конце прошлого века была такая достаточно известная в своей нише гитарно-индустриальная группа Six Finger Satellite. Очень она мне нравилась, но, как и многие другие достойные коллективы, распалась. Зато продолжил заниматься музыкой один из её участников John MacLean. Правда, не сразу. Сначала Джону удалось выкарабкаться из наркотического омута, чему в немалой степени поспособствовал небезызвестный Джеймс Мёрфи. Со второго захода MacLean, придумавший себе арт-ник The Juan MacLean, стал делать музыку гораздо менее агрессивную, нежели во времена Six Finger Satellite, но ничуть не менее качественную. Взяв за основу надменное диско, он добавил немного детройтского техно, чикагского хауса, фанка, инди, электро и синти-попа, пригласил вокалистку с китайскими корнями Nancy Whang и записал три альбома. Самый свежий — «In A Dream», и он же самый лучший. Изящно комбинируя перечисленные элементы, Джон и Нэнси написали как минимум три выдающиеся танцевальные песни, попавшие в итоге на диск.