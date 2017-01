:::

уквально на днях официально вышла 14-я студийная пластинка великого канадского поэта и музыканта Леонарда Коэна. Для меня лично это событие №1 не только месяца, но и, пожалуй, полугода. Думаю, для многих из вас — тоже. К радости от порции новых первоклассных произведений примешиваются грустные размышления о том, что альбом «You Want It Darker» выглядит как прощальное письмо. Безусловно, никто не собирается раньше времени петь отходную мастеру, но тексты песен, интонации, 82 прожитых года как-то невольно складываются из разбросанных кусочков мозаики в тихое, достойное и полное внутреннего спокойствия настроение мэтра готового ко встрече с Всевышним. Так пусть же это произойдет не скоро — а то что-то в этом году и Игги Поп и теперь Коэн настораживают намёками.



Пластинка, а точнее, инъекция мудрости неожиданна с первых же звуков пения церковного хора и вдруг ставшего ещё старше голоса мэтра. Он произносит слова как недоступный гуру за запретным покровом алтаря, былинный герой или невидимый дух вечности. Аскетичный концепт «You Want It Darker» выстраивал сын Коэна Адам, а песни автор писал в компании близких старых друзей Шэрон Робинсон и Патрика Леонарда. Из-за полученной травмы старцу даже пришлось записываться, сидя в специальном медкресле. Но всё это подчёркивает не эпитафичность произведения, а искреннюю автобиографичность. Леонард Коэн не проповедует и не учит жизни — он рассказывает о том, что, по его мнению, ценно и важно, что давало и даёт ему сил. Почерпнуть из этого колодца — всё равно, что напиться воды просветления. «You Want It Darker» это акцентированный сольный выход: здесь главное, что тебе говорят, а не как это оформлено. Спорадические следы всех узнаваемых музыкальных элементов тут сохранены, и это выглядит как ретроспектива методов: от аскетичного, акустического первого периода, до клавишных волн и скрипочек с фирменными бэк-вокалистками, характерными для позднего Коэна. В этом смысле круг тоже замыкается, но пока внутри него в луче света находится человек, способный настолько сильно приковать твое внимание, жизнь точно не закончится.