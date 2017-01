№593

The Charlatans Modern Nature (p) 2015

Д венадцатый студийный альбом группы, когда-то мечтавшей стать вторыми Stone Roses. Отчасти у них это получилось, по крайней мере, отличных песен они написали точно не меньше, а пластинок выпустили гораздо больше. Это манчестерские «Шарлатаны», постоянно появляющиеся в лунных плейлистах. Сегодня они уже ветераны школы, и если первые их альбомы как-то меня особо не цепляли, то релизы новейшего времени, начиная с диска «Simpatico», — другое дело. Слушая их, понимаешь, какое количество эпигонов взрастила уже сама группа. Зацепив «мэдчестер» и во многом определив каноны «брит-попа», коллектив под управлением Тима Бёрджесса активно использовал электронику, психоделик и традиционный рок, превратившись в чуть ли не образец гитарного indie. Новый диск «Modern Nature» только укрепляет их в данном статусе. Самые энергичные треки The Charlatans спрятали в сердцевину альбома, а начинается всё с очень светлой и неспешной, эффектно раскрывающейся по ходу пьесы «Talking In Tones». Классический состав коллектива вновь поредел. Много лет назад трагически погиб клавишник Роб Коллинз, а два года назад умер барабанщик Джон Брукс. Именно его уверенность в необходимости выпуска очередного диска передалась Бёрджессу и компании. В процессе записи даже установленные им в студии барабаны трогать не стали. За них садились сразу трое музыкантов: в частности, Стивен Моррис из New Order. «Было очень холодно, и мы пытались писать песни, делающие нас счастливыми», — говорит Тим Бёрджесс. Британская меланхолия смешана продюсером Крейгом Силви с теплом и привычным изобилием аналоговых клавиш. На задворках слышны традиционно американские соул и госпел-подпевки, а пульсирующий ритм местами лезет даже на территории диско-фанка. Несмотря на потери, британские «Шарлатаны» более чем в порядке и, отдав все долги, с лёгкой грустинкой поют о том, что «хорошие времена никогда не закончатся». Главное, чтобы они всерьез настали.

The Charlatans ::: Emilie

The Charlatans ::: I Need You To Know

The Charlatans ::: Talking In Tones

Chantal Acda Let Your Hands Be My Guide (p) 2013

В прошлом обзоре появлялся релиз замечательного инди-фолк-трио Distance, Light & Sky. Самым малоизвестным его участником является англо-голландская певица Шанталь Акда. Два года назад у неё вышла дебютная сольная пластинка «Пусть твои руки будут моим проводником», сделанная на стыке электроники и фолка; тихая, ностальгическая и задумчивая. Записывать её певице помогал Питер Бродерик. Лучшим произведением на диске, пожалуй, стала песня с актуальным для нынешних времен названием «Мы должны держаться».

Chantal Acda ::: We Must Hold On

Eläkeläiset Humppakalmisto (p) 2013

Х мельная (да и не только) удаль граждан Финляндии и умение отдохнуть до порванных баянов или сражаться до последнего патрона хорошо известны. В данном аспекте они близки многим из нас, что скрывать. В песенной форме это вполне выражают участники финского ансамбля Eläkeläiset, то есть «Пенсионеры». Началось всё уже более 20 лет назад, с тех пор, как музыканты одной тамошней панк-бригады решили популяризировать основательно к тому времени подзабытый финский танец «Humppa». Изначально Eläkeläiset прославились живыми выступлениями с соответствующим антуражем, диким угаром, плясками и уничтожением инвентаря. Затем пошли студийные диски. Самым простым и действенным способом в деле возвращения популярности танцу оказались кавер-версии известнейших сначала рок, а затем и всех подряд более-менее узнаваемых хитов. Для этого они переводились на финский язык и исполнялись в стиле хумппа. Этим же самым Eläkeläiset занимаются до сих пор. В плейлисте представлены, в частности, финская версия песни времен гражданской войны в США «When Johnny Comes Marching Home» и итальянская нетленка, написанная в конце XIX века неаполитанцами Джованни Капурро и Эдуардо ди Капуо. Все они взяты с пока последнего альбома «Humppakalmisto», что переводится как «Кладбище Хумппа».

Eläkeläiset ::: Humppalähetystö

Eläkeläiset ::: Humppakerjäläinen

Eläkeläiset ::: Pultsariano Humpparotti

П ервые пластинки ныне уже ветерана indie Марка Козелека выходили на лейбле 4AD ещё в начале 1990 гг., и тогда проект этого американского музыканта назывался Red House Painters. Честно говоря, никогда они мне особо не нравились и казались крайне занудными, особенно на фоне остальной продукции легендарной фирмы грамзаписи. Позже Козелек основал также прошедший как-то мимо проект Sun Kil Moon и, возможно, никогда не оказался бы в плейлисте программы, если бы не выпущенный в 2013 году крайне нехарактерный и, по-моему мнению, от этого лучший альбом «Perils From The Sea». Записан он вместе с Джимми ЛаВаллем, известным по проекту The Album Leaf. Козелек здесь только поёт, остальное — дело рук ЛаВалля. Сила Марка в текстах, и в данном случае американский бард держит планку откровенности на очень высоком уровне, рассказывая отнюдь не оптимистичные истории о друзьях и близких.

Mark Kozelek & Jimmy Lavalle ::: 1936

Johnny Cash Out Among The Stars (p) 2014

А теперь о пластинке, которая вообще могла не выйти. В начале 1980-х гг. великий американский кантри-певец Джонни Кэш записал несколько песен, которые нигде и никогда не были изданы. Связано это было с тем, что в то время классическое олдскульное кантри было не в моде, и мэйджор Columbia Records некрасиво повёл себя по отношению к тому, кто принес ему столько славы и денег. Как тут не вспомнить все гимны, направленные против звукозаписывающей индустрии! Stop Imperealist Pop, одним словом. Прошло много лет, Джонни Кэш в 1990-е испытал новый взлёт, а в 2003 году отправился в иной мир.



Три года назад сын певца Джон Картер, разбирая отцовский архив, наткнулся на никогда не издававшиеся записи. Естественно, они были моментально оформлены в неожиданный новый диск Кэша, получивший название «Out Among The Stars». Получился набор классических кантри- и блюграсс-композиций. Некоторые исполнены Джонни Кэшем вместе с супругой Джун Картер. Но самая пронзительная и сильная вещь здесь называется «She Used To Love Me A Lot». Она даже представлена в двух вариантах (а видеоклип, показанный в телеверсии ТСЛ — вообще третье прочтение) и повествует о любви и о том, как непросто бывает вспоминать прошлое. «Мне кажется, что эта баллада — одно из самых прекрасных произведений, написанных моим отцом», — говорит Джон Картер. В этом треке на мандолине сыграл кантри-музыкант Марти Стюарт.

Johnny Cash ::: If I Told You Who It Was

Johnny Cash ::: She Used To Love Me A Lot

10.03.2015

