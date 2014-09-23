№581

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Hyperdub 10.2 (p) 2014

В торой сборник празднующего десятилетие лейбла Hyperdub в два раза короче первого, и, как мне кажется, интереснее. Он ориентирован не на танцевальные достижения фирмы, а на вокальные треки разной степени свежести и разной же степени воздействия r`n`b. Здесь вновь появляются и Burial, и Kode 9 (куда же без них, всё-таки основные фигуры), и Ikonika, и DJ Rashad — многие из героев первого тома. Повторюсь, что у данного издания совсем не танцевальный уклон, и в плейлисте хотелось бы заострить внимание на втором треке от Fhloston Paradigm. Стиль проекта, по словам автора Кинга Бритта, уже назвали «афрофутуристическим техно».

Jessy Lanza ::: 5785021

Fhloston Paradigm feat. Rachel Claudio ::: Never Defeated

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Видеоклип

Interpol El Pintor (p) 2014

I nterpol вернулись не из небытия, а после относительно недолгого перерыва, де-факто не распадаясь. В последние годы лидер и вокалист группы Пол Бэнкс увлекся сольным творчеством, сделав в итоге упор на хип-хоп. Однако, ни отвлеченные темы, ни уход важного для формулы квартета басиста Карлоса Дэнглера, к счастью, не помешали записать пятый лонгплей «El Pintor» — претензии к которому, на мой взгляд, выглядят как минимум натянутыми.«Мне плевать, чего хотят слушатели», — как-то заявил Бэнкс. Конечно же, это неправда: иначе и не было бы никакого пятого диска группы, и не было бы споров о том, что американцы не те и никогда не достигнут высот первых двух альбомов. «El Pintor» (в переводе с испанского «Художник») несет в себе само имя сократившегося до трио коллектива. Под его обложкой скрыта синтезаторная тоска с сердцем ставшего в руках Бэнкса совершенно механическим баса. Последний ничего не выражает, и это верно настолько, насколько логично им было стать немного другими не только количественно. Если меняться, то где как не в этой важной точке? Другая опора осталась в действии — это вокал Пола, его образы и умение нагнать смури не рукописными завитушками, а нервной и бойкой дробью клавиш печатной машинки. Так, что она не угнетает, а, скорее, бодрит. Да, Interpol не такие, как в воспетом начале пути, но «El Pintor» точно никак не предсказывает близкий его конец.

Interpol ::: All The Rage Back Home

Interpol ::: Tidal Wave

Все релизы Interpol

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Видеоклип

П ро таких обычно говорят «Never ending story». Начало этой истории следует искать в конце 1070-х годов. Именно тогда несколько музыкантов объединились вокруг Алига Пирса, образовав не группу даже, а такое сообщество, известное вот уже почти сорок лет как Family Fodder. Первый сингл вышел на лейбле Small Wonder в 1979 году — и там же тогда же были выпущены первые миньоны таких артистов, как The Cure и Bauhaus. Состав коллектива менялся многократно, их песни перепевали известные исполнители, а один громкий хит Family Fodder назывался ни много, ни мало «Дебби Харри». В арсенале коллектива есть вещи на английском, немецком и французском языках. Находящийся в постоянном поиске Алиг Пирс сотрудничал с артистами лейблов Domino и Tom Lab. Какие бы музыканты не присоединялись к сообществу Пирса, все они относились к собственной деятельности серьезно и старались делать в первую очередь высококачественный продукт — неважно, куда их качало в тот или иной момент: в сторону психоделика ли, даба, авангарда, электрического блюза, пост-панка, электроники или эзотерики. Было всё и, как показывает прошлогодний альбом, никуда не делось. Разнообразия на пластинке с одноименным названием «Variety» хоть отбавляй.

Family Fodder ::: Vampyre On My Mind

Family Fodder ::: The Pain Won`t Go

Все релизы Family Fodder

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Видеоклип

Т ехно, изготовленное руками людей, собственно, и придумавших данную музыку. Особенно это касается Хуана Аткинса — того самого, одного из пионеров жанра, детройтского гуру, вместе с Риком Дэвисом основавшим Cybotron. Не на вторых ролях здесь выступает и Мориц фон Освальд, берлинский музыкант, чуть ли не первый ярый пропагандист новой для рубежа 1980—90-х годов детройтской музыки в Европе. Усилия фон Освальда и других первых европейских подвижников техно не пропали даром. Сегодня Берлин — столица стиля и вообще клубной культуры. Туда по тем или иным причинам уезжают музыканты и совершенно ей не близкие. Мориц уже работал вместе с Хуаном, это было почти 20 лет назад, и вот их пути снова пересеклись. Новый альбом, записанный во время студийных сессий в Берлине, не случайно называется «Borderland». Спаянный одинаковыми переливами девятитрековый труд таит внутри себя некую границу, по которой проходит раздел между территориями подконтрольными сначала одному, потом другому автору. Первая механистичная, пустынная, кажущаяся работой бесперебойной вечной машины часть, очевидно, принадлежит немцу. Вторая, несколько более живая и, если в случае с настоящим техно уместно сказать, тёплая половина — дело рук Аткинса.

Juan Atkins & Moritz Von Oswald ::: Treehouse

Juan Atkins & Moritz Von Oswald ::: Digital Forest

Все релизы Juan Atkins & Moritz Von Oswald

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Rachel Zeffira The Deserters (p) 2012

В заключение познакомимся с диском, выпущенном в 2012 году. Понятно, что он не сильно «свежий», зато очень мне понравился, и упускать его не хочется. Записала «The Deserters» канадская оперная певица, обладательница сопрано, композитор и мультиинструменталист Rachel Zeffira. Резкий поворот в её ориентированной на исполнение классической музыки карьере произошёл, когда она встретила одного из участников группы The Horrors и основала дуэт «Кошачий глаз». Позже вышел этот сольник «Дезертиры», где формально инди-поп с проблесками шугейза моделируется в какие-то невероятно воздушные конструкции за счёт хрупких, призрачных оркестровок. Rachel из тех, кто мягко стелит, и мягко же спать.

Rachel Zeffira ::: Break The Spell

Rachel Zeffira ::: Star

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Видеоклип

Подкаст №581 23.09.2014 ::: 22:00 ::: 91 FM





Jessy Lanza ::: 5785021 Fhloston Paradigm feat. Rachel Claudio ::: Never Defeated Interpol ::: All The Rage Back Home Interpol ::: Tidal Wave Family Fodder ::: Vampyre On My Mind Family Fodder ::: The Pain Won`t Go Juan Atkins & Moritz Von Oswald ::: Treehouse Juan Atkins & Moritz Von Oswald ::: Digital Forest Rachel Zeffira ::: Break The Spell Rachel Zeffira ::: Star Максим Горданов

23.09.2014

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