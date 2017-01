:::

ngels & Ghosts» (Ангелы и призраки) — так называется новый диск знакомых друг другу коллабораторов. Первый опыт сотрудничества Дэвида Гаана и Soulsavers трёхлетней давности именовался «Свет, который видят умершие», так что пограничная тема между этим и тем мирами продолжает оставаться для авторов актуальной. Главный хит «All Of This and Nothing» не совсем характерен для общей канвы альбома, выдержанного в эстетике блюза и госпел-гимнов. Это, конечно, запросто может озадачить поклонника Depeche Mode, но именно для показа иных своих сторон фронтмен легендарной группы вновь записался отдельно. Чтобы быть другим и сказать что-то непривычными словами и образами. Получилось неплохо. 53- летний певец замечает, что сотрудничество с Soulsavers позволило ему полнее раскрыться как автору, легко и свободно излить то, что накопилось в душе.