№579

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Primal Scream More Light (p) 2013

P rimus inter pares среди сегодняшнего набора исполнителей будет фундаментальная, разнообразная, увлекательная, талантливая, достойная самых лестных слов очередная запись группы Бобби Гиллеспи Primal Scream. Диску было присвоено название «More Light». И действительно, стремлению музыкантов втиснуть в рамки произведения максимальное количество разностилевых светлых моментов следует отвесить хотя бы поясной поклон. Галлюциногенный мир шотландского гения в ретроспективе простирается от безграничных полей психоделика и наркотических танцев до махрового и чистого как стекло ритм-энд-блюза. На «More Light» используется весь перечисленный арсенал, укрепляющий в уверенности, что тебя знакомят с выдающимся произведением. Бобби Гиллеспи и его группа вновь сумели как следует потрясти и увлечь за собой в святилище виртуозно выстроенных звуков. Внутренний мир Primal Scream чрезвычайно многослоен, а главное — безграничен. Витиеватые аранжировки, претендующий на единовластие саксофон, не успевающий отскочить от винта блюз, краутрок и много еще чего служат неприкосновенной красоте психоделических просторов. «More Light» лучше всего слушать в делюкс-издании, содержащим 21 трек. Его, в принципе, можно воспринимать как путеводитель сразу по нескольким ключевым стилям действительно важной и хорошей музыки. Даже если представить, что о группе Primal Scream вы никогда не слышали, эта пластинка всё объяснит. Ну а если вам не понравится ни один из треков, то мне искренне жаль, ибо «More Light» — настоящее произведение актуального музыкального искусства и одна из лучших пластинок 2013 года. Кстати, записывать её помогали, например, такие персонажи, как Роберт Плант и Кевин Шилдс — основатель My Bloody Valentine. Единственной вещью, не принадлежащей перу Бобби Гиллеспи оказалась песня Джеффри Ли Пирса «Goodbye Johnny».

Primal Scream ::: 2013

Primal Scream ::: River of Pain

Primal Scream ::: Goodbye Johnny

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BadBadNotGood III (p) 2014

B adBadNotGood прославились тем, что три года назад стали публиковать видео, где переигрывали известные хип-хоп-произведения в джазовом ключе. Первые два релиза состояли из каверов, а только что выпущенный альбом уже содержит собственные сочинения окрепших канадцев. На третьей и стопроцентно «своей» пластинке участники трио из Торонто попытались передать атмосферу живого выступления. Последнее, в принципе, им удалось, что в некоторой степени роднит их с Red Snapper. Воспоминания об электронной музыке 1990-х и современная электроника занимают изрядное место в построениях джаз-хип-хопперов. Если бы мелодических решений, подобных тому, что можно заметить в пьесе «Can`t Leave the Night», было больше, слушать пластинку было бы, конечно, куда интереснее. Контракт с лейблом дал возможность BadBadNotGood плотнее сосредоточиться на процессе записи, не ограничивая студийное время, что благотворно отразилось на конечном продукте — как и то, что исполнение каверов в итоге привело к написанию собственных произведений.

BadBadNotGood ::: Triangle

BadBadNotGood ::: Can`t Leave The Night

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Jenny Lewis The Voyager (p) 2014

С вою третью пластинку представила и уроженка Лас-Вегаса, певица и актриса Дженни Льюис, чей дебют 2006 года содержал как минимум две очаровательные и чуть наивные песни, крепко осевшие в моем внутреннем плеере на достаточно долгое время. С выпуском сольников Дженни не торопилась и выдерживала паузы, параллельно занимаясь своей «родом из детства» группой Rilo Kiley. Так продолжалось до 2010 года, пока детские иллюзии не перечеркнул ряд мрачных событий в жизни певицы. Группу пришлось расформировать, а нового сольного диска «The Voyager» — ждать четыре года. Взгляд девочки, доверчиво и широко смотрящий на чудеса окружающего мира времен сотрудничества с дуэтом The Watson Twins, не то чтобы совсем пропал, но стал заметно жёстче. Милые песни, которые боялся задуть словно робкое пламя, уступили правде реальных жизненных историй о разбитых браках, прощённых, но не забытых изменах, цветах подростковых фантазий, сломанных реальностью взрослой жизни. Об этом теперь сонграйтерский кантри-фолк рыжеволосой Дженни. Суховатый, лишь местами солнечный и тревожный, как последняя надежда, что больше тебя не обманут.

Jenny Lewis ::: Late Bloomer

Jenny Lewis ::: You Can`t Outrun `Em

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Matisyahu Akeda (p) 2014

Т ри года назад главная звезда хасидского регги Matisyahu собственноручно отказался от этого звания. Он сбрил бороду и пейсы, снял кипу и предстал миру в образе вполне обычного человека Мэтью Миллера, кем всегда и являлся. Получив дозу проклятий и смирившись с волной недоумения, певец и не думал отправлять своё увлечение музыкой вслед за бородой. Для него самого, похоже, никаких неожиданностей не произошло: Matisyahu органично меняется, увлекаясь многими музыкальными стилями. При этом его любовь к регги, дабу и израильской музыке никуда не делась. «Акеда», кстати в дословном переводе означает «связывание» и отсылает к 22-й главе книги Бытия, где повествуется о жертвоприношении Авраамом своего сына Исаака. Отец связал сына (отсюда и «akeda»), но ангел остановил его. Возможно, таким образом Матисъяху объясняет суть своего внутреннего жертвоприношения: когда отказываясь от внешних атрибутов, не изменяешь сути, а только улучшаешь её.

Matisyahu ::: Ayeka (Teach Me To Love)

Matisyahu ::: Black Heart

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Оберманекен Серпантин. Венеция © 2014

С амая яркая из известных мне русских неоромантических групп «Оберманекен» после долгих лет наконец-то выпустила пластинку с известным материалом, который был лишен рамок концептуального альбома. Теперь, будучи подвергнут ремастерингу, он издан исключительно на виниле. Анжей Захарищев Фон Брауш, оставшийся в одиночестве участник «Оберманекена», таким изданием альбома, названного «Серпантин. Венеция», подчеркнул особенность релиза. И в плане поэзии, и в плане музыки творчество группы всегда было пронизано нездешним уровнем мастерства. Анжей с Евгением Калачёвым словно занимали тончайший параллельный всем остальным музыкальный мир, аристократически и местами пафосно взирая на попсовое вошканье под ногами. «Серпантин. Венеция» — это утончённый сплав эротизма новой волны, романтической меланхолии пост-панка и изысканных, зыбких в своей реальности поэтических фигур.

Оберманекен ::: Космос, он уже рядом

Оберманекен ::: Романс Венеция

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Подкаст №579 19.08.2014 ::: 22:00 ::: 91 FM





Primal Scream ::: 2013 Primal Scream ::: River of Pain Primal Scream ::: Goodbye Johnny BadBadNotGood ::: Triangle BadBadNotGood ::: Can`t Leave The Night Jenny Lewis ::: Late Bloomer Jenny Lewis ::: You Can`t Outrun `Em Matisyahu ::: Ayeka (Teach Me To Love) Matisyahu ::: Black Heart Оберманекен ::: Космос, он уже рядом Оберманекен ::: Романс Венеция Максим Горданов

19.08.2014

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