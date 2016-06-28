№619

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Tindersticks The Waiting Room (p) 2016

Н овое послание от почётных граждан штата Меланхолия, где бы он для каждого из нас не находился. Стюарт Стейплз и его Tindersticks презентовали альбом, сделанный в более-менее традиционном для группы ключе. Согласитесь, саундтрек к фильму Клэр Дени «Les Salauds» и антивоенный оркестровый манифест в формате EP «Ypres», появившиеся с момента выхода диска «The Something Rain» в 2012 г., не совсем оправдали ожидания. На новой пластинке «The Waiting Room» Стейплз, рассуждая о последних годах деятельности Tindersticks, характеризует их как период исканий и примерки непривычных образов. Состав ноттингемских тихонь претерпел изменения: бросившим взгляд на славное прошлое музыкантам удалось встретить 20-летие в несколько новом свете. Давно снискав популярность во Франции (в том числе, и среди кинематографистов) британцы и на этот раз связали своё творение с фестивалем короткометражных фильмов «The Waiting Room Film Project». Tindersticks вновь удивили — пусть и не радикально, что больше в плюс. Бросается в глаза обилие духовых и влияние фанка. Композиции для альбома не придумывались в одно время, а, скорее, плавно вились, как цепь перерождения, перемежаясь инструментальными пьесами и дуэтами. Например, законсервированным до лучших времён «Hey Lucinda» со светлой памяти Лхасой де Села, которую Стюарт называет другом и единомышленником, и драматичным «We Are Dreamers» с Дженни Бет из группы Savages.

Tindersticks ::: Were We Once Lovers

Tindersticks ::: We Are Dreamers!

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В сё-таки не зря потратил столько времени гитарист Sune Rose Wagner на поиски настоящего единомышленника для создания группы. Русская пословица про «семь раз отмерь» сработала и в случае с датчанами. Искал он, в основном в Америке, но нашёл «ту самую», вернувшись в родной Копенгаген. Той самой оказалась Sharin Foo; девушка пела и играла на басу. То, что нужно, одним словом. С тех пор The Raveonettes записывают альбомы один другого лучше. Седьмой и пока последний называется «Pe`ahi». В первой же композиции отвешиваются поклоны The Doors и Suicide. В остальном, продолжая доброе и важное дело шотландцев The Jesus and Mary Chain, датчане строят свои стены звука. В данном случае они опираются на гаражный поп 1960-х гг., шугейз, трип-хоп и фанк. Личные драмы, зависимости и фобии, мрачные аллегории, какое-то надломленное предчувствие романтики в грозящей опасности — всё это делает их пластинку болезненно-притягательной. Если уж затянуло, то пусть несёт, куда фуззу угодно.

The Raveonettes ::: Killer in the Streets

The Raveonettes ::: Sisters

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Prince Fatty Meets Nostalgia 77 In The Kingdom Of Dub (p) 2014

П роект Prince Fatty когда-то придумал Mike Pelanconi ради одной-единственной цели: записать эксклюзивный сингл для известного брэнда верхней одежды. Но, выполнив миссию, задумка продолжила существование, а название прилепилось к создателю. Пару лет назад «Принц Толстячок» и Benedic Lamdin, взявший себе кличку Nostalgia 77, записали диск «In The Kingdom of Dub». Не отказывая подельникам в умении управляться конкретно с дабом и регги, хочется заметить, что заглавие не совсем соответствует содержимому. На выходе мы получили драйвовый и ностальгический букет сразу из нескольких стилей, властвовавших на продвинутых танцполах в последнее десятилетие прошлого века. Breakbeat, trip-hop, acid-jazz, easy, многочисленные оттенки downtempo — всё это отлично уживается со стилем имени Кинга Табби, но это не кристальной чистоты dub, особенно для тех, кто ищет именно его. Упрекать авторов, естественно, не следует. Это как раз тот случай, когда помянувшему старое и поаплодировать можно. Главное ведь, как помянуть — и в каком контексте. А за приглашение таких коллабораторов, как певица Dennis Alcapone парочке отдельное спасибо.

Prince Fatty Meets Nostalgia 77 ::: Medicine Chest Dub

Prince Fatty Meets Nostalgia 77 ::: Seven Nation Army Dub

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СерьГа Чистота (p) 2015

Э та пластинка попала в плейлист, чтобы синхронизировать радио- и телевизионную версии программы, ибо главным героем последней стал Сергей Галанин. Рекомендую посмотреть полностью его интервью, человек он очень интересный, и наш разговор касался далеко не только музыки. Что же касается диска «Чистота», то, на мой взгляд, это самый сильный альбом Галанина. Взвешенное и разноплановое высказывание человека, которому есть чем поделиться. И хорошо, что он это делает, а не выезжает на старом багаже, хоть и постоянно (возвращаясь к интервью) задаёт себе вопрос — а нужны ли кому-то его новые мысли? Нужны. Пластинка получилась очень компактной, изначально песен было больше, но именно девять оказалось достаточно. Они все разные — тем «Чистота» и сильна. Каждый способен найти здесь текст, близкий своему эмоциональному состоянию. Это история не про один-два стопроцентных хита и сопутствующую нагрузку, а олицетворение поговорки, перекликающейся с названием группы: «Всем сестрам по серьгам».

СерьГа ::: Ромео и Джульетта

СерьГа ::: Хоровод

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SPC ECO All We Have Is Now (p) 2016

В заключение этого выпуска выполняю обещание, данное в прошлом. Тогда шла речь о семейном дуэте BOFC, созданном Дином Гарсия и его дочерью Роуз Берлин. Недолго они существовали под этой вывеской и решили вернуться к прежнему названию SPC ECO, выпустив в этом уже году новый диск, с заглавием которого согласятся многие — «All We Have Is Now». То, что они делают под привычной вывеской, несколько отличается от их BOFC-ипостаси. В данном случае больше эмбиента, лепестков шугейза и заимствований у таких хороших музыкантов, как Olive, Dubstar и Cocteau Twins, конечно. Только dream-pop у семейного дуэта на этот раз получился несколько монотонным и таинственно-безжизненным. Но три очень сильных трека несложно отыскать и в этом тумане.

SPC ECO ::: Daylight

SPC ECO ::: Alone

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Подкаст №619 28.06.2016 ::: 22:00 ::: 91 FM





The Raveonettes ::: Killer in the Streets The Raveonettes ::: Sisters Tindersticks ::: Were We Once Lovers Tindersticks ::: We Are Dreamers! Prince Fatty Meets Nostalgia 77 ::: Medicine Chest Dub Prince Fatty Meets Nostalgia 77 ::: Seven Nation Army Dub СерьГа ::: Ромео и Джульетта СерьГа ::: Хоровод SPC ECO ::: Daylight SPC ECO ::: Alone Максим Горданов

28.06.2016

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