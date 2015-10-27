№606

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FKA twigs M3LL155X EP (p) 2015

Н а первое у нас сегодня весьма необычная поп-артистка, известная под непростым для запоминания псевдонимом FKA twigs (настоящее имя — Талия Барнетт). У её отца карибские корни, а у мамы испанские. Выглядит Талия довольно радикально даже для сегодняшнего дня, когда внешним видом можно шокировать или совсем уж традиционалистов, или жителей отдалённых изолированных поселений. Её музыка примерно такая же: футуристический, отстранённый гибрид r`n`b и трип-хопа, сбивающий с толку тем, что его невозможно завернуть в одноцветную обёртку. Вроде же поп-музыка, песни об отношениях и всё такое, а ведь не как у других. Ну, то есть вообще иначе. Сразу на четыре новых трека Талия сняла непростое видео с макабрической старушенцией и разрешающейся от бремени и после танцующей собой. Комбинация букв и цифр в названии мини-альбома означает «Мелисса», что, по словам Талии, отражает её «внутреннею женскую энергию».

FKA twigs ::: Figure 8

FKA twigs ::: I’m Your Doll

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Видеоклип

Н у а внутреннюю мужскую энергию продолжают выплескивать ветераны британской гитарной школы — люди, стоявшие у истоков пост-панка. Это до сих пор, к счастью, существующая ливерпульская команда Echo & the Bunnymen. Достойных квартетов Ливерпуль сформировал много больше, чем одна та самая знаменитая четверка. Последняя пока и 12-я в студийной дискографии пластинка Echo & the Bunnymen, выпущенная в прошлом году, носит название «Метеориты». Диск весьма радует тем, что он не просто крепок и стабильно хорош, без особых ярких всплесков (как в случае со многими работами группы) — нет, он именно что хитовый. За 36 лет своего существования Echo & the Bunnymen, естественно, повлияли на многих музыкантов и несколько музыкальных направлений: пост-панк, новую волну, инди-рок, брит-поп, отчасти шугейз. В числе их последователей уж точно такие ребята как The Flaming Lips и Coldplay. У руля коллектива по-прежнему отцы-основатели Уилл Сарджент и Иэн МакКаллох. Последний написал весь материал и говорит, что у бэнда получилось добиться желаемого результата. Все лучшие их качества здесь продемонстрированы с блеском и, что самое важное, по мнению Иэна, выведены на новый уровень — «небесный, красивый и таинственный». Одним словом «Метеориты» — название для диска самое подходящее. Рискну сказать, что это самая лучшая работа Иэна, Уилла и компании.

Echo & the Bunnymen ::: Constantinople

Echo & the Bunnymen ::: Lovers on the Run

Echo & the Bunnymen ::: Explosions

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Видеоклип

Dub Syndicate Hard Food (p) 2015

А вот эта запись, к величайшему сожалению, совершенно точно последняя у известного всем поклонникам даба проекта. Буквально несколько дней назад произошла трагедия: в своем доме на Ямайке был убит Style Scott, выдающийся реггийный барабанщик и основатель Dub Syndicate. Ему было 58, а первый за 11 лет студийный релиз его детища практически сразу оказался и его прощальным посланием. Style Scott был не единственным участником Dub Syndicate. Второго зовут Adrian Sherwood — известный английский музыкант, продюсер и миксмастер. Вместе они сообразили не одну пластинку чистого как слеза Джа, эталонного даба. Процесс обычно происходил так: Style Scott и басист Flabba Holt, которого можно смело назвать третьим участником проекта, записывали основной материал на Ямайке и отсылали его Шервуду в Лондон, где риддимы и доводились до ума. Так же был записан и первый с момента выхода лонгплея «No Bed of Roses» диск, получивший название «Hard Food». В его создании приняли участие такие культовые для ямайской музыки фигуры как Lee «Scratch» Perry (куда же без него), Bunny Wailer и U-Roy. Словно специально они все собрались, чтобы проводить в последний путь своего закадычного брата по оружию. Кроме треков с вокалом хотелось бы отметить инструментальные, ведь они традиционно не являются для Dub Syndicate проходными лакунами, а качают будь здоров.

Dub Syndicate ::: Gypsy Magic

Dub Syndicate ::: Love Is Coming at You

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Видеоклип

Д уэт из Балтимора под названием Wye Oak. Балтимор находится в штате Мэриленд, и до недавней поры местной достопримечательностью был дуб, старейшее дерево во всех Cоединенных Штатах. Считалось, что ему более 400 лет — представляете, почти пять веков! Дерева уже какое-то время нет, но память о нём жива, и именно такое название для своей группы решили взять певица и гитаристка Дженн Уоснер и клавишник-барабанщик Энди Стэк. Давайте знакомиться с их творением. Wye Oak образовались в 2006 году и с тех пор успели записать один мини-альбом и четыре лонгплея. Последний вышел в прошлом году на известном инди-лейбле Merge Records. Пластинка была названа «Shriek». В процессе её создания Дженн Уоснер занималась сразу двумя сайд-проектами, где акцент был сделан на околотанцевальную электронику. Это повлияло и на музыку Wye Oak. Дуэт отошёл от прямолинейного инди-рока, добавил синтов и внёс в песни нотку отрешенной мечтательности. Энди и Дженн практически не используют электрогитару, её здесь компенсирует бас. В итоге получается нетривиальный и по-своему смелый пример исполнения гитарного инди, без помощи, собственно, гитар.

Wye Oak ::: Shriek

Wye Oak ::: Glory

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Видеоклип

Hamilton Leithauser Black Hours (p) 2014

Ф инальный аккорд выпуска за экс-лидером неплохой группы The Weekend Хэмильтон Лейтхаузер. После расформирования коллектива он вдруг решил, подобно многим, примерить на себя костюм Фрэнка Синатры или, берите шире, такого эстрадного крунера. И в этом образе у него вышел первенец, диск «Black Hours» («Тёмные Часы» — или лучше, пожалуй, «Мрачные времена»). Но далеко не все песни здесь тяжёлые, грустные или по-синатровски томно-торжественные. Автор не отрывается от собственных корней, увлекается игривой театральностью, скрипочками и, очевидно, получает удовольствие от работы с оркестром.

Hamilton Leithauser ::: The Silent Orchestra

Hamilton Leithauser ::: 5 AM

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Видеоклип

Подкаст №606 27.10.2015 ::: 22:00 ::: 91 FM





FKA twigs ::: Figure 8 FKA twigs ::: I’m Your Doll Echo & the Bunnymen ::: Constantinople Echo & the Bunnymen ::: Lovers on the Run Echo & the Bunnymen ::: Explosions Dub Syndicate ::: Gypsy Magic Dub Syndicate ::: Love Is Coming at You Wye Oak ::: Shriek Wye Oak ::: Glory Hamilton Leithauser ::: The Silent Orchestra Hamilton Leithauser ::: 5 AM Максим Горданов

27.10.2015

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