№599

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А лина Орлова назвала свою новую работу «88» и собственноручно сделала для неё обложку-коллаж из множества подручных средств. Музыкальное содержание далеко не так разнообразно. Название, по словам Алины, — отсылка не только к году рождения, но и к атмосфере того времени, которая ей близка; и она постаралась фрагментарно выразить это в музыке. Как и прежде, певица уделяет большое внимание текстам: обращается к творчеству Уильяма Блейка и Оскара Уайльда, при случае признается в любви к русской классической литературе и облекает свои произведения в тихую, комнатную электронику. «88» —пластинка не яркая; она требует сопереживания и диалога с умной и талантливой девушкой, очевидно предпочитающей скромное творчество помпезным ходам. Но в таком качестве Орлова встаёт в ряд со многими, несомненно, хорошими певицами — теряя то, что, казалось, было лишь у неё одной.

Alina Orlova ::: Sailor

Alina Orlova ::: Spindulelis

Все релизы Alina Orlova

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Видеоклип

В торым номером программы выступит совершенно бескомпромиссный человек, десятилетиями не меняющий свои взгляды и способы их донесения до широкой аудитории. Голос, который сложно, единожды услышав, перепутать с каким-то другим, принадлежит Джелло Биафре — экс лидеру лютой и изобретательной панк-, а точнее сёрф-панк-группы Dead Kennedys. Биафра — беспощадный обличитель и враг цензуры, американских силовых и бизнес-структур, активист партии зелёных, анархист, радикальный оппозиционер и анти-капиталист. Он всю жизнь выступает против системы, обвиняя её в том, что она и есть корень зла, приведшая, в частности, к терактам 11 сентября. Параллельно и после Dead Kennedys Джелло солировал в проекте Lard («Сало»), а его последняя банда носит красноречивое название Jello Biafra and Guantanamo School of Medicine. 54-летний (на момент выхода пластинки) заслуженный калифорнийский язва, вместе с четырьмя товарищами (включая экс-басиста Butthole Surfers Эндрю Вайсса) бодро клеймит супермаркеты, кредитные карты, фаст-фуд, наличие во дворе соседских собак и т. д. Интересно, что Guantanamo School of Medicine не чураются добавлять в хардкор-панк такие стили, как рокабилли и вполне традиционный хард. Всё идет в топку, когда накипело по-настоящему!

Jello Biafra and The Guantanomo School of Medicine ::: John Dillinger

Jello Biafra and The Guantanomo School of Medicine ::: Hollywood Goof Disease

Все релизы Jello Biafra and The Guantanomo School of Medicine

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Видеоклип

Muslimgauze Al Jar Zia Audio (p) 2013

А теперь на «ТСЛ» появится человек, о котором можно с уверенностью сказать, что он такой был один. Музыкант из Манчестера по имени Брин Джонс в начале 1980-х годов был потрясен оккупацией ливанских территорий Израилем и решил с этим бороться под маской, получившей название Muslimgauze. Говоря от лица проекта, Брин Джонс всегда употреблял местоимение «мы», имея в виду некую силу, действующую сокрушительными музыкальными методами. Его петли и кольца способны опутать неосторожного и любопытного, рискнувшего приблизиться, просунуть голову и задаться вопросом «Ну-ка, а что это у нас тут такое?»



Джонс пропускал через себя информацию и впечатления о ситуации в Палестине, добавлял какие-то сухие эмоции и реакции — и на выходе мы получали то, за что он был как бы и не в ответе. «Оно родилось само, я лишь способствовал рождению, так что упреки или хвала в отношении материала неуместны», — примерно в таком духе Брин и высказывался всегда. То, что он делал, не является музыкой в привычном смысле: это не песни и четко прописанные мелодии, а, скорее, трансляция настроения, часто продолжительные, нескончаемые ритмические мантры, реже — краткие обрывки и медитативные треки. Из его сетей не так-то просто вырваться: они буквально затягивают слушателя и, подсаживаясь на Muslimgauze, ты меняешь альбом за альбомом. Такое состояние может продлиться очень долго, благо релизов у Брина Джонса больше 250 (!), и они продолжают выходить после его таинственной смерти. Хронологически последний «Al Jar Zia Audio» появился в 2013 г., и сегодня в программе мы слушаем треки как раз из него.



Как же это всё записывалось? По утверждению Джонса, он использовал только аналоговые сэмплеры и синтезаторы, но в основе была игра на народных восточных инструментах, преимущественно перкуссиях. Его музыка подвержена частой ломке: сбивается ритм, до хрипоты выкручиваются перегруженные частоты, громкость колеблется, иногда наступает полная тишина, проступают арабские напевы, молитвы, вплетаются немыслимые сэмплы со звуками улиц и голосами всех народов мира, включая русский. Иногда создается впечатление, что ты слушаешь сразу несколько радиостанций одновременно, потому что ручка поиска частот мечется с ужасающей и неконтролируемой скоростью. Самое главное, что метод Muslimgauze действует посильнее иных слов. Названия его альбомов, например, — «Изнасилование Палестины», «United States of Islam», «Оккупированные Территории», «Багдад», «Fuck Israel», где последовательным проклятиям потреково подвергаются все политические деятели этой страны, говорят сами за себя.



Что заставляло немусульманина, никогда по принципиальным соображениям не бывавшего на Ближнем Востоке, осуществлять такую мощную и действенную арт-войну, до конца непонятно. Говорят, Брин Джонс не верил во всемирную известность Muslimgauze, а зря. Сколько крутейших музыкантов снимали перед ним шляпу, сколько записано пластинок, так или иначе с ним связанных и, самое главное, сколько он сам успел сделать, воистину не сосчитаешь! 16 лет прошло с момента его смерти от редкого заболевания крови, а альбомы и философия оказались пророческими, востребованными до сих пор и, самое главное, они продолжают выходить, подтверждая, что борьба, как и война, продолжаются.

Muslimgauze ::: Sari and Reebok

Muslimgauze ::: Ayatollah Dollar

Muslimgauze ::: We Have Shafika Habibi On Our Bus

Все релизы Muslimgauze

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P olly Scattergood была в своё время объявлена чуть ли не главной надеждой британского инди-попа. По-крайней мере, по версии уважаемого лейбла Mute, где вышло уже два её альбома. Не могу сказать, что расхваленный первенец как-то сильно меня порадовал, а вот вторая пластиночка — очень даже ничего (хоть и кажется, что вышла она не совсем в своё время). Про Полли обычно говорят, что в юности она написала сотни песен, однако лонгплеев за шесть лет у неё, повторюсь, всего два. Видимо, количество не перерастает в качество, либо возникает серьезная проблема выбора. Диск называется «Arrows» («Стрелы») — и тут заложено два значения: нанесение ран из лука Купидона и оружие, убивающее в реальной битве. Релиз записывался в Лондоне и Берлине и стал удачной комбинацией альт-фолка, слегка мрачного синти-попа и электронной музыки 1980-х гг. Полли словно стремится вместить всю жизнь в рамки альбома, калейдоскопично меняя лица, ландшафты и настроение.

Polly Scattergood ::: Falling

Polly Scattergood ::: Subsequently Lost

Все релизы Polly Scattergood

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Видеоклип

Б ард из Алабамы Дэн Сартэйн олицетворяет собой новую генерацию таких истинно безбашенных рок-н-рольщиков, выросших на рокабилли, панке, гаражном роке, блюзе и кантри — и с лёгкостью смешивающих всё это в одном котле. До выпуска первого альбома на лейбле Дэн записал несколько собственноручно изданных релизов, а потом у приятеля The White Stripes всё пошло в гору. «Кровь Чувака» стартует с бодрого электро-панка, сменяющегося премилейшей переработкой лучшего на диске трека «Pass This On», написанного скандинавскими умниками из The Knife. После расслабленного третьего трека с маримбами Сартэйн погружается в грязь прото-панка, ударяется в ковбойское рокабилли и выныривает в финале — на сочиненную Энтони Перкинсом «Moonlight Swim», которую ещё Элвис пел.

Dan Sartain ::: Pass This On

Dan Sartain ::: Love Is Suicide

Все релизы Dan Sartain

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Видеоклип

П редсказуемо кроваво завершившемуся пятому сезону «Игры Престолов» посвящается последний диск этого выпуска. Его автор родился на Сицилии, а живет ныне и трудится на ямайской растаманской ниве. Зовут его Альберто Ди Аскола или Alborosie. По предыдущим дискам он зарекомендовал себя как любитель не только чистого регги, но и раггамаффина, хип-хопа и т. д. И вот в прошлом году свет увидел чисто дабовый альбом под вывеской Alborosie meets King Jammy. Называется «Dub of Thrones». Фэны «Игры Престолов», полагаю, просто не смогут пройти мимо таких треков, как «Даб льда и пламени», «Даб железного трона», «Даб семи королевств», «Зимний даб» и так далее. Не смог пройти и я.

Alborosie meets King Jammy ::: Iron Throne Dub

Alborosie meets King Jammy ::: Dub Cinderella

Все релизы Alborosie meets King Jammy

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Видеоклип

Подкаст №599 23.06.2015 ::: 22:00 ::: 91 FM





Alina Orlova ::: Sailor Alina Orlova ::: Spindulelis Jello Biafra and The Guantanomo School of Medicine ::: John Dillinger Jello Biafra and The Guantanomo School of Medicine ::: Hollywood Goof Disease Muslimgauze ::: Sari and Reebok Muslimgauze ::: Ayatollah Dollar Muslimgauze ::: We Have Shafika Habibi On Our Bus Polly Scattergood ::: Falling Polly Scattergood ::: Subsequently Lost Dan Sartain ::: Pass This On Dan Sartain ::: Love Is Suicide Alborosie meets King Jammy ::: Iron Throne Dub Alborosie meets King Jammy ::: Dub Cinderella Максим Горданов

23.06.2015

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