№586

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The Juan Maclean In A Dream (p) 2014

В конце прошлого века была такая достаточно известная в своей нише гитарно-индустриальная группа Six Finger Satellite. Очень она мне нравилась, но, как и многие другие достойные коллективы, распалась. Зато продолжил заниматься музыкой один из её участников John MacLean. Правда, не сразу. Сначала Джону удалось выкарабкаться из наркотического омута, чему в немалой степени поспособствовал небезызвестный Джеймс Мёрфи. Со второго захода MacLean, придумавший себе арт-ник The Juan MacLean, стал делать музыку гораздо менее агрессивную, нежели во времена Six Finger Satellite, но ничуть не менее качественную. Взяв за основу надменное диско, он добавил немного детройтского техно, чикагского хауса, фанка, инди, электро и синти-попа, пригласил вокалистку с китайскими корнями Nancy Whang и записал три альбома. Самый свежий — «In A Dream», и он же самый лучший. Изящно комбинируя перечисленные элементы, Джон и Нэнси написали как минимум три выдающиеся танцевальные песни, попавшие в итоге на диск.

The Juan Maclean ::: A Simple Design

The Juan Maclean ::: I`ve Waited For So Long

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В осьмой альбом мистера Йохансона, сочинившего отличную песню «Мистер Фредриксон», называется «Таракан». Встречам с противными инсектами мало кто рад, в отличие от знакомства с такими пластинками. Не знаю, насколько сильно меняется Jay Jay в музыкальном плане. Очевидная трансформация, конечно, была в момент выпуска альбома «Antenna», но во всех остальных случаях — начиная с незабываемого лонгплея «Whisky» — в основе мелодических построений шведа лежат downtempo и trip-hop. Пусть теперь ставка и делается не на обилие сэмплов, а на живой звук, фортепианный эмбиент и баллады под одну лишь гитару. Может быть, колебания музыкальной текстуры не так бросаются в глаза из-за манеры пения Йохансона и его голоса, все эти годы говорящего себе и нам о том, что какие бы изменения не происходили в жизни человека, он всегда будет страдать от одиночества.

Jay-Jay Johanson ::: Mr. Fredrikson

Jay-Jay Johanson ::: Coincidence

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Marianne Faithfull Give My Love To London (p) 2014

К оличество известных и даже культовых персонажей, принявших участие в записи «Give My Love To London», как и подобает масштабу автора, внушительно. Отрадно, что в данном случае работа от этого выигрывает, и можно сказать, что точно входит в пятерку лучших пластинок певицы точно входит. Фэйтфулл обращается к творчеству равновеликого Коэна, исполняет песню Роджера Уотерса, выдаёт архаичный психоделик-рок в написанной вместе с Эдом Харкортом композиции «True Lies» и погружается в дымные кабаре Веймарской республики. Ник Кейв написал для неё песню «Поздний викторианский холокост», и она исполняет её словно Дэвид Тибет — а с Анной Кальви была сочинена лучшая здесь автобиографическая «Falling Back», в которой Марианн бросает долгий взгляд назад.

Marianne Faithfull ::: Mother Wolf

Marianne Faithfull ::: Falling Back

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Faya Dub On The Road (p) 2014

C разу девять французских растаманов входят в состав Faya Dub. Основан он был 16 лет назад Эриком Галтье, известным под кличкой Рико. Остальные участники влились из близких направлений: регги, соула, джаза и хип-хопа. Свой стиль они классифицируют именно как jazzy-reggae. Инструментальным бэндом Faya Dub был не всегда. Во время записи первых двух лонгплеев к сотрудничеству были привлечены несколько разностилевых вокалистов. Один специализировался на блюзе, другой на соуле, третий на регги и так далее. Новый, четвёртый диск называется «On The Road». Он записывался вживую, в хорошем смысле по старинке, чтобы сохранить подлинность оркестрового звучания. Перед записью Faya Dub оттачивали исполнительское мастерство на одной из концертных площадок Афин, и в качестве реверанса первый трек они назвали греческим словом «Tikanis», что означает «Как дела?». Однако для плейлиста программы я выбрал другие дорожки.

Faya Dub ::: Rebirth

Faya Dub ::: Pas à Pas

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Goldfrapp Tales of Us (p) 2013

В заключение познакомимся с шестым студийным релизом английского дуэта Goldfrapp. Пластинка называется «Истории о нас», и она идеально подходит для позднеосенних или зимних уединенных вечеров, когда красота музыки раскрывается перед внимательным слушателем, который никуда не торопится. Диски Элисон Голдфрапп и Уилл Грегори выпускают на культовом инди-лейбле Mute. Первые их преимущественно электронные шаги оставляли меня равнодушным. «Tales of Us» производит совсем другое впечатление интимным полумраком композиций, со скрипкой, струнными и осторожным пением Элисон. Стихи и песни были рождены добровольным отшельничеством певицы. Она удалилась от городской суеты, не выступала, смотрела чёрно-белое кино, слушала Жака Бреля и всё того же Леонарда Коэна. Теперь у неё в фаворе не электронная синтетика, а прозрачная акустика. Черно-белую обложку она объясняет тем, что чёрный цвет лучше всего передает пустоту пространства альбома. Но такая «пустота» обычно бывает куда насыщенней витиеватого нагромождения звуков.

Goldfrapp ::: Thea

Goldfrapp ::: Drew

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Подкаст №586 18.11.2014 ::: 22:00 ::: 91 FM





The Juan Maclean ::: A Simple Design The Juan Maclean ::: I`ve Waited For So Long Jay-Jay Johanson ::: Mr. Fredrikson Jay-Jay Johanson ::: Coincidence Marianne Faithfull ::: Mother Wolf Marianne Faithfull ::: Falling Back Faya Dub ::: Rebirth Faya Dub ::: Pas à Pas Goldfrapp ::: Thea Goldfrapp ::: Drew Максим Горданов

18.11.2014

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