:::

С

момента первого появления The Kills в этой программе прошло уже 11 лет. Американка Элисон Моссхарт и англичанин Джеми Хинс — в своё время придумавшие себе псевдонимы, соответственно, W и Hotel —записали уже не один диск, но именно «No Wow» казался эталонным, а все другие проскакивали мимо плейлистов. Поступить так же с «Ash & Ice» было бы непростительно. «Пепел и Лёд» стал пятым студийном релизом The Kills, и, надо сказать, он получился на загляденье — а точнее, заслушивание. Здесь вы не найдете рубящего наотмашь рок-н-ролла, как в случае с The Dead Weather. В компании с Хинсом Элисон работает тоньше: каждую песню хочется переслушивать и рассматривать, словно это снежный шар с таящимися внутри секретами. Электронные приправы очень идут минималистичной манере игры Джеми на гитаре. Калейдоскоп стилей вертится легко на шампуре основной конструкции, и даже привычные темы одиночества и ощущения, что всё катится к чертям, обыгрываются Элисон в диапазоне от чуть ли не гламурного блеска до доставания очередной порции стрел из раненого сердца. Интересно, что на обратной стороне обложки пластинки напротив каждой песни располагается определенный символ. 15 фэнов удостоились чести набить себе такие же татуировки, и для многих они стали первыми.