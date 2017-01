:::

сем, конечно, знаком Джонни Кэш, великий американский кантри-певец. Недавно мы, кстати, слушали песни с его чудом обнаруженной уже после смерти пластинки «Out Among The Stars». У Джонни есть старшая дочь Розанна, которая с успехом следует по стопам отца. Альбом «The River & The Thread» — первый за восемь лет привет от Розанны, сумевшей стать если и не такой масштабной, как отец, но вполне статусной фигурой стиля. Дебютный её диск вышел, к слову, 36 лет назад. «The River & The Thread» — альбом-путешествие, предпринятое певицей вместе со своим мужем, соавтором, аранжировщиком, вокалистом и гитаристом Джоном Левенталем. Реки, дороги, города, жизни, быль и небыль — всё читается как главы дневника, и уже после третьей песни не дослушать альбом невозможно. В нём есть и фолк, и блюз, и немного рока — и, что особенно приятно, альт-кантри в духе самих Cowboy Junkies.