Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№581

:::23.09.2014

Hyperdub 10.2

(p) 2014
В

торой сборник празднующего десятилетие лейбла Hyperdub в два раза короче первого, и, как мне кажется, интереснее. Он ориентирован не на танцевальные достижения фирмы, а на вокальные треки разной степени свежести и разной же степени воздействия r`n`b. Здесь вновь появляются и Burial, и Kode 9 (куда же без них, всё-таки основные фигуры), и Ikonika, и DJ Rashad — многие из героев первого тома. Повторюсь, что у данного издания совсем не танцевальный уклон, и в плейлисте хотелось бы заострить внимание на втором треке от Fhloston Paradigm. Стиль проекта, по словам автора Кинга Бритта, уже назвали «афрофутуристическим техно».


Interpol

El Pintor

(p) 2014
I

nterpol вернулись не из небытия, а после относительно недолгого перерыва, де-факто не распадаясь. В последние годы лидер и вокалист группы Пол Бэнкс увлекся сольным творчеством, сделав в итоге упор на хип-хоп. Однако, ни отвлеченные темы, ни уход важного для формулы квартета басиста Карлоса Дэнглера, к счастью, не помешали записать пятый лонгплей «El Pintor» — претензии к которому, на мой взгляд, выглядят как минимум натянутыми.«Мне плевать, чего хотят слушатели», — как-то заявил Бэнкс. Конечно же, это неправда: иначе и не было бы никакого пятого диска группы, и не было бы споров о том, что американцы не те и никогда не достигнут высот первых двух альбомов. «El Pintor» (в переводе с испанского «Художник») несет в себе само имя сократившегося до трио коллектива. Под его обложкой скрыта синтезаторная тоска с сердцем ставшего в руках Бэнкса совершенно механическим баса. Последний ничего не выражает, и это верно настолько, насколько логично им было стать немного другими не только количественно. Если меняться, то где как не в этой важной точке? Другая опора осталась в действии — это вокал Пола, его образы и умение нагнать смури не рукописными завитушками, а нервной и бойкой дробью клавиш печатной машинки. Так, что она не угнетает, а, скорее, бодрит. Да, Interpol не такие, как в воспетом начале пути, но «El Pintor» точно никак не предсказывает близкий его конец.


Family Fodder

Variety

(p) 2013
П

ро таких обычно говорят «Never ending story». Начало этой истории следует искать в конце 1070-х годов. Именно тогда несколько музыкантов объединились вокруг Алига Пирса, образовав не группу даже, а такое сообщество, известное вот уже почти сорок лет как Family Fodder. Первый сингл вышел на лейбле Small Wonder в 1979 году — и там же тогда же были выпущены первые миньоны таких артистов, как The Cure и Bauhaus. Состав коллектива менялся многократно, их песни перепевали известные исполнители, а один громкий хит Family Fodder назывался ни много, ни мало «Дебби Харри». В арсенале коллектива есть вещи на английском, немецком и французском языках. Находящийся в постоянном поиске Алиг Пирс сотрудничал с артистами лейблов Domino и Tom Lab. Какие бы музыканты не присоединялись к сообществу Пирса, все они относились к собственной деятельности серьезно и старались делать в первую очередь высококачественный продукт — неважно, куда их качало в тот или иной момент: в сторону психоделика ли, даба, авангарда, электрического блюза, пост-панка, электроники или эзотерики. Было всё и, как показывает прошлогодний альбом, никуда не делось. Разнообразия на пластинке с одноименным названием «Variety» хоть отбавляй.


Juan Atkins & Moritz Von Oswald

Borderland

(p) 2013
Т

ехно, изготовленное руками людей, собственно, и придумавших данную музыку. Особенно это касается Хуана Аткинса — того самого, одного из пионеров жанра, детройтского гуру, вместе с Риком Дэвисом основавшим Cybotron. Не на вторых ролях здесь выступает и Мориц фон Освальд, берлинский музыкант, чуть ли не первый ярый пропагандист новой для рубежа 1980—90-х годов детройтской музыки в Европе. Усилия фон Освальда и других первых европейских подвижников техно не пропали даром. Сегодня Берлин — столица стиля и вообще клубной культуры. Туда по тем или иным причинам уезжают музыканты и совершенно ей не близкие. Мориц уже работал вместе с Хуаном, это было почти 20 лет назад, и вот их пути снова пересеклись. Новый альбом, записанный во время студийных сессий в Берлине, не случайно называется «Borderland». Спаянный одинаковыми переливами девятитрековый труд таит внутри себя некую границу, по которой проходит раздел между территориями подконтрольными сначала одному, потом другому автору. Первая механистичная, пустынная, кажущаяся работой бесперебойной вечной машины часть, очевидно, принадлежит немцу. Вторая, несколько более живая и, если в случае с настоящим техно уместно сказать, тёплая половина — дело рук Аткинса.


Rachel Zeffira

The Deserters

(p) 2012
В

заключение познакомимся с диском, выпущенном в 2012 году. Понятно, что он не сильно «свежий», зато очень мне понравился, и упускать его не хочется. Записала «The Deserters» канадская оперная певица, обладательница сопрано, композитор и мультиинструменталист Rachel Zeffira. Резкий поворот в её ориентированной на исполнение классической музыки карьере произошёл, когда она встретила одного из участников группы The Horrors и основала дуэт «Кошачий глаз». Позже вышел этот сольник «Дезертиры», где формально инди-поп с проблесками шугейза моделируется в какие-то невероятно воздушные конструкции за счёт хрупких, призрачных оркестровок. Rachel из тех, кто мягко стелит, и мягко же спать.


Подкаст №581

23.09.2014:::22:00:::91 FM


  1. Jessy Lanza :::

    5785021

    скачать
  2. Fhloston Paradigm feat. Rachel Claudio :::

    Never Defeated

    скачать
  3. Interpol :::

    All The Rage Back Home

    скачать
  4. Interpol :::

    Tidal Wave

    скачать
  5. Family Fodder :::

    Vampyre On My Mind

    скачать
  6. Family Fodder :::

    The Pain Won`t Go

    скачать
  7. Juan Atkins & Moritz Von Oswald :::

    Treehouse

    скачать
  8. Juan Atkins & Moritz Von Oswald :::

    Digital Forest

    скачать
  9. Rachel Zeffira :::

    Break The Spell

    скачать
  10. Rachel Zeffira :::

    Star

    скачать

Максим Горданов
23.09.2014

Предложения от партнёров сайта:

Еврочехлы тольятти контакты.  :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001