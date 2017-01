:::

у а внутреннюю мужскую энергию продолжают выплескивать ветераны британской гитарной школы — люди, стоявшие у истоков пост-панка. Это до сих пор, к счастью, существующая ливерпульская команда Echo & the Bunnymen. Достойных квартетов Ливерпуль сформировал много больше, чем одна та самая знаменитая четверка. Последняя пока и 12-я в студийной дискографии пластинка Echo & the Bunnymen, выпущенная в прошлом году, носит название «Метеориты». Диск весьма радует тем, что он не просто крепок и стабильно хорош, без особых ярких всплесков (как в случае со многими работами группы) — нет, он именно что хитовый. За 36 лет своего существования Echo & the Bunnymen, естественно, повлияли на многих музыкантов и несколько музыкальных направлений: пост-панк, новую волну, инди-рок, брит-поп, отчасти шугейз. В числе их последователей уж точно такие ребята как The Flaming Lips и Coldplay. У руля коллектива по-прежнему отцы-основатели Уилл Сарджент и Иэн МакКаллох. Последний написал весь материал и говорит, что у бэнда получилось добиться желаемого результата. Все лучшие их качества здесь продемонстрированы с блеском и, что самое важное, по мнению Иэна, выведены на новый уровень — «небесный, красивый и таинственный». Одним словом «Метеориты» — название для диска самое подходящее. Рискну сказать, что это самая лучшая работа Иэна, Уилла и компании.