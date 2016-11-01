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№626

:::01.11.2016

Leonard Cohen

You Want It Darker

(p) 2016
Б

уквально на днях официально вышла 14-я студийная пластинка великого канадского поэта и музыканта Леонарда Коэна. Для меня лично это событие №1 не только месяца, но и, пожалуй, полугода. Думаю, для многих из вас — тоже. К радости от порции новых первоклассных произведений примешиваются грустные размышления о том, что альбом «You Want It Darker» выглядит как прощальное письмо. Безусловно, никто не собирается раньше времени петь отходную мастеру, но тексты песен, интонации, 82 прожитых года как-то невольно складываются из разбросанных кусочков мозаики в тихое, достойное и полное внутреннего спокойствия настроение мэтра готового ко встрече с Всевышним. Так пусть же это произойдет не скоро — а то что-то в этом году и Игги Поп и теперь Коэн настораживают намёками.

Пластинка, а точнее, инъекция мудрости неожиданна с первых же звуков пения церковного хора и вдруг ставшего ещё старше голоса мэтра. Он произносит слова как недоступный гуру за запретным покровом алтаря, былинный герой или невидимый дух вечности. Аскетичный концепт «You Want It Darker» выстраивал сын Коэна Адам, а песни автор писал в компании близких старых друзей Шэрон Робинсон и Патрика Леонарда. Из-за полученной травмы старцу даже пришлось записываться, сидя в специальном медкресле. Но всё это подчёркивает не эпитафичность произведения, а искреннюю автобиографичность. Леонард Коэн не проповедует и не учит жизни — он рассказывает о том, что, по его мнению, ценно и важно, что давало и даёт ему сил. Почерпнуть из этого колодца — всё равно, что напиться воды просветления. «You Want It Darker» это акцентированный сольный выход: здесь главное, что тебе говорят, а не как это оформлено. Спорадические следы всех узнаваемых музыкальных элементов тут сохранены, и это выглядит как ретроспектива методов: от аскетичного, акустического первого периода, до клавишных волн и скрипочек с фирменными бэк-вокалистками, характерными для позднего Коэна. В этом смысле круг тоже замыкается, но пока внутри него в луче света находится человек, способный настолько сильно приковать твое внимание, жизнь точно не закончится.


Cosines

Oscillations

(p) 2014
Ф

изико-математическая обложка у пока единственного альбома группы «Косинусы» демонстрирует графическую фантазию на тему электромагнитных колебаний. Соответственно, диск называется «Oscillations», но его магистральная музыкальная линия колеблется едва заметно. Главные люди в квинтете из северного Лондона — Simon Nelson и Alice Hubley — познакомились на выступлении известного вам дуэта Stereo Total. В сфере их общих музыкальных интересов оказались такие стили, как авангард, новая волна, немецкий краут-рок и математический арт-поп группы Stereolab, наследниками которых Cosines и были тут же объявлены. С данным утверждением, знакомясь с «Oscillations», трудно не согласится. Замечу, что диск был выпущен на шведском лейбле Fika Recordings.


Dub Inc

Better Run Riddim

(p) 2015
D

ub Incorporated или сокращённо Dub Inc — представители так называемой «французской школы регги». Родом они из города Сент-Этьен, где имеется одноимённая футбольная команда, именем которой, в свою очередь, называется прекрасная британская поп-группа. Но сейчас речь не о них. Dub Inc — коллектив довольно многочисленный. Целых восемь музыкантов ткут единое целое из регги, ска, хип-хопа, дэнсхолла и т. д. При этом записывать прошлогодний диск «Better Run Riddim» им ещё и другие артисты помогали. Всё, как и десятках других примеров. Но в данном случае гора музыкантов либо родила мышь, либо поступила особенно изобретательно и хитро. Фишка альбома кроется в названии «Better Run Riddim». Все до одной композиции нанизаны на одну и ту же основу — риддим «Better Run». А вот состав исполнителей и названия треков здорово варьируются.


John Lurie National Orchestra

The Invention of Animals

(p) 2014
М

астер импровизационного джаза и стиля no-wave Джон Лури не раз уже появлялся на «ТСЛ» в составе разных проектов — в частности, со собственноручно основанной группой The Lounge Lizards. Сегодня мы познакомимся с единственной пока работой The John Lurie National Orchestra, пластинкой под названием «Изобретение Животных». Лури также известен как актёр: он снялся в нескольких фильмах Джима Джармуша, был задействован Дэвидом Линчем и Вимом Вендерсом. Но в нашей стране дичайшую популярность завоевало произведение Лури как художника-примитивиста. Это знаменитый акварельный рисунок медведя, появляющегося на поляне, где пара людей занимается сексом, с поднятыми вверх лапами и возгласом Surprise! У нас, как известно, это стало вирусным мемом «Превед!». Лури долгие годы, в том числе и в связи с болезнью, пребывал в изоляции, и в это время ему как раз была больше интересна живопись. «The Invention Of Animals» — семь архивных «живых» и студийных треков, записанных в компании Кэлвина Уэстона и Билли Мартина из Medeski, Martin & Wood. Это тонко написанные и здорово сыгранные зарисовки с сильным влиянием корневой африканской музыки, произведений Рави Шанкара и Джона Колтрейна.


Githead

Waiting for A Sign

(p) 2014
Н

а десерт достойнейшая работа, созвучная по названию одному из канонических альбомов The Doors. Это целый коллектив замечательных музыкантов под вывеской Githead. В состав квартета входят сразу двое участников без преувеличения гениальной израильской группы Minimal Compact Малка Шпигель и Макс Франкен; худрук Wire Колин Ньюмен и Робин Рембо, также известный как Scanner. Githead исполняют томный интровертный пост-панк или, как говорят сами, «ритмичную ударную вязкость с переплетением гитар, настойчивостью фанки-басовых линий и невозмутимым вокалом».


Подкаст №626

01.11.2016:::22:00:::91 FM


  1. Cosines :::

    Nothing More Than a Feeling

    скачать
  2. Cosines :::

    Walking Away

    скачать
  3. Leonard Cohen :::

    Leaving the Table

    скачать
  4. Leonard Cohen :::

    It Seemed the Better Way

    скачать
  5. Leonard Cohen :::

    Steer Your Way

    скачать
  6. Dub Inc :::

    Better Run

    скачать
  7. Dub Inc feat. New Kingston :::

    Today

    скачать
  8. John Lurie National Orchestra :::

    Ignore the Beast

    скачать
  9. John Lurie National Orchestra :::

    Men with Sticks

    скачать
  10. Githead :::

    Today

    скачать

Максим Горданов
01.11.2016

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