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TopList

№584

:::28.10.2014

CocoRosie

Tales of Grass Widow

(p) 2013
З

амечательная пластинка вновь получилась у Сьерры (она же Рози) и Бьянки (она же Коко) Кэседи. «Сказки соломенной вдовы» их пятый за десять лет лонгплей, и, честно говоря, проходных или слабых записей за сёстрами не водится. Они придерживаются своего пути, создавая словно параллельный реальности, повествовательно-игрушечный универсум, где у сказок далеко не всегда счастливый конец, а куклы и прочие представители детского мира могут причинить вред. Все атрибуты, сделавшие CocoRosie теми, кто они есть в музыкальном мире, на месте. Даже участие Энтони Хигерти не воспринимается как самоповтор. В первую очередь, потому что качество материала традиционно высоко. Говоря о привычном уровне музыки Cocorosie, можно даже выставить альбому «Tales of a Grass Widow» высший балл в дискографии дуэта. Оттачивая манеру, комбинируя электронику со звуками арфы, клавесина, флейты и других инструментов, Сьерра и Бьянка обращаются к мистике и каким-то таким фольклорным образам, корням и сказаниям, которые, может, лучше оставить в покое с точки зрения здравомыслящего человека и не будить вековую хтонь. Продюсер Валгейр Сигурдсон добавил пластинке нордического равновесия, и на первый план вышли именно чудесные песни, фундамент фолктроники CocoRosie. В некоторых сёстры продолжают играть разные роли, как, например в «Gravediggres» — диалоге молодой девушки и старушки. Игра противоречивых характеров, непохожих вокалов и ощущение полной свободы самовыражения как были, так и остаются уже в пятый раз решающим козырем сформированного в Париже предприятия.


Robert Plant and The Sensational Space Shifters

Lullaby and... The Ceaseless Roar

(p) 2014
R

obert Plant and The Sensational Space Shifters — так полностью именуется группа, ведомая легендарным 64-летним вокалистом. Вернувшийся в родную Англию Плант продолжил работу с некоторыми из музыкантов, принимавшими участие в его предыдущих проектах. Идол хард-рока и тяжёлого ритм-энд-блюза старается находить что-то новое, радикально не изменяя стилям, олицетворением которых он стал в сердцах миллионов. К безусловным удачам Роберта Планта следует отнести, например, его совместную запись со звездой стиля bluegrass Элисон Краусс. На новой пластинке можно услышать игру бристольского клавишника Джона Бэггота (отметившегося недавним сотрудничеством с Анной Калви); гитаристов Джастина Адамса и Скина Тайсона, использующих порядка десяти модификаций щипковых инструментов; басиста Билли Фуллера, работавшего с Ником Кейвом; барабанщика Дейва Смита и гамбийца Джулдэ Кэмера, ответственного за африканские инструменты. Каждый из этих Sensational Space Shifters привносит свои краски в ритмическую структуру и настроение альбома, где есть место всему: от блюза, хард-рока и психоделика до электроники, кантри и этно. Отчаянно всем рекомендую этот диск прямиком в личную коллекцию — причем, не скачивая. Пластинки с таким оформлением желательно иметь на физическом носителе.


Tinavie

Kometa

(p) 2013
«В

последнее время меня очень вдохновляют размышления о космосе, фантазии человека на тему того, что мы живем на одной из множества планет, которая по сути лишь частичка чего-то очень большого и непостижимого». Эти слова о третьем LP группы «Комета» принадлежат лидеру и основателю московского коллектива Tinavie — певице, клавишнице, скрипачке и автору песен, известной под именем Тина. За шесть лет существования Tinavie успели выступить на нескольких фестивалях, многие из которых были с явным джазовым уклоном, выпустить три диска и подкупить многих своим профессионализмом и нездешним качеством записанного материала. Во многом это объясняется тем, что и сооснователь группы Дмитрий Зильперт, и другие музыканты играют или играли в параллельных проектах в диапазоне от бэнда Инны Желанной и «Весны на улице Карла Юхана» до нового проекта Евгения Фёдорова Zorge и Huun Huur Tu. Джаза в их музыке действительно много — точнее, ню-джаза, а также даунтемпо, инди-рока, эмбиента. Тина замечает, что они играют поп-музыку в самом широком смысле, и это верно — но больше других, как мне кажется, на Tinavie повлияли Cocteau Twins и замечательный электронный дуэт Olive (достаточно послушать композицию «Hey You»).


Woodkid

The Golden Age

(p) 2013
Т

акже прошлогодний релиз, о котором лучше сказать поздно, чем никогда, потому что, уверен, большая часть слушателей с ним уже знакома. Это альбом суперталантливого в разных областях человека, чье настоящее имя Йоанн Лемуан, более известного как Woodkid. Концептуальное произведение уроженца Лиона, специалиста по шелкографии, дизайнера, клипмейкера и музыканта называется «Золотой век». И, если верить его автору, век этот безвозвратно ушёл. Woodkid как-то сказал, что хочет, чтобы те, кто слушает его музыку, чувствовали себя настоящими героями. Как ни странно, так и происходит, потому что каждый слышит истории про себя — пусть не стопроцентную кальку какого-то периода отдельной жизни, но некую общую правду. Похоже, Йоанн и вправду искренен и знает, что говорить, и как это лучше всего донести до сердца юной девушки или средних лет мужика, вообще-то обычно отдающего предпочтение группе Sepultura. Первая будет рыдать навзрыд, второй вспомнит, как скупо ронял слезу много лет назад, когда уходило настоящее чувство. Богато оркестрованный, чуть минорный, но не упаднический фолк-поп, такой немного грустный взгляд на любовь находит отклик у самых разных людей. А внимание Woodkid держит мастерски, снимая клипы не только для Ланы Дель Рей, но и для вящей убедительности собственных слов.


Clannad

Nadur

(p) 2013
В

заключение сегодня у нас будет пластинка ветеранов кельтского поп-фолка — знаменитой группы Clannad. Многие их недолюбливают за пристрастие к нью-эйджу, который я тоже терпеть не могу, но, считаю, что на любом альбоме Clannad есть две-три свободные от ненужных примесей композиции. В прошлом году коллектив отметил 40-летний юбилей выпуском диска «Nadur». Если мне не изменяет память, предыдущее появление Clannad на «ТСЛ» было в 1998 году, когда вышел их очень успешный лонгплей «Landmarks». Прошло столько времени, но за этот период у них не выходило студийных релизов: «Nadur» — первый за 16 лет, не считая сборников и концертников. Напомню, что ядром группы является семейство Бреннан и, в частности, певица Мойя Бреннан. Сестра Мойи, также числившаяся в составе Clannad, стала популярной исполнительницей Эньей. Песни ирландцы исполняют на гэльском и английском языках.


Подкаст №584

28.10.2014:::22:00:::91 FM


  1. CocoRosie :::

    After The Afterlife

    скачать
  2. CocoRosie :::

    Tears For Animals

    скачать
  3. CocoRosie :::

    Villain

    скачать
  4. Robert Plant and The Sensational Space Shifters :::

    House Of Love

    скачать
  5. Robert Plant and The Sensational Space Shifters :::

    Up On The Hollow Hill (Understanding Arthur)

    скачать
  6. Tinavie :::

    Bullets

    скачать
  7. Tinavie :::

    Hey You

    скачать
  8. Woodkid :::

    The Great Escape

    скачать
  9. Woodkid :::

    I Love You

    скачать
  10. Clannad :::

    Tobar An tSaoil

    скачать
  11. Clannad :::

    Vellum

    скачать

Максим Горданов
28.10.2014

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