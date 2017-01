:::

фокусе традиционного «ямайского» внимания «ТСЛ» окажется сегодня не регги и не даб, а ска — с которого, в общем-то, всё и началось когда-то на чудесном острове, а затем захватило Европу и весь мир. Думаю, вы знакомы с таким явлением, как британский ska-revival. Сразу на ум приходят музыканты поджанра 2 Tone, лейбл с таким же названием, Madness, конечно же The Specials, Bad Manners и так далее. Была в то время в Ковентри ещё одна группа — The Selecter. Рад сообщить, что они живы и очень даже здоровы. The Selecter были в составе той самой волны, поднятой уже упомянутыми бэндами, но запомнились не так сильно. Как известно, помимо собственно «ска», направление подразумевало использование элементов панка и нью-вейва. У The Selecter получался удивительно мягкий вариант данного сплава — во многом благодаря великолепным вокальным данным певицы Паулины Блэк. Она, как и коллега Гапс Хендриксон — как раз те, кто стоял у истоков рождения группы и кто её реанимировал. Новый альбом The Selecter «Subculture» звучит так, будто это неизданный материал тех лет: настолько точно музыкантам удалось передать суть 2 Tone. Не обошлось без острых социально-политических тем и неплохого кавера на бессмертный хит Брюса Спрингстина «Because the Night». Но поскольку лучше Патти Смит её никто никогда не исполнит, в плейлисте оказалось кое-что другое.