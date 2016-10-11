№625

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The Kills Ash & Ice (p) 2016

С момента первого появления The Kills в этой программе прошло уже 11 лет. Американка Элисон Моссхарт и англичанин Джеми Хинс — в своё время придумавшие себе псевдонимы, соответственно, W и Hotel —записали уже не один диск, но именно «No Wow» казался эталонным, а все другие проскакивали мимо плейлистов. Поступить так же с «Ash & Ice» было бы непростительно. «Пепел и Лёд» стал пятым студийном релизом The Kills, и, надо сказать, он получился на загляденье — а точнее, заслушивание. Здесь вы не найдете рубящего наотмашь рок-н-ролла, как в случае с The Dead Weather. В компании с Хинсом Элисон работает тоньше: каждую песню хочется переслушивать и рассматривать, словно это снежный шар с таящимися внутри секретами. Электронные приправы очень идут минималистичной манере игры Джеми на гитаре. Калейдоскоп стилей вертится легко на шампуре основной конструкции, и даже привычные темы одиночества и ощущения, что всё катится к чертям, обыгрываются Элисон в диапазоне от чуть ли не гламурного блеска до доставания очередной порции стрел из раненого сердца. Интересно, что на обратной стороне обложки пластинки напротив каждой песни располагается определенный символ. 15 фэнов удостоились чести набить себе такие же татуировки, и для многих они стали первыми.

The Kills ::: Hard Habit To Break

The Kills ::: Days Of Why And How

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Видеоклип

Dieter Meyer Out Of Chaos (p) 2014

Д итер Мейер, половина швейцарского дуэта Yello — одних из тех, кто стоял у истоков зарождения электронной поп-музыки. Не так давно мы знакомились с сольником его коллеги по предприятию Бориса Бланка, записанного с певицей Малией, а сегодня в плейлисте треки с диска Мейера «Out Of Chaos». Причем, он лишь второй у швейцарца за долгую творческую биографию, в основном, посвященную Yello. Дух последних в сольных приёмах Дитера, написавшего все до одной композиции в одиночку, не так уж и заметен, как можно было предположить. Автор умело использует и пост-панк, и кабацкий шансон в духе Уэйтса, и много чего ещё, притворяясь таким ночным ангелом-хранителем, парящим над старым городом, дабы присмотреть за теми, кто неверной походкой возвращается домой. Кто-то — для того, чтобы пригреться у теплящегося очага, а кто-то — чтобы с нерассказанной историей и тяжелым сердцем провалиться в короткий одинокий сон. Тема разбитого и страдающего от любви мужского сердца для заслуженного ветерана едва ли не самая актуальная.

Dieter Meyer ::: Lazy Night

Dieter Meyer ::: Paradise Game

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Видеоклип

Yelle Compliment Fou (p) 2014

В отличие от экспериментальной, ироничной и зачастую абсурдистской поп-философии знаменитых Yello, наши сегодняшние гости французы Yelle куда более ориентированы именно на поп-музыку для широкого сектора. Певица Julie Budet (собственно, и взявшая себе сценический псевдоним Yelle) и Jean-Francois Perrier (решивший, что на сцене он будет фигурировать как Grand Mariner) создали свой электро-поп дуэт десять лет назад. Сходу записанный трек попал во французский топ-5 и как-то очень быстро Yelle стали своими на тамошней танцевальной электропоп-сцене. Их третий лонгплей «Complement Fou» выдерживает баланс между сахарным дансингом и номерами гораздо интереснее, как пьесы из плейлиста.

Yelle ::: Florence En Italie

Yelle ::: Un Jour Viendra

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Видеоклип

N o-Maddz в прошлом году отпраздновали свой 15-й день рождения. У истоков коллектива стояли четверо однокашников из колледжа Кингстона — причем, изначально No-Maddz задумывались не как музыкальная группа, а как кружок или сообщество даб-поэтов (что-то в стиле знаменитого Линтона Квези Джонсона, судя по всему). Вся четвёрка в разные годы удостаивалась престижной ямайской молодёжной премии за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, между прочим. Принимая участие в различных фестивалях, первый альбом именно как музыкальная группа No-Maddz выпустила только в 2010 году. Новый диск, как водится, очень разнообразный. Здесь нашлось место и регги, и дабу, и интересной поэзии — и, судя по тому, как слаженно работают старые друзья в студии, объяснимы их призы и награды за живые перфомансы.

No-Maddz ::: Sun Comes Up

No-Maddz ::: Let’s Dance

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Видеоклип

П евица, поэтесса и писательница из города Крайстчерч (хорошее такое христианское название), что в Новой Зеландии. Её настоящее имя Клэр Грейтер, но с гитарой и на сцене она известна как Флип Грейтер. Кроме увлечения музыкой Клэр-Флип — известная вегетарианка и даже гурман вегетарианской кухни, если это возможно вообще, конечно. Её записанный в Париже четвертый диск называется «Pigalle», и это такой меланхоличный гитарный трип с песнями про улыбки незнакомцев, игры в прятки и поиск тёмных сил. Чем-то она напоминает мою любимую (на данный момент) певицу Андреа Шрёдер, но о ней будет разговор более подробный и совершенно особенный. Один из треков записан дуэтом с Николасом Керром из Poni Hoax.

Flip Grater ::: Diggin for the Devil

Flip Grater ::: Hide and Seek

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Видеоклип

Подкаст №625 11.10.2016 ::: 22:00 ::: 91 FM





The Kills ::: Hard Habit To Break The Kills ::: Days Of Why And How Dieter Meyer ::: Lazy Night Dieter Meyer ::: Paradise Game Yelle ::: Florence En Italie Yelle ::: Un Jour Viendra No-Maddz ::: Sun Comes Up No-Maddz ::: Let’s Dance Flip Grater ::: Diggin for the Devil Flip Grater ::: Hide and Seek Максим Горданов

11.10.2016

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