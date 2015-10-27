Радио ТСЛ
Нажмите Play, чтобы слушать
Ранее в эфире:
Поддержи ТСЛ
629 628 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 568 567 566 565 563 562 561 560 559 558 557 556 553 552 551 549 548 547 546 545 544 543 542 541 539 538 536 535 533 532 531 529 528 527 526 524 523 521 520 519 517 516 515 514 513 512 511 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 351 350 349 348 347 346 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 310 309 308 307 306 305 304 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 224 223 222 221 220 219 218 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 195 194 193 192 191 190 185 184 182 181 180 Обзоры до 180
Обзоры в RSS
20/12/16
Обзор 629

06/12/16
Обзор 628

01/11/16
Обзор 626

11/10/16
Обзор 625

20/09/16
Обзор 624

06/09/16
Обзор 623

23/08/16
Обзор 622

Радиоверсия
«Тёмной стороны Луны»
каждый вторник в 22:00
на радио Кузбасс FM
Кемерово 91,0 FM

Кузбасс FM

Слушайте
«Тёмную сторону Луны»
на PodFM.ru

PodFM.ru

«Тёмная cторона Луны»
выходит при поддержке
системы магазинов
«Фотомир»

Фотомир




Наша кнопка:



Вы можете ставить эту кнопку
где угодно



TopList

№606

:::27.10.2015

FKA twigs

M3LL155X

EP (p) 2015
Н

а первое у нас сегодня весьма необычная поп-артистка, известная под непростым для запоминания псевдонимом FKA twigs (настоящее имя — Талия Барнетт). У её отца карибские корни, а у мамы испанские. Выглядит Талия довольно радикально даже для сегодняшнего дня, когда внешним видом можно шокировать или совсем уж традиционалистов, или жителей отдалённых изолированных поселений. Её музыка примерно такая же: футуристический, отстранённый гибрид r`n`b и трип-хопа, сбивающий с толку тем, что его невозможно завернуть в одноцветную обёртку. Вроде же поп-музыка, песни об отношениях и всё такое, а ведь не как у других. Ну, то есть вообще иначе. Сразу на четыре новых трека Талия сняла непростое видео с макабрической старушенцией и разрешающейся от бремени и после танцующей собой. Комбинация букв и цифр в названии мини-альбома означает «Мелисса», что, по словам Талии, отражает её «внутреннею женскую энергию».


Echo & the Bunnymen

Meteorites

(p) 2014
Н

у а внутреннюю мужскую энергию продолжают выплескивать ветераны британской гитарной школы — люди, стоявшие у истоков пост-панка. Это до сих пор, к счастью, существующая ливерпульская команда Echo & the Bunnymen. Достойных квартетов Ливерпуль сформировал много больше, чем одна та самая знаменитая четверка. Последняя пока и 12-я в студийной дискографии пластинка Echo & the Bunnymen, выпущенная в прошлом году, носит название «Метеориты». Диск весьма радует тем, что он не просто крепок и стабильно хорош, без особых ярких всплесков (как в случае со многими работами группы) — нет, он именно что хитовый. За 36 лет своего существования Echo & the Bunnymen, естественно, повлияли на многих музыкантов и несколько музыкальных направлений: пост-панк, новую волну, инди-рок, брит-поп, отчасти шугейз. В числе их последователей уж точно такие ребята как The Flaming Lips и Coldplay. У руля коллектива по-прежнему отцы-основатели Уилл Сарджент и Иэн МакКаллох. Последний написал весь материал и говорит, что у бэнда получилось добиться желаемого результата. Все лучшие их качества здесь продемонстрированы с блеском и, что самое важное, по мнению Иэна, выведены на новый уровень — «небесный, красивый и таинственный». Одним словом «Метеориты» — название для диска самое подходящее. Рискну сказать, что это самая лучшая работа Иэна, Уилла и компании.


Dub Syndicate

Hard Food

(p) 2015
А

вот эта запись, к величайшему сожалению, совершенно точно последняя у известного всем поклонникам даба проекта. Буквально несколько дней назад произошла трагедия: в своем доме на Ямайке был убит Style Scott, выдающийся реггийный барабанщик и основатель Dub Syndicate. Ему было 58, а первый за 11 лет студийный релиз его детища практически сразу оказался и его прощальным посланием. Style Scott был не единственным участником Dub Syndicate. Второго зовут Adrian Sherwood — известный английский музыкант, продюсер и миксмастер. Вместе они сообразили не одну пластинку чистого как слеза Джа, эталонного даба. Процесс обычно происходил так: Style Scott и басист Flabba Holt, которого можно смело назвать третьим участником проекта, записывали основной материал на Ямайке и отсылали его Шервуду в Лондон, где риддимы и доводились до ума. Так же был записан и первый с момента выхода лонгплея «No Bed of Roses» диск, получивший название «Hard Food». В его создании приняли участие такие культовые для ямайской музыки фигуры как Lee «Scratch» Perry (куда же без него), Bunny Wailer и U-Roy. Словно специально они все собрались, чтобы проводить в последний путь своего закадычного брата по оружию. Кроме треков с вокалом хотелось бы отметить инструментальные, ведь они традиционно не являются для Dub Syndicate проходными лакунами, а качают будь здоров.


Wye Oak

Shriek

(p) 2014
Д

уэт из Балтимора под названием Wye Oak. Балтимор находится в штате Мэриленд, и до недавней поры местной достопримечательностью был дуб, старейшее дерево во всех Cоединенных Штатах. Считалось, что ему более 400 лет — представляете, почти пять веков! Дерева уже какое-то время нет, но память о нём жива, и именно такое название для своей группы решили взять певица и гитаристка Дженн Уоснер и клавишник-барабанщик Энди Стэк. Давайте знакомиться с их творением. Wye Oak образовались в 2006 году и с тех пор успели записать один мини-альбом и четыре лонгплея. Последний вышел в прошлом году на известном инди-лейбле Merge Records. Пластинка была названа «Shriek». В процессе её создания Дженн Уоснер занималась сразу двумя сайд-проектами, где акцент был сделан на околотанцевальную электронику. Это повлияло и на музыку Wye Oak. Дуэт отошёл от прямолинейного инди-рока, добавил синтов и внёс в песни нотку отрешенной мечтательности. Энди и Дженн практически не используют электрогитару, её здесь компенсирует бас. В итоге получается нетривиальный и по-своему смелый пример исполнения гитарного инди, без помощи, собственно, гитар.


Hamilton Leithauser

Black Hours

(p) 2014
Ф

инальный аккорд выпуска за экс-лидером неплохой группы The Weekend Хэмильтон Лейтхаузер. После расформирования коллектива он вдруг решил, подобно многим, примерить на себя костюм Фрэнка Синатры или, берите шире, такого эстрадного крунера. И в этом образе у него вышел первенец, диск «Black Hours» («Тёмные Часы» — или лучше, пожалуй, «Мрачные времена»). Но далеко не все песни здесь тяжёлые, грустные или по-синатровски томно-торжественные. Автор не отрывается от собственных корней, увлекается игривой театральностью, скрипочками и, очевидно, получает удовольствие от работы с оркестром.


Подкаст №606

27.10.2015:::22:00:::91 FM


  1. FKA twigs :::

    Figure 8

    скачать
  2. FKA twigs :::

    I’m Your Doll

    скачать
  3. Echo & the Bunnymen :::

    Constantinople

    скачать
  4. Echo & the Bunnymen :::

    Lovers on the Run

    скачать
  5. Echo & the Bunnymen :::

    Explosions

    скачать
  6. Dub Syndicate :::

    Gypsy Magic

    скачать
  7. Dub Syndicate :::

    Love Is Coming at You

    скачать
  8. Wye Oak :::

    Shriek

    скачать
  9. Wye Oak :::

    Glory

    скачать
  10. Hamilton Leithauser :::

    The Silent Orchestra

    скачать
  11. Hamilton Leithauser :::

    5 AM

    скачать

Максим Горданов
27.10.2015

Предложения от партнёров сайта:

 :::

A ::: B ::: C ::: D ::: E ::: F ::: G ::: H ::: I ::: J ::: K ::: L ::: M ::: N ::: O ::: P ::: R ::: S ::: T ::: U ::: V ::: W ::: X ::: Y ::: Z ::: 0–# ::: А–Я
Загрузка



629 ::: 628 ::: 626 ::: 625 ::: 624 ::: 623 ::: 622 ::: 621 ::: 620 ::: 619 ::: 618 ::: 617 ::: 616 ::: 615 ::: 614 ::: 613 ::: 612 ::: 611 ::: 610 ::: 609 ::: 608 ::: 607 ::: 606 ::: 605 ::: 604 ::: 603 ::: 602 ::: 601 ::: 600 ::: 599 ::: 598 ::: 597 ::: 596 ::: 595 ::: 594 ::: 593 ::: 592 ::: 591 ::: 590 ::: 589 ::: 588 ::: 587 ::: 586 ::: 585 ::: 584 ::: 583 ::: 582 ::: 581 ::: 580 ::: 579 ::: 578 ::: 577 ::: 576 ::: 575 ::: 574 ::: 573 ::: 572 ::: 571 ::: 570 ::: 568 ::: 567 ::: 566 ::: 565 ::: 563 ::: 562 ::: 561 ::: 560 ::: 559 ::: 558 ::: 557 ::: 556 ::: 553 ::: 552 ::: 551 ::: 549 ::: 548 ::: 547 ::: 546 ::: 545 ::: 544 ::: 543 ::: 542 ::: 541 ::: 539 ::: 538 ::: 536 ::: 535 ::: 533 ::: 532 ::: 531 ::: 529 ::: 528 ::: 527 ::: 526 ::: 524 ::: 523 ::: 521 ::: 520 ::: 519 ::: 517 ::: 516 ::: 515 ::: 514 ::: 513 ::: 512 ::: 511 ::: 508 ::: 507 ::: 506 ::: 505 ::: 504 ::: 503 ::: 502 ::: 501 ::: 500 ::: 499 ::: 498 ::: 497 ::: 496 ::: 495 ::: 494 ::: 493 ::: 492 ::: 491 ::: 490 ::: 489 ::: 488 ::: 487 ::: 486 ::: 485 ::: 484 ::: 483 ::: 482 ::: 481 ::: 480 ::: 479 ::: 478 ::: 477 ::: 476 ::: 475 ::: 474 ::: 473 ::: 472 ::: 471 ::: 470 ::: 469 ::: 468 ::: 467 ::: 466 ::: 465 ::: 464 ::: 463 ::: 462 ::: 461 ::: 460 ::: 459 ::: 458 ::: 457 ::: 456 ::: 455 ::: 454 ::: 453 ::: 452 ::: 451 ::: 450 ::: 449 ::: 448 ::: 447 ::: 446 ::: 445 ::: 444 ::: 443 ::: 442 ::: 441 ::: 440 ::: 439 ::: 438 ::: 437 ::: 436 ::: 435 ::: 434 ::: 433 ::: 432 ::: 431 ::: 430 ::: 429 ::: 428 ::: 427 ::: 426 ::: 425 ::: 424 ::: 423 ::: 422 ::: 421 ::: 420 ::: 419 ::: 418 ::: 417 ::: 416 ::: 415 ::: 414 ::: 413 ::: 412 ::: 411 ::: 410 ::: 409 ::: 408 ::: 407 ::: 406 ::: 405 ::: 404 ::: 403 ::: 402 ::: 401 ::: 400 ::: 399 ::: 398 ::: 397 ::: 396 ::: 395 ::: 394 ::: 393 ::: 392 ::: 391 ::: 390 ::: 389 ::: 388 ::: 387 ::: 386 ::: 385 ::: 384 ::: 383 ::: 382 ::: 380 ::: 379 ::: 378 ::: 377 ::: 376 ::: 375 ::: 374 ::: 373 ::: 372 ::: 371 ::: 370 ::: 369 ::: 368 ::: 367 ::: 366 ::: 365 ::: 364 ::: 363 ::: 362 ::: 361 ::: 360 ::: 359 ::: 358 ::: 357 ::: 356 ::: 355 ::: 354 ::: 353 ::: 351 ::: 350 ::: 349 ::: 348 ::: 347 ::: 346 ::: 344 ::: 343 ::: 342 ::: 341 ::: 340 ::: 339 ::: 338 ::: 337 ::: 336 ::: 335 ::: 334 ::: 333 ::: 332 ::: 331 ::: 330 ::: 329 ::: 328 ::: 326 ::: 325 ::: 324 ::: 323 ::: 322 ::: 321 ::: 320 ::: 319 ::: 318 ::: 317 ::: 316 ::: 315 ::: 314 ::: 313 ::: 312 ::: 310 ::: 309 ::: 308 ::: 307 ::: 306 ::: 305 ::: 304 ::: 302 ::: 301 ::: 300 ::: 299 ::: 298 ::: 297 ::: 296 ::: 295 ::: 294 ::: 293 ::: 292 ::: 291 ::: 290 ::: 289 ::: 288 ::: 287 ::: 286 ::: 285 ::: 284 ::: 283 ::: 282 ::: 281 ::: 280 ::: 279 ::: 278 ::: 277 ::: 276 ::: 275 ::: 274 ::: 273 ::: 272 ::: 271 ::: 270 ::: 269 ::: 268 ::: 267 ::: 266 ::: 265 ::: 264 ::: 263 ::: 262 ::: 261 ::: 260 ::: 258 ::: 257 ::: 256 ::: 255 ::: 254 ::: 253 ::: 252 ::: 251 ::: 250 ::: 249 ::: 248 ::: 247 ::: 246 ::: 245 ::: 244 ::: 243 ::: 242 ::: 241 ::: 240 ::: 239 ::: 238 ::: 237 ::: 236 ::: 235 ::: 234 ::: 233 ::: 232 ::: 231 ::: 230 ::: 229 ::: 228 ::: 227 ::: 226 ::: 224 ::: 223 ::: 222 ::: 221 ::: 220 ::: 219 ::: 218 ::: 215 ::: 214 ::: 213 ::: 212 ::: 211 ::: 210 ::: 209 ::: 208 ::: 207 ::: 206 ::: 205 ::: 204 ::: 203 ::: 202 ::: 201 ::: 200 ::: 198 ::: 197 ::: 196 ::: 195 ::: 194 ::: 193 ::: 192 ::: 191 ::: 190 ::: 185 ::: 184 ::: 182 ::: 181 ::: 180 :::

наверх ↑

о проекте  ::  музыка недели  ::  люди на луне  ::  акции
ссылки  ::  лица друзей  ::  гостевая

Внимание! Все звуковые материалы, которые Вы найдете на сайте, представлены в заниженном качестве звучания и предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов будут удовлетворены по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных кассет и CD

Размещение рекламы design::redfish © 2001