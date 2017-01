:::

В

торым номером программы выступит совершенно бескомпромиссный человек, десятилетиями не меняющий свои взгляды и способы их донесения до широкой аудитории. Голос, который сложно, единожды услышав, перепутать с каким-то другим, принадлежит Джелло Биафре — экс лидеру лютой и изобретательной панк-, а точнее сёрф-панк-группы Dead Kennedys. Биафра — беспощадный обличитель и враг цензуры, американских силовых и бизнес-структур, активист партии зелёных, анархист, радикальный оппозиционер и анти-капиталист. Он всю жизнь выступает против системы, обвиняя её в том, что она и есть корень зла, приведшая, в частности, к терактам 11 сентября. Параллельно и после Dead Kennedys Джелло солировал в проекте Lard («Сало»), а его последняя банда носит красноречивое название Jello Biafra and Guantanamo School of Medicine. 54-летний (на момент выхода пластинки) заслуженный калифорнийский язва, вместе с четырьмя товарищами (включая экс-басиста Butthole Surfers Эндрю Вайсса) бодро клеймит супермаркеты, кредитные карты, фаст-фуд, наличие во дворе соседских собак и т. д. Интересно, что Guantanamo School of Medicine не чураются добавлять в хардкор-панк такие стили, как рокабилли и вполне традиционный хард. Всё идет в топку, когда накипело по-настоящему!