Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№579

:::19.08.2014

Primal Scream

More Light

(p) 2013
P

rimus inter pares среди сегодняшнего набора исполнителей будет фундаментальная, разнообразная, увлекательная, талантливая, достойная самых лестных слов очередная запись группы Бобби Гиллеспи Primal Scream. Диску было присвоено название «More Light». И действительно, стремлению музыкантов втиснуть в рамки произведения максимальное количество разностилевых светлых моментов следует отвесить хотя бы поясной поклон. Галлюциногенный мир шотландского гения в ретроспективе простирается от безграничных полей психоделика и наркотических танцев до махрового и чистого как стекло ритм-энд-блюза. На «More Light» используется весь перечисленный арсенал, укрепляющий в уверенности, что тебя знакомят с выдающимся произведением. Бобби Гиллеспи и его группа вновь сумели как следует потрясти и увлечь за собой в святилище виртуозно выстроенных звуков. Внутренний мир Primal Scream чрезвычайно многослоен, а главное — безграничен. Витиеватые аранжировки, претендующий на единовластие саксофон, не успевающий отскочить от винта блюз, краутрок и много еще чего служат неприкосновенной красоте психоделических просторов. «More Light» лучше всего слушать в делюкс-издании, содержащим 21 трек. Его, в принципе, можно воспринимать как путеводитель сразу по нескольким ключевым стилям действительно важной и хорошей музыки. Даже если представить, что о группе Primal Scream вы никогда не слышали, эта пластинка всё объяснит. Ну а если вам не понравится ни один из треков, то мне искренне жаль, ибо «More Light» — настоящее произведение актуального музыкального искусства и одна из лучших пластинок 2013 года. Кстати, записывать её помогали, например, такие персонажи, как Роберт Плант и Кевин Шилдс — основатель My Bloody Valentine. Единственной вещью, не принадлежащей перу Бобби Гиллеспи оказалась песня Джеффри Ли Пирса «Goodbye Johnny».


BadBadNotGood

III

(p) 2014
B

adBadNotGood прославились тем, что три года назад стали публиковать видео, где переигрывали известные хип-хоп-произведения в джазовом ключе. Первые два релиза состояли из каверов, а только что выпущенный альбом уже содержит собственные сочинения окрепших канадцев. На третьей и стопроцентно «своей» пластинке участники трио из Торонто попытались передать атмосферу живого выступления. Последнее, в принципе, им удалось, что в некоторой степени роднит их с Red Snapper. Воспоминания об электронной музыке 1990-х и современная электроника занимают изрядное место в построениях джаз-хип-хопперов. Если бы мелодических решений, подобных тому, что можно заметить в пьесе «Can`t Leave the Night», было больше, слушать пластинку было бы, конечно, куда интереснее. Контракт с лейблом дал возможность BadBadNotGood плотнее сосредоточиться на процессе записи, не ограничивая студийное время, что благотворно отразилось на конечном продукте — как и то, что исполнение каверов в итоге привело к написанию собственных произведений.


Jenny Lewis

The Voyager

(p) 2014
С

вою третью пластинку представила и уроженка Лас-Вегаса, певица и актриса Дженни Льюис, чей дебют 2006 года содержал как минимум две очаровательные и чуть наивные песни, крепко осевшие в моем внутреннем плеере на достаточно долгое время. С выпуском сольников Дженни не торопилась и выдерживала паузы, параллельно занимаясь своей «родом из детства» группой Rilo Kiley. Так продолжалось до 2010 года, пока детские иллюзии не перечеркнул ряд мрачных событий в жизни певицы. Группу пришлось расформировать, а нового сольного диска «The Voyager» — ждать четыре года. Взгляд девочки, доверчиво и широко смотрящий на чудеса окружающего мира времен сотрудничества с дуэтом The Watson Twins, не то чтобы совсем пропал, но стал заметно жёстче. Милые песни, которые боялся задуть словно робкое пламя, уступили правде реальных жизненных историй о разбитых браках, прощённых, но не забытых изменах, цветах подростковых фантазий, сломанных реальностью взрослой жизни. Об этом теперь сонграйтерский кантри-фолк рыжеволосой Дженни. Суховатый, лишь местами солнечный и тревожный, как последняя надежда, что больше тебя не обманут.


Matisyahu

Akeda

(p) 2014
Т

ри года назад главная звезда хасидского регги Matisyahu собственноручно отказался от этого звания. Он сбрил бороду и пейсы, снял кипу и предстал миру в образе вполне обычного человека Мэтью Миллера, кем всегда и являлся. Получив дозу проклятий и смирившись с волной недоумения, певец и не думал отправлять своё увлечение музыкой вслед за бородой. Для него самого, похоже, никаких неожиданностей не произошло: Matisyahu органично меняется, увлекаясь многими музыкальными стилями. При этом его любовь к регги, дабу и израильской музыке никуда не делась. «Акеда», кстати в дословном переводе означает «связывание» и отсылает к 22-й главе книги Бытия, где повествуется о жертвоприношении Авраамом своего сына Исаака. Отец связал сына (отсюда и «akeda»), но ангел остановил его. Возможно, таким образом Матисъяху объясняет суть своего внутреннего жертвоприношения: когда отказываясь от внешних атрибутов, не изменяешь сути, а только улучшаешь её.


Оберманекен

Серпантин. Венеция

© 2014
С

амая яркая из известных мне русских неоромантических групп «Оберманекен» после долгих лет наконец-то выпустила пластинку с известным материалом, который был лишен рамок концептуального альбома. Теперь, будучи подвергнут ремастерингу, он издан исключительно на виниле. Анжей Захарищев Фон Брауш, оставшийся в одиночестве участник «Оберманекена», таким изданием альбома, названного «Серпантин. Венеция», подчеркнул особенность релиза. И в плане поэзии, и в плане музыки творчество группы всегда было пронизано нездешним уровнем мастерства. Анжей с Евгением Калачёвым словно занимали тончайший параллельный всем остальным музыкальный мир, аристократически и местами пафосно взирая на попсовое вошканье под ногами. «Серпантин. Венеция» — это утончённый сплав эротизма новой волны, романтической меланхолии пост-панка и изысканных, зыбких в своей реальности поэтических фигур.


Подкаст №579

19.08.2014:::22:00:::91 FM


  1. Primal Scream :::

    2013

    скачать
  2. Primal Scream :::

    River of Pain

    скачать
  3. Primal Scream :::

    Goodbye Johnny

    скачать
  4. BadBadNotGood :::

    Triangle

    скачать
  5. BadBadNotGood :::

    Can`t Leave The Night

    скачать
  6. Jenny Lewis :::

    Late Bloomer

    скачать
  7. Jenny Lewis :::

    You Can`t Outrun `Em

    скачать
  8. Matisyahu :::

    Ayeka (Teach Me To Love)

    скачать
  9. Matisyahu :::

    Black Heart

    скачать
  10. Оберманекен :::

    Космос, он уже рядом

    скачать
  11. Оберманекен :::

    Романс Венеция

    скачать

Максим Горданов
19.08.2014

Предложения от партнёров сайта:

На сайте www.anteplagiat.ru антиплагиат СГАФКСТ. ::: Труба профильная Шатура  :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001