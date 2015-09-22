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TopList

№604

:::22.09.2015

Drive-By Truckers

English Oceans

(p) 2014
D

rive-By Truckers были основаны друзьями по колледжу Майком Кули и Паттерсоном Худом. Их отнюдь не одинаковое сонграйтерство — равно как и допуск к написанию материала других участников группы (список коих к настоящему моменту перевалил за 20) — изюминка и сильная сторона музыки «Дальнобойщиков». Также её особенностью давно стало использование строенных гитар, что относит Drive-By Truckers от кантри больше к харду и блюзу. «English Oceans» стал важной вехой для флагманов «южного рока» не только потому что это десятый студийный релиз за 18 лет, но и потому что Кули и Худ впервые за долгое время сочинили песен примерно поровну. Непохожесть подходов и вокала основных авторов — как раз то, что делает эту, в целом, довольно традиционную рок-пластинку чем-то более выразительным и ярким.


Ratatat

Magnifique

(p) 2015
Г

итарист Майк Страуд и клавишник Эван Маст решили дать своему новому релизу название «Magnifique», что в переводе с французского означает «Прекрасный», «Великолепный» и т. д. Великолепие его, видимо, в том, что дуэт решил идти проторенной тропинкой и, несмотря на долгий перерыв, исполняет примерно то же самое, что и много лет назад — что придает музыке олдскульного гитарного тепла и согревающего электронного уюта. Ratatat можно с удовольствием слушать, сидя в кофейне, тихо мурлыкая и разглядывая коллаж из лиц, украшающих обложку, — среди которых главенствует Рой Орбисон. «Magnifique» не спешит распадаться на отдельные треки: музыка здесь льется мерным потоком, располагающим и к беседе, и к уединенным, чуть ностальгическим размышлениям. Кое-что здесь вполне подойдёт и для небыстрых танцев. Не знаю, насколько уместен восторг по поводу этого диска, но совсем уж не понравиться такой профессионально сделанный indie-lounge просто не может.


Where The Wind Blows

(p) 2013
Т

еперь поговорим о диске, опосредованно связанном с одним хорошим и важным событием. Буквально на днях в Красноярске и Новосибирске прошел фестиваль СТМ. Съёмочная группа «ТСЛ» там побывала, мы пообщались с некоторыми музыкантами, и вскоре их можно будет увидеть и услышать в программе. Пока же я решил достать из рукава припрятанный давно сборник «Where The Wind Blows». Он, правда, вышел два года назад, зато выпустил его лейбл электронной музыки BPitch Control, основанный Эллен Аллиен. Лейбл этот давно стал прибежищем и площадкой для раскрутки диджеев и различных проектов. Место дислокации — город Берлин. Там же с 1999 года и проходит фестиваль CTM — или club transmediale. Ещё раз подчеркну, что ни один из музыкантов треклиста не принимал участие в фестивале СТМ. Последний оказался сегодня лишь поводом для обращения к сборнику и включению в плейлист сразу трёх отличных треков от тамошних артистов. Для атмосферы.


The Selecter

Subculture

(p) 2015
В

фокусе традиционного «ямайского» внимания «ТСЛ» окажется сегодня не регги и не даб, а ска — с которого, в общем-то, всё и началось когда-то на чудесном острове, а затем захватило Европу и весь мир. Думаю, вы знакомы с таким явлением, как британский ska-revival. Сразу на ум приходят музыканты поджанра 2 Tone, лейбл с таким же названием, Madness, конечно же The Specials, Bad Manners и так далее. Была в то время в Ковентри ещё одна группа — The Selecter. Рад сообщить, что они живы и очень даже здоровы. The Selecter были в составе той самой волны, поднятой уже упомянутыми бэндами, но запомнились не так сильно. Как известно, помимо собственно «ска», направление подразумевало использование элементов панка и нью-вейва. У The Selecter получался удивительно мягкий вариант данного сплава — во многом благодаря великолепным вокальным данным певицы Паулины Блэк. Она, как и коллега Гапс Хендриксон — как раз те, кто стоял у истоков рождения группы и кто её реанимировал. Новый альбом The Selecter «Subculture» звучит так, будто это неизданный материал тех лет: настолько точно музыкантам удалось передать суть 2 Tone. Не обошлось без острых социально-политических тем и неплохого кавера на бессмертный хит Брюса Спрингстина «Because the Night». Но поскольку лучше Патти Смит её никто никогда не исполнит, в плейлисте оказалось кое-что другое.


Malia / Boris Blank

Convergence

(p) 2014
В

заключение несколько слов об интересном тандеме, записавшим альбом «Convergence». Это участник известнейшего швейцарского дуэта Yello Борис Бланк и англо-африканская певица Малиа. Малиа, возможно, известна меньше, но её вокал напоминает сразу о нескольких великих джазовых певицах: Ширли Бэйси, Джоанне Свон из группы Ilya и отчасти о Скай Эдвардс. На исполнении ретро-джаза Малиа как раз и специализируется. Что же касается «Конвергенции», то Борис Бланк здесь предстаёт в образе таинственного электронного кудесника с наигранными недобрыми намерениями. Он штрихами, точечными уколами и росчерками переносит певицу из комфортабельного светлого зала под неверный свет далёкой Венеры — туда, где никто не увидит её сухих слёз.


Подкаст №604

22.09.2015:::22:00:::91 FM


  1. Drive-By Truckers :::

    Primer Coat

    скачать
  2. Drive-By Truckers :::

    Made Up English Oceans

    скачать
  3. Ratatat :::

    Cream On Chrome

    скачать
  4. Ratatat :::

    Abrasive

    скачать
  5. Dillon & Telefon Tel Aviv :::

    Feel The Fall

    скачать
  6. Eating Snow :::

    Siamese Twins By Choice

    скачать
  7. Knox :::

    Decrescens

    скачать
  8. The Selecter :::

    Open Goal

    скачать
  9. The Selecter :::

    Still I Rise

    скачать
  10. Malia / Boris Blank :::

    I Feel It Like You

    скачать
  11. Malia / Boris Blank :::

    Raising Venus

    скачать
  12. Drive-By Truckers :::

    First Air of Autumn

    скачать

Максим Горданов
22.09.2015

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