№579:::19.08.2014
Primal Scream
More Light(p) 2013
rimus inter pares среди сегодняшнего набора исполнителей будет фундаментальная, разнообразная, увлекательная, талантливая, достойная самых лестных слов очередная запись группы Бобби Гиллеспи Primal Scream. Диску было присвоено название «More Light». И действительно, стремлению музыкантов втиснуть в рамки произведения максимальное количество разностилевых светлых моментов следует отвесить хотя бы поясной поклон. Галлюциногенный мир шотландского гения в ретроспективе простирается от безграничных полей психоделика и наркотических танцев до махрового и чистого как стекло ритм-энд-блюза. На «More Light» используется весь перечисленный арсенал, укрепляющий в уверенности, что тебя знакомят с выдающимся произведением. Бобби Гиллеспи и его группа вновь сумели как следует потрясти и увлечь за собой в святилище виртуозно выстроенных звуков. Внутренний мир Primal Scream чрезвычайно многослоен, а главное — безграничен. Витиеватые аранжировки, претендующий на единовластие саксофон, не успевающий отскочить от винта блюз, краутрок и много еще чего служат неприкосновенной красоте психоделических просторов. «More Light» лучше всего слушать в делюкс-издании, содержащим 21 трек. Его, в принципе, можно воспринимать как путеводитель сразу по нескольким ключевым стилям действительно важной и хорошей музыки. Даже если представить, что о группе Primal Scream вы никогда не слышали, эта пластинка всё объяснит. Ну а если вам не понравится ни один из треков, то мне искренне жаль, ибо «More Light» — настоящее произведение актуального музыкального искусства и одна из лучших пластинок 2013 года. Кстати, записывать её помогали, например, такие персонажи, как Роберт Плант и Кевин Шилдс — основатель My Bloody Valentine. Единственной вещью, не принадлежащей перу Бобби Гиллеспи оказалась песня Джеффри Ли Пирса «Goodbye Johnny».
- Primal Scream :::
2013
- Primal Scream :::
River of Pain
- Primal Scream :::
Goodbye Johnny
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BadBadNotGood
III(p) 2014
adBadNotGood прославились тем, что три года назад стали публиковать видео, где переигрывали известные хип-хоп-произведения в джазовом ключе. Первые два релиза состояли из каверов, а только что выпущенный альбом уже содержит собственные сочинения окрепших канадцев. На третьей и стопроцентно «своей» пластинке участники трио из Торонто попытались передать атмосферу живого выступления. Последнее, в принципе, им удалось, что в некоторой степени роднит их с Red Snapper. Воспоминания об электронной музыке 1990-х и современная электроника занимают изрядное место в построениях джаз-хип-хопперов. Если бы мелодических решений, подобных тому, что можно заметить в пьесе «Can`t Leave the Night», было больше, слушать пластинку было бы, конечно, куда интереснее. Контракт с лейблом дал возможность BadBadNotGood плотнее сосредоточиться на процессе записи, не ограничивая студийное время, что благотворно отразилось на конечном продукте — как и то, что исполнение каверов в итоге привело к написанию собственных произведений.
- BadBadNotGood :::
Triangle
- BadBadNotGood :::
Can`t Leave The Night
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Jenny Lewis
The Voyager(p) 2014
вою третью пластинку представила и уроженка Лас-Вегаса, певица и актриса Дженни Льюис, чей дебют 2006 года содержал как минимум две очаровательные и чуть наивные песни, крепко осевшие в моем внутреннем плеере на достаточно долгое время. С выпуском сольников Дженни не торопилась и выдерживала паузы, параллельно занимаясь своей «родом из детства» группой Rilo Kiley. Так продолжалось до 2010 года, пока детские иллюзии не перечеркнул ряд мрачных событий в жизни певицы. Группу пришлось расформировать, а нового сольного диска «The Voyager» — ждать четыре года. Взгляд девочки, доверчиво и широко смотрящий на чудеса окружающего мира времен сотрудничества с дуэтом The Watson Twins, не то чтобы совсем пропал, но стал заметно жёстче. Милые песни, которые боялся задуть словно робкое пламя, уступили правде реальных жизненных историй о разбитых браках, прощённых, но не забытых изменах, цветах подростковых фантазий, сломанных реальностью взрослой жизни. Об этом теперь сонграйтерский кантри-фолк рыжеволосой Дженни. Суховатый, лишь местами солнечный и тревожный, как последняя надежда, что больше тебя не обманут.
- Jenny Lewis :::
Late Bloomer
- Jenny Lewis :::
You Can`t Outrun `Em
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Matisyahu
Akeda(p) 2014
ри года назад главная звезда хасидского регги Matisyahu собственноручно отказался от этого звания. Он сбрил бороду и пейсы, снял кипу и предстал миру в образе вполне обычного человека Мэтью Миллера, кем всегда и являлся. Получив дозу проклятий и смирившись с волной недоумения, певец и не думал отправлять своё увлечение музыкой вслед за бородой. Для него самого, похоже, никаких неожиданностей не произошло: Matisyahu органично меняется, увлекаясь многими музыкальными стилями. При этом его любовь к регги, дабу и израильской музыке никуда не делась. «Акеда», кстати в дословном переводе означает «связывание» и отсылает к 22-й главе книги Бытия, где повествуется о жертвоприношении Авраамом своего сына Исаака. Отец связал сына (отсюда и «akeda»), но ангел остановил его. Возможно, таким образом Матисъяху объясняет суть своего внутреннего жертвоприношения: когда отказываясь от внешних атрибутов, не изменяешь сути, а только улучшаешь её.
- Matisyahu :::
Ayeka (Teach Me To Love)
- Matisyahu :::
Black Heart
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Оберманекен
Серпантин. Венеция© 2014
амая яркая из известных мне русских неоромантических групп «Оберманекен» после долгих лет наконец-то выпустила пластинку с известным материалом, который был лишен рамок концептуального альбома. Теперь, будучи подвергнут ремастерингу, он издан исключительно на виниле. Анжей Захарищев Фон Брауш, оставшийся в одиночестве участник «Оберманекена», таким изданием альбома, названного «Серпантин. Венеция», подчеркнул особенность релиза. И в плане поэзии, и в плане музыки творчество группы всегда было пронизано нездешним уровнем мастерства. Анжей с Евгением Калачёвым словно занимали тончайший параллельный всем остальным музыкальный мир, аристократически и местами пафосно взирая на попсовое вошканье под ногами. «Серпантин. Венеция» — это утончённый сплав эротизма новой волны, романтической меланхолии пост-панка и изысканных, зыбких в своей реальности поэтических фигур.
- Оберманекен :::
Космос, он уже рядом
- Оберманекен :::
Романс Венеция
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- Видеоклип
Подкаст №57919.08.2014:::22:00:::91 FM
- Primal Scream :::
2013
- Primal Scream :::
River of Pain
- Primal Scream :::
Goodbye Johnny
- BadBadNotGood :::
Triangle
- BadBadNotGood :::
Can`t Leave The Night
- Jenny Lewis :::
Late Bloomer
- Jenny Lewis :::
You Can`t Outrun `Em
- Matisyahu :::
Ayeka (Teach Me To Love)
- Matisyahu :::
Black Heart
- Оберманекен :::
Космос, он уже рядом
- Оберманекен :::
Романс Венеция
Максим Горданов
19.08.2014
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