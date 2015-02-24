№592

:::

motorama Poverty (p) 2015

« Б едность» motorama состоит из девяти песен. Все они записаны в домашней студии, а сам альбом вышел на французском лейбле. По мнению лидера и вокалиста ростовчан Влада Паршина, эта пластинка записана лучше других. Что же касается материала, то, по большей части, это узнаваемый, моторный и монохромный пост-панк, который не гнетёт, но заставляет светиться. Когда я их услышал впервые, мне показалось, что это лучшие в мире подражатели Joy Division, только скользящие по гребню поднятой манчестерцами волны. Упреки в том, что отечественная группа предпочитает английский и больше известна на Западе, не действуют — потому что, во-первых, у Паршина есть и русскоязычный проект, а во-вторых, motorama едва ли не единственный наш бэнд из тех, что использует иностранный язык и правильные музыкальные течения (от пост-панка до колдвейва) как родные.

motorama ::: Corona

motorama ::: Heavy Wave

Все релизы motorama

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

SWANN Neverending (p) 2013

Ф ранцузская инди-фолк певица, называющая себя Суонн, родилась и выросла в Париже. Псевдоним она себе взяла из книги Марселя Пруста (видимо, имеется в виду «В сторону Свана»). В данный момент проживает в Лондоне, а пластинку свою записала в Уэльсе при помощи Роба Эллиса, работавшего с PJ Harvey и Анной Калви, так что выбор очевиден. Маленькая, хрупкая девушка с длинными волосами и огромной гитарой пытается встроиться в бесконечный ряд фолк-сингерш, многие из которых ограничивались одной-двумя работами, в отличие от признанных величин вроде Кейт Буш или Кэт Пауэр. Именно на последнюю Суонн больше всего похожа. И невзирая на то, что маленькая и хрупкая, умеет быть требовательной, когда хочет большой и чистой любви.

SWANN ::: It Don`t Ryme

SWANN ::: Show Me Your Love

Все релизы SWANN

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

И музыка, и название пластинки «Gypsy Manifesto» говорят сами за себя. Предсказуемо весёлый, буквально с парой минорных строк и наполовину состоящий из инструментальных композиций цыганский фолк. В одном случае, в треке «Африка Парика» авторов слегка увлекает на территорию этно-джаза. Бобан Маркович и его сын Марко возглавляют самый, наверное, известный сербский духовой оркестр или, точнее, цыганский ансамбль, прославившийся участием в написании саундтрека к фильму Эмира Кустурицы «Underground». Стоит ли говорить, что они дико популярны у себя на родине и достаточно хорошо известны в Европе и за океаном. Как и большинство подобных творческих объединений, оркестр Марковичей славен своими экспрессивными живыми перфомансами, в рамках которых чаще всего в процесс выступления вовлекается и публика.

Boban and Marko Markovic Orchestra ::: Balkan Karavan

Boban and Marko Markovic Orchestra ::: Čaje Šukarije

Все релизы Boban and Marko Markovic Orchestra

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Neon Neon Praxis Makes Perfect (p) 2014

П ознакомимся с сайд-проектом лидера хорошо известной валлийской группы Super Furry Animals Грифа Риса. Вместе с хип-хоп продюсером, известным как Boom Bip, они уже почти десять лет назад создали дуэт под названием Neon Neon. Альбомов за этот срок у них вышло всего-то два. Последний на данный момент датирован 2013 годом, и называется он «Praxis Makes Perfect». Гриф Рис и Бум Бип начали работу над своим первым альбомом летом 2006-го, охотно прибегая к помощи как сольных артистов, так и участников других групп. Они стремились создать поп-музыку, опирающуюся на new-wave 1980-х, синти-поп и наследие Kraftwerk. В записи приняла участие Азия Ардженто, актриса и режиссер (снявшаяся среди прочих в гениальном фильме своего отца Дарио «Синдром Стендаля»). «Praxis Makes Perfect» — концептуальная работа, посвященная итальянскому политическому деятелю Джанджакомо Фельтринелли. Он был известен своими ультралевыми взглядами, основал книжное издательство и первым опубликовал роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», вывезенный из СССР контрабандным путём. Кроме этого, Фельтринелли был дружен с Фиделем Кастро и основал «Группу партизанского действия», ведшую реальную вооруженную борьбу с союзом крупной итальянской буржуазии, неофашистами и мафией. Погиб Фельтринелли при крайне загадочных обстоятельствах. Вот так. А вы думали, мы тут просто поп-песенки слушаем?

Neon Neon ::: The Jaguar

Neon Neon ::: Ciao Feltrinelli

Все релизы Neon Neon

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

К лассная пластинка нового проекта Distance, Light & Sky. Вышел он на одном из моих самых любимых лейблов Glittterhouse, и руку к его созданию приложил не кто-нибудь, а Крис Экман, лидер The Walkabouts. Но Distance, Light & Sky — не сольный проект Экмана: он там всего лишь один из трёх полноправных участников. Двое других — англо-голландская певица, обладательница чудеснейшего вокала Chantal Aсda и виртуозный перкуссионист Eric Thielmans, работавший много с кем: в частности, с Sun Ra. Каждый из трёх участников привнес в проект своё видение, умения и чувства, органично сплетённые в прекрасный образец того, что называется искусным инди-фолком.

Distance, Light & Sky ::: Cold Summer Wood

Distance, Light & Sky ::: Son

Все релизы Distance, Light & Sky

Обсудить в гостевой книге

Видеоклип

Подкаст №592 24.02.2015 ::: 22:00 ::: 91 FM





motorama ::: Corona motorama ::: Heavy Wave SWANN ::: It Don`t Ryme SWANN ::: Show Me Your Love Boban and Marko Markovic Orchestra ::: Balkan Karavan Boban and Marko Markovic Orchestra ::: Čaje Šukarije Neon Neon ::: The Jaguar Neon Neon ::: Ciao Feltrinelli Distance, Light & Sky ::: Cold Summer Wood Distance, Light & Sky ::: Son Максим Горданов

24.02.2015

Загрузка