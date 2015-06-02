№598

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Emika Drei (p) 2015

Р асставшись с лейблом Ninja Tune, ярчайшая его артистка последних лет основала собственный импринт — так его и назвав: Emika Records. Уже в этом году она успела выпустить там диск «Klavirni», состоящий из произведений, сочиненных специально для пианино. Более свежий «Drei» возвращает к сложившемуся образу Эмики, и его вполне можно воспринимать как продолжение сделавшего её знаменитой альбома «Dva». «Третий» был записан и собственноручно сведён автором всего за две недели. Эмика устроила презентацию диска в России и утверждает, что пластинка — в первую очередь, о свободе, борьбе с её ограничениями и безумии от одиночества. Звук стал суше и аскетичней. Любовь к басу никуда не делась, смешавшись с расплавленными дропами, тревожным дрожанием ритма и фортепианными пасторалями. Эмика не зря говорит о противоречиях между амбициями и неуверенностью. «Drei» словно шаткий мостик, миг между прошлым и будущим. Будет ли держаться за него певица, мы скоро узнаем.

Emika ::: My Heart Bleeds Melody

Emika ::: Miracles

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Paolo Nutini Caustic Love (p) 2014

Ш отландец с итальянским именем в прошлом году выпустил успешный альбом «Caustic Love». Впервые услышав его голос, сложно поверить, что он принадлежит 28-летнему певцу, а не члену семьи Марли или родственнику светлой памяти Джо Кокера — как легко может показаться. Наверное, Паоло с юных лет употребляет скотч, что, впрочем, и подтверждается клипом «Let Me Down Easy». И молодец! Паоло Нутини, потомок итальянских эмигрантов, обосновавшихся в Шотландии, был замечен рекорд-гигантом Atlantic в 18-летнем возрасте. К его таланту и диссонирующей с внешним видом и возрастом манере пения сразу был приставлен матёрый продюсер. «Едкая любовь» — третья большая запись Паоло, и здесь он зарывается в самые что ни на есть корневые пласты фанка и соула: ни дать ни взять, слушаешь экземпляр из старого классического каталога Motown — только с изрядной долей ритм-энд-блюза. Альбом записывался с большим размахом большим бэндом в Глазго, Валенсии, Нью-Йорке и Лондоне. С психоделическим фанком, жирным басом и хриплыми переживаниями певца, связанными с религиозными институтами, сочетаются вкрапления даунтемпо и семплы — как в случае с упомянутым треком, где звучал голос легенды соула Бетти ЛаВетт. Здесь можно услышать Чарли Чаплина, коллаборации с Лео Абрахамсом и рэпершей Жанель Монэ. При таком мощном обрамлении очевидного таланта Паоло удалось собрать практически безупречный винтажный музыкальный пазл.

Paolo Nutini ::: Let Me Down Easy

Paolo Nutini ::: One Day

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Pinkshinyultrablast Everything Else Matters (p) 2015

Д олгожданный релиз питерской группы. Как это, к сожалению, часто бывает с действительно талантливыми коллективами, на родине о них мало кто знает, зато продвинутое западное музыкальное сообщество не выпускало Pinkshinyultrablast из перекрестья своего внимания с тех пор, как они выпустили дебютный EP в 2009 году. И вот, наконец, вышел первый лонгплей. Ура! Pinkshinyultrablast действительно долго запрягали, но такой уж у группы метод: если делать, то кропотливо и хорошо. Они даже репетируют так: подолгу, вдумчиво, добиваясь совершенства. Перфекционисты. Вот только не каждую группу будут помнить и ждать нового материала долгих (а по нынешним временам, сравнимых с вечностью) пять лет. Сергей, Рустам, Игорь, Роман и Люба играют первоклассный шугейз, смотрят в сторону My Bloody Valentine и совершенно непохожи на здешних музыкантов по уровню и стилю. При этом выглядят как свои: ничего необычного. Музыканты отмечают, что «Everything Else Matters» несколько отличается, от взбудоражившего всех EP «Happy Songs For Happy Zombies». Сейчас добавилось изрядное количество чистого, как летний воздух эмбиента, что практически никак не сказалось на качестве музыки. Диск Pinkshinyultrablast записывали в Петербурге, а распространением его за рубежом занимаются три лейбла, что предельно точно иллюстрирует, кому музыка такого уровня ближе, и где ей комфортнее жить, дышать и развиваться.

Pinkshinyultrablast ::: Holy Forest

Pinkshinyultrablast ::: Umi

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Black Roots Ghetto Feel (p) 2014

B lack Roots образовались (как говорят) в индустриальном и унылом, зато чрезвычайно богатом на талантливых музыкантов английском городе Бристоле в 1979 году. Опираясь на лучшие и, как следует из названия, корневые образцы ямайской культуры, бэнд стал достаточно известен, регулярно попадая в ротацию на радио и ТВ. Потом последовал период затишья, пока идею издать ранние альбомы музыкантам не подкинул французский лейбл Makasound. Так начался второй виток истории Black Roots. В 2012-м появился первый за 20 лет новый альбом, а спустя два года — «Ghetto Feel». Его записывали шесть участников оригинального состава, причём, каждый из них на альбоме отметился как вокалист. Джамминг-гитара, секция духовых и дух roots-reggae — всё к месту. Ветераны в порядке, а кто бы сомневался.

Black Roots ::: Bad Mind

Black Roots ::: Carnival

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П еремещаемся в Японию, дабы окунуться в волны довольно специфичного (учитывая страну происхождения) дрим-попа. Его создает любящая уединение музыкант и продюсер Кинуко Хирамацу, известная как Sapphire Slows. «Allegoria» — так именовала она свою первую большую сольную работу. В её сочинениях своеобразно сплелись цифровой даб, глитч-эмбиент, пластиковый поп, хрупкое техно и урбанистический нуар. Причём, вокал она использует не для сгущения красок и съезжания в нарочитый минор, как Ника Роза Данилова — наоборот: её голос словно поднимает в воздух всю конструкцию на топливе из лучших образцов именно дрим-попа. Конечно, так и тянет сказать что-то о гипнагоджике, но сама Кинуко подчёркивает: «никакой ностальгии в моих произведениях нет, она рождена из необычных эмоций и сделана при помощи таких-то и таких-то приборов; я не музыкант и не певица, а сочиняю только для того, чтобы путешествовать и получать новые впечатления и эмоции».

Sapphire Slows ::: Dry Fruits

Sapphire Slows ::: Third Party

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L. Piere The Island Come True (p) 2013

П оследний участник этого плейлиста вполне способен своими коллажами на мгновение остановить время, заставить задуматься и поддаться рукотворной магии звуков. Зовут второго шотландского героя выпуска Эйдан Моффат. Он известен как участник группы Arab Strap, но в последнее время предпочитает выступать под ником L. Pierre (по одной из версий L означает «Lucky»). В таком качестве последнее, что он пока записал — пластинка «The Island Come True», и сразу на ум приходит Мишель Уэльбек. Это удивительное повествование: кропотливо сотканное лоскутное одеяло из различных семплов, полевых записей, фрагментов снов, речей, детского смеха, оркестров, игравших 50 лет назад на вот этом самом месте (о чём помнит концертная тумба со стёршимися афишами), электронных завитушек и т. д. Конечно, Счастливый Пьер — не первый: можно вспомнить и Caretaker, и канонические труды Сильвиана-Шукая, но умению создавать из обрывков и кусочков чужих произведений собственные высказывания такой силы не перестаешь удивляться.

L. Piere ::: Sad Laugh

L. Piere ::: The Grief That Doesn`t Speak

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Подкаст №598 02.06.2015 ::: 22:00 ::: 91 FM





Emika ::: My Heart Bleeds Melody Emika ::: Miracles Paolo Nutini ::: Let Me Down Easy Paolo Nutini ::: One Day Pinkshinyultrablast ::: Holy Forest Pinkshinyultrablast ::: Umi Black Roots ::: Bad Mind Black Roots ::: Carnival Sapphire Slows ::: Dry Fruits Sapphire Slows ::: Third Party L. Piere ::: Sad Laugh L. Piere ::: The Grief That Doesn`t Speak Максим Горданов

02.06.2015

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