

    скачать

Максим Горданов
17.05.2016

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