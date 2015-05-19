№597:::19.05.2015
Best Coast
California Nights(p) 2015
щё немного, и о Best Coast можно было бы и забыть — ведь предыдущий лонгплей летнего и моторного сёрф-инди они записали три года назад. Но дуэту потребовалось время не только для сочинения нового материала, но и для несколько иной его упаковки. Как хорошо написал один рецензент, «иногда бэнду нужно расти дальше или отправляться домой». Best Coast (они же Бетани Косентино и Бобб Бруно) предпочли рост, сопряженный с креном в сторону мейнстримового рока, что, как мне кажется, удалило лёгкость и завидное ребячество из их музыки. Тяжеловесные слои гитар вместо порхания, пение Бетани будто она выступает как минимум на стадионе и невесть откуда взявшаяся грузность придают «Калифорнийским Ночам» сходство с пароходом, бросившим якорь и не заметившим, что вода куда-то ушла, и корпус прочно засел в песок. Но и сказать, что на такой мели плохо, тоже будет неправдой. В конце концов, бывшее судно можно превратить в бар, где такая музыка точно будет обеспечивать прирост клиентов. Хватит, напорхались, напрыгались по бережку, покатались на волнах сёрфа, давай-ка, Бобби, поиграем рок для всех!
- Best Coast :::
Fine Without You
- Best Coast :::
When Will I Change
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Red Snapper
Hyaena(p) 2014
а концерте вторых гостей программы мне посчастливилось побывать всего-то две недели назад в Праге. Англичане Red Snapper, успевшие записать несколько запоминающих дисков (в том числе и мой любимый «Making Bones») сегодня уже, конечно, не воспринимаются как радикальные новаторы, стремящиеся соединить электронную музыку с джазом и использовать не лэптопы и синтезаторы, а контрабас, гитары, саксофон и другие живые инструменты. Но всему своё время, и решившие реанимировать группу Али Френд и компания выступают, в первую очередь, как очень сильный концертный состав. Сам Али говорит: «мы акустическая группа, которая любит поковыряться в пультах». Прошлогодний альбом Red Snapper называется «Гиена», и это новый саундтрек к сенегальской картине 42-летней давности «Туки-Буки». Первостепенная заслуга в его написании принадлежит барабанщику группы Ричарду Тейру. Пьесы здесь, преимущественно, инструментальные: былых вокалисток нет, но к микрофону подходит Френд, хоть и редко. Музыка Red Snapper объяснимо качнулась в сторону афробита, а Али кроме виртуозного владения контрабасом продемонстрировал игру на коробочке с очень специфическим звуком (видимо, африканской). Замечу, что на концерте номер, где её применение наиболее заметно, звучал куда более драйвово и экспрессивно.
- Red Snapper :::
Herder Can Dance
- Red Snapper :::
Wonky Bikes
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Snog
Babies In Consumerland(p) 2013
abies In Consumerland» («Детки в мире потребления») — так называется последний пока диск австралийского антиглобалиста Дэвида Трассела, известного по своему трио Snog, что означает „французский поцелуй“. Дэвид собрал группу (куда кроме него входят Джулия Бёрк и Тим МакГроу) в Мельбурне уже 27 лет назад и всё это время доступными способами клеймит консюмеризм, равнодушие, фашизм и остальные пороки социума. В качестве «доступных способов» выступают самые разные стили, от индастриэла и техно, до кантри, инди-рока, фанка и так далее. Трассел в своё время говорил, что название группы в первую очередь имеет отношение к марксистскому тезису о равенстве всех людей. Если вы по каким-то причинам не согласны с жёсткой позицией австралийцев, не отдать должное их музыке невозможно. Как правило, (и «Babies In Consumerland» — не исключение) за основу берется EBM или industrial, который может качнуть в любую сторону, от синти-попа, до сокрушительного нойза. Воют сирены, электрические разряды предрекают нашему обществу невеселую участь, Snog поют о бывшем нацисте и мистике, члене «Аненербе» Отто Ране, написавшем книгу «Крестовый поход против Грааля»; о том, что всё под чьим-то контролем, игрушках Адольфа и апокалипсической усталости. Всё по-честному.
- Snog :::
The Corporate Homoerotic Cycli
- Snog :::
Bleak Is My Favourite Cheak
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Klangkarussell
Netzwerk(p) 2014
уэт Klangkarussell, что означает «Карусель Звуков», основали два года назад Tobias Rieser и Adrian Held. Познакомились они в Зальцбурге, к тому времени Хелд уже имел некоторый музыкальный опыт, выступая под собственным именем. Первой запоминающейся композицией дуэта стал инструментальный приджазованый трек «Sonnentanz», получивший широкую известность в вокальном варианте под названием «Sun Don`t Shine» с участием британского соул-певца Уилла Хёрда. На дебютном долгоиграющем диске «Netzwerk» присутствуют оба варианта, а Хёрд поёт ещё в одном треке. Самым ярким моментом всего диска является одноимённый «Netzwerk» («Falls Like Rain») с африканскими мотивами, на который снят захватывающий дух клип.
- Klangkarussell :::
Netzwerk (Falls Like Rain)
- Klangkarussell :::
Sonnentanz (Sun Don`t Shine)
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Fennesz
Becs(p) 2014
Австрии с электронной музыкой исторически всё в полном порядке. Не буду приводить в пример своих любимых даунтемперов, а сразу перейдём к следующему, менее попсовому, чем предыдущие его земляки, участнику программы. Зовут его Кристиан Феннеш, и проект у него созвучен фамилии. Мастер электроакустики посвятил свою новую работу родному городу. Альбом называется «Becs», ведь именно так будет по-венгерски Вена, бывшая столица исчезнувшей империи, величественная и словно потерянная. Королева есть — королевства нет. Об этом и музыка её жителя, талантливого мелодиста и выдающегося умельца по части глитч-эмбиента. Его произведения, как семь отдельных нарисованных картин — ценных и как одно целое. Им можно было бы приклеить ярлык «атмосферные», если бы не доза статной, электрической царственности в каждом фрагменте. Ты как будто плывешь в карете по застывшим улицам города, мимо площадей и дворцов, сквозь стены которых и слои времени прорываются звуки фортепиано, и каждый камень мостовой стремится рассказать свою историю быстрее соседа.
- Fennesz :::
Static Kings
- Fennesz :::
Becs
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Mayra Andrade
Lovely Difficult(p) 2013
евица с островов Кабо-Верде Майра Андраде родилась на Кубе, в то время как её отец боролся за свободу и независимость родины. Позже Майра через Африку перебралась в Европу и сегодня живёт и работает в Париже. Её четвёртый альбом называется «Lovely Difficult». Андраде начала петь в ранней юности, и она, если можно так сказать, представитель новой генерации артистов с Кабо-Верде, следующих за Цезарией Эворой. Тридцатилетняя певица владеет несколькими языками: она поёт на английском, креольском, португальском и французском. Самое интересное, что перемена практически неощутима — главное здесь ласковый как островное солнце шарм. Этого она и добивалась со своими музыкантами, говоря, что не хотела грубого овощного салата из разных языков, а стремилась создать особое наднациональное настроение. Кроме традиционных морн и коладер в музыке Майры сплелись шансон и регги, акустический фолк.
- Mayra Andrade :::
We Used To Call It Love
- Mayra Andrade :::
Les Mots D`Amour
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Подкаст №59719.05.2015:::22:00:::91 FM
- Best Coast :::
Fine Without You
- Best Coast :::
When Will I Change
- Red Snapper :::
Herder Can Dance
- Red Snapper :::
Wonky Bikes
- Snog :::
The Corporate Homoerotic Cycli
- Snog :::
Bleak Is My Favourite Cheak
- Klangkarussell :::
Netzwerk (Falls Like Rain)
- Klangkarussell :::
Sonnentanz (Sun Don`t Shine)
- Fennesz :::
Static Kings
- Fennesz :::
Becs
- Mayra Andrade :::
We Used To Call It Love
- Mayra Andrade :::
Les Mots D`Amour
Максим Горданов
19.05.2015
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