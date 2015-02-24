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TopList

№592

:::24.02.2015

motorama

Poverty

(p) 2015
«Б

едность» motorama состоит из девяти песен. Все они записаны в домашней студии, а сам альбом вышел на французском лейбле. По мнению лидера и вокалиста ростовчан Влада Паршина, эта пластинка записана лучше других. Что же касается материала, то, по большей части, это узнаваемый, моторный и монохромный пост-панк, который не гнетёт, но заставляет светиться. Когда я их услышал впервые, мне показалось, что это лучшие в мире подражатели Joy Division, только скользящие по гребню поднятой манчестерцами волны. Упреки в том, что отечественная группа предпочитает английский и больше известна на Западе, не действуют — потому что, во-первых, у Паршина есть и русскоязычный проект, а во-вторых, motorama едва ли не единственный наш бэнд из тех, что использует иностранный язык и правильные музыкальные течения (от пост-панка до колдвейва) как родные.


SWANN

Neverending

(p) 2013
Ф

ранцузская инди-фолк певица, называющая себя Суонн, родилась и выросла в Париже. Псевдоним она себе взяла из книги Марселя Пруста (видимо, имеется в виду «В сторону Свана»). В данный момент проживает в Лондоне, а пластинку свою записала в Уэльсе при помощи Роба Эллиса, работавшего с PJ Harvey и Анной Калви, так что выбор очевиден. Маленькая, хрупкая девушка с длинными волосами и огромной гитарой пытается встроиться в бесконечный ряд фолк-сингерш, многие из которых ограничивались одной-двумя работами, в отличие от признанных величин вроде Кейт Буш или Кэт Пауэр. Именно на последнюю Суонн больше всего похожа. И невзирая на то, что маленькая и хрупкая, умеет быть требовательной, когда хочет большой и чистой любви.


Boban and Marko Markovic Orchestra

Gypsy Manifesto

(p) 2013
И

музыка, и название пластинки «Gypsy Manifesto» говорят сами за себя. Предсказуемо весёлый, буквально с парой минорных строк и наполовину состоящий из инструментальных композиций цыганский фолк. В одном случае, в треке «Африка Парика» авторов слегка увлекает на территорию этно-джаза. Бобан Маркович и его сын Марко возглавляют самый, наверное, известный сербский духовой оркестр или, точнее, цыганский ансамбль, прославившийся участием в написании саундтрека к фильму Эмира Кустурицы «Underground». Стоит ли говорить, что они дико популярны у себя на родине и достаточно хорошо известны в Европе и за океаном. Как и большинство подобных творческих объединений, оркестр Марковичей славен своими экспрессивными живыми перфомансами, в рамках которых чаще всего в процесс выступления вовлекается и публика.


Neon Neon

Praxis Makes Perfect

(p) 2014
П

ознакомимся с сайд-проектом лидера хорошо известной валлийской группы Super Furry Animals Грифа Риса. Вместе с хип-хоп продюсером, известным как Boom Bip, они уже почти десять лет назад создали дуэт под названием Neon Neon. Альбомов за этот срок у них вышло всего-то два. Последний на данный момент датирован 2013 годом, и называется он «Praxis Makes Perfect». Гриф Рис и Бум Бип начали работу над своим первым альбомом летом 2006-го, охотно прибегая к помощи как сольных артистов, так и участников других групп. Они стремились создать поп-музыку, опирающуюся на new-wave 1980-х, синти-поп и наследие Kraftwerk. В записи приняла участие Азия Ардженто, актриса и режиссер (снявшаяся среди прочих в гениальном фильме своего отца Дарио «Синдром Стендаля»). «Praxis Makes Perfect» — концептуальная работа, посвященная итальянскому политическому деятелю Джанджакомо Фельтринелли. Он был известен своими ультралевыми взглядами, основал книжное издательство и первым опубликовал роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», вывезенный из СССР контрабандным путём. Кроме этого, Фельтринелли был дружен с Фиделем Кастро и основал «Группу партизанского действия», ведшую реальную вооруженную борьбу с союзом крупной итальянской буржуазии, неофашистами и мафией. Погиб Фельтринелли при крайне загадочных обстоятельствах. Вот так. А вы думали, мы тут просто поп-песенки слушаем?


Distance, Light & Sky

Casting Nets

(p) 2014
К

лассная пластинка нового проекта Distance, Light & Sky. Вышел он на одном из моих самых любимых лейблов Glittterhouse, и руку к его созданию приложил не кто-нибудь, а Крис Экман, лидер The Walkabouts. Но Distance, Light & Sky — не сольный проект Экмана: он там всего лишь один из трёх полноправных участников. Двое других — англо-голландская певица, обладательница чудеснейшего вокала Chantal Aсda и виртуозный перкуссионист Eric Thielmans, работавший много с кем: в частности, с Sun Ra. Каждый из трёх участников привнес в проект своё видение, умения и чувства, органично сплетённые в прекрасный образец того, что называется искусным инди-фолком.


Подкаст №592

24.02.2015:::22:00:::91 FM


  1. motorama :::

    Corona

    скачать
  2. motorama :::

    Heavy Wave

    скачать
  3. SWANN :::

    It Don`t Ryme

    скачать
  4. SWANN :::

    Show Me Your Love

    скачать
  5. Boban and Marko Markovic Orchestra :::

    Balkan Karavan

    скачать
  6. Boban and Marko Markovic Orchestra :::

    Čaje Šukarije

    скачать
  7. Neon Neon :::

    The Jaguar

    скачать
  8. Neon Neon :::

    Ciao Feltrinelli

    скачать
  9. Distance, Light & Sky :::

    Cold Summer Wood

    скачать
  10. Distance, Light & Sky :::

    Son

    скачать

Максим Горданов
24.02.2015

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