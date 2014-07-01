№576:::01.07.2014
Team Ghost
Rituals(p) 2013
ажется, что по первым аккордам диску квинтета Team Ghost «Rituals» можно поставить диагноз: ну, понятно, пост-панк, шугейз, мрачноватая романтика. Всё так — но поддерживать огонь в одном-единственном костре подшефные Николаса Фромэжу не намерены. Они лучше разведут несколько, что позволит остаться лишь частично уязвимыми и не надевать все доспехи сразу. Постановочное фото на обложке многое объясняет: тёмная комната, красная скатерть, защищенные латами части тела, гитара Gibson, череп, увядшие цветы и фото столетней давности. На самом деле, они несерьёзно, а просто прогуливались по замковому музею и улучили момент оказаться в интерьерах, давно переживших своих хозяев. Николас когда-то числился в составе M83 и много чего прихватил с собой, уходя. То вкрадчивые, то патетические, но ни на минуту не исчезающие синтезаторные поля безболезненно мимикрируют под перепады настроения, не останавливаясь на конкретных «ритуалах». Team Ghost сознательно делают набросок разными штрихами и умение манипулировать настроением альбома дорогого стоит.
- Team Ghost :::
Somebody’s Watching
- Team Ghost :::
Things Are Sometimes Tragic
- Team Ghost :::
Montreuil
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Brian Eno and Karl Hyde
Someday World(p) 2014
еперь поговорим об очередной удачной записи продюсера, теоретика, гения электронной музыки, мастера саунд-дизайна, сохранившего тягу к эксперименту до сегодняшнего дня. Имеется в виду Брайан Ино, менее месяца назад отметивший 66-летие. В этом году Ино вместе с участником известного электронного дуэта Underworld Карлом Хайдом выпустил одну за другой сразу две пластинки. До второй я ещё не добрался, а первую успел оценить по достоинству.
Страсть Ино к различным коллаборациям известна. На протяжении всей сольной карьеры отец «эмбиента» сотрудничал не только с такими столпами, раздвигающими привычные музыкальные рамки, как Роберт Фрипп или Дэвид Бирн. Не углубляясь в его фундаментальную дискографию, достаточно вспомнить работу трёхлетней давности «Drums Between The Bells», созданную в соавторстве с английским поэтом Риком Холландом.
Первая часть сотрудничества с Карлом Хайдом получила название «Someday World». Она состоит из девяти совместно сочиненных и спетых песен, что и стало главным её достоинством. Большинство из треков хороши с точки зрения и мелодии, и текстов-размышлений о пройденном пути. С одной стороны, результат мне напомнил сольные пластинки Брайана 1970-х, как, например, «Before and After Science»; с другой, показал заметное увлечение обоих авторов афробитом и полиритмией, стремлением вдохнуть максимум изящества в ландшафтную электронику, насыщенную звучанием клавишных. Сыграно всё тоже почти полностью Ино и Хайдом. Последний, в основном, использует гитару, а мэтр колдует над по-гайгеровски запутанными проводами и пультами. Вживую их выступление мало похоже на перфоманс дуэта, так что список соучастников записи стоит хотя бы вскользь упомянуть. Это Энди Маккей из Roxy Music, барабанщик Джон Рейнольдс, сопродюсер альбома, мультиинструменталист Фред Гибсон, Уилл Чемпион из Coldplay и дочь Ино Дарла, выступившая в роли бэк-вокалистки.
- Brian Eno and Karl Hyde :::
The Satellites
- Brian Eno and Karl Hyde :::
Strip it Down
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Samaris(p) 2013
сландская музыка, как известно, это не только Sigur Rós и Björk. Специально интересующиеся давно открыли десятки интересных имен и, в частности, трио Samaris, с произведениями которого мы сегодня знакомимся. Базируются музыканты в Рейкьявике, под крылом лейбла One Little Indian, давшего путёвку в жизнь первой группе Björk The Sugarcubes. В составе Samaris певица Jófríður Ákadóttir, электронщик Kári Steinþórsson и кларнетистка Áslaug Rún Magnúsdóttir. Имя Аслог, разумеется, не оставит равнодушными поклонников сериала «Викинги». Samaris, как и почти все представители исландской школы, стараются держаться корней. Их сила в единении с природой. Отсюда шаманский раскрас, ноги в прибрежном песке, нити растений в волосах и традиционные духовые, выдувающие мелодии для фавнов. Погружая таинственный рунический вокал, произносящий непонятный, но эмоционально завораживающий текст в электронную капсулу, трио из Рейкъявика знает, что достанется она лишь живущим на грани двух миров таинственным властителям севера.
- Samaris :::
Vöggudub
- Samaris :::
Góða Tungl
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Moodymann(p) 2014
enny Dixon Jr. (он же Moodymann) занялся продюсерской деятельностью в самом начале 1990-х годов и со временем приобрёл статус гуру детройтского black techno, основав собственный независимый лейбл KDJ Records. В этом году свет увидел 27-трековый диск, в целом отражающий музыкальные предпочтения Мудиманна, придумавшего разбавлять текстуру хауса и техно сэмплами из классического джаза и соула, использовать живые инструменты, привлекать на службу блюз, фанк и других неочевидных для канонических образцов стилевых спутников. Kenny имеет репутацию довольно сумасбродного персонажа с необычными социально-политическими взглядами, но умение конструировать неповторимый звук лежит на другой чаше оценочных весов. Однажды Moodymann признался: «Я не делаю танцевальную музыку для масс, мне интереснее выстроить условную экспозицию и пригласить слушателя к совместному разговору».
- Moodymann :::
Desire
- Moodymann :::
No
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Jason Isbell
Southeastern(p) 2013
жейсона Исбелла, бывшего участника и сонграйтера группы Drive-By Truckers считают одним из главных авторов в корпусе сегодняшних кантри-героев. Умение писать намертво цепляющие зубами койота за душу sad country songs, как говорится, не пропьешь — что Джейсон вполне мог сделать, но, по слухам, вовремя остановился. После ухода из Drive-By Truckers Джейсон собрал аккомпанирующий бэнд «400 единиц», выпустил пару пластинок и затем, выдержав паузу и отказавшись от своего любимого «Jack Daniel`s On the rocks», записал, по мнению многих, свой лучший сольник «Southeastern» — полотно, где он осмысливает прошлое и пытается найти основания для будущего. Как всё сложится у прекрасного кантри-певца, неизвестно, но настоящее у Джейсона Исбелла что надо.
- Jason Isbell :::
Traveling Alone
- Jason Isbell :::
Live Oak
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Подкаст №57601.07.2014:::22:00:::91 FM
- Team Ghost :::
Somebody’s Watching
- Team Ghost :::
Things Are Sometimes Tragic
- Team Ghost :::
Montreuil
- Brian Eno and Karl Hyde :::
The Satellites
- Brian Eno and Karl Hyde :::
Strip it Down
- Samaris :::
Vöggudub
- Samaris :::
Góða Tungl
- Moodymann :::
Desire
- Moodymann :::
No
- Jason Isbell :::
Traveling Alone
- Jason Isbell :::
Live Oak
Максим Горданов
01.07.2014
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