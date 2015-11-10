№607:::10.11.2015
Dave Gahan & Soulsavers
Angels & Ghosts(p) 2015
ngels & Ghosts» (Ангелы и призраки) — так называется новый диск знакомых друг другу коллабораторов. Первый опыт сотрудничества Дэвида Гаана и Soulsavers трёхлетней давности именовался «Свет, который видят умершие», так что пограничная тема между этим и тем мирами продолжает оставаться для авторов актуальной. Главный хит «All Of This and Nothing» не совсем характерен для общей канвы альбома, выдержанного в эстетике блюза и госпел-гимнов. Это, конечно, запросто может озадачить поклонника Depeche Mode, но именно для показа иных своих сторон фронтмен легендарной группы вновь записался отдельно. Чтобы быть другим и сказать что-то непривычными словами и образами. Получилось неплохо. 53- летний певец замечает, что сотрудничество с Soulsavers позволило ему полнее раскрыться как автору, легко и свободно излить то, что накопилось в душе.
- Dave Gahan & Soulsavers :::
All Of This and Nothing
- Dave Gahan & Soulsavers :::
Don’t Cry
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Jean-Michel Jarre
Electronica 1: The Time Machine(p) 2015
сли бы кто сказал, что здесь когда-нибудь появится известный французский сочинитель незамысловатых электронно-космических синтезаторных красот Жан-Мишель Андре Жарр, я бы сильно засомневался. Но, видимо и его время пришло. Жарр мне всегда казался композитором поверхностным и слишком нью-эйджевым. Но, во-первых, сам по себе новый его альбом — событие, а во-вторых (и в-главных) здесь автора дополняет внушительная плеяда разных просто хороших и очень хороших музыкантов. 18-й студийный альбом Жана-Мишеля получил название «Электроника 1: Машина времени». Замыслил он своё произведение, как погружение в историю электронной музыки и анализ того, что произошло с ней за последние лет 15. Релиз следует рассматривать как том первый, размах композитора знаком не понаслышке и, в общем-то, понятен. Кто же составил ему компанию? Читая список, поневоле проникаешься меломанским трепетом и уважением. Вот некоторые имена: основатель тех же Depeche Mode, идеолог Erasure Винс Кларк; французские группы Air и M83; вездесущий Моби; такие неочевидные в данном случае люди, как Пит Тауншенд и Лори Андерсон; мастера эмбиента Tangerine Dream; бристольцы Massive Attack. Каждый подходит к процессу создания музыки по-своему, применяя олдскульные или, наоборот, моднейшие методы. В этом смысле задумка Жарра изобразить некий срез развития электроники с иллюстрированием кухни процесса представляется хоть и легковесной, но любопытной.
- Jean-Michel Jarre :::
Travelator (part 2)
- Jean-Michel Jarre :::
Rely On Me
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Archie Bronson Outfit
Wild Crush(p) 2014
сть версия, что небезызвестный Арсений Морозов дал своей когда-то существовавшей группе Padla Bear Outfit название именно в честь этих лондонцев, подчёркивая, что и они, и он сам идут верной дорогой. Грубоватый, но откровенный и драйвовый гаражный психодел, опирающийся на наследие не только Black Sabbath, но и The Velvet Underground с Фрэнком Заппой, сделал трио клиентами лейбла Domino, где в прошлом году вышел их четвертый диск «Wild Crush». Не стоит думать, что Archie Bronson Outfit — это нечто только лишь непричесанное и грязно-блюзовое: новая пластинка непродолжительна, но крайне разнообразна.
- Archie Bronson Outfit :::
We Are Floating
- Archie Bronson Outfit :::
In White Relief
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Natural Numbers
Field Reality Dub(p) 2015
математике термином «Natural Numbers» именуются числа, начиная с единицы, идущие в порядке простого возрастания до условной бесконечности. Музыкальный проект с таким названием создал американский диджей и продюсер Tom Chasteen, и вторая его работа «Field Reality Dub», по отзывам критиков, лучше дебюта. Ну так он же сам задал такую прогрессию — значит, дальше будет только лучше. Диск сделан под влиянием винтажного даба в духе Кинга Табби. Особенно его первая часть. Здесь мелькают голоса приглашенных певцов, и всё плывёт в мареве всевластного баса в руках Джорджа Фуллвуда, участника не кого-нибудь, а самих Soul Syndicate. Классические риддимы характерны для первой стороны пластинки, а вот на второй Chasteen даёт выход своим мрачноватым фантазиям, загоняя классический и понятный даб на экспериментальный полигон. К мягким, плавным контурам стиля добавляются скрипящая и квакающая гитара, отдаленно напоминающая поздних Can, перкуссионный африканский трайбл и атмосфера тревожного напряжения — в противовес дымному, успокаивающему началу.
- Natural Numbers :::
Every Man Get His Blessing
- Natural Numbers :::
Stars No Moon
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2:54
The Other I(p) 2014
естры Collette и Hanna Thurlow, если вы помните, основали группу со странной на первый взгляд вывеской 2:54. На самом деле, это любимый их момент одной из песен группы Melvins. Кроме девушек в составе 2:54 ещё два музыканта, и в прошлом году они выпустили второй лонгплей «The Other I» (Другой я). В отличие от монолитного и неприступного первенца, запирающего всё твоё внимание как стены ущелья, где нет пути назад, вторая попытка обнажает стремление сестёр попробовать что-то другое и, следовательно, ослабить столь шедшую им хватку. Безапелляционный замес из готики, пост-панка и шугейза во многих местах на «The Other I» как бы слегка размывается и теряет силу. Зато интересными получились те номера, где 2:54 играют в инди-поп.
- 2:54 :::
The Monaco
- 2:54 :::
Pyro
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Подкаст №60710.11.2015:::22:00:::91 FM
- Dave Gahan & Soulsavers :::
All Of This and Nothing
- Dave Gahan & Soulsavers :::
Don’t Cry
- Jean-Michel Jarre :::
Travelator (part 2)
- Jean-Michel Jarre :::
Rely On Me
- Archie Bronson Outfit :::
We Are Floating
- Archie Bronson Outfit :::
In White Relief
- Natural Numbers :::
Every Man Get His Blessing
- Natural Numbers :::
Stars No Moon
- 2:54 :::
The Monaco
- 2:54 :::
Pyro
Максим Горданов
10.11.2015
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