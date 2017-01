:::

Т

еперь поговорим об очередной удачной записи продюсера, теоретика, гения электронной музыки, мастера саунд-дизайна, сохранившего тягу к эксперименту до сегодняшнего дня. Имеется в виду Брайан Ино, менее месяца назад отметивший 66-летие. В этом году Ино вместе с участником известного электронного дуэта Underworld Карлом Хайдом выпустил одну за другой сразу две пластинки. До второй я ещё не добрался, а первую успел оценить по достоинству.



Страсть Ино к различным коллаборациям известна. На протяжении всей сольной карьеры отец «эмбиента» сотрудничал не только с такими столпами, раздвигающими привычные музыкальные рамки, как Роберт Фрипп или Дэвид Бирн. Не углубляясь в его фундаментальную дискографию, достаточно вспомнить работу трёхлетней давности «Drums Between The Bells», созданную в соавторстве с английским поэтом Риком Холландом.



Первая часть сотрудничества с Карлом Хайдом получила название «Someday World». Она состоит из девяти совместно сочиненных и спетых песен, что и стало главным её достоинством. Большинство из треков хороши с точки зрения и мелодии, и текстов-размышлений о пройденном пути. С одной стороны, результат мне напомнил сольные пластинки Брайана 1970-х, как, например, «Before and After Science»; с другой, показал заметное увлечение обоих авторов афробитом и полиритмией, стремлением вдохнуть максимум изящества в ландшафтную электронику, насыщенную звучанием клавишных. Сыграно всё тоже почти полностью Ино и Хайдом. Последний, в основном, использует гитару, а мэтр колдует над по-гайгеровски запутанными проводами и пультами. Вживую их выступление мало похоже на перфоманс дуэта, так что список соучастников записи стоит хотя бы вскользь упомянуть. Это Энди Маккей из Roxy Music, барабанщик Джон Рейнольдс, сопродюсер альбома, мультиинструменталист Фред Гибсон, Уилл Чемпион из Coldplay и дочь Ино Дарла, выступившая в роли бэк-вокалистки.