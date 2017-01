:::

отландец с итальянским именем в прошлом году выпустил успешный альбом «Caustic Love». Впервые услышав его голос, сложно поверить, что он принадлежит 28-летнему певцу, а не члену семьи Марли или родственнику светлой памяти Джо Кокера — как легко может показаться. Наверное, Паоло с юных лет употребляет скотч, что, впрочем, и подтверждается клипом «Let Me Down Easy». И молодец! Паоло Нутини, потомок итальянских эмигрантов, обосновавшихся в Шотландии, был замечен рекорд-гигантом Atlantic в 18-летнем возрасте. К его таланту и диссонирующей с внешним видом и возрастом манере пения сразу был приставлен матёрый продюсер. «Едкая любовь» — третья большая запись Паоло, и здесь он зарывается в самые что ни на есть корневые пласты фанка и соула: ни дать ни взять, слушаешь экземпляр из старого классического каталога Motown — только с изрядной долей ритм-энд-блюза. Альбом записывался с большим размахом большим бэндом в Глазго, Валенсии, Нью-Йорке и Лондоне. С психоделическим фанком, жирным басом и хриплыми переживаниями певца, связанными с религиозными институтами, сочетаются вкрапления даунтемпо и семплы — как в случае с упомянутым треком, где звучал голос легенды соула Бетти ЛаВетт. Здесь можно услышать Чарли Чаплина, коллаборации с Лео Абрахамсом и рэпершей Жанель Монэ. При таком мощном обрамлении очевидного таланта Паоло удалось собрать практически безупречный винтажный музыкальный пазл.

олгожданный релиз питерской группы. Как это, к сожалению, часто бывает с действительно талантливыми коллективами, на родине о них мало кто знает, зато продвинутое западное музыкальное сообщество не выпускало Pinkshinyultrablast из перекрестья своего внимания с тех пор, как они выпустили дебютный EP в 2009 году. И вот, наконец, вышел первый лонгплей. Ура! Pinkshinyultrablast действительно долго запрягали, но такой уж у группы метод: если делать, то кропотливо и хорошо. Они даже репетируют так: подолгу, вдумчиво, добиваясь совершенства. Перфекционисты. Вот только не каждую группу будут помнить и ждать нового материала долгих (а по нынешним временам, сравнимых с вечностью) пять лет. Сергей, Рустам, Игорь, Роман и Люба играют первоклассный шугейз, смотрят в сторону My Bloody Valentine и совершенно непохожи на здешних музыкантов по уровню и стилю. При этом выглядят как свои: ничего необычного. Музыканты отмечают, что «Everything Else Matters» несколько отличается, от взбудоражившего всех EP «Happy Songs For Happy Zombies». Сейчас добавилось изрядное количество чистого, как летний воздух эмбиента, что практически никак не сказалось на качестве музыки. Диск Pinkshinyultrablast записывали в Петербурге, а распространением его за рубежом занимаются три лейбла, что предельно точно иллюстрирует, кому музыка такого уровня ближе, и где ей комфортнее жить, дышать и развиваться.