:::

овое послание от почётных граждан штата Меланхолия, где бы он для каждого из нас не находился. Стюарт Стейплз и его Tindersticks презентовали альбом, сделанный в более-менее традиционном для группы ключе. Согласитесь, саундтрек к фильму Клэр Дени «Les Salauds» и антивоенный оркестровый манифест в формате EP «Ypres», появившиеся с момента выхода диска «The Something Rain» в 2012 г., не совсем оправдали ожидания. На новой пластинке «The Waiting Room» Стейплз, рассуждая о последних годах деятельности Tindersticks, характеризует их как период исканий и примерки непривычных образов. Состав ноттингемских тихонь претерпел изменения: бросившим взгляд на славное прошлое музыкантам удалось встретить 20-летие в несколько новом свете. Давно снискав популярность во Франции (в том числе, и среди кинематографистов) британцы и на этот раз связали своё творение с фестивалем короткометражных фильмов «The Waiting Room Film Project». Tindersticks вновь удивили — пусть и не радикально, что больше в плюс. Бросается в глаза обилие духовых и влияние фанка. Композиции для альбома не придумывались в одно время, а, скорее, плавно вились, как цепь перерождения, перемежаясь инструментальными пьесами и дуэтами. Например, законсервированным до лучших времён «Hey Lucinda» со светлой памяти Лхасой де Села, которую Стюарт называет другом и единомышленником, и драматичным «We Are Dreamers» с Дженни Бет из группы Savages.

В

сё-таки не зря потратил столько времени гитарист Sune Rose Wagner на поиски настоящего единомышленника для создания группы. Русская пословица про «семь раз отмерь» сработала и в случае с датчанами. Искал он, в основном в Америке, но нашёл «ту самую», вернувшись в родной Копенгаген. Той самой оказалась Sharin Foo; девушка пела и играла на басу. То, что нужно, одним словом. С тех пор The Raveonettes записывают альбомы один другого лучше. Седьмой и пока последний называется «Pe`ahi». В первой же композиции отвешиваются поклоны The Doors и Suicide. В остальном, продолжая доброе и важное дело шотландцев The Jesus and Mary Chain, датчане строят свои стены звука. В данном случае они опираются на гаражный поп 1960-х гг., шугейз, трип-хоп и фанк. Личные драмы, зависимости и фобии, мрачные аллегории, какое-то надломленное предчувствие романтики в грозящей опасности — всё это делает их пластинку болезненно-притягательной. Если уж затянуло, то пусть несёт, куда фуззу угодно.